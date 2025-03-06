SellerApp

sellerapp.com

SellerApp — це платформа e-Commerce Intelligence на основі штучного інтелекту, яка допомагає продавцям і роздрібним торговцям максимізувати свій потенціал на найбільшому світовому ринку — Amazon. SellerApp, заснований у 2017 році, використовує моделі оптимізації нового покоління та ML, щоб допомогти підприємствам підвищити прибутковість у простому інтерфейсі SaaS. Ми поєднуємо аналіз даних, автоматизацію та команду експертів, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Ми прагнемо використовувати наші потужні алгоритми, маркетингові інструменти, ресурси та досвід, щоб надавати найкращі у своєму класі маркетингові рішення продавцям у всьому світі. Ця надійна платформа допомогла компаніям досягти місячної цілі збільшення доходу на 75% із поступовим підвищенням загальної рентабельності інвестицій. Компанія забезпечує доставку по США, Європі, Південно-Східній Азії, Близькому Сходу, ANZ та Індійському субконтиненту. Переваги SellerApp: SellerApp дозволяє продавцям Amazon повністю реалізувати свій потенціал на ринку Amazon. За допомогою інформаційної панелі SellerApp ви можете перевірити стан свого облікового запису за допомогою одного швидкого знімка, який дає вам інформацію про ваших клієнтів, їхню поведінку та тенденції, а також шаблони та тенденції. Ви можете глибше зануритися в усе, що відбувається з вашим бізнесом на Amazon, за допомогою всіх інших індивідуальних інструментів, які ми пропонуємо. Вони допоможуть вам визначити ваші продажі та потенціал доходів, а також досліджувати та найкращим чином використовувати всі можливості масштабування, які вам знадобляться. Ви також можете провести поглиблене дослідження конкурентів і оцінити свою ефективність на ринку Amazon порівняно з їхніми. Використовуйте інструменти відстеження SellerApp, щоб дізнатися, що роблять ваші конкуренти, які ключові слова вони використовують (зворотний ASIN), прибутковість їхніх кампаній тощо. Ви можете не тільки оптимізувати власні ключові слова серверної частини, але й виявити ключові слова серверної частини, які використовують конкуренти, а також ті, які вони повинні використовувати, але не використовують. Це може допомогти вам заповнити прогалину та підвищити релевантність ваших ключових слів. Функції SellerApp: Дослідження продукту Відстеження продукту Ідеї продукту Розвідка про продукт Оптимізатор реклами Аналізатор PPC Автоматизація реклами Amazon Аналіз конкурентів і оптимізація лістингу Сповіщення про бізнес - BSR, Price, Buy Box, Inventory levels, Hijackeretc Business Reports Sales Dashboard Chrome Plugin 24*7 Customer Support Keyword Трекер Дослідження ключових слів Продукт Оптимізація ключових слів Зворотний ASIN Amazon MWS Connect Портфоліо Аналітика Портфоліо Консультації Перегляд сторінки/матриця сеансів Amazon PPC Rules Оцінка можливостей продукту Які проблеми може вирішити SellerApp? Зменште труднощі з пошуком продуктів-переможців для наступного запуску продукту Amazon. Поглиблюйтеся в даних Amazon і знайдіть найкращі продукти Amazon, вибрані за допомогою найкращих попередньо відфільтрованих показників. Легко знаходьте продукти, які відповідають критеріям у вашому контрольному списку для дослідження продуктів Amazon, лише кількома клацаннями миші. Використовуйте наш власний рейтинг можливостей, який присвоюється кожному окремому продукту, щоб знайти найкращий з точки зору шести найважливіших показників продукту – попиту, конкуренції, норми прибутку, потенційного доходу, накладних витрат та індексу PIS (сфера інноваційності продукту). Автоматизуйте й оптимізуйте рекламу за допомогою найдосконаліших інструментів PPC Використовуйте алгоритмічне призначення ставок на основі правил і оптимізуйте свої рекламні кампанії відповідно до ваших бізнес-цілей. Використовуйте оптимізацію мінус-слів, зворотний ASIN і оптимізацію серверної частини, щоб охопити найкращу цільову аудиторію. Тепер ви можете досягти бажаної рентабельності інвестицій за допомогою механізму машинного навчання SellerApp, який дозволяє встановити максимально прийнятний ACoS на основі цілі вашої кампанії. Це гарантує, що ви не перевитратите та не виснажите рекламний бюджет. Потрапте на першу сторінку пошукової видачі Amazon. Створюйте привабливі списки продуктів за допомогою корисної інформації та детальних рекомендацій. Удосконалюйте кожен показник, який має вирішальне значення для стандартів алгоритму A9, відстежуйте ефективність ключових слів поза сторінками та вимірюйте їх ефективність SEO за допомогою нашого засобу перевірки якості лістингу. Порівняйте ваші списки продуктів із конкурентами, щоб визначити їхні стратегії та налаштуйте сповіщення LQI, щоб отримувати сповіщення про кожну зміну в якості списку продуктів, щоб ви завжди були на шляху та не пропустили нічого важливого. Знайдіть найкращі ключові слова для свого бізнесу на Amazon за допомогою розширеного дослідження ключових слів Скористайтеся нашою простою у користуванні інформаційною панеллю, щоб знайти ключові слова з великим обсягом і низькою конкуренцією, щоб збільшити продажі вашого продукту. Оптимізуйте свій список продуктів для пошукової системи Amazon і отримайте індексацію за правильними ключовими словами. Маючи базу даних із понад 200 мільйонів ключових слів, знайдіть уявлення про короткі та довгі ключові слова, які мають хороші ціни за клік, приблизні замовлення та доречність, і використовуйте їх у PPC, а також у списках, щоб збільшити свої прибутки на Amazon.