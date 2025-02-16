Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Сирія

MyAlice

myalice.ai

Універсальний інструмент спілкування з клієнтами для соціально активних брендів Shopify і WooCommerce. Соціальна мережа – це нова електронна комерція. Тепер клієнти ставляться до вашого бренду як до людей і хочуть спілкуватися з вами в кількох каналах. Отже, ми створили сучасний спосіб продавати та підтримувати через медіа підтримки за допомогою розмов. Розблокуйте соціальну комерцію для свого бренду електронної комерції за п’ять простих кроків, щоб розвивати свій бізнес, будувати справжні стосунки з клієнтами та витрачати менше часу на закриття замовлень. 1. Підтримуйте та продавайте з однієї папки «Вхідні», як і ви, ми також ненавидимо перемикатися між незліченними соціальними програмами, веб-сайтами та магазинами. Отже, керуйте всіма своїми соціальними каналами, живим чатом і замовленнями електронної комерції з однієї спільної папки "Вхідні". 2. Керуйте своїми замовленнями в електронній комерції. Переглядайте та шукайте свій асортимент, створюйте або оновлюйте замовлення, діліться зображеннями продуктів, переглядайте інформацію про клієнтів — і все це, не виходячи з папки "Вхідні". 3. Економте час і ресурси на підтримці. Розгорніть чат-боти без коду за лічені хвилини, щоб заощадити години на підтримку, автоматично відповідати на типові запити та автоматизувати розмови кількома мовами. 4. Співпрацюйте зі своїми товаришами по команді. Отримайте повноцінний інструмент продажу квитків, щоб автоматично призначати, перепризначати учасників, створювати стандартні відповіді, додавати теги та залишати нотатки, щоб спільно підтримувати клієнтів. 5. Приймайте кращі рішення, навіть не намагаючись = Створюйте автоматичні звіти про користувачів, продажі, ефективність агентів і рейтинги клієнтів, щоб приймати кращі рішення для вашої команди. TLDR: MyAlice об’єднує все, що потрібно для бізнесу електронної комерції — канали соціальних мереж, живий чат, чат-бот, інвентар магазину, платіжний шлюз, мобільний додаток — усе на одній платформі, щоб ви могли продавати та підтримувати на ходу. Будь-коли. Де завгодно. Інтегрується з вашим магазином WooCommerce або Shopify, веб-сайтом, мобільним додатком і популярними соціальними каналами, такими як Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram і Line. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні або отримайте допомогу з міграції, щоб перейти з Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.