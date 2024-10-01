Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Малайзія

Keepa

keepa.com

Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також мо...