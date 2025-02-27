Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Туніс

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-канадська багатонаціональна компанія з електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, штат Онтаріо. Це також назва його фірмової платформи електронної комерції для інтернет-магазинів та систем роздрібної торгівлі. Shopify пропонує інтернет -роздрібним торговцям набору послуг "включаючи платежі, маркетинг, доставку та інструменти залучення клієнтів для спрощення процесу роботи інтернет -магазину для малих торговців." Компанія повідомила, що у неї було понад 1000 000 підприємств приблизно в 175 країнах, використовуючи свою платформу, використовуючи свою платформу свою платформу Станом на червень 2019 року, загальний обсяг валових товарів перевищує 41,1 мільярда доларів США за календар 2018.
Ecwid
ecwid.com
ECWID від LightSpeed - це найпростіший спосіб додати інтернет -магазин до будь -якої веб -сторінки чи профілю соціальних медіа. Використовується сотнями тисяч торговців у 175 країнах, Ecwid від Lightspeed має все необхідне, щоб охопити своїх клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon або Google Покупки. І завдяки інтеграції продажів ECWID, інтеграцією маркетингу електронної пошти та спеціальним мобільним додатком ви можете керувати своїм маркетингом, мерчандайзингом та продажами в будь-який час і в будь-якому місці.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
Shippo
goshippo.com
Усе, що вам потрібно для масштабованої доставки, в одному місці, а також найкращі тарифи від провідних перевізників. Бездоганно синхронізуйте свої замовлення з усіх провідних платформ електронної комерції та отримайте доступ до найкращих тарифів від понад 40 перевізників по всьому світу, включаючи UPS, USPS і FedEx. Наскрізне програмне забезпечення Shippo для доставки з кількома перевізниками добре оснащене, щоб підтримувати вас у міру зростання ваших потреб. Автоматизуйте робочі процеси на всьому етапі виконання, полегшуючи масштабування. Понад 100 тисяч брендів довіряють Shippo. Найпопулярніші функції включають: >>Наскрізну платформу доставки для кожного бізнесу - Зробіть доставку безперебійною частиною вашого бізнесу - підключіть свою платформу електронної комерції або створіть наш готовий до впровадження API безпосередньо у свій робочий процес, швидко виконуйте замовлення за допомогою інтелектуального за замовчуванням і настроюваною автоматизацією, а також отримуйте інформацію, яка допоможе вам ефективніше працювати з аналітикою та звітністю. >>Підтримуйте кожен крок – йдіть з упевненістю завдяки нашим досвідченим командам підтримки клієнтів, впровадження та досягнення успіху. У нас є знання про доставку, які допоможуть вам швидко розпочати роботу та забезпечити безперебійну роботу. >>Зростайте в майбутнє разом із Shippo – завтра ви надсилатимете більше. Shippo готовий до ваших послуг із часом безвідмовної роботи 99,99%, сучасним набором технологій і всіма функціями, які вам потрібні для створення більшого зв’язку між брендом і вашими клієнтами та масштабування відповідно до ваших найвищих амбіцій. Як і понад 100 000 наших клієнтів, Shippo може допомогти вам впевнено розвиватися в майбутньому.
Stripe
stripe.com
Stripe - це американські фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), що знаходиться зі штаб -квартирою у Сан -Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в першу чергу пропонує інтерфейси програмного забезпечення для обробки платежів (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає комплексне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, електронної пошти, CRM, Інтернету та аналітики. Рішення забезпечує інтеграцію даних ETL на рівні підприємства, масштабоване сховище даних і узгоджену з бізнесом візуалізацію даних, призначену для будь-якого сценарію даних бізнесу або клієнта та конфігурації внутрішньої/зовнішньої звітності. Наші партнери почуваються спокійно завдяки спеціальним менеджерам облікових записів і експертам із конфігурації бізнес-аналізації за запитом, які працюють як партнерське аналітичне розширення своєї команди. Простіше кажучи, ми забезпечуємо постійне досягнення вашого ідеального бачення звітності. Arena Calibrate користується довірою брендів і агентств, зокрема Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap і Fourth. Дізнайтеся більше про Arena Calibrate нижче: - Комплексне повне програмне забезпечення BI забезпечує єдине джерело правдивих звітів про онлайн- та офлайн-рекламу, маркетинг електронною поштою, аналітику веб-сайтів, створення попиту, електронну комерцію, CRM/продажі та інші області даних. - Масштабоване сховище даних для вашого бізнесу або клієнтів. - 40+ роз'ємів Plug & Play + автоматизовані канали даних. - Легко інтегрує дані в автономному режимі або інші дані, які не мають доступного конектора. - Розширене міжплатформне змішування та вирівнювання даних із цінною підтримкою очищення та гігієни для забезпечення точності звітів. - Дозволяє швидко зрозуміти загальний стан вашої маркетингової воронки та впливати на формування потенційних клієнтів, MQL, SQL, CAC і ROAS. - Економні менеджери облікових записів та експерти з налаштування BI за запитом, які працюють як партнерське розширення BI для вашої команди чи агентства. Відвідайте веб-сайт: https://www.calibrate.thearena.ai
Gelato
gelato.com
Gelato — це найбільша у світі платформа для місцевого виробництва індивідуальних товарів на вимогу від імені глобальних продавців електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості творчої економіки, що швидко зростає, завдяки місцевому виробництву та доставці будь-якого індивідуального товару будь-якому споживачеві на планеті. Платформа Gelato дає можливість підприємцям і творцям електронної комерції виробляти та доставляти індивідуальні продукти, такі як одяг, картини на стінах, книги, сувеніри та аксесуари, клієнтам у всьому світі через мережу з понад 100 місцевих виробничих партнерів у 33 країнах, таких як США, Росія. , Індії, Китаю, Австралії та по всій Європі. Оскільки продукти виготовляються на вимогу та ближче до місця доставки, доставка відбувається швидше, а відходи, витрати та викиди вуглекислого газу зменшуються, у той час як продавцю не потрібно інвестувати в будь-які попередні витрати, керувати запасами чи транскордонною доставкою. Швидше, розумніше, екологічніше.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
ManyChat
manychat.com
ManyChat-це платформа Omnichannel №1 для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних, ресторанів, компаній з нерухомості у світі. Заснований у 2016 році, ManyChat щороку працює понад 1 мільярд розмов і використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте своїх клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в прямих повідомленнях Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp та SMS для вирощування вашого бренду. Незалежно від того, чи хочете ви генерувати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії або покращити задоволення клієнтів, збільшуючи час у галузі SLA, ManyChat має всі інструменти для вирішення потреб у маркетингу вашого бізнесу. Це те, що таке маркетинг у чаті і що є Manychat.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовленнями, синхронізацію запасів у реальному часі, автоматичний переклад і звітність у гнучкій та зручній для користувача формі. Завдяки вбудованій інтеграції API easySales вирішує складність присутності на торгових платформах і відсутність інтеграції між різними платформами, якими користуються продавці, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для виставлення рахунків, кур’єрські служби, електронна пошта та SMS, а також торгові майданчики. Почніть свою 14-денну безкоштовну пробну версію сьогодні, щоб відчути переваги easySales.
Verint
verint.com
Verint допомагає найвідомішим світовим брендам будувати міцні відносини з клієнтами, об’єднуючи роботу, дані та досвід у межах підприємства. Завдяки такому підходу бренди можуть орієнтуватися та процвітати, адаптуючись до майбутнього робочого середовища, усуваючи неефективність, спричинену роз’єднанням організацій та даних, і послідовно забезпечувати диференційований досвід у масштабі кожної взаємодії. Рішення Verint допомагають брендам усунути прогалину, яка виникає, коли їм бракує ресурсів, необхідних для надання досвіду, який відповідає очікуванням клієнтів. Усунення цього розриву в потенціалі взаємодії™ допомагає їм будувати тривалі відносини з клієнтами та досягати реальних результатів у бізнесі. Платформа Verint Customer Engagement ґрунтується на останніх досягненнях у галузі штучного інтелекту та аналітики, відкритої інтеграції та науки про залучення клієнтів, щоб задовольнити постійно зростаючі, постійно змінювані потреби споживачів. Вони допомагають своїм клієнтам отримати ще більшу віддачу від своїх інвестицій у технології, тісно співпрацюючи з широкою екосистемою рішень і партнерів. Завдяки Verint бренди можуть нарешті розкрити потенціал залучення клієнтів у кожній сфері бізнесу, щоб надавати постійно диференційований досвід своїм клієнтам і співробітникам, і робити це в масштабі для досягнення відчутних бізнес-результатів. Глобальна присутність • Штаб-квартира в Мелвіллі, штат Нью-Йорк, з понад 40 офісами по всьому світу • Завдяки 4500 відданим професіоналам і глобальній партнерській мережі Усунення розриву в потенціалі залучення Сьогодні перед брендами постає завдання забезпечувати якісну взаємодію з клієнтами через десятки каналів залучення, сотні шляхів клієнта та мільйони взаємодій – усе з тією самою командою та ресурсами. Це призводить до розриву можливостей залучення. Рішення Verint унікально спрямовані на усунення цього розриву.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Volusion
volusion.com
Створіть свій інтернет-магазин з безкоштовною 14-денною пробною версією нашого нагородного програмного забезпечення для електронної комерції. Показано продати на 4 рази більше, ніж інші хостинські візки! Volusion-це всеосяжне рішення електронної комерції, яке допомагає підприємцю будувати та керувати успішним онлайн-бізнесом. Починаючи з 1999 року, ця віддана команда розробників, маркетологів, дизайнерів та експертів з технічної підтримки захоплювала допомогу торговцям працювати та вирощувати свій магазин, будь то стартап чи встановлений. Через два десятиліття Volusion заробив десятки визнань і працював понад 180 000 успішних інтернет -бізнесу.
Easyship
easyship.com
Easyship є провідним у світі програмним забезпеченням для онлайн-доставки. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа інтегрується з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon, а також із краудфандинговими сайтами, як-от Kickstarter і Indiegogo, що дозволяє вам керувати всіма замовленнями та доставкою на одній інформаційній панелі. Миттєво отримуйте попередньо узгоджені знижки від провідних кур’єрів, як-от USPS, UPS і FedEx, без будь-яких мінімальних тарифів або вимог до облікового запису, а потім порівняйте тарифи та заощаджуйте до 91% від роздрібних продажів. Такі бренди, як Craighill, MoMA та IronMan, використовують Easyship для оптимізації процесів доставки, обслуговування клієнтів і щоденної економії на доставці.
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складну функціональність корпоративного рівня, налаштування та продуктивність із простотою та легкістю використання. Десятки тисяч компаній B2C і B2B у 150 країнах і численних галузях використовують BigCommerce для створення красивих, привабливих онлайн-магазинів, зокрема Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove та Vodafone. BigCommerce зі штаб-квартирою в Остіні має офіси в Лондоні, Києві, Сан-Франциско та Сіднеї. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.bigcommerce.com або слідкуйте за нами в Twitter, LinkedIn, Instagram і Facebook.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифровим клієнтам, вибираючи більш стійкий і економічно ефективний шлях для свого бізнесу. Такі потужні функції, як кнопки для покупок, відео, GIF-файли, привабливі слайд-шоу фотографій, настроювані форми потенційних клієнтів, вставки та багато іншого, допоможуть вам виділитися серед конкурентів. Розширена статистика та опції брендингу також доступні, щоб допомогти вам запропонувати своїм читачам незабутні враження. Створюйте робочі області, керуйте різними проектами, запрошуйте товаришів по команді та призначайте різні ролі. Забезпечте послідовність бренду та співпрацюйте зі своєю командою, щоб створювати приголомшливі публікації. Все у Flipsnack. Публікація через Flipsnack дозволяє додавати до ваших каталогів мультимедіа: відео, аудіо, онлайн-форми, віджети покупок, підписи тощо. Ваш каталог працюватиме на всіх типах пристроїв, включаючи смартфони та планшети, і його можна легко вставити на будь-який веб-сайт.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу, яка допомагає зростаючим брендам електронної комерції стимулювати повторні покупки та лояльність до бренду. Drip надає понад 30 000 маркетологів електронної комерції потужними інструментами для розуміння та реклами своїм клієнтам. Ви перетворите всі свої дані про клієнтів у динамічні сегменти в Drip і залучите клієнтів за допомогою одноразових автоматизованих маркетингових кампаній. Використовуйте автоматизацію Drip, електронні листи та повідомлення на місці, щоб клієнти поверталися за новими покупками. Зекономте кошти, маючи красиво оформлені електронні листи та розширені спливаючі вікна на одній платформі. Спробуйте Drip протягом 14 днів і дізнайтеся, чому ваші улюблені бренди електронної комерції переходять на Drip.
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості сторонніх даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень електронною поштою та SMS-повідомленнями, збирайте дані нульової сторони та сприяйте збільшенню продажів за допомогою висококонверсійних тестів щодо рекомендацій продуктів, захоплюючих багатокрокових форм, опитувань на сайті та електронної пошти, цільових сторінок і центрів налаштувань. Скористайтеся повною мірою потужністю даних і швидко отримайте переваги персоналізованого доступу до сайту, електронної пошти, SMS і перенацілювання. Digioh дозволяє маркетологам збирати більше даних без згоди споживачів, ніж БУДЬ-ЯКА платформа на ринку, і використовувати ці дані в УСІХ маркетингових каналах як на мікро-, так і на макро-масштабах. Збільшуйте кількість конверсій, розгортаючи тести з рекомендаціями щодо продукту, реалізовуючи опитування, щоб дізнатися про своїх клієнтів, і продовжуючи розмову електронною поштою чи SMS на основі цієї інформації – збільшуючи ймовірність отримання нових клієнтів, вищий LTV і нижчі показники відмови . З понад 1400 клієнтами, понад 200 інтеграціями та 2 мільярдами біт даних нульової сторони, що збираються щодня, немає платформи, сильнішої за Digioh, щоб допомогти брендам збільшити приріст доходу, покращити взаємодію з клієнтами та збирати + активувати дані нульової сторони в майбутньому. -мислення, інноваційні шляхи. А завдяки команді Digioh із повним набором послуг дизайну та технічної підтримки клієнти Digioh починають працювати швидше, забезпечуючи швидшу рентабельність інвестицій та досягаючи поступового успіху протягом 30 днів!
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення для тестування та націлювання на ринку. Відтоді платформа зросла в геометричній прогресії та ще швидше після придбання Webtrends Optimize у серпні 2018 року британською компанією Accelerate Group Ltd. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб отримати віддачу від інвестицій клієнта. Це вимірюється та повідомляється в кожному тесті, який ми проводимо. У нас є повний набір інструментів і функцій для тестування, аналізу та персоналізації. Включно з тестуванням AB, ABN, MVT і спліт-тестуванням, двигунами Social Proof і Product Recommendation, накладаннями намірів виходу та безліч інших інструментів. Доступне тестування на стороні клієнта або сервера, а також вибір SDK для оптимізації мобільних додатків.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потреби експериментування всіх команд. Kameleoon, створений для підтримки менеджерів із продуктів, маркетологів і розробників із їхніми різними потребами в експериментах і управлінні функціями, підходить для будь-якого технологічного стеку, маючи понад 50 інтеграцій і з можливістю будь-якої індивідуальної інтеграції. Будучи уніфікованою платформою, Kameleoon дозволяє командам створювати експерименти, дозволяючи їм використовувати веб-дані для націлювання, аналітики та активації в тестах на стороні сервера, не потребуючи розробника. Kameleoon, сумісний із HIPAA, GDPR і CCPA, добре підходить для суворо регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, банківська справа та страхування. Понад 1000 компаній середнього та корпоративного розміру вже використовують багатофункціональну та безпечну платформу Kameleoon, щоб покладатися на високоточні дані експериментів. Команди Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw і Cerebral використовують Kameleoon. Відвідайте www.kameleoon.com, щоб дізнатися більше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
Releva
releva.ai
Releva — це комплексне рішення для автоматизації штучного інтелекту для розвитку електронної комерції. Компанія надає платформу автоматизації маркетингу, яка персоналізує веб-сайт і багатоканальний канал для підвищення коефіцієнтів конверсії, середньої вартості замовлень, життєвої цінності клієнтів і призводить до зростання доходу з неймовірною рентабельністю інвестицій. Lucy, штучний інтелект Releva, технологія, схожа на чат GPT, відповідає на найважливіші питання продажів і маркетингу, наприклад, що хоче кожен користувач; коли вони цього хочуть; який діапазон цін прийнятний; який цифровий канал є перевагою, а які креатив і розповідь резонують з кожним користувачем. Місія Releva полягає в тому, щоб створити користувацький досвід, схожий на той, який вони можуть мати лише в невеликому місцевому магазині. Ми робимо це шляхом оптимізації персоналізації за допомогою етичної багатоканальної взаємодії між брендами та їхніми споживачами. Releva глибоко інтегрується з кожним магазином електронної комерції та всіма цифровими каналами, які залучають трафік і збільшують кількість конверсій. Платформа стабільно генерує 20%+ збільшення доходу в поєднанні з приголомшливим 51x+ ROI.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — це інструмент спілкування з клієнтами для випусків продуктів, який відкриває двосторонній зв’язок прямо з вашого додатка, щоб легко охопити, залучити та почути від ваших клієнтів.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai надає набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для покращення досвіду електронної комерції. Інтерпретуючи та використовуючи різні характеристики та поведінку споживачів, Rosetta.ai адаптує інтерфейс веб-сайту до індивідуальних уподобань клієнтів, покращуючи їхній досвід онлайн-покупок. Пакет включає «Rosetta AdMatch», який представляє модель цільової реклами, призначену для залучення споживачів, які витрачають високі витрати, за допомогою персоналізованих онлайн-покупок. «Rosetta Engage» використовує алгоритми точних рекомендацій для оптимізації точок взаємодії під час покупки. «Rosetta Analytics» об’єднує дані про маркування продукту та аналіз споживчих уподобань, щоб отримати детальну інформацію про споживачів, яка перевершує ті, які надає Google Analytics. Нарешті, «Rosetta Automation» розширює залучення споживачів шляхом автоматизації маркетингових повідомлень у кількох каналах, враховуючи попередні взаємодії клієнта, щоб уникнути повторення. Загалом Rosetta.ai прагне покращити персоналізацію онлайн-покупок, підвищити рівень конверсії та стимулювати розвиток електронної комерції.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr є світовим лідером у галузі поведінкової персоналізації в Інтернеті, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів, щоб дозволити компаніям підвищити рівень конверсії та дохід, залучити більше потенційних клієнтів і перенацілити відвідувачів за допомогою персоналізованих рекомендацій під час і після покупки.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — це повністю керована наскрізна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям електронної комерції отримувати більше доходу, залучаючи своїх клієнтів до персоналізованого досвіду. За останні 4 роки понад 1000 брендів електронної комерції в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні отримали понад 2,5 мільярда доларів додаткового доходу завдяки команді та платформі Yieldify, що надає повний спектр послуг. За допомогою Yieldify ви можете надати кожному відвідувачу правильний досвід веб-сайту в потрібний час, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій послідовності.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Barilliance
barilliance.com
Barilliance допомагає сайтам електронної комерції будь-якого розміру збільшити продажі та коефіцієнти конверсії, надаючи відвідувачам персоналізований багатоканальний досвід покупок. Пакет персоналізації Barilliance для електронної комерції включає міжканальні персоналізовані рекомендації щодо продуктів, поведінкові електронні листи, персоналізацію на місці в режимі реального часу та сповіщення про соціальне підтвердження в реальному часі.
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