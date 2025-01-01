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Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції
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Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції покращує досвід покупок для онлайн-споживачів, полегшуючи пошук найкращих продуктів для їхніх потреб. Він аналізує та індексує дані про продукт та іншу інформацію електронної комерції, спрощуючи процес пошуку покупців. Це програмне забезпечення також пропонує інтелектуальні рекомендації щодо продуктів, допомагає зменшити залишення кошика, покращує залучення клієнтів і збільшує дохід. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчендайзерами та адміністраторами платформ електронної комерції, також допомагає командам маркетингу та продажів вдосконалювати свої стратегії, щоб збільшити дохід.

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Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch забезпечує швидкий та налаштований пошук для веб-сайтів та додатків, включаючи функції автоматичного доповнення, фільтрації та аналітики.

Yext

Yext

yext.com

Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

ExpertRec - це пошуковий движок, який дозволяє швидко додавати результати пошуку на ваш сайт з можливістю налаштування та підтримкою голосового пошуку.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Typesense Cloud - це хмарна пошукова система з підтримкою швидкого та точного пошуку, налаштовуваного індексування і аналітики для програмних розробок.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder - це пошуковий двигун для електронної комерції, який покращує результати пошуку та видимість продуктів, надаючи персоналізовані результати без затримок.

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

LupaSearch — це додаток для AI-пошуку товарів на вашому вебсайті, що покращує результати пошуку та підвищує рівень конверсії продажів.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.

Constructor

Constructor

constructor.io

Конструктор - платформа для виявлення продуктів, що оптимізує пошук та рекомендації в електронній комерції, використовуючи AI для персоналізації. Заходи покращують ефективність бізнесу.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io допомагає рітейлерам у моді та меблях автоматизувати процес тегування продуктів, спрощуючи виявлення товарів онлайн.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рекомендації продуктів на основі поведінки користувачів.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box – це рішення для пошуку продуктів, що допомагає інтернет-магазинам оптимізувати досвід покупців завдяки аналітиці та AI-технологіям.

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify – платформа персоналізації для електронної комерції, що покращує досвід клієнтів за допомогою рекомендацій, пошуку та багатоканального маркетингу.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами, яка використовує AI для рекомендацій та аналізу даних, покращуючи бізнес-результати.

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