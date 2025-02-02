Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
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Klarna
klarna.com
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментами платежів, маркетингу, доставки та залучення клієнтів, щоб спростити процес керування інтернет-магазином для дрібних продавців». Компанія повідомила, що її платформу використовують понад 1 000 000 компаній у приблизно 175 країнах. станом на червень 2019 року, загальний валовий обсяг товарів перевищив 41,1 мільярда доларів США на календарний 2018 рік.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу, обміну та послуг зі штаб -квартирою в Нью -Йорку. Vimeo працює на основі без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеоконтенту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SAAS) із створенням відео, редагуванням та засобами мовлення, програмними рішеннями для корпоративних програм, а також засобами для Відеопрофесіонали для зв’язку з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo зосереджується на доставці відео високої чіткості в різних пристроях. Спочатку цей сайт був побудований Джейком Лодвіком та Зак Кляйн у 2004 році як спін-оф коледж-гумор, щоб поділитися відео з гумором між колегами, хоча поставили на бік, щоб підтримати зростаючу популярність коледжу-ходумора. IAC придбав CollegeHumor та Vimeo у 2006 році, і після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль у Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні курованого вмісту та відео високої чіткості, щоб відрізнити себе від інших сайтів спільного відео відео. Врешті-решт Лодвік та Кляйн покинули до 2009 року, і IAC впровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру для створення послуг Vimeo, при цьому нинішній генеральний директор Anjali Sud створений з липня 2017 року.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
Shopney
shopney.co
Shopney — найкращий розробник мобільних додатків для брендів Shopify і Shopify Plus. За допомогою простого редактора дизайну з функцією drag-n-drop ви можете перетворити свій магазин Shopify на мобільні програми для iOS і Android. Він має такі унікальні функції, як параметри теми та чат у програмі. Таким чином, ви можете переконатися, що ваш мобільний додаток відповідає бренду та збільшує продажі. Shopney інтегрується з популярними програмами Shopify, щоб перенести всю функціональність електронної комерції вашого веб-сайту у ваш мобільний додаток.
OpenCart
opencart.com
Opencart — це проста у використанні, потужна програма для керування онлайн-магазинами з відкритим вихідним кодом, яка може керувати декількома онлайн-магазинами з одного сервера. Адміністративна зона, просто заповнивши форми та натиснувши «Зберегти». Існує багато професійно написаних розширень, які дозволяють налаштувати магазин відповідно до ваших потреб. Магазин OpenCart може бути готовий приймати замовлення відразу після встановлення. Все, що вам потрібно зробити, це встановити його для вас (будь-який веб-хостинг робить це безкоштовно), вибрати шаблон із багатьох безкоштовних або недорогих сайтів шаблонів, а також описи продуктів і фотографії, натиснути кілька налаштувань, і ви готові готовий розпочати прийом замовлень. У наших безкоштовних розділах про встановлення та швидкий початок роботи показано, як це зробити. Загальнодоступна сторона або «вітрина» OpenCart виглядає дуже професійно та готова до продажу майже відразу після встановлення.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
SAP
sap.com
SAP є провідною компанією, яка займається розробкою корпоративних додатків і штучного інтелекту. Вони стоять на перетині бізнесу та технологій, де їхні інновації створені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-завдань і справляють вплив на реальний світ. Їхні рішення є основою для найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегроване портфоліо SAP об’єднує елементи сучасних організацій — від робочої сили та фінансів до клієнтів і ланцюгів постачання — в єдину екосистему, яка рухає прогрес.
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Dacast
dacast.com
Dacast пропонує повністю інтегровану відеоплатформу самообслуговування для потокового відео в реальному часі та на вимогу (VOD). Dacast OVP дозволяє мовникам розміщувати відеовміст і починати трансляцію за лічені хвилини. Його рішення white-label дозволяє користувачам контролювати свої прямі трансляції та вміст на вимогу. Ми допомагаємо понад 300 000 організацій транслювати відео в прямому ефірі, зменшувати витрати на смугу пропускання та покращувати якість трансляції за допомогою нашої простої у користуванні платформи з повним набором послуг або через наш Broadcaster API.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum є світовим лідером у налаштуванні продуктів від 3D до заводських, що дозволяє брендам впроваджувати інновації з відмінністю, зменшувати конкуренцію зі сторонніми роздрібними продавцями та збільшувати маржу та конверсію. Spectrum розробляє спеціальні програми з найкращою у своєму класі 3D-візуалізацією. А для успішної індивідуальної програми продукти мають відповідати очікуванням клієнтів, тому ми починаємо роботу з інтеграції на заводському рівні. Цей фокус призвів до 100% успіху інтеграції з такими клієнтами, як JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good тощо.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Veriff
veriff.com
Veriff пропонує високоавтоматизоване програмне забезпечення для перевірки особи на основі штучного інтелекту. Їхня платформа розроблена для боротьби з шахрайством, забезпечення відповідності та захисту клієнтів. За допомогою Veriff компанії можуть створювати надійні цифрові спільноти, покращувати взаємодію з користувачами та сприяти розвитку. Поєднання технології ШІ та власних команд перевірки дозволяє Veriff ефективно запобігати шахрайству, мінімізуючи тертя для справжніх користувачів під час їхнього шляху до клієнта. Їхні рішення для підтвердження особи включають потужну перевірку документів і особи, підтвердження адреси, перевірку бази даних і підтвердження віку. Ці функції допомагають оптимізувати процеси реєстрації, відповідати нормам і автоматизувати перевірку віку, щоб забезпечити безпеку та безпеку всіх користувачів. Veriff також пропонує рішення «Знай свого клієнта» (KYC), включаючи оптимізовані перевірки KYC і скринінг AML для постійного моніторингу та захисту від потенційна діяльність з відмивання грошей. Крім того, функція біометричної автентифікації забезпечує безпечний доступ до облікового запису без пароля, а функція оцінки віку покращує конверсію за допомогою перевірки віку на основі селфі. Для ефективного запобігання шахрайству Veriff надає послуги захисту від шахрайства, щоб убезпечити компанії від шахрайства з особистими даними, а також інформацію про шахрайство. інструменти для посилення заходів із запобігання шахрайству за допомогою розширених можливостей розвідки. Загалом, Veriff Програмне забезпечення для перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту допомагає компаніям налагоджувати довіру та прозорість в Інтернеті, захищати від шахрайських дій, підтримувати відповідність нормам і розширюватися по всьому світу.
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошукова система Spell correctExpertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Особливості- 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Правильний орфограф. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку.
Ondato
ondato.com
Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють увесь спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, щоб надавати рішення для їхніх мінливих потреб. Разом VistaCreate, 99designs від Vista та VistaPrint представляють повний спектр послуг для дизайну, цифрових і друкарських рішень, які підвищують присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та допомагають їм досягти успіху.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад 500 000 клієнтів. З Jungle Scout ви можете: * Проводити дослідження ринку та ключових слів * Створювати й оптимізувати списки продуктів * Переглядати популярні категорії продуктів і бренди * Оцінювати нові тенденції пошуку * Прогнозувати продажі та потреби в запасах * Визначати своїх конкурентів на Amazon * І багато іншого!
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють зростанню свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення на основі даних. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, надає підприємцям у всьому світі потужність даних, постійну освіту та підтримку спільноти, необхідні для максимального використання їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до самостійних підприємців, до штатних продавців, підприємств, агентств та всіх, хто знаходиться між ними, Helium 10 підтримує підприємництво на всіх етапах завдяки посібнику для створення, розвитку та масштабування значущого та стійкого бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес і просто продавати більше — відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаштуйте один із попередньо створених шаблонів. Ви маєте повний контроль над тим, як виглядає та працює ваша програма, поки за вас виконується робота з розробки серверної частини. Це як ціла команда розробників під рукою. Завдяки понад 10 000 додатків, створених за допомогою BuildFire, ця платформа досить потужна та гнучка, щоб її можна було масштабувати разом із ростом вашого бізнесу. Жоден інший розробник програм не пропонує такого рівня функціональності за такою доступною ціною.
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають швидше створювати списки, зменшити кількість залишень у кошику та збільшити продажі електронної комерції, як ніколи раніше. 2. Функції персоналізації веб-сайту дозволяють легко налаштувати ваш веб-сайт і повідомлення на цільовій сторінці кампанії для сегментів покупців для більш релевантного та значущого досвіду. 3. Просте у використанні тестування A/B дозволяє швидко налаштувати, протестувати та порівняти ефективність спливаючих вікон і персоналізованої цільової сторінки. Крім того, ви можете порівняти повну подорож покупця, щоб оцінити вплив на кінцевий результат.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Ми допомагаємо компаніям збільшити кількість онлайн-конверсій, дозволяючи експериментувати без обмежень. Завдяки нашому простому підходу та провідним на ринку технологіям ми вдосконалюємо цифровий досвід, завжди зосереджуючись на клієнті. Наша технологія була створена в 2000 році, це перше рішення для тестування та націлювання на ринку. Відтоді платформа зросла в геометричній прогресії та ще швидше після придбання Webtrends Optimize у серпні 2018 року британською компанією Accelerate Group Ltd. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб отримати віддачу від інвестицій клієнта. Це вимірюється та повідомляється в кожному тесті, який ми проводимо. У нас є повний набір інструментів і функцій для тестування, аналізу та персоналізації. Включно з тестуванням AB, ABN, MVT і спліт-тестуванням, двигунами Social Proof і Product Recommendation, накладаннями намірів виходу та безліч інших інструментів. Доступне тестування на стороні клієнта або сервера, а також вибір SDK для оптимізації мобільних додатків.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon дозволяє брендам покращувати свої продукти та цифрову взаємодію, забезпечуючи унікальне рішення для оптимізації, яке поєднує в собі веб-експерименти, експерименти з функціями та функції персоналізації на основі штучного інтелекту в рамках єдиної згуртованої платформи, яка задовольняє потреби експериментування всіх команд. Kameleoon, створений для підтримки менеджерів із продуктів, маркетологів і розробників із їхніми різними потребами в експериментах і управлінні функціями, підходить для будь-якого технологічного стеку, маючи понад 50 інтеграцій і з можливістю будь-якої індивідуальної інтеграції. Будучи уніфікованою платформою, Kameleoon дозволяє командам створювати експерименти, дозволяючи їм використовувати веб-дані для націлювання, аналітики та активації в тестах на стороні сервера, не потребуючи розробника. Kameleoon, сумісний із HIPAA, GDPR і CCPA, добре підходить для суворо регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, банківська справа та страхування. Понад 1000 компаній середнього та корпоративного розміру вже використовують багатофункціональну та безпечну платформу Kameleoon, щоб покладатися на високоточні дані експериментів. Команди Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw і Cerebral використовують Kameleoon. Відвідайте www.kameleoon.com, щоб дізнатися більше.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
Releva
releva.ai
Releva — це комплексне рішення для автоматизації штучного інтелекту для розвитку електронної комерції. Компанія надає платформу автоматизації маркетингу, яка персоналізує веб-сайт і багатоканальний канал для підвищення коефіцієнтів конверсії, середньої вартості замовлень, життєвої цінності клієнтів і призводить до зростання доходу з неймовірною рентабельністю інвестицій. Lucy, штучний інтелект Releva, технологія, схожа на чат GPT, відповідає на найважливіші питання продажів і маркетингу, наприклад, що хоче кожен користувач; коли вони цього хочуть; який діапазон цін прийнятний; який цифровий канал є перевагою, а які креатив і розповідь резонують з кожним користувачем. Місія Releva полягає в тому, щоб створити користувацький досвід, схожий на той, який вони можуть мати лише в невеликому місцевому магазині. Ми робимо це шляхом оптимізації персоналізації за допомогою етичної багатоканальної взаємодії між брендами та їхніми споживачами. Releva глибоко інтегрується з кожним магазином електронної комерції та всіма цифровими каналами, які залучають трафік і збільшують кількість конверсій. Платформа стабільно генерує 20%+ збільшення доходу в поєднанні з приголомшливим 51x+ ROI.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — це інструмент спілкування з клієнтами для випусків продуктів, який відкриває двосторонній зв’язок прямо з вашого додатка, щоб легко охопити, залучити та почути від ваших клієнтів.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
Spott
spott.ai
Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи їй переходити через інтерактивність. SPOTT зосереджується на цьому третьому кроці. Наша цінна пропозиція: SPOTT — це рішення, яке дозволяє користувачам отримувати більше від опублікованого вмісту, роблячи його ефективним і виміряним у багатоканальному середовищі. За допомогою нашого програмного забезпечення Spott ви можете вставляти доступні для покупок посилання на (360°) зображення, файли PDF і відео, отримувати підписка на інформаційні бюлетені, посилання на pdf-документи або демонстрація вашої останньої акції. Ви можете легко додати інтерактивний шар до всіх своїх зображень і відео. Зробіть свої відео, каталоги та зображення інтерактивними. Додайте заклик до дії, позначайте продукти тегами, отримайте підписку на інформаційні бюлетені та збільшуйте конверсії. Завдяки Spott ви отримаєте більше користі від опублікованих PDF-файлів, зображень і відео, додавши інтерактивні елементи, які зроблять ваш вміст доступним для виконання та виміром.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai надає набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для покращення досвіду електронної комерції. Інтерпретуючи та використовуючи різні характеристики та поведінку споживачів, Rosetta.ai адаптує інтерфейс веб-сайту до індивідуальних уподобань клієнтів, покращуючи їхній досвід онлайн-покупок. Пакет включає «Rosetta AdMatch», який представляє модель цільової реклами, призначену для залучення споживачів, які витрачають високі витрати, за допомогою персоналізованих онлайн-покупок. «Rosetta Engage» використовує алгоритми точних рекомендацій для оптимізації точок взаємодії під час покупки. «Rosetta Analytics» об’єднує дані про маркування продукту та аналіз споживчих уподобань, щоб отримати детальну інформацію про споживачів, яка перевершує ті, які надає Google Analytics. Нарешті, «Rosetta Automation» розширює залучення споживачів шляхом автоматизації маркетингових повідомлень у кількох каналах, враховуючи попередні взаємодії клієнта, щоб уникнути повторення. Загалом Rosetta.ai прагне покращити персоналізацію онлайн-покупок, підвищити рівень конверсії та стимулювати розвиток електронної комерції.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — це повністю керована наскрізна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям електронної комерції отримувати більше доходу, залучаючи своїх клієнтів до персоналізованого досвіду. За останні 4 роки понад 1000 брендів електронної комерції в Північній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні отримали понад 2,5 мільярда доларів додаткового доходу завдяки команді та платформі Yieldify, що надає повний спектр послуг. За допомогою Yieldify ви можете надати кожному відвідувачу правильний досвід веб-сайту в потрібний час, незалежно від того, де вони знаходяться у вашій послідовності.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
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