Категорії

E-Commerce Software - Найпопулярніші застосунки

E-commerce software streamlines the complex online sales process, benefiting consumers by allowing professionals to deliver an optimal shopping experience. With the modern online shopping journey becoming increasingly intricate, involving multiple channels and numerous consumer decisions, e-commerce software ensures seamless integration. Our e-commerce software category includes a broad range of solutions, such as e-commerce platforms, payment gateways, subscription management software, and live chat tools.

Запит на новий застосунок


Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Приєднуйтеся до понад 200 000+ творців, які щомісяця отримують зарплату від понад 4 мільйонів патронів.

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום‎) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.

Spectrum

Spectrum

spectrum.com

Charter Communications, Inc., є американською телекомунікаційною та мас-медіа компанією, яка надає послуги під брендом Charter Spectrum.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Klarna

Klarna

klarna.com

Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.

Podium

Podium

podium.com

Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.

Printify

Printify

printify.com

Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.

Tidio

Tidio

tidio.com

Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.

Printful

Printful

printful.com

Створюйте та продавайте індивідуальні продукти онлайн. Перетворіть свої ідеї на преміальні продукти, які залишать незабутнє враження

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Від дослідження продуктів і ключових слів до оптимізації списку, аналітики тощо. Наші інструменти та тренінги допоможуть вам незалежно від того, де ви перебуваєте на шляху продажу.

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

VistaPrint є маркетинговим партнером малого бізнесу в усьому світі, який дає їм можливість реалізовувати свої мрії. Понад 20 років ми допомагаємо малим підприємствам виглядати та відчувати себе надійними за допомогою високоякісного дизайну та маркетингових продуктів.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...

DSers

DSers

dsers.com

Найкращий інструмент для дропшиппінгу AliExpress для електронної комерції.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation. Наше програмне забезпечення для доставки розроблено, щоб заощадити ваш час і гроші на виконанні замовлень електронної комерції.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Створіть унікальний інтернет-магазин, продавайте свої роботи та ведіть творчий бізнес. Ідеально підходить для дизайнерів одягу, груп, виробників ювелірних виробів, ремісників та інших художників.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Ваша універсальна платформа для продажу на Amazon.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Відчуйте новий спосіб спілкування з тисячами персонажів, компаньйонів і наставників на основі штучного інтелекту.

Keepa

Keepa

keepa.com

Графіки історії цін Amazon, сповіщення про падіння цін, спостереження за цінами, щоденні падіння та розширення для браузера.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Немає платформи для розробки коду.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Доставка через електронну комерцію стала легкою Індійське рішення №1 для електронної комерції з доставки, якому довіряють понад 100 тисяч брендів і підприємців за найнижчі тарифи на доставку, найширше охоплення та найкраще обслуговування клієнтів.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.

Spocket

Spocket

spocket.co

Spocket дозволяє легко розпочати дропшипінг кращих продуктів від постачальників із США та ЄС. Почніть безкоштовно і дізнайтеся, чому Spocket постійно отримує 5 зірок.

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

Storyly

Storyly

storyly.io

Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Охопіть більше покупців і збільште конверсію за допомогою рішення для онлайн-платежів, яке обробляє PayPal, Venmo, кредитні та дебетові картки, Apple Pay і Google Pay.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

Найпотужніший розробник програм для iOS і Android Потужний і простий у використанні конструктор мобільних додатків BuildFire дає змогу створювати мобільні додатки для iOS і Android за частку часу та грошей. Простий та інтуїтивно зрозумілий конструктор додатків - кодування не потрібне Створюйте вл...

Debutify

Debutify

debutify.com

Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.

Sellerboard

Sellerboard

sellerboard.com

Точна аналітика прибутку для продавців Amazon.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Все в одному програмному забезпеченні електронної комерції для доставки. Скоротіть вартість і час, необхідний для виконання замовлень, за допомогою низьких тарифів доставки, автоматизації та інструментів для виконання без проблем.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Створіть приголомшливий фліпбук онлайн. Створюйте, діліться та вставляйте онлайн-каталоги для гортання сторінок, перетворюючи ваші PDF-файли на онлайн-книги для гортання. Зробіть перекидну книжку в Інтернеті за допомогою нашого вдосконаленого засобу для перекидання книг. Спробувати безкоштовно!

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Оновіть свій веб-сайт без кодування. Віджети Elfsight допомагають понад 1 000 000 власникам веб-сайтів збільшувати продажі, залучати відвідувачів, збирати потенційних клієнтів тощо. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готових рішень і розвивайте свій бізнес швидше! ⚡️

Informed Repricer

Informed Repricer

informed.co

Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

API відбитків пальців браузера. Зупиніть шахрайство, спам і захоплення облікових записів за допомогою 99,5% точності відбитків пальців браузера як послуги.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності