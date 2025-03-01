Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClarity дозволяє надавати вашим клієнтам дуже персоналізований і релевантний досвід онлайн-покупок за допомогою широкого спектру інтелектуальних функцій персоналізації електронної комерції, перетворюючи ваших онлайн-відвідувачів на лояльних клієнтів. Програмне забезпечення сумісне з усіма платформами електронної комерції та пропонує плагіни/розширення для Magento 1x і 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce і Kooomo. PureClarity ефективно працює з будь-яким обсягом даних і приступає до роботи з першого дня. Зазвичай підприємства швидко починають бачити позитивні результати. Функції PureClarity включають: Персоналізований вміст – дозволяє створювати актуальні та захоплюючі діалоги 1-2-1. Відображайте цільовий вміст і рекламні банери, релевантні кожному відвідувачу в Інтернеті. Перетворіть їх на постійних і лояльних клієнтів, показуючи акції, пропозиції та зображення, які їх цікавлять. Інтелектуальні рекомендації, які знають, чого хочуть ваші клієнти, ще до того, як вони це зроблять. Показуючи клієнтам потрібний продукт у потрібний час на шляху клієнта, ви можете збільшити конверсію в Інтернеті та дохід. Дозвольте штучному інтелекту PureClarity продавати додаткові та перехресні продажі продуктів у режимі реального часу протягом усього шляху клієнта, щоб максимізувати ваші онлайн-продажі. Персоналізація в пошуковій системі – переведення ваших клієнтів із пошуку прямо до каси. Ви можете полегшити клієнтам пошук саме того, що вони шукають, відображаючи персоналізовані рекомендації продуктів і вміст у режимі реального часу під час пошуку на вашому веб-сайті та на сторінках результатів пошуку. Персоналізація в електронній пошті, яка повертає ваших клієнтів у вашу воронку продажів. Залучайте клієнтів назад на свій веб-сайт, додаючи продукти, адаптовані до їх досвіду на сайті. Переконайте своїх клієнтів купувати, купувати знову або знову відвідати покинутий кошик. Чому б не створити стимул, щоб справді зацікавити їх. PopUps, які привертають увагу клієнтів! Створюйте персоналізовані спливаючі вікна та знімайте спливаючі вікна електронною поштою, щоб стимулювати залучення та підвищувати коефіцієнт онлайн-конверсії. Статистика й аналітика, які розуміють цінність і потенційну купівельну спроможність кожного з ваших клієнтів. Ви можете отримати повне уявлення про поведінку своїх відвідувачів, сегменти клієнтів і ефективність кампанії та дізнатися, як максимізувати потенціал своїх веб-сайтів для подальшого збільшення прибутку.