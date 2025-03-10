Інструменти електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти електронної комерції необхідні для підвищення функціональності веб-сайтів електронної комерції. Ці інструменти пропонують низку функцій, включаючи інтеграцію з системами ERP, автоматизацію бухгалтерських завдань, збір даних про клієнтів і відновлення покинутих візків для покупок. Незалежно від того, чи компанія вже має створену платформу електронної комерції, чи хоче зосередитися на конкретних аспектах, як-от обслуговування клієнтів, інструменти електронної комерції стануть у пригоді для оптимізації процесів і підвищення продуктивності. Вони відіграють вирішальну роль у вдосконаленні маркетингової тактики, покращенні коефіцієнтів конверсії клієнтів, масштабуванні для задоволення зростаючого попиту та зростання компанії, а також у підтримці постійних клієнтів. Використовуючи інструменти електронної комерції, компанії можуть покращити операційну діяльність, комунікацію та стратегії конверсії на своїх існуючих платформах електронної комерції.
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AfterShip
aftership.com
AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Debutify
debutify.com
Debutify - це інструмент для створення і ведення інтернет-магазинів на Shopify, що пропонує оптимізовані додатки для вищих продажів без потреби в кодінгу.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata - аналітичний інструмент для TikTok-магазинів, що надає дані про тенденції, впливових осіб, конкуренцію та можливості для покращення продажів.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight допомагає власникам веб-сайтів без коду інтегрувати віджети, включаючи AI чат-боти для підтримки клієнтів та покращення залучення.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy - це платформа електронної комерції з різноманітними товарами, зручним інтерфейсом та безпечним процесом оформлення замовлень.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget - безкоштовний віджет для сайту, який покращує взаємодію з клієнтами за допомогою контактних карток, FAQ та карток продуктів.
Spoki
spoki.it
Спокі - платформа для інтеграції WhatsApp у бізнес-комунікації, що покращує взаємодію з клієнтами через продажі, маркетинг і підтримку.
LegitScript
legitscript.com
LegitScript оцінює ризики продавців, пов’язані з незаконною діяльністю, за допомогою великих даних і експертного аналізу, щоб запобігти штрафам та зберегти репутацію.
GOVX
govx.com
Додаток GOVX забезпечує ексклюзивні знижки для військових та державних службовців через систему перевірки, що запобігає шахрайству.
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai - це платформа для обслуговування клієнтів на базі AI, що допомагає підприємствам аналізувати відгуки та покращувати стосунки з клієнтами.
Memberful
memberful.com
Memberful – це платформа для монетизації контенту через членство, яка дозволяє творцям публікувати ексклюзивний вміст та управляти аудиторією.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — безкоштовний додаток для продавців Amazon, що допомагає знаходити вигідні продукти для онлайн-арбітражу.
Replyco
replyco.com
Replyco - це платформа для обслуговування електронної комерції, що централізує всі повідомлення клієнтів в одному інтерфейсі та автоматизує робочі процеси.
Syncware
syncware.com
Syncware - це додаток для автоматизації синхронізації замовлень, відправлень і запасів для брендів споживчих товарів з кількох каналів.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123 – це інструмент для управління хостингом, який надає централізовану платформу для моніторингу та керування хостинг-послугами.
Reusely
reusely.com
Reusely дозволяє швидко інтегрувати віджет для викупу на вашому сайті, отримувати запити на викуп і синхронізувати ціни з оптовими постачальниками.
Malomo
gomalomo.com
Malomo - платформа для відстеження замовлень, що покращує досвід клієнтів після покупки та спрощує процеси повернення.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker - універсальне рішення для компаній: продажі, підписка, управління рахунками, бронювання, CRM і облік часу. Все в одному додатку.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics – аналітика підписок і конверсій для операторів додатків Shopify, що включає атрибуцію установки та доходу за допомогою Google Analytics.
Content Status
contentstatus.com
Content Status автоматизує перевірку статусу та якості контенту продуктів на веб-сторінках, дозволяючи компаніям бачити результати та порівнювати з конкурентами.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel - платформа обслуговування клієнтів, що автоматизує запити, інтегрується з популярними інструментами та надає аналітику для покращення підтримки.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ – система управління підписками та складання рахунків, що допомагає підвищити конверсії продажів та знизити витрати за рахунок інтеграцій.
Recapture
recapture.io
Recapture - це додаток для автоматизації відновлення покинутих кошиків, SMS та email-маркетингу, а також попапів з відмінною аналітикою.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom - це цифрова платформа для оптимізації оптових процесів, що дозволяє брендам і роздрібним торговцям керувати продуктами, замовленнями та спілкуватися.
Blutag
blu.ai
Blutag - SaaS-рішення для створення голосових додатків у роздрібній торгівлі без програмування, що підвищує взаємодію з клієнтами.
Chosify
chosify.com
Chosify допомагає брендам електронної комерції покращити вибір товарів, спрощуючи рішення споживачів через алгоритми та рекомендації.
Aframark
aframark.com
Aframark — це хмарна платформа, що збирає та відображає запитання і відповіді про товари на сайтах для зручності покупців та підвищення продажів.
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover - це SMS платформа для магазинів Shopify, яка відновлює занедбані кошики за допомогою живих текстових повідомлень, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo - це платформа, що покращує досвід покупців, видаляючи інвазивні оголошення з веб-сайтів і допомагаючи бізнесам контролювати вміст для підвищення конверсії.
Shipup
shipup.co
Shipup - це платформа для оптимізації процесу доставки для інтернет-бізнесу, що покращує досвід клієнтів через відстеження та управління відправленнями.
ShipAid
shipaid.com
Замініть програми страхування доставки внутрішньою гарантією. Покращте досвід клієнтів і +AOV! Рішення для втрачених, викрадених, пошкоджених або запізнілих посилок. Надайте своїм клієнтам необхідну гарантію, минаючи страхові компанії. Встановіть свій гарантійний внесок і збережіть прибуток! Покращуйте досвід клієнтів після покупки за допомогою швидких рішень проблем із доставкою та виняткової підтримки клієнтів. Легко інтегруйте та вирішуйте претензії щодо доставки лише кількома клацаннями миші. Включає фірмовий портал вирішення проблем і відстеження клієнтів і індивідуальні сповіщення про доставку для спрощеного спілкування. Зберігайте премії, які ви стягуєте з клієнтів під час оформлення замовлення, щоб отримати додатковий дохід. Оптимізуйте послуги за допомогою фірмового порталу вирішення проблем із клієнтами для подання документів. Керуйте проблемами доставки та приймайте рішення про повторну відправку, відшкодування чи відмову одним клацанням миші. Включено фірмові спеціальні сповіщення про доставку та портал відстеження. Підтримуються всі типи кошиків Крім того, нестандартне встановлення включено протягом 24 годин або менше
EasyChannel
easychannel.com
Бажаєте потужне комплексне рішення для всіх ваших потреб у багатоканальних продажах? Тоді зустрічайте EasyChannel! EasyChannel — це потужна платформа, яка об’єднує всі ваші потреби в продажах через електронну комерцію, об’єднуючи ваші канали продажів і консолідуючи ваші багатоканальні робочі процеси, управління продуктами та обслуговування клієнтів в одній зручній для користувача платформі. Легко інтегруйтеся з такими популярними платформами, як eBay, Amazon, Walmart, Etsy, Shopify, WooCommerce, Facebook тощо, і керуйте своїми списками, продуктами, продажами та підтримкою клієнтів безпосередньо через EasyChannel. Автоматизація, що налаштовується, робить перехресний список і синхронізацію запасів легким, а інструменти керування замовленнями та виконання допомагають оптимізувати ваші багатоканальні робочі процеси. Готові вивести свій бізнес на новий рівень? EasyChannel допоможе вам!
Noibu
noibu.com
Noibu — це інструмент моніторингу веб-сайтів електронної комерції, який допомагає виявляти, визначати пріоритети та виправляти помилки, що впливають на дохід, які можуть перешкоджати взаємодії з користувачем і спричиняти розчарування клієнтів і залишення кошика. Noibu відстежує ваш сайт електронної комерції та позначає помилки в реальному часі. Noibu виявляє 100% усіх помилок, які виникають під час кожного сеансу користувача, і додає їх на інформаційну панель, де вони встановлюються за пріоритетом на основі впливу, який вони мають на дохід. Розроблений як для бізнес-команд, так і для інженерних команд, Noibu допомагає співвіднести вплив технічних помилок із прибутком, щоб у першочерговому порядку вирішити найважливіші. Ось як Noibu допомагає оптимізувати виявлення помилок, визначення пріоритетів і вирішення для різних команд: Бізнес-команди: співвідносить вплив проблем із падінням конверсій на веб-сайті та відповідною втратою доходу, яка виникає через збої на шляху клієнта. Це дозволяє бізнес-командам аналізувати, як помилки на їхніх сайтах безпосередньо впливають на прибутки. Менеджери продуктів: шляхом автоматичного визначення пріоритетів і сортування критичних проблем, виявлених на сайтах електронної комерції, Noibu допомагає менеджерам продуктів ефективно розподіляти зусилля розробників, щоб помилки з найвищим пріоритетом вирішувалися в першу чергу, а помилки з низьким пріоритетом видалялися з перегляду пріоритетів. Інженерні групи: Noibu надає всю технічну інформацію (аж до точного рядка коду), необхідну розробникам для усунення помилки, таким чином різко скорочуючи відтворення помилок і час вирішення. Щоб дізнатися більше про те, як Noibu може виявляти, визначати пріоритети та виправляти помилки на вашому сайті електронної комерції та допомогти відшкодувати втрачений дохід, зв’яжіться з нами за адресою [email protected].
TrueOps
trueops.com
TrueOps — це найсучасніше рішення для повернення ваших грошей від Amazon FBA. TrueOps пропонує найкращі на ринку комісійні ставки у розмірі 10%, зручну для продавців політику, як-от ніколи не стягувати плату за відшкодовані запаси та миттєві кредити за скасування відшкодування, а також передову технологію, яка допоможе вам увійти в систему та знайти більше відшкодувань швидше, ніж будь-хто інший. Завдяки команді засновників, яка включає CPA, генерального директора восьмизначного продавця Amazon і досвідченого розробника програмного забезпечення електронної комерції, ми знаємо, що означає мати справу з Amazon. Тож ми створили систему, яка знаходить кожну копійку, яку Amazon винен вам, і керуємо процесом, щоб повернути її.
LitExtension
litextension.com
LitExtension є провідним світовим постачальником послуг міграції/перенесення платформи електронної комерції. Ми допомагаємо продавцям і експертам електронної комерції автоматично перенести дані з поточного магазину в потрібний кошик для покупок за 3 прості кроки. Міграція даних за допомогою LitExtension дозволяє передавати всі важливі дані, включаючи продукти, клієнтів, замовлення. Точно, безпечно та автоматично. На даний момент ми підтримуємо понад 140 платформ. Деякі відомі імена: BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension також допомагає передавати дані з дампа бази даних, файлів CSV, файлів XML та інших спеціальних типів даних. 3 прості кроки для міграції ваших даних за допомогою LitExtension 1. Введіть інформацію про кошик 2. Виберіть об’єкти, які ви хочете перенести 3. Виконайте безкоштовну демонстраційну міграцію (необов’язково) або повну міграцію негайно Детальні дані, які ви можете передати: - Продукти - Категорії продуктів - Виробники - Клієнти - Замовлення - Купони - Огляди - Сторінки CMS - Блоги - Користувацькі поля - тощо. Додаткові параметри для покращення функцій імпорту даних: - Очистити дані в цільовому магазині перед міграцією (БЕЗКОШТОВНО) - Створити 301 перенаправлення в цільовому магазині - Перенести продукт і URL-адреси SEO категорій - Видаляйте HTML із категорії, назв продуктів - Переміщуйте додаткові зображення (БЕЗКОШТОВНО) - Переміщуйте короткі та повні описи (БЕЗКОШТОВНО) - Переміщуйте SKU продукту (БЕЗКОШТОВНО) - тощо. ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ LITEXTENSION? I. 100% час безвідмовної роботи та чудова гарантія міграції Під час міграції ми гарантуємо 100% безвідмовну роботу вашого поточного магазину. Він як і раніше обслуговуватиме нових клієнтів і оброблятиме нові замовлення в звичайному режимі. Без перебоїв у продажах! Після міграції ми гарантуємо, що дані не будуть втрачені за допомогою наших безкоштовних і необмежених послуг останніх міграцій, повторних міграцій і інтелектуального оновлення протягом 3 місяців. Крім того, LitExtension надає 30-денну гарантію повернення грошей, щоб підтвердити довіру до наших послуг та їхню цінність для вас. II. Технічні навички не потрібні. Усі етапи перенесення кошика для покупок спрощено, щоб зменшити участь людини. Крім того, інструкції майстра з’являтимуться під час кожного разу, коли вам це буде потрібно. Отримайте практичний досвід міграції з LitExtension! III. Професійна підтримка 24/7. Наші експерти мають понад 10 років досвіду роботи в галузі електронної комерції з 150 000+ успішних міграцій для 50 000+ клієнтів у всьому світі. Ми впевнені, що допоможемо вам вирішити всі проблеми до, під час або після процесу міграції. IV. Найвища безпека даних LitExtension має набір практик, технологій і політик, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки ваших даних. - Безпека сервера - Безпека даних - Обмеження доступу до даних - Відповідність GDPR - NDA - Безпека платежів
Payplug
payplug.com
Payplug — це платіжне рішення, призначене для продавців, онлайн-торговців і фінтех-компаній. Давайте разом піднімемо планку виплат.
8fig
8fig.co
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