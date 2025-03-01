Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-канадська багатонаціональна компанія з електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, штат Онтаріо. Це також назва його фірмової платформи електронної комерції для інтернет-магазинів та систем роздрібної торгівлі. Shopify пропонує інтернет -роздрібним торговцям набору послуг "включаючи платежі, маркетинг, доставку та інструменти залучення клієнтів для спрощення процесу роботи інтернет -магазину для малих торговців." Компанія повідомила, що у неї було понад 1000 000 підприємств приблизно в 175 країнах, використовуючи свою платформу, використовуючи свою платформу свою платформу Станом на червень 2019 року, загальний обсяг валових товарів перевищує 41,1 мільярда доларів США за календар 2018.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Helium 10
helium10.com
Helium 10-це провідна програмна платформа All-In-One, яку довіряють понад 2000 000 підприємців електронної комерції, агентств та основних глобальних брендів, щоб забезпечити зростання свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, керовані даними. Штаб-квартира зі штаб-квартирою в Ірвіні, Каліфорнія, Helium 10 надає підприємців у всьому світі з силою даних, постійною освітою та підтримкою громади, необхідними для максимального їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до солопренерів, до продавців, підприємств, агентств та всіх між ними, підприємництвом Helium 10 чемпіонів на всіх етапах з ігровою книжкою для створення, розвитку та масштабу змістовного та непохитного бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес та просто продати більше - відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад 500 000 клієнтів. З Jungle Scout ви можете: * Проводити дослідження ринку та ключових слів * Створювати й оптимізувати списки продуктів * Переглядати популярні категорії продуктів і бренди * Оцінювати нові тенденції пошуку * Прогнозувати продажі та потреби в запасах * Визначати своїх конкурентів на Amazon * І багато іншого!
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Ecwid
ecwid.com
ECWID від LightSpeed - це найпростіший спосіб додати інтернет -магазин до будь -якої веб -сторінки чи профілю соціальних медіа. Використовується сотнями тисяч торговців у 175 країнах, Ecwid від Lightspeed має все необхідне, щоб охопити своїх клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon або Google Покупки. І завдяки інтеграції продажів ECWID, інтеграцією маркетингу електронної пошти та спеціальним мобільним додатком ви можете керувати своїм маркетингом, мерчандайзингом та продажами в будь-який час і в будь-якому місці.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Webgility
webgility.com
Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація синхронізує дані електронної комерції (доставку, закупівлю, запаси, ціни тощо) у ваших каналах продажів і автоматично та безпечно завантажує дані бухгалтерського обліку (податки, дані клієнтів і замовлення) у ваш QuickBooks. Цей процес практично усуває трудомістке ручне введення даних і зменшує дорогі помилки. Ніколи не турбуйтеся про точність бухгалтерського обліку, використовуйте нові канали продажів і стратегії, знаходьте нових клієнтів і продавайте більше з упевненістю, знаючи, що ви можете автоматично сортувати податкові надходження за юрисдикціями і вам не доведеться витрачати більше часу на керування замовленнями. Крім того, Webgility збирає всі ваші дані про магазин, замовлення, вартість і продуктивність в одному місці. Зручні для читання інформаційні панелі аналітики дають вам більш глибоке уявлення про прибутковість, продажі, розрахунки та ефективність продукту. З часом ви можете аналізувати сезонні тенденції та прогнозувати продажі та запаси. Ознайомтеся з показниками продажів, тенденціями продажів, найкращими та найменш продаваними продуктами за каналами тощо. Webgility запущено в 2007 році. Сьогодні це інтеграція № 1 для користувачів QuickBooks, яка обслуговує понад 5000 компаній і обробляє понад 100 мільйонів транзакцій на рік. Усі плани включають безкоштовну п’ятизіркову підтримку та адаптацію. >>Економте час і гроші<< Автоматизація зменшує накладні витрати та витрати на робочу силу, тож ви можете швидше адаптуватися та зосередитися на своєму розвитку. >>Підключіть свої системи електронної комерції<< Webgility інтегрується з понад 50 платформами електронної комерції, зокрема Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy та Wix. >>Аналізуйте та прогнозуйте результативність Зануртеся глибше в прибутковість, розрахунки та показники продажів, щоб отримати повне уявлення про свій бізнес. >>Усуньте введення даних вручну<< Webgility автоматично записує ваш онлайн-дохід, транзакції, податок із продажу та комісії на вашій обліковій платформі. >>Зберігайте свої книги в актуальному стані<< Запис транзакцій і виплат у режимі реального часу, щоб ваші книги ніколи не відставали. >>Швидко закривайте свої книги<< Рахунки чітко відповідають банківським депозитам, тож ви або ваш бухгалтер можете швидко закривати книги кожного місяця. >>Автоматична організація податкових надходжень<< Webgility збирає та реєструє податки з продажів з усіх продажів і організовує їх за юрисдикцією у вашій обліковій платформі для легкого подання. >>Ніколи не перепродавайте запаси<< Автоматично керуйте ціноутворенням і запасами в каналах продажів і програмному забезпеченні для бухгалтерського обліку. >>Підвищення операційної ефективності<< Автоматизуйте закупівлю, виконання, повернення, повернення коштів та інші робочі процеси для підвищення ефективності роботи. >>Керуйте своїм бізнесом електронної комерції з одного місця<< Покращуйте організацію та ніколи більше не перемикайтеся між платформами продажу, оплати та доставки. >>Дотримуйтесь вимог<< Усі облікові записи відповідають вимогам і мають теги, тому ви можете легко перевірити та відкотити зміни. >>Легко співпрацюйте<< Легко діліться своїм обліковим записом зі своїм бухгалтером, бухгалтером або сторонньою бухгалтерською фірмою. >>Точно відстежуйте витрати<< Ознайомтеся ближче з ринком, оплатою та комісією за доставку та визначте більше способів заощадити. >>Налаштування відповідно до ваших потреб<< Персоналізуйте налаштування Webgility за каналом продажів за допомогою керування відображенням на рівні поля.
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблений для простоти, не містить коду, але містить потужні функції. Це означає, що кожен, навіть без технічних знань, може використовувати Debutify для покращення свого бізнесу. Незалежно від того, чи бренд тільки виходить на онлайн-ринок, чи є ветераном електронної комерції, Debutify є надійним партнером. Незалежно від розміру чи стадії, бренди можуть знайти план із Debutify відповідно до своїх потреб. Крім того, завдяки спеціалізованій команді підтримки клієнтів Debutify бренди можуть бути впевнені, що будь-які проблеми будуть вирішені швидко та ефективно. Вибираючи Debutify, власники брендів можуть: Запускати та масштабувати з впевненістю та легкістю. Долайте технічні проблеми за допомогою зручних інструментів. Покладіться на команду, віддану успіху на кожному етапі.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складну функціональність корпоративного рівня, налаштування та продуктивність із простотою та легкістю використання. Десятки тисяч компаній B2C і B2B у 150 країнах і численних галузях використовують BigCommerce для створення красивих, привабливих онлайн-магазинів, зокрема Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove та Vodafone. BigCommerce зі штаб-квартирою в Остіні має офіси в Лондоні, Києві, Сан-Франциско та Сіднеї. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.bigcommerce.com або слідкуйте за нами в Twitter, LinkedIn, Instagram і Facebook.
Keepa
keepa.com
Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також можна використовувати для перегляду повного асортименту товарів Amazon, використовуючи зрозумілий і добре продуманий інтерфейс Keepa, а також чудові функції пошуку, які економлять гроші, наприклад Daily Drops.
AfterShip
aftership.com
Aftership - це гонконгська стартап -компанія, яка пропонує відстеження відвантаження через SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після виграшу стартап-вихідного Гонконгу 2011 року та Global Startup Battle 2011. Попередні інвестиції отримали 1 мільйон доларів від серії A IDG Capital Partners (IDG-ACCEL) у травні 2014 року.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для створення спеціальних звітів і вимірювання залученості та утримання користувачів. Mixpanel працює з веб-додатками, зокрема SaaS, але також підтримує мобільні додатки.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати та розширювати свої онлайн-магазини, зосереджуючись на продуктах США та ЄС. Ретельно перевіряючи постачальників, продавці та клієнти можуть отримати швидку доставку, якісні та незмінні продукти, фірмове виставлення рахунків і команду підтримки клієнтів світового рівня. Станьте частиною революційного бачення Spocket щодо видалення запасів з онлайн- і фізичної роздрібної торгівлі за допомогою моделі дропшиппінгу та вирішення проблеми, що називається спотворенням запасів, вартістю 1,1 трильйона доларів.
SellerLegend
sellerlegend.com
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Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркетологи використовують платформу Insider для забезпечення узгодженого та захоплюючого досвіду в Інтернеті, додатках, Web Push, електронній пошті, SMS, WhatsApp Commerce тощо. Нещодавно отримавши статус єдинорога, Insider також отримав привітання від NASDAQ за те, що він став одним із єдинорогів у світі B2B SaaS, заснованих жінками. Нещодавно CrunchBase назвав співзасновницю та генерального директора Insider Ханде Сілінгір однією з найкращих жінок-керівників за межами США. Одна третина компаній зі списку Fortune 500 і провідних брендів у сфері роздрібної торгівлі, автомобілебудування та подорожей обирають Insider, щоб забезпечити персоналізований досвід на основі штучного інтелекту, який перевищує очікування клієнтів. Insider довіряють понад 1200 компаній у всьому світі, зокрема Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon і CNN.
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на місяць із 1-місячною безкоштовною пробною версією. Заснована в Німеччині в 2017 році, sellerboard швидко збільшила свою базу користувачів до понад 14 000 задоволених клієнтів по всьому світу.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграція з основними платформами електронної комерції безперебійна.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа членства, яка дозволяє художникам та творцям легко отримати оплату. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших роблять зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть провести більше часу, займаючись своєю фан-базою інтерактивним способом і продовжувати заповнювати Інтернет прекрасними речами, якими користуються мільйони людей.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного навчання для уніфікації різнорідного вмісту та даних, щоб автоматизувати доставку актуальної персоналізованої інформації. Coveo надає рішення для електронної комерції, обслуговування клієнтів і кваліфікації робочої сили. Компанію визнано лідером у магічному квадранті Gartner для Insight Engines, лідером у Forrester Wave™: Cognitive Search і сильним виконавцем у The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Big Cartel
bigcartel.com
З 2005 року Big Cartel допоміг людям з усього світу продати свої роботи на понад 3,5 мільярда доларів. Ми на 100% незалежні та тут, щоб допомогти творцям, художникам, виробникам і невеликим брендам відкрити магазин і почати заробляти на життя, роблячи те, що вони люблять. Ми невелика, згуртована команда, яка зосереджена на тому, щоб зробити Big Cartel розширеним і простим у використанні.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Stripe
stripe.com
Stripe - це американські фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), що знаходиться зі штаб -квартирою у Сан -Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в першу чергу пропонує інтерфейси програмного забезпечення для обробки платежів (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — це сучасна, світлошвидкісна платформа електронної комерції для запуску онлайн-магазину без коду DIY. Побудований на основі швидкості, продуктивності та простоти, Dukaan пропонує найбільш інтуїтивно зрозумілий і надійний досвід електронної комерції, ідеальний для малих і великих підприємств. З Dukaan можна не тільки швидко розпочати роботу, але й масштабуватись і рухатися вперед набагато швидше, ніж конкуренти. Завдяки обширній бібліотеці плагінів та інтеграції з можливістю створення для будь-яких потреб, Dukaan є ідеальним вибором для компаній, які створені для Інтернету першого покоління. Мільйони підприємців у всьому світі довіряють Dukaan веб-сайт електронної комерції своєї мрії. Ви наступний?
ikas
ikas.com
ikas — це інноваційна платформа електронної комерції, яка була спеціально розроблена для малих і середніх підприємств і підприємців. Його зручний інтерфейс дозволяє користувачеві легко створити інтернет-магазин, не вимагаючи жодних технічних знань. Крім того, його вдосконалені функції дозволяють безперебійно продавати продукти через різні канали, включаючи ринки, фізичні магазини та власний веб-сайт електронної комерції бренду, у міжнародному масштабі. Однією з найбільш помітних особливостей платформи є її багатоканальна функціональність продажів, яка полегшує керування всіма замовленнями та запасами на одній єдиній інформаційній панелі. Одним клацанням миші можна ефективно перенести всі їхні продукти на власний веб-сайт електронної комерції за допомогою ikas. Крім того, високі коефіцієнти конверсії платформи можна використовувати для підвищення продуктивності SEO, що призведе до кращих результатів і збільшення прибутку. ikas пропонує надійну інфраструктуру електронної комерції, яка дозволяє швидко та ефективно створювати веб-сайти електронної комерції. Платформа містить необмежену кількість продуктів, трафіку та веб-простір, інтеграцію з безкоштовною доставкою, розширене керування поверненням, кампанії зі знижками та цілодобову експертну підтримку клієнтів. Крім того, користувачі можуть скористатися масовим призначенням категорій, тегів і розпродажних цін продуктам, а також отримувати сповіщення про нагадування про кошик за допомогою SMS і WhatsApp. Крім того, платіжне рішення платформи, ikasPay, пропонує перевагу отримання платежів наступного дня, тоді як електронний експорт у всі країни безкоштовний. Вибираючи ikas, користувачі можуть здійснювати свої процеси електронної комерції практично та професійно, подібно до багатьох успішних брендів, які зараз використовують інфраструктуру ikas.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готівкою та керування замовленнями для будь-якого бухгалтерського відділу чи фінансової групи. Він також підтримує функції для вбудованих інформаційних панелей, звітності в реальному часі, керування часом і витратами, бухгалтерського обліку проектів, управління доходами та глобальної консолідації для кількох організацій. Програмне забезпечення можна використовувати в багатьох галузях як горизонтальну систему бухгалтерського обліку, а також надає спеціалізовані функції для таких галузей: некомерційні організації, програмне забезпечення та SaaS, професійні послуги, фінансові послуги, охорона здоров’я, готельний бізнес, оптова торгівля, будівництво та нерухомість .
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Shippo
goshippo.com
Усе, що вам потрібно для масштабованої доставки, в одному місці, а також найкращі тарифи від провідних перевізників. Бездоганно синхронізуйте свої замовлення з усіх провідних платформ електронної комерції та отримайте доступ до найкращих тарифів від понад 40 перевізників по всьому світу, включаючи UPS, USPS і FedEx. Наскрізне програмне забезпечення Shippo для доставки з кількома перевізниками добре оснащене, щоб підтримувати вас у міру зростання ваших потреб. Автоматизуйте робочі процеси на всьому етапі виконання, полегшуючи масштабування. Понад 100 тисяч брендів довіряють Shippo. Найпопулярніші функції включають: >>Наскрізну платформу доставки для кожного бізнесу - Зробіть доставку безперебійною частиною вашого бізнесу - підключіть свою платформу електронної комерції або створіть наш готовий до впровадження API безпосередньо у свій робочий процес, швидко виконуйте замовлення за допомогою інтелектуального за замовчуванням і настроюваною автоматизацією, а також отримуйте інформацію, яка допоможе вам ефективніше працювати з аналітикою та звітністю. >>Підтримуйте кожен крок – йдіть з упевненістю завдяки нашим досвідченим командам підтримки клієнтів, впровадження та досягнення успіху. У нас є знання про доставку, які допоможуть вам швидко розпочати роботу та забезпечити безперебійну роботу. >>Зростайте в майбутнє разом із Shippo – завтра ви надсилатимете більше. Shippo готовий до ваших послуг із часом безвідмовної роботи 99,99%, сучасним набором технологій і всіма функціями, які вам потрібні для створення більшого зв’язку між брендом і вашими клієнтами та масштабування відповідно до ваших найвищих амбіцій. Як і понад 100 000 наших клієнтів, Shippo може допомогти вам впевнено розвиватися в майбутньому.
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пошуку вигідних можливостей перепродажу. SmartScout також показує вам дані трафіку ASIN для створення рекламних кампаній, які приносять результати. SmartScout також має базу даних кожного продавця та історію їхнього перепродажу. SmartScout дає вам конкурентну перевагу, щоб приймати впевнені рішення на основі даних для розвитку вашого бізнесу. SmartScout — це найінноваційніший дослідницький інструмент Amazon, який будь-коли створював!
Channable
channable.com
Channable — це багатоканальна платформа електронної комерції, яка дає змогу брендам, роздрібним торговцям і агентствам прискорити зростання електронної комерції шляхом оптимізації даних про продукти в усіх каналах, сприяння багатоканальним продажам і підвищення коефіцієнтів конверсії за допомогою цільового пошуку та реклами продуктів. За допомогою Channable кожен член команди може спільно складати списки, керувати та рекламувати продукти в різних каналах – усе з однієї платформи.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — це платформа e-Commerce Intelligence на основі штучного інтелекту, яка допомагає продавцям і роздрібним торговцям максимізувати свій потенціал на найбільшому світовому ринку — Amazon. SellerApp, заснований у 2017 році, використовує моделі оптимізації нового покоління та ML, щоб допомогти підприємствам підвищити прибутковість у простому інтерфейсі SaaS. Ми поєднуємо аналіз даних, автоматизацію та команду експертів, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися. Ми прагнемо використовувати наші потужні алгоритми, маркетингові інструменти, ресурси та досвід, щоб надавати найкращі у своєму класі маркетингові рішення продавцям у всьому світі. Ця надійна платформа допомогла компаніям досягти місячної цілі збільшення доходу на 75% із поступовим підвищенням загальної рентабельності інвестицій. Компанія забезпечує доставку по США, Європі, Південно-Східній Азії, Близькому Сходу, ANZ та Індійському субконтиненту. Переваги SellerApp: SellerApp дозволяє продавцям Amazon повністю реалізувати свій потенціал на ринку Amazon. За допомогою інформаційної панелі SellerApp ви можете перевірити стан свого облікового запису за допомогою одного швидкого знімка, який дає вам інформацію про ваших клієнтів, їхню поведінку та тенденції, а також шаблони та тенденції. Ви можете глибше зануритися в усе, що відбувається з вашим бізнесом на Amazon, за допомогою всіх інших індивідуальних інструментів, які ми пропонуємо. Вони допоможуть вам визначити ваші продажі та потенціал доходів, а також досліджувати та найкращим чином використовувати всі можливості масштабування, які вам знадобляться. Ви також можете провести поглиблене дослідження конкурентів і оцінити свою ефективність на ринку Amazon порівняно з їхніми. Використовуйте інструменти відстеження SellerApp, щоб дізнатися, що роблять ваші конкуренти, які ключові слова вони використовують (зворотний ASIN), прибутковість їхніх кампаній тощо. Ви можете не тільки оптимізувати власні ключові слова серверної частини, але й виявити ключові слова серверної частини, які використовують конкуренти, а також ті, які вони повинні використовувати, але не використовують. Це може допомогти вам заповнити прогалину та підвищити релевантність ваших ключових слів. Функції SellerApp: Дослідження продукту Відстеження продукту Ідеї продукту Розвідка про продукт Оптимізатор реклами Аналізатор PPC Автоматизація реклами Amazon Аналіз конкурентів і оптимізація лістингу Сповіщення про бізнес - BSR, Price, Buy Box, Inventory levels, Hijackeretc Business Reports Sales Dashboard Chrome Plugin 24*7 Customer Support Keyword Трекер Дослідження ключових слів Продукт Оптимізація ключових слів Зворотний ASIN Amazon MWS Connect Портфоліо Аналітика Портфоліо Консультації Перегляд сторінки/матриця сеансів Amazon PPC Rules Оцінка можливостей продукту Які проблеми може вирішити SellerApp? Зменште труднощі з пошуком продуктів-переможців для наступного запуску продукту Amazon. Поглиблюйтеся в даних Amazon і знайдіть найкращі продукти Amazon, вибрані за допомогою найкращих попередньо відфільтрованих показників. Легко знаходьте продукти, які відповідають критеріям у вашому контрольному списку для дослідження продуктів Amazon, лише кількома клацаннями миші. Використовуйте наш власний рейтинг можливостей, який присвоюється кожному окремому продукту, щоб знайти найкращий з точки зору шести найважливіших показників продукту – попиту, конкуренції, норми прибутку, потенційного доходу, накладних витрат та індексу PIS (сфера інноваційності продукту). Автоматизуйте й оптимізуйте рекламу за допомогою найдосконаліших інструментів PPC Використовуйте алгоритмічне призначення ставок на основі правил і оптимізуйте свої рекламні кампанії відповідно до ваших бізнес-цілей. Використовуйте оптимізацію мінус-слів, зворотний ASIN і оптимізацію серверної частини, щоб охопити найкращу цільову аудиторію. Тепер ви можете досягти бажаної рентабельності інвестицій за допомогою механізму машинного навчання SellerApp, який дозволяє встановити максимально прийнятний ACoS на основі цілі вашої кампанії. Це гарантує, що ви не перевитратите та не виснажите рекламний бюджет. Потрапте на першу сторінку пошукової видачі Amazon. Створюйте привабливі списки продуктів за допомогою корисної інформації та детальних рекомендацій. Удосконалюйте кожен показник, який має вирішальне значення для стандартів алгоритму A9, відстежуйте ефективність ключових слів поза сторінками та вимірюйте їх ефективність SEO за допомогою нашого засобу перевірки якості лістингу. 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ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи їхню особу за допомогою біометрії обличчя та поведінки та підтверджуючи їхні біодані понад 3000 точками даних по всьому світу. Наразі ComplyCube підтримує відомі підприємства у сфері фінтех, банківської справи, телекомунікацій, транспорту та електронної комерції.
Jebbit
jebbit.com
Платформа Jebbit Enterprise Experience Platform дозволяє брендам створювати прекрасні інтерактивні програми, які охоплюють дані нульової сторони в масштабі по кожному каналу. Від рекомендацій щодо продукту та особистих тестів до дрібниць, доступних для покупок букбуків, кращих опитувань, опитувань, форм тощо – досвід Jebbit сприяє більшій зацікавленості, оскільки він перевищує очікування споживачів і пропонує справжню цінність в обмін на релевантну інформацію про їхні вподобання, інтереси, спосіб життя та наміри. Ці декларовані споживачами дані без сторонніх розробників є найвищою конкурентною перевагою для брендів і забезпечують відчутну рентабельність інвестицій на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Клієнти Jebbit, зокрема: L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide тощо, використовують програмну платформу Jebbit для створення кращого споживчого досвіду, який рухає галузь - провідне залучення, збір великого обсягу даних нульової сторони, залучення збагачених потенційних клієнтів, стимулювання онлайн-конверсій і підвищення лояльності та LTV.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, щоб надавати рішення для їхніх мінливих потреб. Разом VistaCreate, 99designs від Vista та VistaPrint представляють повний спектр послуг для дизайну, цифрових і друкарських рішень, які підвищують присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та допомагають їм досягти успіху.
ShipStation
shipstation.com
Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation, вибору №1 серед продавців електронної комерції. Ми інтегруємося з більш ніж 150 найпопулярнішими торговими майданчиками, кошиками для покупок і перевізниками. Крім того, ви можете мати скільки завгодно каналів продажу та операторів. З ShipStation ви отримуєте ексклюзивні знижки перевізника до: 82% на UPS International, 78% на UPS Ground, 89% на роздрібні ціни USPS і 81% на DHL Express. Запобігайте помилкам і скоротіть час доставки вдвічі, запустивши безкоштовну 30-денну пробну версію сьогодні.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення та команду відповідності, щоб повідомляти та видаляти відгуки з платформи, які порушують інструкції щодо контенту Trustpilot. Trustpilot має офіси в Нью-Йорку, Денвері, Лондоні, Копенгагені, Вільнюсі, Берліні та Мельбурні та налічує понад 700 співробітників. Існують незалежні дослідження, які свідчать про те, що веб-сайти з відгуками, такі як Trustpilot, можуть мати підроблені відгуки.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Braintree
braintreepayments.com
Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безпроцентні платежі. Інтернет або в магазині, це легко з додатком Klarna.
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