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Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальникі...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагуван...
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає хмарні послуги веб-розробки. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами в Ізраїлі...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментам...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку, яка дозволяє перетворити кожну послугу на можливість отримати прибуток і порадувати своїх клієнтів.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного пла...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу під...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — це комплексна платформа електронної комерції, яка дозволяє підприємствам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними, приймати замовлення, відстежувати запаси, обробляти платежі, керувати доставкою та легко просувати свій бренд. З глобальним охопленням і доступністю в 30+ країн...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні засоби 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати та керувати своїми даними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки ...
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. - Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаєм...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших кліє...
Olist
olist.com
Створено для тих, хто шукає найкращі технології, інструменти та інтеграцію в онлайн-продажах. Прискорюйте свій бізнес, розвивайтеся в електронній комерції.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та о...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Insta...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене с...
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
Debutify
debutify.com
Debutify — це найкраще комплексне рішення для сучасного бренду електронної комерції. Завдяки набору програм, оптимізованих для конверсії, це спрощує запуск, керування та масштабування будь-якого бренду. Ось чому багато брендів DTC по всьому світу довіряють Debutify. Кожен продукт Debutify, розроблен...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складн...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — це найшвидший і найпростіший спосіб створення професійних програм для мобільних пристроїв iOS і Android. Ця єдина в своєму роді платформа DIY дозволяє налаштувати кожен аспект вашої програми без написання коду. Просто перетягніть і скиньте свій шлях до створення програми з нуля або налаш...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і да...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифр...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі ...
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-рендерінгу та візуалізації продукту з потужними функціями AR та VR, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібну торгівлю, виробництво та елект...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, та...
SendOwl
sendowl.com
Усе, що вам потрібно, щоб продавати будь-що цифрове будь-де в Інтернеті — аудіокниги, електронні книги, фотографії, програмне забезпечення, членство, квитки на події, онлайн-курси та багато іншого.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Freemius
freemius.com
Freemius — це новий стандарт у продажу програмного забезпечення, плагінів, тем, шаблонів і SaaS.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — це зручна платформа електронної комерції для творців, які хочуть продавати цифрові, фізичні продукти, продукти за підпискою та друк на вимогу в чудовому онлайн-магазині. Sellfy піклується про технічну частину вашого бізнесу, щоб у вас було більше часу, щоб зосередитися на розширенні аудитор...
Recurly
recurly.com
Тисячі інноваційних компаній у галузях цифрових медіа, потокового передавання, видавництва, SaaS, освіти, споживчих товарів і професійних послуг покладаються на Recurly, щоб розблокувати трансформаційне зростання за допомогою підписок. Універсальна інтегрована платформа Recurly усуває складнощі масш...
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — це безкоштовний плагін віджетів для веб-сайтів, який дає змогу підвищити рівень взаємодії з клієнтами та побудувати узгоджену подорож клієнта за допомогою основних інструментів, доступних для вас із коробки: - Картка контакту, що дає вашим клієнтам можливість залишити вам повідомлення, ...
Qonversion
qonversion.io
Платформа монетизації підписки в додатку для мобільних додатків: - Інфраструктура передплати на крос-платформі в додатку - Аналітика підписки - A/B-тестування монетизації Все в одному місці, щоб допомогти вам швидше розвивати свій додаток. Qonversion дозволяє швидко реалізувати підписку в програмі. ...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality – це сервісна компанія, яка допомагає брендам відстежувати та запроваджувати політику мінімальної рекламованої ціни (MAP). Наш надійний процес і онлайн-інструменти відображають унікальний рівень досвіду нашої команди та розуміння ландшафту роздрібної торгівлі в Інтернеті.
Buzops
buzops.com
Buzops — це більше, ніж система керування спортзалом. Ми є єдиною командою, яка має на меті розширити можливості власників тренажерних залів і бути відданим партнером у підвищенні ефективності та розвитку вашого фітнес-бізнесу. У 2009 році Майкл заснував компанію з персональних тренінгів, швидко збі...
Malomo
gomalomo.com
Створюйте свій бренд із кожною відправкою. Фірмове відстеження замовлень, яке залучає постійних клієнтів, зменшує кількість квитків WISMO та дає вам інформацію про перевізників.