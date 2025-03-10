Інструменти електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

LitExtension

litextension.com

LitExtension є провідним світовим постачальником послуг міграції/перенесення платформи електронної комерції. Ми допомагаємо продавцям і експертам електронної комерції автоматично перенести дані з поточного магазину в потрібний кошик для покупок за 3 прості кроки. Міграція даних за допомогою LitExtension дозволяє передавати всі важливі дані, включаючи продукти, клієнтів, замовлення. Точно, безпечно та автоматично. На даний момент ми підтримуємо понад 140 платформ. Деякі відомі імена: BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension також допомагає передавати дані з дампа бази даних, файлів CSV, файлів XML та інших спеціальних типів даних. 3 прості кроки для міграції ваших даних за допомогою LitExtension 1. Введіть інформацію про кошик 2. Виберіть об’єкти, які ви хочете перенести 3. Виконайте безкоштовну демонстраційну міграцію (необов’язково) або повну міграцію негайно Детальні дані, які ви можете передати: - Продукти - Категорії продуктів - Виробники - Клієнти - Замовлення - Купони - Огляди - Сторінки CMS - Блоги - Користувацькі поля - тощо. Додаткові параметри для покращення функцій імпорту даних: - Очистити дані в цільовому магазині перед міграцією (БЕЗКОШТОВНО) - Створити 301 перенаправлення в цільовому магазині - Перенести продукт і URL-адреси SEO категорій - Видаляйте HTML із категорії, назв продуктів - Переміщуйте додаткові зображення (БЕЗКОШТОВНО) - Переміщуйте короткі та повні описи (БЕЗКОШТОВНО) - Переміщуйте SKU продукту (БЕЗКОШТОВНО) - тощо. ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ LITEXTENSION? I. 100% час безвідмовної роботи та чудова гарантія міграції Під час міграції ми гарантуємо 100% безвідмовну роботу вашого поточного магазину. Він як і раніше обслуговуватиме нових клієнтів і оброблятиме нові замовлення в звичайному режимі. Без перебоїв у продажах! Після міграції ми гарантуємо, що дані не будуть втрачені за допомогою наших безкоштовних і необмежених послуг останніх міграцій, повторних міграцій і інтелектуального оновлення протягом 3 місяців. Крім того, LitExtension надає 30-денну гарантію повернення грошей, щоб підтвердити довіру до наших послуг та їхню цінність для вас. II. Технічні навички не потрібні. Усі етапи перенесення кошика для покупок спрощено, щоб зменшити участь людини. Крім того, інструкції майстра з’являтимуться під час кожного разу, коли вам це буде потрібно. Отримайте практичний досвід міграції з LitExtension! III. Професійна підтримка 24/7. Наші експерти мають понад 10 років досвіду роботи в галузі електронної комерції з 150 000+ успішних міграцій для 50 000+ клієнтів у всьому світі. Ми впевнені, що допоможемо вам вирішити всі проблеми до, під час або після процесу міграції. IV. Найвища безпека даних LitExtension має набір практик, технологій і політик, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки ваших даних. - Безпека сервера - Безпека даних - Обмеження доступу до даних - Відповідність GDPR - NDA - Безпека платежів