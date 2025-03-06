Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти електронної комерції необхідні для підвищення функціональності веб-сайтів електронної комерції. Ці інструменти пропонують низку функцій, включаючи інтеграцію з системами ERP, автоматизацію бухгалтерських завдань, збір даних про клієнтів і відновлення покинутих візків для покупок. Незалежно від того, чи компанія вже має створену платформу електронної комерції, чи хоче зосередитися на конкретних аспектах, як-от обслуговування клієнтів, інструменти електронної комерції стануть у пригоді для оптимізації процесів і підвищення продуктивності. Вони відіграють вирішальну роль у вдосконаленні маркетингової тактики, покращенні коефіцієнтів конверсії клієнтів, масштабуванні для задоволення зростаючого попиту та зростання компанії, а також у підтримці постійних клієнтів. Використовуючи інструменти електронної комерції, компанії можуть покращити операційну діяльність, комунікацію та стратегії конверсії на своїх існуючих платформах електронної комерції.
Запит на новий застосунок
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker — це комплексне рішення для вашої компанії. Продавати: ми полегшуємо вам продаж програмного забезпечення або цифрових завантажень, таких як електронні книги, відеоефекти та музика. Підписки: платформа виставлення рахунків за підписку SaaS для успіху в бізнесі за підпискою. Виставлення рахунків і рахунків: керуйте та створюйте свій рахунок-фактуру. Отримуйте оплату рахунків онлайн. biznessmaker також має інтегрований дизайнер PDF для створення власних макетів рахунків-фактур. Система бронювання: за допомогою простої системи бронювання ви можете миттєво здати свої продукти в оренду. CRM: знайте своїх клієнтів, керуйте своїми клієнтами в одному програмному забезпеченні та в одному місці – бізнесмейкер. Відстеження часу: дозвольте своїм співробітникам відстежувати свій час і створювати рахунок-фактуру для вашого клієнта на основі їхніх записів про час.
Spoki
spoki.it
Spoki — це розмовна платформа, яка використовує WhatsApp як канал зв’язку, щоб пропонувати компаніям рішення для інтеграції з електронною комерцією, маркетинговими інструментами, CRM, ERP та індивідуальним програмним забезпеченням. Spoki виводить стратегії продажів на вищий рівень, використовуючи потужність миттєвих і розмовних повідомлень, супроводжуючи користувача протягом усього шляху клієнта: маркетинг, продажі, підтримка клієнтів. Як піонери розмовного маркетингу, ми прагнемо революціонізувати спосіб спілкування компаній зі своїми клієнтами, використовуючи інноваційні канали, такі як WhatsApp, забезпечуючи кращі KPI та ефективність для компаній. Завдяки Spoki компанії можуть створювати цінні стосунки та більш прямі та особисті зв’язки зі своїми кінцеві клієнти.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — це універсальний магазин для продавців Amazon, які хочуть вивчити бізнес-модель онлайн-арбітражу на Amazon. Наше БЕЗКОШТОВНЕ програмне забезпечення надає Продавцям щоденний список прибуткових продуктів
LiveRecover
liverecover.com
Надсилайте SMS своїм клієнтам у режимі реального часу, перетворюючи візки на продажі. LiveRecover допомагає магазинам електронної комерції відновлювати покинуті кошики за допомогою текстового повідомлення. Існує багато додатків Shopify, які обіцяють допомогти вам повернути покинуті візки. Ви сплачуєте щомісячну плату за користування цими додатками, і вони надсилатимуть вашим клієнтам електронні листи.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — це безкоштовний плагін віджетів для веб-сайтів, який дає змогу підвищити рівень взаємодії з клієнтами та побудувати узгоджену подорож клієнта за допомогою основних інструментів, доступних для вас із коробки: - Картка контакту, що дає вашим клієнтам можливість залишити вам повідомлення, яке буде надіслано прямо на вашу електронну пошту; - Модуль поширених запитань, що надає миттєві відповіді на всі типові запитання; - Картки продуктів, на яких відображено всі ваші останні пропозиції або гарячі пропозиції. Усі перераховані вище функції доступні безкоштовно, а завдяки адаптації та конфігурації продукту, покращеного ШІ, ви можете заощадити час і зусилля, які зазвичай витрачаєте на налаштування програмного забезпечення для електронної комерції. Час, який ви можете використати, щоб зосередитися на покращенні обслуговування клієнтів і збільшенні продажів.
Aframark
aframark.com
Ми Aframark, хмарна платформа, яка збирає та відображає запитання та відповіді щодо продуктів на веб-сайтах. Ми єдиний постачальник рішень, який об’єднує запитання та відповіді в режимі реального часу та дозволяє створеному користувачами вмісту підвищити конверсію продажів. ДЛЯ ВАШИХ КЛІЄНТІВ Надайте своїм клієнтам зручність отримувати відповіді від роздрібних продавців і інших покупців і навіть публікувати власні запитання. Об’єднаний пул запитань про продукти збільшує швидкість отримання відповідних відповідей. Це допомагає вашим клієнтам швидше приймати рішення про покупку, що означає збільшення продажів для вас! ДЛЯ ВАШОЇ СПІЛЬНОТИ Зробіть щось велике разом! Наше програмне забезпечення створює середовище для співпраці для вашої спільноти, де ви можете працювати та розвиватися разом. Ви, ваші роздрібні продавці та ваші клієнти можете отримати вигоду від об’єднаного пулу відповідей. Наша платформа синхронізує все в режимі реального часу, тож ніхто не зволікає на оновлення.
Chosify
chosify.com
У Chosify ми допомагаємо брендам електронної комерції досягти найкращого досвіду для клієнтів. Ми допомагаємо їм приймати важкі рішення, з якими стикаються їхні клієнти, коли їм доводиться вибирати з купи подібних продуктів. Chosify пов’язує запитання з продуктами за допомогою рішення для керованих продажів і дає найкращі рекомендації на основі відповідей і потреб клієнтів у добре розробленому шляху клієнта. Chosify — це просте рішення SAAS, яке маркетингові групи можуть використовувати, щоб полегшити вибір складних продуктів. Ми досягли більш ніж 30% зростання конверсії після впровадження наших потоків у кількох веб-магазинах. За допомогою нашого інструменту ми полегшуємо життя споживачів і звільняємо їх від вибору, який їм потрібно зробити, а також робимо складний вибір менш трудомістким. Chosify – це стартап із Нідерландів, заснований на початку 2022 року. У найближчому майбутньому ми прагнемо стати провідним у світі алгоритмом вибору на основі машинного навчання.
Malomo
gomalomo.com
Створюйте свій бренд із кожною відправкою. Фірмове відстеження замовлень, яке залучає постійних клієнтів, зменшує кількість квитків WISMO та дає вам інформацію про перевізників.
Reusely
reusely.com
Потрібен простий спосіб надати своїм клієнтам пропозиції зворотного викупу? Розмістіть власний віджет зворотного викупу на своєму веб-сайті за лічені хвилини та почніть отримувати викуп поштою та в магазині вже сьогодні! Забудьте про встановлення ціни зворотного викупу за допомогою електронної таблиці, синхронізуйте ціноутворення зворотного викупу з оптовиками та встановіть норму прибутку для кожного придбаного пристрою. Ціни оновлюються миттєво щоразу, коли ваше джерело цін оновлює свої ціни.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — це платформа електронної комерції, яка пропонує широкий асортимент продуктів у різних категоріях. Завдяки зручному інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілій навігації Shoopy.in забезпечує покупцям зручні та безперебійні покупки в Інтернеті. Основні характеристики: Широкий асортимент продукції: Shoopy.in пропонує широкий вибір товарів, включаючи електроніку, моду, товари першої необхідності для дому, косметичні товари тощо. Зручний інтерфейс: веб-сайт має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що полегшує користувачам перегляд, пошук і купівлю товарів. Безпечний процес оформлення замовлення: Shoopy.in забезпечує безпечний процес оформлення замовлення, дозволяючи користувачам робити покупки з упевненістю та спокоєм. Персоналізовані рекомендації: Платформа надає персоналізовані рекомендації щодо продуктів на основі вподобань користувача та історії веб-перегляду, покращуючи досвід покупок. Адаптивний дизайн: Shoopy.in оптимізовано для різних пристроїв, включаючи настільні комп’ютери, планшети та смартфони, забезпечуючи безперебійну роботу на різних розмірах екрану. Важливі аспекти: Акції та знижки: Shoopy.in часто пропонує акції, знижки та спеціальні пропозиції, щоб залучити клієнтів і заохотити до покупок. Відгуки та оцінки клієнтів: користувачі можуть отримати доступ до оглядів і рейтингів продуктів від інших покупців, що допомагає їм приймати обґрунтовані рішення про покупку. Швидка та надійна доставка: Shoopy.in пропонує швидкі та надійні послуги доставки, забезпечуючи своєчасну доставку замовлень клієнтам.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналітика підписок і конверсій для операторів додатків Shopify. - Галузеві стандарти підписки та аналітика доходів для додатків Shopify - Встановлення та розподіл доходів на основі Google Analytics у магазині додатків Shopify - Аналітика конверсій із повним відстеженням перехресної послідовності в магазині додатків Shopify
Blutag
blu.ai
Blutag — це готове рішення SaaS під ключ, яке дозволяє компаніям роздрібної торгівлі надавати своїм клієнтам голосові програми без кодування лише за кілька простих кроків. Blutag забезпечує голосовий досвід для вашого магазину. Порадуйте своїх клієнтів і підвищте залученість клієнтів.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom переробив традиційну комерцію B2B і оптові ринки та продовжує впроваджувати інновації завдяки легким хмарним таблицям ліній, інструментам замовлення та виставлення рахунків і галузевому стандарту Brandboom Link. Connect Marketplace також зробив революцію в оптовому маркетингу, використовуючи AI для пошуку найкращих покупців для брендів і роздрібних продавців. Завдяки впровадженню транспортних і фінансових послуг із flowfy, Brandboom є повним рішенням B2B для розвитку та підвищення вашого бізнесу.
EasyChannel
easychannel.com
Бажаєте потужне комплексне рішення для всіх ваших потреб у багатоканальних продажах? Тоді зустрічайте EasyChannel! EasyChannel — це потужна платформа, яка об’єднує всі ваші потреби в продажах через електронну комерцію, об’єднуючи ваші канали продажів і консолідуючи ваші багатоканальні робочі процеси, управління продуктами та обслуговування клієнтів в одній зручній для користувача платформі. Легко інтегруйтеся з такими популярними платформами, як eBay, Amazon, Walmart, Etsy, Shopify, WooCommerce, Facebook тощо, і керуйте своїми списками, продуктами, продажами та підтримкою клієнтів безпосередньо через EasyChannel. Автоматизація, що налаштовується, робить перехресний список і синхронізацію запасів легким, а інструменти керування замовленнями та виконання допомагають оптимізувати ваші багатоканальні робочі процеси. Готові вивести свій бізнес на новий рівень? EasyChannel допоможе вам!
Hosting123
hosting123.net
Надшвидкий веб-хостинг, зручний для пошукових систем, для всіх, від веб-експертів до новачків. Він може стати вашим лише за 3 кроки.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям магазинів TikTok приймати кращі та керовані даними рішення для збільшення продажів і доходів, як а також підвищити ефективність повсякденних операцій.
LegitScript
legitscript.com
Упевнено оцінюйте торговельний ризик, щоб ви могли вжити заходів до того, як це призведе до штрафів, шкоди вашій репутації чи загрози громадській безпеці. Відмивання транзакцій. Азартні ігри онлайн. Групи ненависті. Незаконний продаж наркотиків. Немає обмежень у тому, що неетичні комерсанти намагатимуться уникнути — і немає кінця їхній злочинній творчості. Лише алгоритмічні рішення просто не встигають. Ось чому еквайери, постачальники платіжних послуг і ISO звертаються до LegitScript. Ми поєднуємо великі дані, передові технології та інтенсивний експертний людський аналіз, щоб пролити яскраве світло на торговельну діяльність, щоб ви могли впевнено оцінити торговельний ризик і вжити заходів, перш ніж це призведе до штрафів. Чому варто вибрати LegitScript? + Зменшення ризику: будьте попереду проблемних торговців за допомогою різних платіжних механізмів — незалежно від того, чи знаходяться вони в секторах з низьким рівнем ризику чи регульованим сектором із високим ризиком. + Отримайте людське розуміння: не покладайтеся на автоматизовані процеси, у яких можуть статися помилки. Ми поєднуємо надійні алгоритми з експертами-людами, щоб надати вам точний і глибокий аналіз торговців, категоризацію та пояснення, за якими ви можете стояти. + Ми серйозно ставимося до точності: штрафи дорогі. У LegitScript ми пишаємося тим, що щоразу надаємо вам точну інформацію у зрозумілому для вас форматі. Ми надаємо вам доступ до найточнішого, обширного набору даних про законні та незаконні торговельні веб-сайти та пов’язані з ними дані. + Подивіться ширшу картину: не дивіться на точки даних ізольовано. У LegitScript ми допомагаємо вам зрозуміти більшу пов’язану мережу. Наш багатовимірний погляд на всю екосистему комплаєнсу надає унікальну інформацію з усіх галузей і з усіх точок зору, щоб ви могли бути в авангарді нових тенденцій. + Робота з надійним партнером: Visa та інші основні платіжні мережі рекомендують LegitScript. Ми є визнаним постачальником послуг моніторингу торгівлі Mastercard (MMSP). Нашій роботі довіряють регуляторні органи, а також провідні компанії, такі як Google, Facebook і Amazon.
ShipAid
shipaid.com
Замініть програми страхування доставки внутрішньою гарантією. Покращте досвід клієнтів і +AOV! Рішення для втрачених, викрадених, пошкоджених або запізнілих посилок. Надайте своїм клієнтам необхідну гарантію, минаючи страхові компанії. Встановіть свій гарантійний внесок і збережіть прибуток! Покращуйте досвід клієнтів після покупки за допомогою швидких рішень проблем із доставкою та виняткової підтримки клієнтів. Легко інтегруйте та вирішуйте претензії щодо доставки лише кількома клацаннями миші. Включає фірмовий портал вирішення проблем і відстеження клієнтів і індивідуальні сповіщення про доставку для спрощеного спілкування. Зберігайте премії, які ви стягуєте з клієнтів під час оформлення замовлення, щоб отримати додатковий дохід. Оптимізуйте послуги за допомогою фірмового порталу вирішення проблем із клієнтами для подання документів. Керуйте проблемами доставки та приймайте рішення про повторну відправку, відшкодування чи відмову одним клацанням миші. Включено фірмові спеціальні сповіщення про доставку та портал відстеження. Підтримуються всі типи кошиків Крім того, нестандартне встановлення включено протягом 24 годин або менше
VOC.ai
voc.ai
VOC AI — це платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, мета якої оптимізувати бізнес-операції та відносини з клієнтами. У ньому є «агент штучного інтелекту для обслуговування клієнтів», бот штучного інтелекту на базі OpenAI, навчений на специфічних бізнес-даних, щоб надавати точні відповіді на запити клієнтів і уникати оманливих відповідей. Іншою ключовою функцією є «VOC», який забезпечує аналіз VOC для продавців Amazon, щоб зрозуміти потреби та вподобання своїх клієнтів, тим самим допомагаючи в розробці кращих продуктів і послуг. Платформа також містить такі утиліти, як «Chrome Extension», які допомагають завантажувати та аналізувати огляди Amazon і Shopify. VOC AI також пропонує такі послуги, як аналіз настроїв і аналітика клієнтів, щоб зрозуміти емоції та вподобання клієнтів, що дозволяє компаніям покращувати свої продукти та послуги. Він забезпечує конкурентний аналіз, щоб зрозуміти конкурентів на ринку, і використовує інструменти дослідження продукту, щоб допомогти Amazon FBA вибрати продукт. Платформа також включає такі функції, як аналіз відгуків і соціальне прослуховування на таких платформах, як Amazon, TikTok, Facebook, YouTube і Instagram, щоб зрозуміти ринкові тенденції та суспільні настрої. Інші функції включають ряд безкоштовних інструментів штучного інтелекту, таких як альтернативи ChatGPT, генератори хештегів TikTok і Instagram, а також розумний перекладач штучного інтелекту на базі ChatGPT. VOC AI також служить центром ресурсів із спеціальним блогом, у якому ділиться ідеями, стратегіями та найкращими практиками.
Syncware
syncware.com
Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів
LitExtension
litextension.com
LitExtension є провідним світовим постачальником послуг міграції/перенесення платформи електронної комерції. Ми допомагаємо продавцям і експертам електронної комерції автоматично перенести дані з поточного магазину в потрібний кошик для покупок за 3 прості кроки. Міграція даних за допомогою LitExtension дозволяє передавати всі важливі дані, включаючи продукти, клієнтів, замовлення. Точно, безпечно та автоматично. На даний момент ми підтримуємо понад 140 платформ. Деякі відомі імена: BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart… LitExtension також допомагає передавати дані з дампа бази даних, файлів CSV, файлів XML та інших спеціальних типів даних. 3 прості кроки для міграції ваших даних за допомогою LitExtension 1. Введіть інформацію про кошик 2. Виберіть об’єкти, які ви хочете перенести 3. Виконайте безкоштовну демонстраційну міграцію (необов’язково) або повну міграцію негайно Детальні дані, які ви можете передати: - Продукти - Категорії продуктів - Виробники - Клієнти - Замовлення - Купони - Огляди - Сторінки CMS - Блоги - Користувацькі поля - тощо. Додаткові параметри для покращення функцій імпорту даних: - Очистити дані в цільовому магазині перед міграцією (БЕЗКОШТОВНО) - Створити 301 перенаправлення в цільовому магазині - Перенести продукт і URL-адреси SEO категорій - Видаляйте HTML із категорії, назв продуктів - Переміщуйте додаткові зображення (БЕЗКОШТОВНО) - Переміщуйте короткі та повні описи (БЕЗКОШТОВНО) - Переміщуйте SKU продукту (БЕЗКОШТОВНО) - тощо. ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ LITEXTENSION? I. 100% час безвідмовної роботи та чудова гарантія міграції Під час міграції ми гарантуємо 100% безвідмовну роботу вашого поточного магазину. Він як і раніше обслуговуватиме нових клієнтів і оброблятиме нові замовлення в звичайному режимі. Без перебоїв у продажах! Після міграції ми гарантуємо, що дані не будуть втрачені за допомогою наших безкоштовних і необмежених послуг останніх міграцій, повторних міграцій і інтелектуального оновлення протягом 3 місяців. Крім того, LitExtension надає 30-денну гарантію повернення грошей, щоб підтвердити довіру до наших послуг та їхню цінність для вас. II. Технічні навички не потрібні. Усі етапи перенесення кошика для покупок спрощено, щоб зменшити участь людини. Крім того, інструкції майстра з’являтимуться під час кожного разу, коли вам це буде потрібно. Отримайте практичний досвід міграції з LitExtension! III. Професійна підтримка 24/7. Наші експерти мають понад 10 років досвіду роботи в галузі електронної комерції з 150 000+ успішних міграцій для 50 000+ клієнтів у всьому світі. Ми впевнені, що допоможемо вам вирішити всі проблеми до, під час або після процесу міграції. IV. Найвища безпека даних LitExtension має набір практик, технологій і політик, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки ваших даних. - Безпека сервера - Безпека даних - Обмеження доступу до даних - Відповідність GDPR - NDA - Безпека платежів
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Recapture
recapture.io
Автоматизоване відновлення покинутого кошика, маркетинг SMS і електронною поштою + спливаючі вікна з відмінною аналітикою.
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблений для простоти, не містить коду, але містить потужні функції. Це означає, що кожен, навіть без технічних знань, може використовувати Debutify для покращення свого бізнесу. Незалежно від того, чи бренд тільки виходить на онлайн-ринок, чи є ветераном електронної комерції, Debutify є надійним партнером. Незалежно від розміру чи стадії, бренди можуть знайти план із Debutify відповідно до своїх потреб. Крім того, завдяки спеціалізованій команді підтримки клієнтів Debutify бренди можуть бути впевнені, що будь-які проблеми будуть вирішені швидко та ефективно. Вибираючи Debutify, власники брендів можуть: Запускати та масштабувати з впевненістю та легкістю. Долайте технічні проблеми за допомогою зручних інструментів. Покладіться на команду, віддану успіху на кожному етапі.
Replyco
replyco.com
Replyco — це платформа служби підтримки електронної комерції, яка централізує всі повідомлення ваших клієнтів в одній інтуїтивно зрозумілій скриньці вхідних повідомлень. Автоматизуйте завдання, оптимізуйте свої робочі процеси та надайте виняткову підтримку клієнтів за частку часу.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продавцям і брендам задовольняти попит у будь-якому місці за допомогою надзвичайної гнучкості та масштабу без болісної міграції платформи.
Memberful
memberful.com
Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.
8fig
8fig.co
Отримайте кошти зараз і розширюйте свій магазин електронної комерції розумніше та швидше. Фінансові рішення 8fig забезпечать необхідні ресурси.
Payplug
payplug.com
Payplug — це платіжне рішення, призначене для продавців, онлайн-торговців і фінтех-компаній. Давайте разом піднімемо планку виплат.
AfterShip
aftership.com
Aftership - це гонконгська стартап -компанія, яка пропонує відстеження відвантаження через SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після виграшу стартап-вихідного Гонконгу 2011 року та Global Startup Battle 2011. Попередні інвестиції отримали 1 мільйон доларів від серії A IDG Capital Partners (IDG-ACCEL) у травні 2014 року.
GOVX
govx.com
Тисячі провідних брендів використовують GOVX ID, щоб миттєво та безпечно підтверджувати право клієнтів на ексклюзивні знижки на своїх веб-сайтах роздрібної торгівлі чи продажу квитків, захищаючи себе від шахрайства з боку невідповідних клієнтів. Перевірка швидка, комплексна та потрібна лише один раз. Завдяки ідентифікатору GOVX вашим клієнтам не потрібно повторно підтверджуватися, що забезпечує найкращі можливі коефіцієнти конверсії з високими цінними повторними покупцями. GOVX ID легко і легко інтегрується в будь-який веб-сайт. Він зручний для мобільних пристроїв і повністю реагує на всі пристрої та захищений за допомогою протоколу OAuth 2.0 і автентифікації JWT для захисту даних клієнтів. Процес перевірки можна повністю налаштувати за допомогою вашого бренду та повідомлень, що дозволяє обмежити перевірку окремими групами, на які ви хочете націлитися. А якщо ви продавець Shopify, перевірити ще простіше. Завдяки додатку GOVX Shopify, додатку номер один для військових знижок на Shopify, потрібно буквально кілька клацань миші, щоб почати говорити подяку сервісній спільноті! GOVX ID — це лише один із трьох способів партнерства з GOVX. Провідні споживчі бренди, професійні спортивні команди, артисти, туристичні партнери тощо щодня використовують закритий ринок електронної комерції GOVX, щоб охопити гідну та зацікавлену аудиторію з понад 7,5 мільйонів учасників. З кількома варіантами інтеграції почати легко. Багато брендів також використовують рішення GOVX Marketing Services, щоб розширити свою продукцію чи послуги в рамках високозалученої спільноти членів GOVX, одночасно зміцнюючи підтримку тих, хто обслуговує. Зв’яжіться з командою GOVX сьогодні, щоб дізнатися про найкращі варіанти партнерства для вашого бізнесу.
TrueOps
trueops.com
TrueOps — це найсучасніше рішення для повернення ваших грошей від Amazon FBA. TrueOps пропонує найкращі на ринку комісійні ставки у розмірі 10%, зручну для продавців політику, як-от ніколи не стягувати плату за відшкодовані запаси та миттєві кредити за скасування відшкодування, а також передову технологію, яка допоможе вам увійти в систему та знайти більше відшкодувань швидше, ніж будь-хто інший. Завдяки команді засновників, яка включає CPA, генерального директора восьмизначного продавця Amazon і досвідченого розробника програмного забезпечення електронної комерції, ми знаємо, що означає мати справу з Amazon. Тож ми створили систему, яка знаходить кожну копійку, яку Amazon винен вам, і керуємо процесом, щоб повернути її.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ був розроблений, щоб збільшити конверсію продажів, AOV і CLTV за допомогою найкращої існуючої системи керування підписками та виставлення рахунків. Завдяки понад 500 прямих інтеграцій тепер ви можете відмовитися від плати за додатки сторонніх розробників і дозволити Checkout Champ виконувати всю роботу. За допомогою нашого простого конструктора з перетягуванням і скиданням ви можете за лічені хвилини створити найшвидше завантажувальну процедуру оформлення замовлення та збільшувати продаж одним клацанням миші, що може одразу збільшити конверсію ваших продажів у 2-3 рази. А з нашою системою спліт-тестування A/B ви можете справді оптимізувати процес оформлення замовлення. Ви також можете побудувати весь свій магазин у системі, даючи вам повний контроль, а також збільшення продажів і значне зниження витрат.
Noibu
noibu.com
Noibu — це інструмент моніторингу веб-сайтів електронної комерції, який допомагає виявляти, визначати пріоритети та виправляти помилки, що впливають на дохід, які можуть перешкоджати взаємодії з користувачем і спричиняти розчарування клієнтів і залишення кошика. Noibu відстежує ваш сайт електронної комерції та позначає помилки в реальному часі. Noibu виявляє 100% усіх помилок, які виникають під час кожного сеансу користувача, і додає їх на інформаційну панель, де вони встановлюються за пріоритетом на основі впливу, який вони мають на дохід. Розроблений як для бізнес-команд, так і для інженерних команд, Noibu допомагає співвіднести вплив технічних помилок із прибутком, щоб у першочерговому порядку вирішити найважливіші. Ось як Noibu допомагає оптимізувати виявлення помилок, визначення пріоритетів і вирішення для різних команд: Бізнес-команди: співвідносить вплив проблем із падінням конверсій на веб-сайті та відповідною втратою доходу, яка виникає через збої на шляху клієнта. Це дозволяє бізнес-командам аналізувати, як помилки на їхніх сайтах безпосередньо впливають на прибутки. Менеджери продуктів: шляхом автоматичного визначення пріоритетів і сортування критичних проблем, виявлених на сайтах електронної комерції, Noibu допомагає менеджерам продуктів ефективно розподіляти зусилля розробників, щоб помилки з найвищим пріоритетом вирішувалися в першу чергу, а помилки з низьким пріоритетом видалялися з перегляду пріоритетів. Інженерні групи: Noibu надає всю технічну інформацію (аж до точного рядка коду), необхідну розробникам для усунення помилки, таким чином різко скорочуючи відтворення помилок і час вирішення. Щоб дізнатися більше про те, як Noibu може виявляти, визначати пріоритети та виправляти помилки на вашому сайті електронної комерції та допомогти відшкодувати втрачений дохід, зв’яжіться з нами за адресою [email protected].
Shipup
shipup.co
Ідеальне рішення для електронних торговців, які керуються успіхом клієнтського досвіду. Shipup перетворює доставку через електронну комерцію на маркетинг, пропонуючи безперебійний і персоналізований досвід після покупки. Збільште свій NPS і тривалу цінність клієнта, одночасно зменшуючи кількість квитків на доставку в кол-центр. Відкрийте для себе новий канал спілкування з висококваліфікованою аудиторією. Інтуїтивно зрозуміле рішення для самообслуговування. Перевірений послужний список.
Richpanel
richpanel.com
Обслуговування клієнтів може збільшити або порушити довіру клієнтів до вашого магазину електронної комерції. З Richpanel на вашому боці ваша команда підтримки: а) реагуватиме швидше; б) завжди надаватиме точні відповіді; в) легко керуватиме великими обсягами та г) завойовуватиме довіру клієнтів. * Портал самообслуговування для автоматизації повторюваних запитань. * Багатоканальна довідкова служба та чат. * Відповідайте швидше з контекстом. * Отримайте продажі через живий чат. * Вичерпні звіти про обслуговування клієнтів.
Content Status
contentstatus.com
Content Status надає брендам, роздрібним торговцям і агентствам повністю автоматичне бачення на вимогу статусу та якості вмісту їхніх сторінок продукту. Завдяки 50 попередньо створеним підключенням до електронної комерції компанії мають масштабований спосіб негайно знати, чи сторінки їхніх продуктів активні, повні, точні та оптимізовані для всіх продуктів в Інтернеті. Наша функція «Share-of-Shelf» також дає вам змогу здійснювати необмежений пошук за ключовими словами та миттєво переглядати результати цифрових полиць, щоб знати рейтинг ваших продуктів — і ваших конкурентів.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — це перша в світі платформа Digital Journey Continuity, що дозволяє понад 1000 провідним світовим брендам створювати нестримні подорожі для своїх клієнтів. Платформа Namogoo формує шлях клієнта так, щоб він відповідав кожному покупцеві, у режимі реального часу усуваючи перешкоди та коливання на шляху клієнта та забезпечуючи те, що потрібно для підтримки шляху клієнта – звільняючи шлях до покупки та зменшуючи кількість відмов від подорожі.
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