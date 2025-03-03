Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа членства, яка дозволяє художникам та творцям легко отримати оплату. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших роблять зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть провести більше часу, займаючись своєю фан-базою інтерактивним способом і продовжувати заповнювати Інтернет прекрасними речами, якими користуються мільйони людей.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу, обміну та послуг зі штаб -квартирою в Нью -Йорку. Vimeo працює на основі без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеоконтенту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SAAS) із створенням відео, редагуванням та засобами мовлення, програмними рішеннями для корпоративних програм, а також засобами для Відеопрофесіонали для зв’язку з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo зосереджується на доставці відео високої чіткості в різних пристроях. Спочатку цей сайт був побудований Джейком Лодвіком та Зак Кляйн у 2004 році як спін-оф коледж-гумор, щоб поділитися відео з гумором між колегами, хоча поставили на бік, щоб підтримати зростаючу популярність коледжу-ходумора. IAC придбав CollegeHumor та Vimeo у 2006 році, і після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль у Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні курованого вмісту та відео високої чіткості, щоб відрізнити себе від інших сайтів спільного відео відео. Врешті-решт Лодвік та Кляйн покинули до 2009 року, і IAC впровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру для створення послуг Vimeo, при цьому нинішній генеральний директор Anjali Sud створений з липня 2017 року.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-канадська багатонаціональна компанія з електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, штат Онтаріо. Це також назва його фірмової платформи електронної комерції для інтернет-магазинів та систем роздрібної торгівлі. Shopify пропонує інтернет -роздрібним торговцям набору послуг "включаючи платежі, маркетинг, доставку та інструменти залучення клієнтів для спрощення процесу роботи інтернет -магазину для малих торговців." Компанія повідомила, що у неї було понад 1000 000 підприємств приблизно в 175 країнах, використовуючи свою платформу, використовуючи свою платформу свою платформу Станом на червень 2019 року, загальний обсяг валових товарів перевищує 41,1 мільярда доларів США за календар 2018.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Coohom
coohom.com
Coohom — це провідна платформа 3D-візуалізації та дизайну інтер’єрів, яка дозволяє компаніям і дизайнерам без зусиль створювати 3D-плани поверхів за лічені хвилини та відтворювати дизайн-проекти з приголомшливою деталізацією з роздільною здатністю до 16K за лічені секунди. Coohom має спеціальний інструмент для 3D-проектування кухні та ванної кімнати, який спрощує складність і стимулює масштабований розвиток бізнесу для виробників і торгових посередників. За допомогою таких інструментів, як 3D Viewer і AR, це може зменшити матеріальні витрати та підвищити конверсію продажів. Функція Inspiration Spaces оптимізує залучення продукту та залучення потенційних клієнтів. Понад 8 мільйонів дизайнерів і 35 000 підприємств по всьому світу щодня покладаються на Coohom, що робить його спільнотою, якій довіряють. Coohom пропонує професійні послуги як фізичним особам, так і підприємствам. Її рішення для 3D-візуалізації були представлені в престижних виданнях, зокрема Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business і Fame+. Coohom також є гордим промисловим партнером Американського товариства дизайнерів інтер’єру (ASID).
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Conjura
conjura.com
Прибуток на основі даних. Дозвольте Conjura оптимізувати ефективність вашої електронної комерції, позбувшись припущень за допомогою нашої системи рекомендацій. Дійте разом із Conjura, щоб зробити свій бізнес прибутковим.
Stripe
stripe.com
Stripe - це американські фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), що знаходиться зі штаб -квартирою у Сан -Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в першу чергу пропонує інтерфейси програмного забезпечення для обробки платежів (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
SAP
sap.com
SAP - це провідна компанія AIS та бізнес -компанія AI. Вони стоять на перехресті бізнесу та технологій, де їх інновації розроблені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-проблем та сприятливих наслідків у реальному світі. Їх рішення є основою найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегрований портфоліо SAP об'єднує елементи сучасних організацій - від робочої сили та фінансів до клієнтів та ланцюгів поставок - до єдиної екосистеми, яка сприяє прогресу.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення та команду відповідності, щоб повідомляти та видаляти відгуки з платформи, які порушують інструкції щодо контенту Trustpilot. Trustpilot має офіси в Нью-Йорку, Денвері, Лондоні, Копенгагені, Вільнюсі, Берліні та Мельбурні та налічує понад 700 співробітників. Існують незалежні дослідження, які свідчать про те, що веб-сайти з відгуками, такі як Trustpilot, можуть мати підроблені відгуки.
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, запасами, клієнтами з єдиного сервера, що полегшує ведення вашого бізнесу та оптимізацію операцій.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм, конструктор опитувань, онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, аналітика, веб-перехоплення та багато іншого! Ваше головне рішення. Відсутність коду, простота перетягування та набір інструментів конвертації гарантують рентабельність ваших інвестицій. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
MaxMind
maxmind.com
З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечнішим і розумнішим за допомогою рішень на основі даних. Понад 100 000 компаній у всьому світі покладаються на дані MaxMind для безпеки в Інтернеті, налаштування вмісту, реклами, аналітики, керування цифровими правами, відповідності, оптимізації взаємодії з користувачами та запобігання онлайн-шахрайству. Компанії використовують дані GeoIP, щоб знаходити своїх відвідувачів в Інтернеті та показувати їм релевантний вміст і рекламу, виконувати аналітику, захищати цифрові права та ефективно маршрутизувати Інтернет-трафік. Компанії можуть отримати додаткову інформацію про швидкість з’єднання своїх клієнтів, Інтернет-провайдерів тощо за допомогою даних GeoIP.
Helium 10
helium10.com
Helium 10-це провідна програмна платформа All-In-One, яку довіряють понад 2000 000 підприємців електронної комерції, агентств та основних глобальних брендів, щоб забезпечити зростання свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, керовані даними. Штаб-квартира зі штаб-квартирою в Ірвіні, Каліфорнія, Helium 10 надає підприємців у всьому світі з силою даних, постійною освітою та підтримкою громади, необхідними для максимального їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до солопренерів, до продавців, підприємств, агентств та всіх між ними, підприємництвом Helium 10 чемпіонів на всіх етапах з ігровою книжкою для створення, розвитку та масштабу змістовного та непохитного бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес та просто продати більше - відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи в Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомогти їм швидко, повністю та безпечно завантажуватись у Китаї. Доступні наземні варіанти Платформа Chinafy прискорює, оптимізує та захищає будь-яку інтернет-власність для доставки в Китаї без додавання обладнання, ручної зміни рядка коду або додавання нової URL-адреси. Поєднуючи інтелектуальну оптимізацію ресурсів для Китаю з інфраструктурою з балансуванням кількох навантажень і веб-сайтами, можна досягти значного покращення продуктивності в усіх напрямках. Від повної візуалізації сторінок до більш узгодженого завантаження всього сайту на китайських сайтах знижуються показники відмов, підвищується зручність використання та збільшується кількість конверсій у економічно ефективний спосіб, орієнтований на результати. Штаб-квартира в Гонконзі. Chinafy та його партнери дотримуються правил і дотримуються постанов китайського уряду Міністерства промисловості та інформаційних технологій MIIT і не підтримують сайти, які наразі недоступні.
Memberful
memberful.com
Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.
PaySimple
paysimple.com
Компанії звертаються до PaySimple із простою, але важливою потребою – кращим способом прийому платежів. Розроблений для унікальних потреб підприємств, що надають послуги, PaySimple надає гнучкі рішення для оплати та виставлення рахунків, яким щодня віддають перевагу понад 20 000 компаній. На відміну від наших конкурентів, PaySimple прагне до персоналізованого обслуговування. Наші клієнти отримують неперевершену персональну підтримку від наших відданих команд з обслуговування клієнтів. Завдяки надійному API PaySimple є надійним технологічним партнером для інтеграції платежів; власне управління грошовими потоками в продуктах SaaS і мобільних додатках. Дізнайтеся більше або запитайте про PaySimple за номером 800.466.0992 Спеціалізації: онлайн-платежі, мобільні платежі, POS, регулярне виставлення рахунків, керування клієнтами, форми онлайн-платежів, електронні рахунки-фактури, звітування про грошові потоки, обробка електронних чеків, спеціальні облікові записи продавців, інтеграція платежів
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви отримуєте: - Найкращий захист у галузі: блокуйте загрози електронної пошти за допомогою провідного в галузі виявлення на основі штучного інтелекту, якому довіряють понад 42 000 клієнтів. - Гнучкість розгортання: виберіть свій варіант розгортання - безпека електронної пошти надається зі шлюзом або без нього. - Виявлення світового класу на основі штучного інтелекту: застосуйте потужність штучного інтелекту, машинне навчання та соціальні графіки, щоб зробити безпеку розумнішою та розширити можливості співробітників.
Planio
plan.io
Успіх проекту інженера: відстеження випусків, управління проектами, контроль версії, стіл довідки, синхронізація файлів, вікі та чат. Planio робить керування веб -проектами та співпраці команди більш ефективною та веселою. Це ідеальна платформа для ваших проектів, членів команди та клієнтів.
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee дозволяє компаніям, які працюють за передплатою, отримувати, зберігати та максимізувати можливості отримання прибутку за допомогою автоматизованого регулярного виставлення рахунків, керування підписками та аналітики доходів. Завдяки плавній інтеграції з вашим технологічним набором Chargebee стає серцем ваших прибуткових операцій. Оптимізуйте ефективність продажів, успішних і фінансових операцій, щоб прискорити зростання доходу від підписки. Chargebee є провідною платформою управління зростанням доходів (RGM) для компаній, що працюють за передплатою. Місія Chargebee полягає в тому, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру збільшити свої доходи, надаючи комплексний набір рішень, включаючи керування підписками та регулярне виставлення рахунків, оптимізацію ціноутворення та платежів, визнання доходів, збори та утримання клієнтів.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier є найшвидше зростаючим у світі розробником онлайн-маркетплейсу з понад 16 000 торгових майданчиків, створених за технологією Arcadier. Наші рішення забезпечують роботу B2B, B2C, P2P і ринків закупівель для користувачів у понад 180 країнах. Наші шаблонні рішення для самообслуговування DIY та корпоративні рішення, які отримали багато нагород, об’єднали підприємців і компанії незалежно від їх досвіду, галузі чи моделі електронної комерції, щоб задовольнити їхні технологічні та ринкові потреби, не турбуючись про швидкість. виконання та бюджет.
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
Releva
releva.ai
Releva — це комплексне рішення для автоматизації штучного інтелекту для розвитку електронної комерції. Компанія надає платформу автоматизації маркетингу, яка персоналізує веб-сайт і багатоканальний канал для підвищення коефіцієнтів конверсії, середньої вартості замовлень, життєвої цінності клієнтів і призводить до зростання доходу з неймовірною рентабельністю інвестицій. Lucy, штучний інтелект Releva, технологія, схожа на чат GPT, відповідає на найважливіші питання продажів і маркетингу, наприклад, що хоче кожен користувач; коли вони цього хочуть; який діапазон цін прийнятний; який цифровий канал є перевагою, а які креатив і розповідь резонують з кожним користувачем. Місія Releva полягає в тому, щоб створити користувацький досвід, схожий на той, який вони можуть мати лише в невеликому місцевому магазині. Ми робимо це шляхом оптимізації персоналізації за допомогою етичної багатоканальної взаємодії між брендами та їхніми споживачами. Releva глибоко інтегрується з кожним магазином електронної комерції та всіма цифровими каналами, які залучають трафік і збільшують кількість конверсій. Платформа стабільно генерує 20%+ збільшення доходу в поєднанні з приголомшливим 51x+ ROI.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення для тестування та націлювання на ринку. Відтоді платформа зросла в геометричній прогресії та ще швидше після придбання Webtrends Optimize у серпні 2018 року британською компанією Accelerate Group Ltd. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб отримати віддачу від інвестицій клієнта. Це вимірюється та повідомляється в кожному тесті, який ми проводимо. У нас є повний набір інструментів і функцій для тестування, аналізу та персоналізації. Включно з тестуванням AB, ABN, MVT і спліт-тестуванням, двигунами Social Proof і Product Recommendation, накладаннями намірів виходу та безліч інших інструментів. Доступне тестування на стороні клієнта або сервера, а також вибір SDK для оптимізації мобільних додатків.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потреби експериментування всіх команд. Kameleoon, створений для підтримки менеджерів із продуктів, маркетологів і розробників із їхніми різними потребами в експериментах і управлінні функціями, підходить для будь-якого технологічного стеку, маючи понад 50 інтеграцій і з можливістю будь-якої індивідуальної інтеграції. Будучи уніфікованою платформою, Kameleoon дозволяє командам створювати експерименти, дозволяючи їм використовувати веб-дані для націлювання, аналітики та активації в тестах на стороні сервера, не потребуючи розробника. Kameleoon, сумісний із HIPAA, GDPR і CCPA, добре підходить для суворо регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, банківська справа та страхування. Понад 1000 компаній середнього та корпоративного розміру вже використовують багатофункціональну та безпечну платформу Kameleoon, щоб покладатися на високоточні дані експериментів. Команди Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw і Cerebral використовують Kameleoon. Відвідайте www.kameleoon.com, щоб дізнатися більше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr є світовим лідером у галузі поведінкової персоналізації в Інтернеті, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів, щоб дозволити компаніям підвищити рівень конверсії та дохід, залучити більше потенційних клієнтів і перенацілити відвідувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій під час і після покупки.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Invoiced
invoiced.com
Виділення-це потужна та зручна для користувача платформа дебіторської заборгованості, розроблена для того, щоб допомогти підприємствам впорядкувати виставлення рахунків, покращити грошовий потік та підвищити задоволеність клієнтів. Це програмне рішення обслуговує організації, які прагнуть оптимізувати свої фінансові операції, автоматизуючи свій A/R. Орієнтований насамперед на підприємства середнього та розміру підприємства, рахунки пропонують інструменти, що спрощують складні фінансові процеси. Платформа особливо вигідна для компаній, які керують великим обсягом транзакцій або мають повторювані потреби в виставленні рахунків. Виписка дозволяє підприємствам підтримувати професійний вигляд, скорочуючи час, витрачений на завдання вручну виставлення рахунків, надаючи такі функції, як настроювані шаблони рахунків -фактур та автоматизовані виставлення рахунків. Ця ефективність економить час і мінімізує ризик помилок людини, що може призвести до затримки оплати. Однією з видатних функцій рахунків є його інтегровані можливості обробки платежів. Це дозволяє користувачам приймати платежі безпосередньо за рахунок рахунків -фактур, впорядковуючи процес збору платежів. Крім того, платформа включає надійні засоби відстеження платежів та інструменти узгодження рахунків, які допомагають підприємствам стежити за їх грошовим потоком у режимі реального часу. Пропонуючи управління передплатим, рахунок також обслуговує компанії з повторними моделями доходу, що дозволяє їм без зусиль керувати підписками на клієнтів. Виловний рахунок здобув довіру тисячам клієнтів у всьому світі, обробляючи мільярди дебіторської заборгованості. Його репутація лідера в автоматизації дебіторської заборгованості додатково затверджується за визнанням галузевих платформ, таких як G2, де вона визнана лідером категорії в різних сферах фінансового управління. Здатність платформи покращувати управління грошовими потоками та вдосконалювати процеси кредитних та колекцій робить його цінним надбанням для підприємств, спрямованих на підвищення своїх фінансових операцій. Загалом, виставлений рахунок виділяється у своїй категорії, надаючи всебічне рішення, яке спрощує виставлення рахунків та посилює загальне управління фінансами. Його зручний інтерфейс та потужні функції автоматизації позиціонують його як важливий інструмент для підприємств, які прагнуть підвищити ефективність та задоволеність клієнтів у своїх платіжних процесах.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai надає набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для покращення досвіду електронної комерції. Інтерпретуючи та використовуючи різні характеристики та поведінку споживачів, Rosetta.ai адаптує інтерфейс веб-сайту до індивідуальних уподобань клієнтів, покращуючи їхній досвід онлайн-покупок. Пакет включає «Rosetta AdMatch», який представляє модель цільової реклами, призначену для залучення споживачів, які витрачають високі витрати, за допомогою персоналізованих онлайн-покупок. «Rosetta Engage» використовує алгоритми точних рекомендацій для оптимізації точок взаємодії під час покупки. «Rosetta Analytics» об’єднує дані про маркування продукту та аналіз споживчих уподобань, щоб отримати детальну інформацію про споживачів, яка перевершує ті, які надає Google Analytics. Нарешті, «Rosetta Automation» розширює залучення споживачів шляхом автоматизації маркетингових повідомлень у кількох каналах, враховуючи попередні взаємодії клієнта, щоб уникнути повторення. Загалом Rosetta.ai прагне покращити персоналізацію онлайн-покупок, підвищити рівень конверсії та стимулювати розвиток електронної комерції.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Octane AI
octaneai.com
AI, який розвиває ваш бізнес електронної комерції Понад 3000 продавців Shopify використовують Octane AI для забезпечення AI Quiz Funnels і AI Insights. Отримано півмільярда доходу, який зростає.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — це повністю керована наскрізна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям електронної комерції отримувати більше доходу, залучаючи своїх клієнтів до персоналізованого досвіду. За останні 4 роки понад 1000 брендів електронної комерції в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні отримали понад 2,5 мільярда доларів додаткового доходу завдяки команді та платформі Yieldify, що надає повний спектр послуг. За допомогою Yieldify ви можете надати кожному відвідувачу правильний досвід веб-сайту в потрібний час, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій послідовності.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу, яка допомагає зростаючим брендам електронної комерції стимулювати повторні покупки та лояльність до бренду. Drip надає понад 30 000 маркетологів електронної комерції потужними інструментами для розуміння та реклами своїм клієнтам. Ви перетворите всі свої дані про клієнтів у динамічні сегменти в Drip і залучите клієнтів за допомогою одноразових автоматизованих маркетингових кампаній. Використовуйте автоматизацію Drip, електронні листи та повідомлення на місці, щоб клієнти поверталися за новими покупками. Зекономте кошти, маючи красиво оформлені електронні листи та розширені спливаючі вікна на одній платформі. Спробуйте Drip протягом 14 днів і дізнайтеся, чому ваші улюблені бренди електронної комерції переходять на Drip.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
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