Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа членства, яка дозволяє художникам та творцям легко отримати оплату. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших роблять зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть провести більше часу, займаючись своєю фан-базою інтерактивним способом і продовжувати заповнювати Інтернет прекрасними речами, якими користуються мільйони людей.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-канадська багатонаціональна компанія з електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, штат Онтаріо. Це також назва його фірмової платформи електронної комерції для інтернет-магазинів та систем роздрібної торгівлі. Shopify пропонує інтернет -роздрібним торговцям набору послуг "включаючи платежі, маркетинг, доставку та інструменти залучення клієнтів для спрощення процесу роботи інтернет -магазину для малих торговців." Компанія повідомила, що у неї було понад 1000 000 підприємств приблизно в 175 країнах, використовуючи свою платформу, використовуючи свою платформу свою платформу Станом на червень 2019 року, загальний обсяг валових товарів перевищує 41,1 мільярда доларів США за календар 2018.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Spectrum
spectrum.net
Spectrum є світовим лідером у налаштуванні продуктів від 3D до заводських, що дозволяє брендам впроваджувати інновації з відмінністю, зменшувати конкуренцію зі сторонніми роздрібними продавцями та збільшувати маржу та конверсію. Spectrum розробляє спеціальні програми з найкращою у своєму класі 3D-візуалізацією. А для успішної індивідуальної програми продукти мають відповідати очікуванням клієнтів, тому ми починаємо роботу з інтеграції на заводському рівні. Цей фокус призвів до 100% успіху інтеграції з такими клієнтами, як JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good тощо.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу, обміну та послуг зі штаб -квартирою в Нью -Йорку. Vimeo працює на основі без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеоконтенту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SAAS) із створенням відео, редагуванням та засобами мовлення, програмними рішеннями для корпоративних програм, а також засобами для Відеопрофесіонали для зв’язку з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo зосереджується на доставці відео високої чіткості в різних пристроях. Спочатку цей сайт був побудований Джейком Лодвіком та Зак Кляйн у 2004 році як спін-оф коледж-гумор, щоб поділитися відео з гумором між колегами, хоча поставили на бік, щоб підтримати зростаючу популярність коледжу-ходумора. IAC придбав CollegeHumor та Vimeo у 2006 році, і після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль у Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні курованого вмісту та відео високої чіткості, щоб відрізнити себе від інших сайтів спільного відео відео. Врешті-решт Лодвік та Кляйн покинули до 2009 року, і IAC впровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру для створення послуг Vimeo, при цьому нинішній генеральний директор Anjali Sud створений з липня 2017 року.
Stripe
stripe.com
Stripe - це американські фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), що знаходиться зі штаб -квартирою у Сан -Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в першу чергу пропонує інтерфейси програмного забезпечення для обробки платежів (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безпроцентні платежі. Інтернет або в магазині, це легко з додатком Klarna.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, щоб надавати рішення для їхніх мінливих потреб. Разом VistaCreate, 99designs від Vista та VistaPrint представляють повний спектр послуг для дизайну, цифрових і друкарських рішень, які підвищують присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та допомагають їм досягти успіху.
ShipStation
shipstation.com
Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation, вибору №1 серед продавців електронної комерції. Ми інтегруємося з більш ніж 150 найпопулярнішими торговими майданчиками, кошиками для покупок і перевізниками. Крім того, ви можете мати скільки завгодно каналів продажу та операторів. З ShipStation ви отримуєте ексклюзивні знижки перевізника до: 82% на UPS International, 78% на UPS Ground, 89% на роздрібні ціни USPS і 81% на DHL Express. Запобігайте помилкам і скоротіть час доставки вдвічі, запустивши безкоштовну 30-денну пробну версію сьогодні.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
Ecwid
ecwid.com
ECWID від LightSpeed - це найпростіший спосіб додати інтернет -магазин до будь -якої веб -сторінки чи профілю соціальних медіа. Використовується сотнями тисяч торговців у 175 країнах, Ecwid від Lightspeed має все необхідне, щоб охопити своїх клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon або Google Покупки. І завдяки інтеграції продажів ECWID, інтеграцією маркетингу електронної пошти та спеціальним мобільним додатком ви можете керувати своїм маркетингом, мерчандайзингом та продажами в будь-який час і в будь-якому місці.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене середовище даних. Завдяки платформі Dopple компанії можуть розширити можливості своїх клієнтів за допомогою інтерактивних і захоплюючих цифрових продуктів.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Veeqo
veeqo.com
Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою від Veeqo. Миттєві знижки від USPS, UPS, DHL і FedEx: миттєво отримайте доступ до знижених тарифів USPS, UPS, DHL і FedEx. Немає потреби в переговорах і встановлення обсягу доставки. Ви завжди можете підключити власний обліковий запис оператора, якщо він у вас є. Автоматичний вибір ставки: заощаджуйте час за допомогою покупки ставки, яка автоматично вибирає найкращу позначку вартості для кожного замовлення, яке ви отримуєте на будь-якому каналі. Швидка оптова доставка: Veeqo може вибрати найкращі ціни та відправити до 100 замовлень одночасно. Тож ви економите час, кліки та гроші. Автоматичні правила доставки: заздалегідь установіть вагу, вартість, варіанти доставки та інші характеристики. Veeqo дотримується ваших попередньо встановлених інструкцій, щоб пропонувати найкращі етикетки. Veeqo також наповнений потужними функціями, які дозволять вам попрощатися з електронними таблицями з кількома інструментами, об’єднаними в один. Контроль запасів: ваші запаси автоматично оновлюються в усіх ваших магазинах. До побачення, таблиця! Привіт, душевний спокій. Вибирайте за допомогою мобільного пристрою : використовуйте наш сканер або мобільний пристрій, щоб допомогти вам швидше підібрати, упакувати та відправити потрібні товари — з набагато меншим ризиком надіслати неправильні речі. Звіти та прогнозування: Veeqo відстежує та організовує всі ваші дані про продажі, щоб зробити планування, закупівлю та розвиток вашого бізнесу легкими. Простота Veeqo. Amazon trust. Як частина сімейства Amazon, Veeqo забезпечує надійну безпеку даних і захист облікового запису Amazon від запізнілих поставок і негативних відгуків, якщо ви відправляєте вчасно. Veeqo — сертифікований додаток Shopify Plus. Програма сертифікованих додатків Shopify Plus підтримує найбільших продавців Shopify, допомагаючи їм знайти програми та рішення, необхідні для створення та розширення свого бізнесу. Програма доступна спеціально для партнерів Shopify (https://help.shopify.com/en/partners/about), які забезпечують рівень якості продукції, послуг, продуктивності, конфіденційності та підтримки, що відповідає розширеним вимогам продавців Shopify Plus .
Braintree
braintreepayments.com
Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
LexisNexis
lexisnexis.com
Lexisnexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, регуляторної та ділової інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити прийняття рішень та результати та сприяти верховенству закону у всьому світі. Lexisnexis допомагає адвокатам вигравати справи, ефективніше керувати своєю роботою, краще обслуговувати своїх клієнтів та розвивати свою практику. Lexisnexis допомагає корпораціям краще зрозуміти їхні ринки, контролювати свої бренди та конкуренцію та зменшувати бізнес -ризик. Lexisnexiss співпрацює з університетами для навчання студентів, а Lexisnexis підтримує будівництво нації з урядами та судами, роблячи закони доступними та зміцнюючи юридичну інфраструктуру. Lexisnexis співпрацює з провідними глобальними асоціаціями та клієнтами для збору доказів проти військових злочинців та надання інструментів для боротьби з торгівлею людьми. Lexisnexis Legal & Professional, який обслуговує клієнтів у більш ніж 130 країнах з 10 000 співробітників у всьому світі, є частиною Relx Group, глобальним постачальником інформації та аналітики для професійних та ділових клієнтів у галузях промисловості.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — це комплексна платформа електронної комерції, яка дозволяє підприємствам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними, приймати замовлення, відстежувати запаси, обробляти платежі, керувати доставкою та легко просувати свій бренд. З глобальним охопленням і доступністю в 30+ країнах, Zoho Commerce пропонує універсальне рішення для торговців, забезпечуючи інтегровану екосистему, яка спрощує операції електронної комерції та усуває потребу в досвіді програмування.
Helium 10
helium10.com
Helium 10-це провідна програмна платформа All-In-One, яку довіряють понад 2000 000 підприємців електронної комерції, агентств та основних глобальних брендів, щоб забезпечити зростання свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, керовані даними. Штаб-квартира зі штаб-квартирою в Ірвіні, Каліфорнія, Helium 10 надає підприємців у всьому світі з силою даних, постійною освітою та підтримкою громади, необхідними для максимального їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до солопренерів, до продавців, підприємств, агентств та всіх між ними, підприємництвом Helium 10 чемпіонів на всіх етапах з ігровою книжкою для створення, розвитку та масштабу змістовного та непохитного бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес та просто продати більше - відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям магазинів TikTok приймати кращі та керовані даними рішення для збільшення продажів і доходів, як а також підвищити ефективність повсякденних операцій.
Triple Whale
triplewhale.com
Ми допомагаємо вам отримувати точніші дані завдяки інтеграції всіх ваших каналів в одному місці, щоб ви могли приймати кращі та швидші рішення для свого бізнесу електронної комерції. Triple Whale — перша в світі операційна система електронної комерції «все в одному». Завдяки потужним агрегаціям даних, візуалізації та покращеному відстеженню атрибуції Triple Whale надає компаніям електронної комерції чітке, швидке та прозоре уявлення про важливі показники. Ми говоримо про такі показники, як маржа внеску (з розбивкою по продукту, кампанії, як завгодно), справжній AOV, повернення, CPA для нового клієнта тощо. Налаштуйте свої показники, щоб обчислити саме те, що вам потрібно, і додайте їх на інформаційну панель, де ви зможете контролювати їх у режимі реального часу. Поділіться нею зі своєю командою, щоб нарешті мати єдине джерело правди для всієї компанії від медіабаєрів до генерального директора. Завдяки бездоганній інтеграції з найпопулярнішими програмами та мережами, такими як Shopify, Klaviyo та Facebook, Triple Whale забезпечує цілісне уявлення про ефективність вашого бізнесу, узагальнюючи всі ваші маркетингові дані на одній інформаційній панелі, яку можна налаштувати. Triple Whale також є єдиним програмним рішенням, яке пропонує повнофункціональні мобільні програми як для iOS, так і для Android, що дозволяє клієнтам отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі з будь-якого місця та в будь-який час. На відміну від інших інструментів, які покладаються на змодельовані дані та припущення для атрибуції, Triple Whale використовує власні власні дані для безпосереднього відстеження даних про покупки клієнтів аж до рівня реклами та через різні канали. Крім того, Triple Whale пропонує необмежену кількість користувачів і інтеграцію магазинів, автоматизовану електронну пошту та звіти Slack, дані середнього значення, медіани та режиму AOV, LTV і когортний аналіз, подорожі продукту та набір інших потужних функцій, призначених для надання компаніям електронної комерції більшої прозорості їхні дані. Завдяки Triple Whale маркетологи нарешті можуть: - Отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі на ходу з будь-якої точки світу - Витрачати менше часу на суперечки з даними та більше часу використовувати їх для розвитку свого бізнесу - Відпочивати спокійно та витрачати впевнено, знаючи, що атрибуція працює. point - Надайте своїм командам точні, прості у використанні автоматизовані звіти
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
CafePress
cafepress.com
Відзначайте унікальність і пристрасті кожного за допомогою футболок, наклейок, плакатів, кавових кухлів тощо. Ласкаво просимо всіх.
Big Cartel
bigcartel.com
З 2005 року Big Cartel допоміг людям з усього світу продати свої роботи на понад 3,5 мільярда доларів. Ми на 100% незалежні та тут, щоб допомогти творцям, художникам, виробникам і невеликим брендам відкрити магазин і почати заробляти на життя, роблячи те, що вони люблять. Ми невелика, згуртована команда, яка зосереджена на тому, щоб зробити Big Cartel розширеним і простим у використанні.
AfterShip
aftership.com
Aftership - це гонконгська стартап -компанія, яка пропонує відстеження відвантаження через SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після виграшу стартап-вихідного Гонконгу 2011 року та Global Startup Battle 2011. Попередні інвестиції отримали 1 мільйон доларів від серії A IDG Capital Partners (IDG-ACCEL) у травні 2014 року.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Keepa
keepa.com
Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також можна використовувати для перегляду повного асортименту товарів Amazon, використовуючи зрозумілий і добре продуманий інтерфейс Keepa, а також чудові функції пошуку, які економлять гроші, наприклад Daily Drops.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати та розширювати свої онлайн-магазини, зосереджуючись на продуктах США та ЄС. Ретельно перевіряючи постачальників, продавці та клієнти можуть отримати швидку доставку, якісні та незмінні продукти, фірмове виставлення рахунків і команду підтримки клієнтів світового рівня. Станьте частиною революційного бачення Spocket щодо видалення запасів з онлайн- і фізичної роздрібної торгівлі за допомогою моделі дропшиппінгу та вирішення проблеми, що називається спотворенням запасів, вартістю 1,1 трильйона доларів.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення та команду відповідності, щоб повідомляти та видаляти відгуки з платформи, які порушують інструкції щодо контенту Trustpilot. Trustpilot має офіси в Нью-Йорку, Денвері, Лондоні, Копенгагені, Вільнюсі, Берліні та Мельбурні та налічує понад 700 співробітників. Існують незалежні дослідження, які свідчать про те, що веб-сайти з відгуками, такі як Trustpilot, можуть мати підроблені відгуки.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад 500 000 клієнтів. З Jungle Scout ви можете: * Проводити дослідження ринку та ключових слів * Створювати й оптимізувати списки продуктів * Переглядати популярні категорії продуктів і бренди * Оцінювати нові тенденції пошуку * Прогнозувати продажі та потреби в запасах * Визначати своїх конкурентів на Amazon * І багато іншого!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для створення спеціальних звітів і вимірювання залученості та утримання користувачів. Mixpanel працює з веб-додатками, зокрема SaaS, але також підтримує мобільні додатки.
Yoti
yoti.com
Перевірка віку Йоті використовує комбінацію технології AI, антипрофрофування та документації перевірки автентичності, щоб ви могли бути впевнені в епоху своїх клієнтів.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart переосмислив виставлення рахунків за передплату та керування партнерами для онлайн-бізнесу, який хоче продавати розумніше, продавати простіше, продавати швидше та продавати більше. Збільшуйте продажі, утримуйте більше клієнтів і збільшуйте постійний дохід за допомогою вдосконалених готових інструментів, таких як настроювані параметри оформлення замовлення, керування нагадуваннями, відновлення кошика, інструменти перетворення тощо. Отримайте повну гнучкість і потужність для керування своїм бізнесом завдяки численним інтеграціям сторонніх розробників, надійному API та мобільному додатку.
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
Dropified
dropified.com
Dropified дає вам змогу автоматизувати дропшипінговий бізнес на eBay/AliExpress або запустити власні індивідуальні фірмові добавки, які розповсюджуються вашим клієнтам.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net підтримує обробку платежів, допомагаючи малим підприємствам приймати платежі кредитними картками та електронними чеками онлайн, особисто, через мобільні пристрої тощо.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продавцям і брендам задовольняти попит у будь-якому місці за допомогою надзвичайної гнучкості та масштабу без болісної міграції платформи.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що між ними.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect — це безкоштовна веб-програма. Це дозволяє використовувати та керувати бізнес-додатками на одному простому та безпечному сайті з будь-якого місця.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
SellerLegend
sellerlegend.com
Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon для керування своїм бізнесом, в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте в будь-який час до закінчення пробного періоду Знову знайдіть свої дані SellerCentral… ДОМАШНЯ Докладніше »
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
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