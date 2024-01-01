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Інструменти електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Бруней
Інструменти електронної комерції необхідні для підвищення функціональності веб-сайтів електронної комерції. Ці інструменти пропонують низку функцій, включаючи інтеграцію з системами ERP, автоматизацію бухгалтерських завдань, збір даних про клієнтів і відновлення покинутих візків для покупок. Незалежно від того, чи компанія вже має створену платформу електронної комерції, чи хоче зосередитися на конкретних аспектах, як-от обслуговування клієнтів, інструменти електронної комерції стануть у пригоді для оптимізації процесів і підвищення продуктивності. Вони відіграють вирішальну роль у вдосконаленні маркетингової тактики, покращенні коефіцієнтів конверсії клієнтів, масштабуванні для задоволення зростаючого попиту та зростання компанії, а також у підтримці постійних клієнтів. Використовуючи інструменти електронної комерції, компанії можуть покращити операційну діяльність, комунікацію та стратегії конверсії на своїх існуючих платформах електронної комерції.
Запит на новий застосунок
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблен...
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям магазинів ...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продав...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — це платформа електронної комерції, яка пропонує широкий асортимент продуктів у різних категоріях. Завдяки зручному інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілій навігації Shoopy.in забезпечує покупцям зручні та безперебійні покупки в Інтернеті. Основні характеристики: Широкий асортимент продукції:...
LegitScript
legitscript.com
Упевнено оцінюйте торговельний ризик, щоб ви могли вжити заходів до того, як це призведе до штрафів, шкоди вашій репутації чи загрози громадській безпеці. Відмивання транзакцій. Азартні ігри онлайн. Групи ненависті. Незаконний продаж наркотиків. Немає обмежень у тому, що неетичні комерсанти намагати...
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — це безкоштовний плагін віджетів для веб-сайтів, який дає змогу підвищити рівень взаємодії з клієнтами та побудувати узгоджену подорож клієнта за допомогою основних інструментів, доступних для вас із коробки: - Картка контакту, що дає вашим клієнтам можливість залишити вам повідомлення, ...
Spoki
spoki.it
Spoki — це розмовна платформа, яка використовує WhatsApp як канал зв’язку, щоб пропонувати компаніям рішення для інтеграції з електронною комерцією, маркетинговими інструментами, CRM, ERP та індивідуальним програмним забезпеченням. Spoki виводить стратегії продажів на вищий рівень, використовуючи по...
Memberful
memberful.com
Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.
Replyco
replyco.com
Replyco — це платформа служби підтримки електронної комерції, яка централізує всі повідомлення ваших клієнтів в одній інтуїтивно зрозумілій скриньці вхідних повідомлень. Автоматизуйте завдання, оптимізуйте свої робочі процеси та надайте виняткову підтримку клієнтів за частку часу.
VOC.ai
voc.ai
VOC AI — це платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, мета якої оптимізувати бізнес-операції та відносини з клієнтами. У ньому є «агент штучного інтелекту для обслуговування клієнтів», бот штучного інтелекту на базі OpenAI, навчений на специфічних бізнес-даних, щоб надавати точ...
Hosting123
hosting123.net
Надшвидкий веб-хостинг, зручний для пошукових систем, для всіх, від веб-експертів до новачків. Він може стати вашим лише за 3 кроки.
Reusely
reusely.com
Потрібен простий спосіб надати своїм клієнтам пропозиції зворотного викупу? Розмістіть власний віджет зворотного викупу на своєму веб-сайті за лічені хвилини та почніть отримувати викуп поштою та в магазині вже сьогодні! Забудьте про встановлення ціни зворотного викупу за допомогою електронної табли...
Syncware
syncware.com
Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів
Malomo
gomalomo.com
Створюйте свій бренд із кожною відправкою. Фірмове відстеження замовлень, яке залучає постійних клієнтів, зменшує кількість квитків WISMO та дає вам інформацію про перевізників.
GOVX
govx.com
Тисячі провідних брендів використовують GOVX ID, щоб миттєво та безпечно підтверджувати право клієнтів на ексклюзивні знижки на своїх веб-сайтах роздрібної торгівлі чи продажу квитків, захищаючи себе від шахрайства з боку невідповідних клієнтів. Перевірка швидка, комплексна та потрібна лише один раз...
Recapture
recapture.io
Автоматизоване відновлення покинутого кошика, маркетинг SMS і електронною поштою + спливаючі вікна з відмінною аналітикою.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom переробив традиційну комерцію B2B і оптові ринки та продовжує впроваджувати інновації завдяки легким хмарним таблицям ліній, інструментам замовлення та виставлення рахунків і галузевому стандарту Brandboom Link. Connect Marketplace також зробив революцію в оптовому маркетингу, використовую...
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker — це комплексне рішення для вашої компанії. Продавати: ми полегшуємо вам продаж програмного забезпечення або цифрових завантажень, таких як електронні книги, відеоефекти та музика. Підписки: платформа виставлення рахунків за підписку SaaS для успіху в бізнесі за підпискою. Виставлення р...
Chosify
chosify.com
У Chosify ми допомагаємо брендам електронної комерції досягти найкращого досвіду для клієнтів. Ми допомагаємо їм приймати важкі рішення, з якими стикаються їхні клієнти, коли їм доводиться вибирати з купи подібних продуктів. Chosify пов’язує запитання з продуктами за допомогою рішення для керованих ...
Aframark
aframark.com
Ми Aframark, хмарна платформа, яка збирає та відображає запитання та відповіді щодо продуктів на веб-сайтах. Ми єдиний постачальник рішень, який об’єднує запитання та відповіді в режимі реального часу та дозволяє створеному користувачами вмісту підвищити конверсію продажів. ДЛЯ ВАШИХ КЛІЄНТІВ Надайт...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — це універсальний магазин для продавців Amazon, які хочуть вивчити бізнес-модель онлайн-арбітражу на Amazon. Наше БЕЗКОШТОВНЕ програмне забезпечення надає Продавцям щоденний список прибуткових продуктів
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — це перша в світі платформа Digital Journey Continuity, що дозволяє понад 1000 провідним світовим брендам створювати нестримні подорожі для своїх клієнтів. Платформа Namogoo формує шлях клієнта так, щоб він відповідав кожному покупцеві, у режимі реального часу усуваючи перешкоди та коливанн...
Content Status
contentstatus.com
Content Status надає брендам, роздрібним торговцям і агентствам повністю автоматичне бачення на вимогу статусу та якості вмісту їхніх сторінок продукту. Завдяки 50 попередньо створеним підключенням до електронної комерції компанії мають масштабований спосіб негайно знати, чи сторінки їхніх продуктів...
Richpanel
richpanel.com
Обслуговування клієнтів може збільшити або порушити довіру клієнтів до вашого магазину електронної комерції. З Richpanel на вашому боці ваша команда підтримки: а) відповідатиме швидше; б) завжди надаватиме точні відповіді; в) легко керуватиме великими обсягами та г) завойовуватиме довіру клієнтів. ✅...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — це ЄДИНА продуктивна платформа електронної комерції, яка була створена внаслідок надзвичайної конверсії. Коли востаннє ваші продажі в магазині конвертувалися на 4%, 6%, 8%, 10% або більше? Checkout Champ підвищує ваші коефіцієнти конверсії та середню вартість вашого замовлення завдя...
ShipAid
shipaid.com
Замініть програми страхування доставки внутрішньою гарантією. Покращте досвід клієнтів і +AOV! Рішення для втрачених, викрадених, пошкоджених або запізнілих посилок. Надайте своїм клієнтам необхідну гарантію, минаючи страхові компанії. Встановіть свій гарантійний внесок і збережіть прибуток! Покращу...
EasyChannel
easychannel.com
Бажаєте потужне комплексне рішення для всіх ваших потреб у багатоканальних продажах? Тоді зустрічайте EasyChannel! EasyChannel — це потужна платформа, яка об’єднує всі ваші потреби в продажах через електронну комерцію, об’єднуючи ваші канали продажів і консолідуючи ваші багатоканальні робочі процеси...
Blutag
blu.ai
Blutag — це готове рішення SaaS під ключ, яке дозволяє компаніям роздрібної торгівлі надавати своїм клієнтам голосові програми без кодування лише за кілька простих кроків. Blutag забезпечує голосовий досвід для вашого магазину. Порадуйте своїх клієнтів і підвищте залученість клієнтів.
LiveRecover
liverecover.com
Надсилайте SMS своїм клієнтам у режимі реального часу, перетворюючи візки на продажі. LiveRecover допомагає магазинам електронної комерції відновлювати покинуті кошики за допомогою текстового повідомлення. Існує багато додатків Shopify, які обіцяють допомогти вам повернути покинуті візки. Ви сплачує...
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналітика підписок і конверсій для операторів додатків Shopify. - Галузеві стандарти підписки та аналітика доходів для додатків Shopify - Встановлення та розподіл доходів на основі Google Analytics у магазині додатків Shopify - Аналітика конверсій із повним відстеженням перехресної послідовності в м...
Shipup
shipup.co
Ідеальне рішення для електронних торговців, які керуються успіхом клієнтського досвіду. Shipup перетворює доставку через електронну комерцію на маркетинг, пропонуючи безперебійний і персоналізований досвід після покупки. Збільште свій NPS і тривалу цінність клієнта, одночасно зменшуючи кількість кви...
Noibu
noibu.com
Noibu — це інструмент моніторингу веб-сайтів електронної комерції, який допомагає виявляти, визначати пріоритети та виправляти помилки, що впливають на дохід, які можуть перешкоджати взаємодії з користувачем і спричиняти розчарування клієнтів і залишення кошика. Noibu відстежує ваш сайт електронної ...
TrueOps
trueops.com
TrueOps — це найсучасніше рішення для повернення ваших грошей від Amazon FBA. TrueOps пропонує найкращі на ринку комісійні ставки у розмірі 10%, зручну для продавців політику, як-от ніколи не стягувати плату за відшкодовані запаси та миттєві кредити за скасування відшкодування, а також передову техн...
LitExtension
litextension.com
LitExtension є провідним світовим постачальником послуг міграції/перенесення платформи електронної комерції. Ми допомагаємо продавцям і експертам електронної комерції автоматично перенести дані з поточного магазину в потрібний кошик для покупок за 3 прості кроки. Міграція даних за допомогою LitExten...
Payplug
payplug.com
Payplug — це платіжне рішення, призначене для продавців, онлайн-торговців і фінтех-компаній. Давайте разом піднімемо планку виплат.
8fig
8fig.co
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