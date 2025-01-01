Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
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Shopify
shopify.com
Shopify - платформа для створення та керування інтернет-магазинами з можливостями управління продуктами, обробки платежів та інтеграції з різними каналами продажів.
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа для членства, яка дозволяє творцям отримувати дохід, надаючи ексклюзивний контент своїм шанувальникам.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.
Stripe
stripe.com
Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Podium
podium.com
Podium - це платформа для комунікації з клієнтами, що допомагає бізнесу здійснювати конверсію на сайті та покращувати взаємодію з клієнтами.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum - це додаток для 3D-кастомізації продуктів на заводі, що допомагає брендам покращувати продажі та задовольняти очікування клієнтів.
Printify
printify.com
Printify - платформа для друку на замовлення, яка дозволяє продавати персоналізовані товари, включаючи одяг, з автоматизованим виконанням замовлень.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce – безкоштовний плагін для WordPress, що перетворює сайти на інтернет-магазини, підтримуючи продаж фізичних і цифрових товарів.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
ManyChat
manychat.com
ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.
Printful
printful.com
Printful - це сервіс друку на вимогу, що дозволяє продавати власні дизайни без мінімальних замовлень та обробляє замовлення автоматично.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
VistaPrint
vistaprint.com
Vistaprint - це платформа для створення та замовлення індивідуальних продуктів, таких як візитки та рекламні матеріали, з можливістю налаштування дизайну.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка інтегрується з будь-якими веб-сайтами та соціальними мережами, дозволяючи продавати товари онлайн.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 - це мобільний додаток для оптимізації бізнесу на Amazon та Walmart, що надає інструменти для управління запасами, аналізу продажів та оптимізації лістингів.
DSers
dsers.com
DSers - це інструмент дропшипінгу для обробки замовлень з AliExpress, де можна знаходити постачальників, управляти замовленнями та відстежувати їх статус.
Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab - платформа для публікації та інтеграції 3D та AR моделей, що дозволяє користувачам ділитися, налаштовувати та використовувати їх у різних проектах.
AfterShip
aftership.com
AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai - це додаток для 3D-візуалізації та конфігурації продуктів, що покращує цифровий досвід покупки для користувачів.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout - це платформа для підтримки продажів на Amazon, яка допомагає у дослідженні продуктів, оптимізації списків та управлінні бізнесом.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot - це платформа для перегляду відгуків про бізнес, що дозволяє споживачам ділитися досвідом та підприємствам контролювати свою репутацію в Інтернеті.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation - платформа для управління доставкою замовлень, що інтегрується з ринками та перевізниками для спрощення логістики.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel - це сервіс аналітики, що відстежує взаємодії користувачів з веб та мобільними додатками, надаючи інструменти для аналізу поведінки та утримання.
Keepa
keepa.com
Keepa - додаток для відстеження цін на Amazon, що надає історію цін, сповіщення про зниження цін та аналіз продажів товарів.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Debutify
debutify.com
Debutify - це інструмент для створення і ведення інтернет-магазинів на Shopify, що пропонує оптимізовані додатки для вищих продажів без потреби в кодінгу.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
Spocket
spocket.co
Spocket - платформа для дропшипінгу, що з'єднує роздрібних торговців з постачальниками, полегшуючи управління магазинами без необхідності зберігання товарів.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions - це програмне забезпечення для управління підписками та виставлення рахунків з інтеграцією платіжних шлюзів.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - це CAD-програмне забезпечення для 3D-дизайну, що дозволяє створювати, модифікувати та управляти даними продуктів.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами без програмування, що спрощує продаж товарів в онлайн-просторі.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel — це платформа для електронної комерції, що дозволяє креативним торговцям легко створювати та управляти онлайн-магазинами.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce - платформа електронної комерції для створення і управління інтернет-магазинами для різних бізнесів.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.
Sellix
sellix.io
Sellix - це платформа електронної комерції для підприємств і приватних осіб, яка дозволяє створювати цифрові товари та обробляти платежі, у тому числі криптовалюти.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Webgility
webgility.com
Webgility - це програма автоматизації електронної комерції, що інтегрує магазини, системи обліку та управління запасами для спрощення бізнес-процесів.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Braintree
braintreepayments.com
Braintree - це платіжний шлюз для онлайн та мобільних транзакцій, який підтримує різні методи оплати, включаючи PayPal і кредитні картки.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata - аналітичний інструмент для TikTok-магазинів, що надає дані про тенденції, впливових осіб, конкуренцію та можливості для покращення продажів.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite дозволяє створювати нативні мобільні додатки для Android та iOS без програмування, перетворюючи веб-сайти в мобільні додатки.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизує бізнес дропшипінгу, дозволяє імпортувати товари та керувати замовленнями на платформах, як eBay та AliExpress.
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