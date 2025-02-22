Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Wix
wix.com
Будуйте та масштабуйте свій бізнес в Інтернеті з упевненістю за допомогою WIX. Завдяки блискавці веб-продуктивності, безпеці підприємства та надійної інфраструктури, ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди буде працювати. А за допомогою WIX ви отримуєте набагато більше, ніж будівельник веб -сайтів - від планування в Інтернеті до платежів, глибоких брендингу та рішень електронної комерції, ви можете взяти свій сайт у будь -якому напрямку, який ви хочете. Що стосується управління бізнесом в Інтернеті, він ніколи не був більш інтуїтивним, з провідними інструментами SEO та маркетингу, розширеною аналітикою та навіть мобільним додатком, ви можете залишатися в курсі всього з будь -якого місця. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, які використовували WIX, щоб допомогти їм досягти своїх цілей в Інтернеті. Які основні особливості WIX? * Розумний редактор перетягування та інтуїтивно створювати свій сайт * 900+ Стратегічно розроблені шаблони веб -сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для управління вашим магазином та продажу в Інтернеті * Програмне забезпечення для планування в Інтернеті, яке забезпечує безперебійний досвід бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, щоб допомогти керувати та розвивати свій бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допомагають вам виростити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Інструменти веб-розробників повного стеку для користувацької функціональності
Patreon
patreon.com
Patreon - це платформа членства, яка дозволяє художникам та творцям легко отримати оплату. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших роблять зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть провести більше часу, займаючись своєю фан-базою інтерактивним способом і продовжувати заповнювати Інтернет прекрасними речами, якими користуються мільйони людей.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.-канадська багатонаціональна компанія з електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, штат Онтаріо. Це також назва його фірмової платформи електронної комерції для інтернет-магазинів та систем роздрібної торгівлі. Shopify пропонує інтернет -роздрібним торговцям набору послуг "включаючи платежі, маркетинг, доставку та інструменти залучення клієнтів для спрощення процесу роботи інтернет -магазину для малих торговців." Компанія повідомила, що у неї було понад 1000 000 підприємств приблизно в 175 країнах, використовуючи свою платформу, використовуючи свою платформу свою платформу Станом на червень 2019 року, загальний обсяг валових товарів перевищує 41,1 мільярда доларів США за календар 2018.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на місяць із 1-місячною безкоштовною пробною версією. Заснована в Німеччині в 2017 році, sellerboard швидко збільшила свою базу користувачів до понад 14 000 задоволених клієнтів по всьому світу.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Informed Repricer
informed.co
Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати прибуток і вигравати більше Buy Boxes.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Skeepers
octoly.com
SKeepers є європейським лідером у рішень щодо залучення покупців. Вони забезпечують повністю інтегрований UGC на одній частині UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, посилити охоплення, збільшити залучення, сприяти продажам та утриманню клієнтів. Skeepers з'єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду з нашим повністю інтегрованим набору UGC Suite. Завдяки SKeepers, бренди автентично виховують відносини споживачів, посилюють охоплення, підвищення залучення, сприяють продажам та покращують утримання споживачів. Її рішення полегшують створення, збирати, управління та активацію UGC ефективно та в масштабах. SKeepers дозволяє брендам зв’язатися з нашою спільнотою творців для високоякісного, індивідуального відеоконтенту UGC. Його розширений AI дозволяє брендам використовувати найбільш оптимальний відеоконтент для того, щоб продукти резонували з цільовою аудиторією та транслювальними відеороликами на своїх найбільш ефективних каналах розповсюдження
Dropified
dropified.com
Dropified дає вам змогу автоматизувати дропшипінговий бізнес на eBay/AliExpress або запустити власні індивідуальні фірмові добавки, які розповсюджуються вашим клієнтам.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати та розширювати свої онлайн-магазини, зосереджуючись на продуктах США та ЄС. Ретельно перевіряючи постачальників, продавці та клієнти можуть отримати швидку доставку, якісні та незмінні продукти, фірмове виставлення рахунків і команду підтримки клієнтів світового рівня. Станьте частиною революційного бачення Spocket щодо видалення запасів з онлайн- і фізичної роздрібної торгівлі за допомогою моделі дропшиппінгу та вирішення проблеми, що називається спотворенням запасів, вартістю 1,1 трильйона доларів.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon або Google Shopping. А завдяки інтеграції торгових точок Ecwid, маркетингу електронною поштою та спеціальному мобільному додатку ви можете керувати своїм маркетингом, мерчандайзингом і продажами будь-коли та будь-де.
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee дозволяє компаніям, які працюють за передплатою, отримувати, зберігати та максимізувати можливості отримання прибутку за допомогою автоматизованого регулярного виставлення рахунків, керування підписками та аналітики доходів. Завдяки плавній інтеграції з вашим технологічним набором Chargebee стає серцем ваших прибуткових операцій. Оптимізуйте ефективність продажів, успішних і фінансових операцій, щоб прискорити зростання доходу від підписки. Chargebee є провідною платформою управління зростанням доходів (RGM) для компаній, що працюють за передплатою. Місія Chargebee полягає в тому, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру збільшити свої доходи, надаючи комплексний набір рішень, включаючи керування підписками та регулярне виставлення рахунків, оптимізацію ціноутворення та платежів, визнання доходів, збори та утримання клієнтів.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Stripe
stripe.com
Stripe - це американські фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), що знаходиться зі штаб -квартирою у Сан -Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в першу чергу пропонує інтерфейси програмного забезпечення для обробки платежів (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу, обміну та послуг зі штаб -квартирою в Нью -Йорку. Vimeo працює на основі без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеоконтенту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SAAS) із створенням відео, редагуванням та засобами мовлення, програмними рішеннями для корпоративних програм, а також засобами для Відеопрофесіонали для зв’язку з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo зосереджується на доставці відео високої чіткості в різних пристроях. Спочатку цей сайт був побудований Джейком Лодвіком та Зак Кляйн у 2004 році як спін-оф коледж-гумор, щоб поділитися відео з гумором між колегами, хоча поставили на бік, щоб підтримати зростаючу популярність коледжу-ходумора. IAC придбав CollegeHumor та Vimeo у 2006 році, і після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль у Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні курованого вмісту та відео високої чіткості, щоб відрізнити себе від інших сайтів спільного відео відео. Врешті-решт Лодвік та Кляйн покинули до 2009 року, і IAC впровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру для створення послуг Vimeo, при цьому нинішній генеральний директор Anjali Sud створений з липня 2017 року.
SAP
sap.com
SAP - це провідна компанія AIS та бізнес -компанія AI. Вони стоять на перехресті бізнесу та технологій, де їх інновації розроблені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-проблем та сприятливих наслідків у реальному світі. Їх рішення є основою найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегрований портфоліо SAP об'єднує елементи сучасних організацій - від робочої сили та фінансів до клієнтів та ланцюгів поставок - до єдиної екосистеми, яка сприяє прогресу.
MyAlice
myalice.ai
Універсальний інструмент спілкування з клієнтами для соціально активних брендів Shopify і WooCommerce. Соціальна мережа – це нова електронна комерція. Тепер клієнти ставляться до вашого бренду як до людей і хочуть спілкуватися з вами в кількох каналах. Отже, ми створили сучасний спосіб продавати та підтримувати через медіа підтримки за допомогою розмов. Розблокуйте соціальну комерцію для свого бренду електронної комерції за п’ять простих кроків, щоб розвивати свій бізнес, будувати справжні стосунки з клієнтами та витрачати менше часу на закриття замовлень. 1. Підтримуйте та продавайте з однієї папки «Вхідні», як і ви, ми також ненавидимо перемикатися між незліченними соціальними програмами, веб-сайтами та магазинами. Отже, керуйте всіма своїми соціальними каналами, живим чатом і замовленнями електронної комерції з однієї спільної папки "Вхідні". 2. Керуйте своїми замовленнями в електронній комерції. Переглядайте та шукайте свій асортимент, створюйте або оновлюйте замовлення, діліться зображеннями продуктів, переглядайте інформацію про клієнтів — і все це, не виходячи з папки "Вхідні". 3. Економте час і ресурси на підтримці. Розгорніть чат-боти без коду за лічені хвилини, щоб заощадити години на підтримку, автоматично відповідати на типові запити та автоматизувати розмови кількома мовами. 4. Співпрацюйте зі своїми товаришами по команді. Отримайте повноцінний інструмент продажу квитків, щоб автоматично призначати, перепризначати учасників, створювати стандартні відповіді, додавати теги та залишати нотатки, щоб спільно підтримувати клієнтів. 5. Приймайте кращі рішення, навіть не намагаючись = Створюйте автоматичні звіти про користувачів, продажі, ефективність агентів і рейтинги клієнтів, щоб приймати кращі рішення для вашої команди. TLDR: MyAlice об’єднує все, що потрібно для бізнесу електронної комерції — канали соціальних мереж, живий чат, чат-бот, інвентар магазину, платіжний шлюз, мобільний додаток — усе на одній платформі, щоб ви могли продавати та підтримувати на ходу. Будь-коли. Де завгодно. Інтегрується з вашим магазином WooCommerce або Shopify, веб-сайтом, мобільним додатком і популярними соціальними каналами, такими як Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram і Line. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні або отримайте допомогу з міграції, щоб перейти з Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
nandbox
nandbox.com
Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до понад 12 000 задоволених клієнтів, вибирайте безкоштовні та професійно розроблені шаблони та випробувайте конструктор додатків nandbox із 14-денною пробною версією, не витрачаючи жодного долара на розробку та не потребуючи попереднього досвіду програмування.
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API WhatsApp і збільшуйте свої продажі. Автоматизуйте відновлення покинутих візків, надсилайте сповіщення про замовлення та перевіряйте замовлення готівкою при доставці за допомогою WhatsApp.
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в будь-який момент за запитом. Чи потрібно вашій компанії підтверджувати вік клієнтів? Розташування? Ідентичність? Не хвилюйтеся — це наша спеціалізація. За допомогою настроюваних робочих процесів Token of Trust компанії можуть визначати ідентифікаційні характеристики споживача, які важливо фіксувати та перевіряти, а потім установлювати правила для автоматичного виконання процесу затвердження.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом для управління даними та рішень для управління досвідом. Завдяки Pimcore тисячі клієнтів у всьому світі, включаючи Burger King, Audi, Peugeot та IKEA, надають цифровий досвід, який створює значну цінність для їхнього бізнесу. Pimcore дає змогу швидко й легко створювати висококонвертовані, узгоджені, контекстуальні цифрові можливості та надшвидкісно впроваджувати на них інновації, співпрацюючи на єдиній платформі для всієї цифрової організації. Це забезпечує чудовий час виходу на ринок і неперевершене підключення. Ліцензований відкритий вихідний код дозволяє організаціям будь-якого розміру та галузі зберігати повний контроль над технологіями. Pimcore використовується більш ніж 110 000 компаній у 65 країнах і визнано Gartner Peer Insights «Вибором клієнтів» 2022/23.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу продажів, роздрібну торгівлю та облік маршрутів (продаж фургонів) в інтегроване мобільне рішення, яке працює на всіх пристроях, щоб максимально збільшити кількість особистих зустрічей і онлайн B2B продажі. Понад 1000 клієнтів у більш ніж 60 країнах у різних галузях – FMCG, косметика та косметика, продукти харчування та напої, окуляри та багато іншого – покладаються на Pepperi, щоб планувати, виконувати та аналізувати їхні багатоканальні продажі B2B: • Інтернет і мобільний B2B e- Комерційна платформа дозволяє покупцям робити замовлення в будь-який час і в будь-якому місці • Оформлення замовлень у режимі он-лайн або офлайн стало простіше завдяки електронним каталогам, рекламним акціям і повним даним про клієнтів • Додаток для роздрібної торгівлі для аудиту, мерчандайзингу та поповнення запасів • Пряма доставка до магазину та продаж мікроавтобусів за допомогою додатка для обліку маршрутів для iOS та Android • Керуйте рекламними акціями трейд-маркетингу по всіх каналах одночасно, використовуючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача • Централізоване управління оптимізує багатоканальні операції в точках взаємодії з клієнтами. Платформа корпоративного класу Pepperi легко та безпечно інтегрується з ERP, такими як SAP Business One, SAP Business By Design та багато інших, що робить дані повністю доступними для польових представників і покупців на всіх пристроях, онлайн і офлайн.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — це комплексна платформа електронної комерції, яка дозволяє підприємствам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними, приймати замовлення, відстежувати запаси, обробляти платежі, керувати доставкою та легко просувати свій бренд. З глобальним охопленням і доступністю в 30+ країнах, Zoho Commerce пропонує універсальне рішення для торговців, забезпечуючи інтегровану екосистему, яка спрощує операції електронної комерції та усуває потребу в досвіді програмування.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — це сучасна, світлошвидкісна платформа електронної комерції для запуску онлайн-магазину без коду DIY. Побудований на основі швидкості, продуктивності та простоти, Dukaan пропонує найбільш інтуїтивно зрозумілий і надійний досвід електронної комерції, ідеальний для малих і великих підприємств. З Dukaan можна не тільки швидко розпочати роботу, але й масштабуватись і рухатися вперед набагато швидше, ніж конкуренти. Завдяки обширній бібліотеці плагінів та інтеграції з можливістю створення для будь-яких потреб, Dukaan є ідеальним вибором для компаній, які створені для Інтернету першого покоління. Мільйони підприємців у всьому світі довіряють Dukaan веб-сайт електронної комерції своєї мрії. Ви наступний?
Surefront
surefront.com
Surefront — це хмарна платформа «Керування життєвим циклом продукту» (PLM), «Керування інформацією про продукт» (PIM) і «Керування взаємовідносинами з оптовими клієнтами» (CRM) «3-в-1», яка оптимізує процес розробки продукту та мерчандайзингу для роздрібних торговців і постачальників. Surefront замінює застарілі інструменти, такі як електронні листи та електронні таблиці. Це звільняє команди з розробки продуктів і мерчандайзингу, щоб вони могли робити те, що вміють найкраще.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям магазинів TikTok приймати кращі та керовані даними рішення для збільшення продажів і доходів, як а також підвищити ефективність повсякденних операцій.
DataHawk
datahawk.co
Datahawk — це найгнучкіша платформа бізнес-аналітики електронної комерції, яка забезпечує найкраще охоплення даних Amazon і глибину для бренд-менеджерів, з неперевершеною інтеграцією в їхні власні інструменти візуалізації та приладної дошки. DataHawk надає корисну та настроювану інформацію для оптимізації вашої присутності на Amazon. Наша платформа автоматизує збір даних і робочі процеси, дозволяючи вам зосередитися на тому, що дійсно важливо, і перехитрити конкурентів за допомогою штучного інтелекту та людського керівництва.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Mowico
mowico.com
Конструктор мобільних додатків без коду, який перетворює ваш бізнес електронної комерції в мобільний додаток за три кроки протягом години; без знання кодування!
Shopney
shopney.co
Shopney — найкращий розробник мобільних додатків для брендів Shopify і Shopify Plus. За допомогою простого редактора дизайну з функцією drag-n-drop ви можете перетворити свій магазин Shopify на мобільні програми для iOS і Android. Він має такі унікальні функції, як параметри теми та чат у програмі. Таким чином, ви можете переконатися, що ваш мобільний додаток відповідає бренду та збільшує продажі. Shopney інтегрується з популярними програмами Shopify, щоб перенести всю функціональність електронної комерції вашого веб-сайту у ваш мобільний додаток.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Oode
oode.com
Oode — це комплексна платформа для управління бізнесом, яка допомагає постачальникам послуг керувати всім: від бронювань до платежів.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довіряють такі великі фінансові установи, як Bank of America і Coinbase, а також інші компанії, зокрема Microsoft, Uber і Amazon, для пом’якшення ризикованої поведінки. Наші дані про ризики завжди оновлені та ефективні навіть проти найвитонченіших форм шахрайства.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — це універсальна платформа для покупок, створена користувачами та в соціальних мережах, для світових брендів і роздрібних торговців. Вони вирішують завдання залучення сучасних споживачів, які шукають справжнього та персоналізованого досвіду під час покупок онлайн. Вони допомагають їм відкривати нові продукти та підтримують рішення про покупку. Платформа StoryStream на базі штучного інтелекту автоматизує краудсорсинг автентичних зображень і відеовмісту від спільноти бренду та перетворює їх у дуже привабливі умови для покупок, які можна легко вставити у вітрини магазинів електронної комерції та платформи соціальних мереж. Основні рішення включають: * UGC і галереї соціального вмісту * Купуйте зовнішній вигляд * Відео, яке можна придбати * Покупки відео в прямому ефірі * Візуальні відгуки клієнтів
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — це повна платформа контенту, створеного користувачами, для росту та взаємодії з клієнтами без особливих зусиль шляхом збору та показу контенту від задоволених клієнтів. EmbedSocial розроблено, щоб дозволити агентствам, компаніям, впливовим особам, творцям контенту та маркетологам покращити свою стратегію контент-маркетингу, генеруючи весь свій соціальний контент, зберігаючи, модеруючи, аналізуючи та публікуючи створені користувачами віджети контенту в режимі реального часу на будь-якому веб-сайті. Це передова, проста у використанні платформа для збору, контролю, керування та показу створеного користувачами контенту (UGC) на веб-сайтах у формі відгуків клієнтів, рекламних відгуків, кампаній із хештегами, соціального вмісту тощо. Щоб допомогти вам створити незабутню стратегію контенту, створеного користувачами, EmbedSocial подбав про інтеграцію з найпопулярнішими платформами міленіалів, такими як Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp і YouTube, і постійно додає інтеграції. з іншими соціальними мережами. Основні переваги: * Створює впізнаваність бренду * Економить ваш час і енергію * Підвищує рівень ваших маркетингових кампаній у свіжий і помітний спосіб * Просуває ваші нові продукти в інноваційний спосіб * Покращує коефіцієнт конверсії на сторінках ваших продуктів * Допомагає досягти ваших рекламних цілей * Збільшує ваші зусилля з SEO * Покращує ваш магазин електронної комерції та заохочує рішення про покупку * Залучіть більше трафіку до своїх акаунтів у соціальних мережах * Розширює показники соціальних мереж * Показує відгуки реальних людей, які користуються вашими продуктами та діляться досвідом користувачів * Допомагає вам завоювати довіру в онлайн-спільноті як лідера думок * Спрощує виховання лідерів і повідомлення про бренд * Змушує вашу аудиторію почуватися поміченою та оціненою, коли ви ділитеся створеним нею вмістом * Більш доступний, ніж традиційний маркетинг EmbedSocial містить набір із 5 інструментів: * EmbedAlbum: посилює маркетинг контенту, створеного користувачами, створюючи UGC-контент, наприклад фотографії в соціальних мережах, і показує їх на вашому веб-сайті у формі привабливого віджета. Додайте кнопки «Купити», щоб створити альбом для покупки. * EmbedReviews: заохочує усну інформацію та соціальні докази, збираючи відгуки про продукти від Google і Yelp, і вставляє ваші відгуки клієнтів онлайн на будь-який веб-сайт. * EmbedFeed: покращує ваші кампанії UGC, показуючи всю стіну бренду в соціальних мережах на будь-якому веб-сайті. * EmbedForms: полегшує роботу вашої команди цифрового маркетингу, надаючи вам можливість створювати та надсилати опитування клієнтів. * EmbedStories: збирає ваші історії в Instagram у формі цікавого віджета, який автоматично синхронізується щоразу, коли ви додаєте фотографію до своєї активної історії. EmbedSocial схвалено основними платформами соціальних медіа для використання UGC і створення та відображення наступного типу вмісту: огляди, фотографії, канали, історії, форми зворотного зв’язку. Це включає інтеграцію з Instagram, сторінками Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp і YouTube, а також іншими соціальними каналами, які з’являться.
Apimio
apimio.com
APIMIO — це інструмент керування інформацією про продукт (PIM), який дозволяє виробникам оптимізувати канали даних про продукт для своїх роздрібних торговців. Забудьте про підтримку електронних таблиць, PDF-файлів або файлів Word, за допомогою APIMIO ви можете збирати та завантажувати інформацію в централізоване сховище та синхронізувати її між вашими роздрібними партнерами одним натисканням кнопки. APIMIO допомагає виробникам оптимізувати процеси управління інформацією про продукт, дозволяючи їм: * Збирати та організовувати дані * Перевіряти якість і узгодженість даних * Розповсюджувати дані своїм роздрібним торговцям * Об’єднувати дані між сторонніми ринками та платформами.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення та команду відповідності, щоб повідомляти та видаляти відгуки з платформи, які порушують інструкції щодо контенту Trustpilot. Trustpilot має офіси в Нью-Йорку, Денвері, Лондоні, Копенгагені, Вільнюсі, Берліні та Мельбурні та налічує понад 700 співробітників. Існують незалежні дослідження, які свідчать про те, що веб-сайти з відгуками, такі як Trustpilot, можуть мати підроблені відгуки.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що між ними.
Miappi
miappi.com
Miappi допомагає споживчим брендам збільшити залученість клієнтів і продажі, дозволяючи їм збирати, підбирати та розповсюджувати свій найцінніший створений користувачами контент у своїх маркетингових каналах. Miappi допомагає брендам знаходити та ліцензувати їхні зображення, відео та огляди, які потім можна розповсюджувати на веб-сайти, сторінки продуктів, програми, цифрові вивіски, кіоски, електронну пошту та рекламу. Новинка 2021 року Miappi з гордістю оголошує про запуск маркетингової платформи спільноти, яка дозволяє брендам спілкуватися з людьми, які стоять за UGC. Повторно опублікувати високоефективний користувацький контент із керуванням правами для: - Мікросайти та цільові сторінки кампаній - Сторінки електронної комерції (PDP, категорії, домашні сторінки, сторінки кошика тощо) - Цифрові дисплеї - Платна реклама - Кампанії електронною поштою Інтегрується з: - Shopify - Hootsuite - Trustpilot - Яскравий знак - Свіжа актуальність і більше. Спільнота Miappi - Recruit. Співпрацювати. Створити Перетворіть клієнтів на пристрасних творців контенту.
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — це найкраща платформа автоматизації маркетингу для агентств, медіакомпаній і брендів. Наш комплексний набір інструментів, включаючи керування даними, звітність, аналітику, керування робочим процесом, пошукову оптимізацію тощо, забезпечує кращу ефективність.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — це провідна комерційна платформа з кількома постачальниками, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати взаємодію з клієнтами шляхом використання та аналізу життєво важливих власних даних, зниження ризику запасів і курування розширеного асортименту. Покращуючи видимість комерційних програм наших клієнтів, Logicbroker може краще позиціонувати роздрібних продавців і бренди для трансформаційного зростання. Оскільки бізнес-потреби та попит змінюються, Logicbroker надає можливість швидко перемикати постачальників і реалізацію продуктів між 3P та 1P і відповідально знаходити нові джерела запасів, які підтримують цілісність вашого бренду та відповідають вашим обіцянкам доставки. Ми працюємо з виробниками та роздрібними торговцями середнього та корпоративного сегментів, включаючи здоров’я та оздоровлення, покращення дому, споживчу електроніку, іграшки та немовляти, а також споживчі упаковані товари та сервісні бренди, такі як Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens , Ace Hardware і BBQGuys.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — це комплексне рішення, створене для спрощення керування складними каталогами продуктів, пошуком, ціноутворенням, замовленнями та керуванням клієнтами за кількома каналами з широкими можливостями розширення та миттєвим використанням. Розширюйте свій бізнес за допомогою перспективної платформи, яка виходить за рамки традиційної основної торгівлі, щоб спростити та прискорити зростання. Швидко розгортайте багатоканальні можливості B2B і B2C за допомогою Kibo Omnichannel Starter Stores, які містять готові інтеграції, робочі процеси та процеси для таких служб Kibo, як пошук, інвентаризація, пошук, маршрутизація замовлень для підтримки таких програм, як BOPIS і доставка в магазин. Швидко розгорніть вітрину магазину з нуля за допомогою наборів конекторів для таких популярних фреймворків, як React Storefront, Vue Storefront і Next.js Commerce і платформ розгортання. Інтегруйтеся з провідними постачальниками CMS без голови за допомогою попередньо створених інтеграцій або використовуйте Kibo API для інтеграції існуючих систем.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене середовище даних. Завдяки платформі Dopple компанії можуть розширити можливості своїх клієнтів за допомогою інтерактивних і захоплюючих цифрових продуктів.
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
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