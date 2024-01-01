E-Commerce Software - Найпопулярніші застосунки
E-commerce software streamlines the complex online sales process, benefiting consumers by allowing professionals to deliver an optimal shopping experience. With the modern online shopping journey becoming increasingly intricate, involving multiple channels and numerous consumer decisions, e-commerce software ensures seamless integration. Our e-commerce software category includes a broad range of solutions, such as e-commerce platforms, payment gateways, subscription management software, and live chat tools.
Запит на новий застосунок
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Приєднуйтеся до понад 200 000+ творців, які щомісяця отримують зарплату від понад 4 мільйонів патронів.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.
Spectrum
spectrum.com
Charter Communications, Inc., є американською телекомунікаційною та мас-медіа компанією, яка надає послуги під брендом Charter Spectrum.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Printful
printful.com
Створюйте та продавайте індивідуальні продукти онлайн. Перетворіть свої ідеї на преміальні продукти, які залишать незабутнє враження
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Helium 10
helium10.com
Від дослідження продуктів і ключових слів до оптимізації списку, аналітики тощо. Наші інструменти та тренінги допоможуть вам незалежно від того, де ви перебуваєте на шляху продажу.
VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint є маркетинговим партнером малого бізнесу в усьому світі, який дає їм можливість реалізовувати свої мрії. Понад 20 років ми допомагаємо малим підприємствам виглядати та відчувати себе надійними за допомогою високоякісного дизайну та маркетингових продуктів.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
DSers
dsers.com
Найкращий інструмент для дропшиппінгу AliExpress для електронної комерції.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
ShipStation
shipstation.com
Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation. Наше програмне забезпечення для доставки розроблено, щоб заощадити ваш час і гроші на виконанні замовлень електронної комерції.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Big Cartel
bigcartel.com
Створіть унікальний інтернет-магазин, продавайте свої роботи та ведіть творчий бізнес. Ідеально підходить для дизайнерів одягу, груп, виробників ювелірних виробів, ремісників та інших художників.
Jungle Scout
junglescout.com
Ваша універсальна платформа для продажу на Amazon.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
Dopple.ai
dopple.ai
Відчуйте новий спосіб спілкування з тисячами персонажів, компаньйонів і наставників на основі штучного інтелекту.
Keepa
keepa.com
Графіки історії цін Amazon, сповіщення про падіння цін, спостереження за цінами, щоденні падіння та розширення для браузера.
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
Shiprocket
shiprocket.in
Доставка через електронну комерцію стала легкою Індійське рішення №1 для електронної комерції з доставки, якому довіряють понад 100 тисяч брендів і підприємців за найнижчі тарифи на доставку, найширше охоплення та найкраще обслуговування клієнтів.
Sketchfab
sketchfab.com
Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Spocket
spocket.co
Spocket дозволяє легко розпочати дропшипінг кращих продуктів від постачальників із США та ЄС. Почніть безкоштовно і дізнайтеся, чому Spocket постійно отримує 5 зірок.
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
Braintree
braintreepayments.com
Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.
BuildFire
buildfire.com
Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...
Debutify
debutify.com
Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.
Sellerboard
sellerboard.com
Точна аналітика прибутку для продавців Amazon.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Veeqo
veeqo.com
Все в одному програмному забезпеченні електронної комерції для доставки. Скоротіть вартість і час, необхідний для виконання замовлень, за допомогою низьких тарифів доставки, автоматизації та інструментів для виконання без проблем.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.
Flipsnack
flipsnack.com
Створіть приголомшливий фліпбук онлайн. Створюйте, діліться та вставляйте онлайн-каталоги для гортання сторінок, перетворюючи ваші PDF-файли на онлайн-книги для гортання. Зробіть перекидну книжку в Інтернеті за допомогою нашого вдосконаленого засобу для перекидання книг. Спробувати безкоштовно!
Elfsight
elfsight.com
Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️
Informed Repricer
informed.co
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Fingerprint
fingerprint.com
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