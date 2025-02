Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

Loop54

loop54.com

Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.