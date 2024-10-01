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Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Німеччина

Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментам...

Klarna

Klarna

klarna.com

Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

Wix

Wix

wix.com

Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — ...

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальникі...

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагуван...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan — це сучасна, світлошвидкісна платформа електронної комерції для запуску онлайн-магазину без коду DIY. Побудований на основі швидкості, продуктивності та простоти, Dukaan пропонує найбільш інтуїтивно зрозумілий і надійний досвід електронної комерції, ідеальний для малих і великих підприємств....

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Brevo

Brevo

brevo.com

У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...

Spott

Spott

spott.ai

Ви повинні робити 3 речі дуже добре, щоб досягти успіху в Інтернеті. 1. Створюйте чудовий контент. 2. Переконайтеся, що ви опублікували його на каналах, на яких перебуває ваша аудиторія. 3. Переконайтеся, що, надихнувши свою аудиторію, ви дозволяєте їй діяти відповідно до цього натхнення, дозволяючи...

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud дозволяє більш ніж 23 000 компаній електронної комерції економити час, зусилля та гроші на найважливішому процесі: доставці. Підключайтеся до своїх улюблених перевізників і ефективно доставляйте по всьому світу. Перевищте очікування клієнтів за допомогою фірмових повідомлень відстеження, с...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного пла...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Printify

Printify

printify.com

Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють розвитку свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення, що керуються даними. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, нада...

DSers

DSers

dsers.com

Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу під...

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, що...

Printful

Printful

printful.com

Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та о...

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout — це провідна універсальна платформа для продажу на Amazon. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям і брендам будувати успішний бізнес на Amazon за допомогою дослідження продукту, аналізу ринку, можливостей керування брендом і лістингом тощо. З 2015 року ми допомогли понад ...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнатися, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, перегля...

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Insta...

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене с...

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata — це інструмент аналізу даних і аналізу для магазину TikTok. Надаючи інформацію про популярні продукти, талановитих впливових людей, популярні короткі відеоролики, якісні прямі трансляції, дослідження ринку, аналіз конкуренції, ми можемо допомогти продавцям/брендам/творцям/філіям магазинів ...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

З 2005 року Big Cartel допоміг людям з усього світу продати свої роботи на понад 3,5 мільярда доларів. Ми на 100% незалежні та тут, щоб допомогти творцям, художникам, виробникам і невеликим брендам відкрити магазин і почати заробляти на життя, роблячи те, що вони люблять. Ми невелика, згуртована ком...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та...

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense — це сучасна пошукова система з відкритим вихідним кодом, яка забезпечує конфіденційність (з опцією розміщеного SaaS), ретельно розроблена для продуктивності та простоти у використанні. Він використовує передові алгоритми пошуку, які використовують переваги останніх досягнень апаратних мож...

RevenueCat

RevenueCat

revenuecat.com

RevenueCat — це платформа керування підписками, якій довіряють понад 30 000 програм у всьому світі, щодня обробляючи понад 1,2 мільярда запитів API. Наша платформа оптимізує впровадження, аналіз і зростання підписок у програмі, забезпечуючи реальну, вимірювану рентабельність інвестицій. Завдяки інте...

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошу...

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, ве...

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa зберігає історію цін на всі продукти на Amazon, найбільшому в світі та найнадійнішому онлайн-магазині. Користувачі можуть індивідуально відстежувати зміну цін на продукти, які їх цікавлять, і Keepa повідомить їх, коли ціна досягне заданого порогу. Окрім цієї функції відстеження, Keepa також мо...

Spocket

Spocket

spocket.co

За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати ...

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — це платформа електронної комерції SaaS для компаній і окремих осіб, ми дозволяємо клієнтам реєструватися та створювати свої цифрові товари (наприклад, Shopify). Потім ми надаємо все, починаючи від платіжних шлюзів і закінчуючи інфраструктурою. Наші пропозиції щодо криптовалюти є ключовою ос...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Безкоштовне програмне забезпечення для доставки, яке не лише друкує етикетки. Знизьте вартість і швидкість виконання замовлень за допомогою низьких ставок доставки, автоматизації та потужних інструментів виконання за допомогою абсолютно БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення для керування доставкою ...

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS пропонує повні програмні засоби 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати та керувати своїми даними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі ...

SAP

SAP

sap.com

У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...

Adapty

Adapty

adapty.io

Adapty допомагає розробникам мобільних пристроїв аналізувати та збільшувати кількість підписок у програмі, інтегрувати покупки в програмі протягом кількох годин і проводити експерименти з монетизації швидше та дешевше. - Тестові ціни покупок у програмі без випуску програми. - Інтегруйте IAP протягом...

eDesk

eDesk

edesk.com

eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для знач...

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову...

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Тепер ви можете замовити додаток, як піцу. Потім ми створюємо ваш спеціальний додаток, використовуючи конвеєр, який використовується для виготовлення автомобілів. Компанія Gartner® назвала цей новий спосіб створення програмного забезпечення «Visionary». Що вам пропонує Builder.ai: 1. Гарантована цін...

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...

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