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Програмне забезпечення для електронної комерції
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Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify - платформа для створення та керування інтернет-магазинами з можливостями управління продуктами, обробки платежів та інтеграції з різними каналами продажів.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon - це платформа для членства, яка дозволяє творцям отримувати дохід, надаючи ексклюзивний контент своїм шанувальникам.

Wix

Wix

wix.com

Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Podium

Podium

podium.com

Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.

Square

Square

squareup.com

Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.

Spectrum

Spectrum

spectrum.net

Spectrum - це додаток для 3D-кастомізації продуктів на заводі, що допомагає брендам покращувати продажі та задовольняти очікування клієнтів.

Printify

Printify

printify.com

Printify - платформа для друку на замовлення, яка дозволяє продавати персоналізовані товари, включаючи одяг, з автоматизованим виконанням замовлень.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce – безкоштовний плагін для WordPress, що перетворює сайти на інтернет-магазини, підтримуючи продаж фізичних і цифрових товарів.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.

Printful

Printful

printful.com

Printful - це сервіс друку на вимогу, що дозволяє продавати власні дизайни без мінімальних замовлень та обробляє замовлення автоматично.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Vistaprint - це платформа для створення та замовлення індивідуальних продуктів, таких як візитки та рекламні матеріали, з можливістю налаштування дизайну.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка інтегрується з будь-якими веб-сайтами та соціальними мережами, дозволяючи продавати товари онлайн.

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 - це мобільний додаток для оптимізації бізнесу на Amazon та Walmart, що надає інструменти для управління запасами, аналізу продажів та оптимізації лістингів.

DSers

DSers

dsers.com

DSers - це інструмент дропшипінгу для обробки замовлень з AliExpress, де можна знаходити постачальників, управляти замовленнями та відстежувати їх статус.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Sketchfab - платформа для публікації та інтеграції 3D та AR моделей, що дозволяє користувачам ділитися, налаштовувати та використовувати їх у різних проектах.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple.ai - це додаток для 3D-візуалізації та конфігурації продуктів, що покращує цифровий досвід покупки для користувачів.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout - це платформа для підтримки продажів на Amazon, яка допомагає у дослідженні продуктів, оптимізації списків та управлінні бізнесом.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot - це платформа для перегляду відгуків про бізнес, що дозволяє споживачам ділитися досвідом та підприємствам контролювати свою репутацію в Інтернеті.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation - платформа для управління доставкою замовлень, що інтегрується з ринками та перевізниками для спрощення логістики.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel - це сервіс аналітики, що відстежує взаємодії користувачів з веб та мобільними додатками, надаючи інструменти для аналізу поведінки та утримання.

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa - додаток для відстеження цін на Amazon, що надає історію цін, сповіщення про зниження цін та аналіз продажів товарів.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify - це інструмент для створення і ведення інтернет-магазинів на Shopify, що пропонує оптимізовані додатки для вищих продажів без потреби в кодінгу.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.

Spocket

Spocket

spocket.co

Spocket - платформа для дропшипінгу, що з'єднує роздрібних торговців з постачальниками, полегшуючи управління магазинами без необхідності зберігання товарів.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами без програмування, що спрощує продаж товарів в онлайн-просторі.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Big Cartel — це платформа для електронної комерції, що дозволяє креативним торговцям легко створювати та управляти онлайн-магазинами.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix - це платформа електронної комерції для підприємств і приватних осіб, яка дозволяє створювати цифрові товари та обробляти платежі, у тому числі криптовалюти.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce - платформа електронної комерції для створення і управління інтернет-магазинами для різних бізнесів.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility - це програма автоматизації електронної комерції, що інтегрує магазини, системи обліку та управління запасами для спрощення бізнес-процесів.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Braintree - це платіжний шлюз для онлайн та мобільних транзакцій, який підтримує різні методи оплати, включаючи PayPal і кредитні картки.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite дозволяє створювати нативні мобільні додатки для Android та iOS без програмування, перетворюючи веб-сайти в мобільні додатки.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata - аналітичний інструмент для TikTok-магазинів, що надає дані про тенденції, впливових осіб, конкуренцію та можливості для покращення продажів.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.

Dropified

Dropified

dropified.com

Dropified автоматизує бізнес дропшипінгу, дозволяє імпортувати товари та керувати замовленнями на платформах, як eBay та AliExpress.

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