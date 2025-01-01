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Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції покращує досвід покупок для онлайн-споживачів, полегшуючи пошук найкращих продуктів для їхніх потреб. Він аналізує та індексує дані про продукт та іншу інформацію електронної комерції, спрощуючи процес пошуку покупців. Це програмне забезпечення також пропонує інтелектуальні рекомендації щодо продуктів, допомагає зменшити залишення кошика, покращує залучення клієнтів і збільшує дохід. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчендайзерами та адміністраторами платформ електронної комерції, також допомагає командам маркетингу та продажів вдосконалювати свої стратегії, щоб збільшити дохід.
Запит на новий застосунок
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує швидкий та налаштований пошук для веб-сайтів та додатків, включаючи функції автоматичного доповнення, фільтрації та аналітики.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
ExpertRec
expertrec.com
ExpertRec - це пошуковий движок, який дозволяє швидко додавати результати пошуку на ваш сайт з можливістю налаштування та підтримкою голосового пошуку.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense Cloud - це хмарна пошукова система з підтримкою швидкого та точного пошуку, налаштовуваного індексування і аналітики для програмних розробок.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Findify
findify.io
Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder - це пошуковий двигун для електронної комерції, який покращує результати пошуку та видимість продуктів, надаючи персоналізовані результати без затримок.
LupaSearch
lupasearch.com
LupaSearch — це додаток для AI-пошуку товарів на вашому вебсайті, що покращує результати пошуку та підвищує рівень конверсії продажів.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.
Constructor
constructor.io
Конструктор - платформа для виявлення продуктів, що оптимізує пошук та рекомендації в електронній комерції, використовуючи AI для персоналізації. Заходи покращують ефективність бізнесу.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.
Klevu
klevu.com
Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io допомагає рітейлерам у моді та меблях автоматизувати процес тегування продуктів, спрощуючи виявлення товарів онлайн.
Loop54
loop54.com
Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.
Relewise
relewise.com
Relewise - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рекомендації продуктів на основі поведінки користувачів.
Nosto
nosto.com
Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box – це рішення для пошуку продуктів, що допомагає інтернет-магазинам оптимізувати досвід покупців завдяки аналітиці та AI-технологіям.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify – платформа персоналізації для електронної комерції, що покращує досвід клієнтів за допомогою рекомендацій, пошуку та багатоканального маркетингу.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами, яка використовує AI для рекомендацій та аналізу даних, покращуючи бізнес-результати.
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