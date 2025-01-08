Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, щоб надавати рішення для їхніх мінливих потреб. Разом VistaCreate, 99designs від Vista та VistaPrint представляють повний спектр послуг для дизайну, цифрових і друкарських рішень, які підвищують присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та допомагають їм досягти успіху.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США від IDG Capital Partners (IDG-Accel).
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart переосмислив виставлення рахунків за передплату та керування партнерами для онлайн-бізнесу, який хоче продавати розумніше, продавати простіше, продавати швидше та продавати більше. Збільшуйте продажі, утримуйте більше клієнтів і збільшуйте постійний дохід за допомогою вдосконалених готових інструментів, таких як настроювані параметри оформлення замовлення, керування нагадуваннями, відновлення кошика, інструменти перетворення тощо. Отримайте повну гнучкість і потужність для керування своїм бізнесом завдяки численним інтеграціям сторонніх розробників, надійному API та мобільному додатку.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментами платежів, маркетингу, доставки та залучення клієнтів, щоб спростити процес керування інтернет-магазином для дрібних продавців». Компанія повідомила, що її платформу використовують понад 1 000 000 компаній у приблизно 175 країнах. станом на червень 2019 року, загальний валовий обсяг товарів перевищив 41,1 мільярда доларів США на календарний 2018 рік.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв, ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування та трансляції відео, корпоративними програмними рішеннями, а також засобами для відеопрофесіоналів для спілкування з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo фокусується на доставці відео високої чіткості на різні пристрої. Цей сайт спочатку створили Джейк Лодвік і Зак Кляйн у 2004 році як допоміжний продукт CollegeHumor для обміну гумористичними відео серед колег, але відклали його в сторону, щоб підтримати зростаючу популярність CollegeHumor. IAC придбав CollegeHumor і Vimeo у 2006 році, а після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль на Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні спеціального вмісту та відео високої чіткості, щоб виділитися з-поміж інших сайтів для обміну відео. Зрештою Лодвік і Кляйн покинули компанію в 2009 році, і IAC запровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру структуру для створення послуг Vimeo, а нинішній генеральний директор Анджалі Суд обіймала цю посаду з липня 2017 року.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum є світовим лідером у налаштуванні продуктів від 3D до заводських, що дозволяє брендам впроваджувати інновації з відмінністю, зменшувати конкуренцію зі сторонніми роздрібними продавцями та збільшувати маржу та конверсію. Spectrum розробляє спеціальні програми з найкращою у своєму класі 3D-візуалізацією. А для успішної індивідуальної програми продукти мають відповідати очікуванням клієнтів, тому ми починаємо роботу з інтеграції на заводському рівні. Цей фокус призвів до 100% успіху інтеграції з такими клієнтами, як JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good тощо.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon або Google Shopping. А завдяки інтеграції торгових точок Ecwid, маркетингу електронною поштою та спеціальному мобільному додатку ви можете керувати своїм маркетингом, мерчандайзингом і продажами будь-коли та будь-де.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють зростанню свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення на основі даних. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, надає підприємцям у всьому світі потужність даних, постійну освіту та підтримку спільноти, необхідні для максимального використання їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до самостійних підприємців, до штатних продавців, підприємств, агентств та всіх, хто знаходиться між ними, Helium 10 підтримує підприємництво на всіх етапах завдяки посібнику для створення, розвитку та масштабування значущого та стійкого бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес і просто продавати більше — відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
ShipStation
shipstation.com
Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation, вибору №1 серед продавців електронної комерції. Ми інтегруємося з більш ніж 150 найпопулярнішими торговими майданчиками, кошиками для покупок і перевізниками. Крім того, ви можете мати скільки завгодно каналів продажу та операторів. З ShipStation ви отримуєте ексклюзивні знижки перевізника до: 82% на UPS International, 78% на UPS Ground, 89% на роздрібні ціни USPS і 81% на DHL Express. Запобігайте помилкам і скоротіть час доставки вдвічі, запустивши безкоштовну 30-денну пробну версію сьогодні.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад 500 000 клієнтів. З Jungle Scout ви можете: * Проводити дослідження ринку та ключових слів * Створювати й оптимізувати списки продуктів * Переглядати популярні категорії продуктів і бренди * Оцінювати нові тенденції пошуку * Прогнозувати продажі та потреби в запасах * Визначати своїх конкурентів на Amazon * І багато іншого!
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене середовище даних. Завдяки платформі Dopple компанії можуть розширити можливості своїх клієнтів за допомогою інтерактивних і захоплюючих цифрових продуктів.
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення та команду відповідності, щоб повідомляти та видаляти відгуки з платформи, які порушують інструкції щодо контенту Trustpilot. Trustpilot має офіси в Нью-Йорку, Денвері, Лондоні, Копенгагені, Вільнюсі, Берліні та Мельбурні та налічує понад 700 співробітників. Існують незалежні дослідження, які свідчать про те, що веб-сайти з відгуками, такі як Trustpilot, можуть мати підроблені відгуки.
Appy Pie
appypie.com
Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, веб-сайтів, чат-ботів, автоматизації, дизайну, бази знань, служби підтримки та багато іншого.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для створення спеціальних звітів і вимірювання залученості та утримання користувачів. Mixpanel працює з веб-додатками, зокрема SaaS, але також підтримує мобільні додатки.
Big Cartel
bigcartel.com
З 2005 року Big Cartel допоміг людям з усього світу продати свої роботи на понад 3,5 мільярда доларів. Ми на 100% незалежні та тут, щоб допомогти творцям, художникам, виробникам і невеликим брендам відкрити магазин і почати заробляти на життя, роблячи те, що вони люблять. Ми невелика, згуртована команда, яка зосереджена на тому, щоб зробити Big Cartel розширеним і простим у використанні.
Keepa
keepa.com
Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також можна використовувати для перегляду повного асортименту товарів Amazon, використовуючи зрозумілий і добре продуманий інтерфейс Keepa, а також чудові функції пошуку, які економлять гроші, наприклад Daily Drops.
Shiprocket
shiprocket.in
Одне з найкращих програмних рішень електронної комерції для логістики та доставки. Понад 24000+ послуг накладеним платежем і користуйтеся кількома партнерами-кур’єрами в Індії, щоб доставити ваші продукти вчасно. Немає обмежень на доставку.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки більш ніж 25-річному досвіду наші клієнти обирають GetResponse за наше зручне рішення, відзначену нагородами цілодобову підтримку клієнтів і потужні інструменти, які виходять за межі маркетингу електронною поштою – з автоматизацією, розширенням списку та додатковими інструментами спілкування, такими як вебінари та прямі трансляції. чати, щоб допомогти компаніям створити свій особистий бренд, продавати свої продукти та послуги та створювати спільноту. Потрібна більш просунута платформа? GetResponse MAX і MAX² — це рішення для вимогливих користувачів, яким потрібні розширені маркетингові функції та надійна підтримка.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати та розширювати свої онлайн-магазини, зосереджуючись на продуктах США та ЄС. Ретельно перевіряючи постачальників, продавці та клієнти можуть отримати швидку доставку, якісні та незмінні продукти, фірмове виставлення рахунків і команду підтримки клієнтів світового рівня. Станьте частиною революційного бачення Spocket щодо видалення запасів з онлайн- і фізичної роздрібної торгівлі за допомогою моделі дропшиппінгу та вирішення проблеми, що називається спотворенням запасів, вартістю 1,1 трильйона доларів.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — це сучасна, світлошвидкісна платформа електронної комерції для запуску онлайн-магазину без коду DIY. Побудований на основі швидкості, продуктивності та простоти, Dukaan пропонує найбільш інтуїтивно зрозумілий і надійний досвід електронної комерції, ідеальний для малих і великих підприємств. З Dukaan можна не тільки швидко розпочати роботу, але й масштабуватись і рухатися вперед набагато швидше, ніж конкуренти. Завдяки обширній бібліотеці плагінів та інтеграції з можливістю створення для будь-яких потреб, Dukaan є ідеальним вибором для компаній, які створені для Інтернету першого покоління. Мільйони підприємців у всьому світі довіряють Dukaan веб-сайт електронної комерції своєї мрії. Ви наступний?
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у виставленні рахунків, застосування зворотних нарахувань до розрахунків податків, керування порталом для клієнтів із єдиним входом, керування підписками клієнтів. Крім того, ви навіть можете рекламувати свої продукти за допомогою інтегрованої системи керування партнерами, установлювати правила комісії та керувати виплатами тощо.
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблений для простоти, не містить коду, але містить потужні функції. Це означає, що кожен, навіть без технічних знань, може використовувати Debutify для покращення свого бізнесу. Незалежно від того, чи бренд тільки виходить на онлайн-ринок, чи є ветераном електронної комерції, Debutify є надійним партнером. Незалежно від розміру чи стадії, бренди можуть знайти план із Debutify відповідно до своїх потреб. Крім того, завдяки спеціалізованій команді підтримки клієнтів Debutify бренди можуть бути впевнені, що будь-які проблеми будуть вирішені швидко та ефективно. Вибираючи Debutify, власники брендів можуть: Запускати та масштабувати з впевненістю та легкістю. Долайте технічні проблеми за допомогою зручних інструментів. Покладіться на команду, віддану успіху на кожному етапі.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готівкою та керування замовленнями для будь-якого бухгалтерського відділу чи фінансової групи. Він також підтримує функції для вбудованих інформаційних панелей, звітності в реальному часі, керування часом і витратами, бухгалтерського обліку проектів, управління доходами та глобальної консолідації для кількох організацій. Програмне забезпечення можна використовувати в багатьох галузях як горизонтальну систему бухгалтерського обліку, а також надає спеціалізовані функції для таких галузей: некомерційні організації, програмне забезпечення та SaaS, професійні послуги, фінансові послуги, охорона здоров’я, готельний бізнес, оптова торгівля, будівництво та нерухомість .
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складну функціональність корпоративного рівня, налаштування та продуктивність із простотою та легкістю використання. Десятки тисяч компаній B2C і B2B у 150 країнах і численних галузях використовують BigCommerce для створення красивих, привабливих онлайн-магазинів, зокрема Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove та Vodafone. BigCommerce зі штаб-квартирою в Остіні має офіси в Лондоні, Києві, Сан-Франциско та Сіднеї. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.bigcommerce.com або слідкуйте за нами в Twitter, LinkedIn, Instagram і Facebook.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Braintree
braintreepayments.com
Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаштуйте один із попередньо створених шаблонів. Ви маєте повний контроль над тим, як виглядає та працює ваша програма, поки за вас виконується робота з розробки серверної частини. Це як ціла команда розробників під рукою. Завдяки понад 10 000 додатків, створених за допомогою BuildFire, ця платформа досить потужна та гнучка, щоб її можна було масштабувати разом із ростом вашого бізнесу. Жоден інший розробник програм не пропонує такого рівня функціональності за такою доступною ціною.
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відповідають вимогам податкового законодавства, і отримуйте оплату вчасно та щоразу.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud дозволяє більш ніж 23 000 компаній електронної комерції економити час, зусилля та гроші на найважливішому процесі: доставці. Підключайтеся до своїх улюблених перевізників і ефективно доставляйте по всьому світу. Перевищте очікування клієнтів за допомогою фірмових повідомлень відстеження, сторінок відстеження та повністю порталу самообслуговування повернення. Підготуйте свій магазин до міжнародного зростання за допомогою масштабованої платформи доставки Sendcloud.
Sellix
sellix.io
Sellix — це платформа електронної комерції SaaS для компаній і окремих осіб, ми дозволяємо клієнтам реєструватися та створювати свої цифрові товари (наприклад, Shopify). Потім ми надаємо все, починаючи від платіжних шлюзів і закінчуючи інфраструктурою. Наші пропозиції щодо криптовалюти є ключовою особливістю, яка відрізняє нас від інших постачальників, оскільки ми обробляємо все власноруч без потреби сторонніх постачальників.
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на місяць із 1-місячною безкоштовною пробною версією. Заснована в Німеччині в 2017 році, sellerboard швидко збільшила свою базу користувачів до понад 14 000 задоволених клієнтів по всьому світу.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — це комплексна платформа електронної комерції, яка дозволяє підприємствам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними, приймати замовлення, відстежувати запаси, обробляти платежі, керувати доставкою та легко просувати свій бренд. З глобальним охопленням і доступністю в 30+ країнах, Zoho Commerce пропонує універсальне рішення для торговців, забезпечуючи інтегровану екосистему, яка спрощує операції електронної комерції та усуває потребу в досвіді програмування.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Використовуйте наші доповнення для автоматичного відновлення невдалих платежів (відновлення в середньому 70%) і боротьби з шахрайством без шкоди для платежів вашого клієнта. З GoCardless ви економите час і гроші, залучаєте та утримуєте більше клієнтів, отримуєте гроші вчасно та зменшуєте стрес. Понад 75 000 компаній у всьому світі довіряють нам можливість здійснювати свої платежі, зокрема DocuSign, Carrefour, Norwegian Refuge Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey і UNHCR. Ми дозволяємо їм отримувати платежі з понад 30 країн, щороку обробляючи понад 30 мільярдів доларів. І наші продукти є гнучкими відповідно до того, як ви хочете їх використовувати – незалежно від того, чи хочете ви використовувати їх самостійно за допомогою нашої легкої у використанні онлайн-панелі, підключитися до однієї з 350+ систем, які ви вже можете використовувати для ведення свого бізнесу, або створити ваша власна інтеграція з нашим API. Ми виконуємо цю місію з 2011 року, і зараз у нас є неймовірна команда з понад 700 експертів із платежів у Великобританії, США, Франції та Австралії. Фактично, ви могли чути про нас раніше – про нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review та сотні інших. Хочете дізнатися більше? Перейдіть на gocardless.com
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні засоби 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати та керувати своїми даними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.