Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Того

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції покращує досвід покупок для онлайн-споживачів, полегшуючи пошук найкращих продуктів для їхніх потреб. Він аналізує та індексує дані про продукт та іншу інформацію електронної комерції, спрощуючи процес пошуку покупців. Це програмне забезпечення також пропонує інтелектуальні рекомендації щодо продуктів, допомагає зменшити залишення кошика, покращує залучення клієнтів і збільшує дохід. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчендайзерами та адміністраторами платформ електронної комерції, також допомагає командам маркетингу та продажів вдосконалювати свої стратегії, щоб збільшити дохід.
Запит на новий застосунок
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні результати зі швидкістю викривлення. Ми пропонуємо платформу персоналізації з чудовою здатністю надавати персоналізовані результати пошуку та рекомендацій. Базуючись на поведінці користувачів у реальному часі, наша платформа адаптується до унікальних інтересів і дій користувача та забезпечує відмінні результати з деформованою швидкістю. Результатом є фантастична взаємодія з користувачами, а підприємства електронної комерції отримують вигоду від надзвичайної адаптивності платформи, гнучкої інтеграції, надшвидкого двигуна та автоматизованого навчання. Шукайте в продуктах, варіантах, категоріях і вмісті, надавайте персоналізовані рекомендації щодо продуктів, персоналізуйте порядок сортування під час перегляду категорій і активації, напр. для автоматизації маркетингу. Relewise підтримує мільйони продуктів і варіантів, де всі дані зберігаються, і де дані аналізуються та використовуються в режимі реального часу без затримки. Все працює без збоїв у B2C і B2B. Крім того, Relewise повністю охоплює B2B з цільовими функціями, такими як підтримка персоналізації асортименту, що відповідає потребам клієнта, сегментація клієнтів і багатокористувацькі облікові записи клієнтів (і кошики). Жодної гарячки, багато прямої розмови та ніколи не нудно Ми віримо, що чудові стосунки — це все, і що чудовий діалог — це те, з чого вони починаються. Ось чому наша продукція змінюється відповідно до потреб наших клієнтів і чому ми дуже серйозно налаштовані на надання найвищої якості продуктів HOW і послуг, що перевищують ці межі. Довіра є нашою найсильнішою валютою, і ми обіцяємо надавати вам усі чесні розмови без гарячої реклами. Ми також обіцяємо, що все буде цікаво – нами рухає нескінченне бажання досліджувати та розробляти щось краще, ніж те, що є.
LupaSearch
lupasearch.com
Штучний векторний пошук, який знає, як думають ваші клієнти. Допоможіть відвідувачам вашого сайту перетворитися на покупців. LupaSearch надає точні результати пошуку, які збільшують продажі вашого бізнесу. LupaSearch отримує більше товарів у кожному кошику: - Розширені функції маркетингу продукту. Просто вмикайте та вимикайте. - Більше точності. Більше гнучкості. Більше задоволення. - Пошук на основі зображень, збагачений ШІ. Переосмислення електронних покупок. У середньому компанії, які співпрацюють із LupaSearch, помічають збільшення коефіцієнта конверсії на 20%. Надішліть запит на безкоштовну демонстрацію на LupaSearch.com
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналізувати взаємодію з користувачами та стимулювати зростання доходів. Від збору даних першої сторони до розширеної аналітики, Salesfire використовує потужність штучного інтелекту, щоб ідентифікувати більше покупців, покращити ретаргетинг і перетворити дані відвідувачів у продажі.
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і технологію GPT, він може витягти намір із загального речення, щоб повернути відповідні результати продукту. Модулі Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻's Related Products, Related Keywords and Related Categories підвищують залученість і допомагають покупцям уточнити свій пошук лише одним клацанням миші. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 надихає покупців досліджувати ваш каталог за допомогою відповідних рекомендацій, які підвищують середню вартість замовлення. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 може оптимізувати ваше рішення за допомогою глибоких показників, частих A/B-тестів і персоналізованої експертної підтримки пошуку.
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClarity дозволяє надавати вашим клієнтам дуже персоналізований і релевантний досвід онлайн-покупок за допомогою широкого спектру інтелектуальних функцій персоналізації електронної комерції, перетворюючи ваших онлайн-відвідувачів на лояльних клієнтів. Програмне забезпечення сумісне з усіма платформами електронної комерції та пропонує плагіни/розширення для Magento 1x і 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce і Kooomo. PureClarity ефективно працює з будь-яким обсягом даних і приступає до роботи з першого дня. Зазвичай підприємства швидко починають бачити позитивні результати. Функції PureClarity включають: Персоналізований вміст – дозволяє створювати актуальні та захоплюючі діалоги 1-2-1. Відображайте цільовий вміст і рекламні банери, релевантні кожному відвідувачу в Інтернеті. Перетворіть їх на постійних і лояльних клієнтів, показуючи акції, пропозиції та зображення, які їх цікавлять. Інтелектуальні рекомендації, які знають, чого хочуть ваші клієнти, ще до того, як вони це зроблять. Показуючи клієнтам потрібний продукт у потрібний час на шляху клієнта, ви можете збільшити конверсію в Інтернеті та дохід. Дозвольте штучному інтелекту PureClarity продавати додаткові та перехресні продажі продуктів у режимі реального часу протягом усього шляху клієнта, щоб максимізувати ваші онлайн-продажі. Персоналізація в пошуковій системі – переведення ваших клієнтів із пошуку прямо до каси. Ви можете полегшити клієнтам пошук саме того, що вони шукають, відображаючи персоналізовані рекомендації продуктів і вміст у режимі реального часу під час пошуку на вашому веб-сайті та на сторінках результатів пошуку. Персоналізація в електронній пошті, яка повертає ваших клієнтів у вашу воронку продажів. Залучайте клієнтів назад на свій веб-сайт, додаючи продукти, адаптовані до їх досвіду на сайті. Переконайте своїх клієнтів купувати, купувати знову або знову відвідати покинутий кошик. Чому б не створити стимул, щоб справді зацікавити їх. PopUps, які привертають увагу клієнтів! Створюйте персоналізовані спливаючі вікна та знімайте спливаючі вікна електронною поштою, щоб стимулювати залучення та підвищувати коефіцієнт онлайн-конверсії. Статистика й аналітика, які розуміють цінність і потенційну купівельну спроможність кожного з ваших клієнтів. Ви можете отримати повне уявлення про поведінку своїх відвідувачів, сегменти клієнтів і ефективність кампанії та дізнатися, як максимізувати потенціал своїх веб-сайтів для подальшого збільшення прибутку.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової технології глибокого навчання. Наше рішення пропонує відповідні теги на основі зображень продуктів вашого бренду.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємодію з клієнтом, оптимізується відповідно до ваших пріоритетних показників електронної комерції та надає командам мерчендайзингу елементи керування та аналітику для досягнення неперевершених бізнес-результатів. Секретний соус? Там, де інші рішення починаються з механізмів зіставлення ключових слів із відкритим вихідним кодом і доповнюють штучним інтелектом, ми є єдиним рішенням для пошуку продуктів із запатентованим власним ядром, створеним спеціально для електронної комерції. Удосконалені алгоритми, трансформери та великі мовні моделі Constructor працюють разом, щоб забезпечити персоналізований досвід у реальному часі, декодуючи складні шаблони та розуміючи наміри користувача. Ось чому ми ніколи не програвали A/B-тестування, коли справа доходить до управління такими важливими показниками бізнесу, як дохід, коефіцієнт конверсії та норма прибутку. Успіхи наших клієнтів говорять самі за себе: Grove Collaborative досягла 20,07-кратного рентабельності інвестицій, а Bonobos збільшив дохід від пошуку на 9% порівняно зі старими інструментами. Але не вірте нам на слово. Змусьте нас довести ваш успіх ще до підписання контракту. Випробуйте Конструктор на своїх сайтах або в програмах за допомогою нашого розкладу перевірки, 4-тижневої оцінки можливості отримання прибутку з використанням вашого справжнього каталогу та реального трафіку. безкоштовно.
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошукова система Spell correctExpertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Особливості- 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Правильний орфограф. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку. 3. Спеціальний сканер. 4. Індекс за сторінками входу. 5. Голосовий пошук. 6. Редактор інтерфейсу користувача пошуку.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити релевантні результати для своїх потреб у контексті, незалежно від пристрою, платформи чи мови. Пройшовши понад 800 реалізацій, Hawksearch використовується для забезпечення цікавого та персоналізованого пошуку за допомогою наших інноваційних функцій, які дозволяють маркетологам, мерчендайзерам і розробникам досягати своїх цілей. Розширене машинне навчання та автоматизація Hawksearch обробляють увесь реактивний і повсякденний моніторинг, дозволяючи вашій команді зосередитися на загальній картині. Наш аналізатор конверсій створений для розуміння ключових слів ваших клієнтів і перетворення їх у фрази, що містяться у ваших даних. Завдяки вбудованим сімействам показників і бібліотекам вам більше не потрібно мати сотні синонімів для обробки одиниць вимірювання та інших показників.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа персоналізації на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям електронної комерції покращити взаємодію з клієнтами та збільшити кількість конверсій. Рішення для зростання Збільшують конверсії та утримання завдяки персоналізованим рекомендаціям, кампаніям із залучення та стратегіям дорожчих продажів. Пошук і виявлення Покращує покупки за допомогою персоналізованого пошуку, динамічного фільтрування та пошуку продуктів. Канальний маркетинг Стимулює багатоканальне сегментоване залучення через електронну пошту, push-повідомлення. Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як підвищити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення, динамічні пакети; Рішення для даних клієнтів, включаючи сегментацію, профілі клієнтів; Рішення міжканального маркетингу, як-от електронна пошта та Push-повідомлення, і рішення для мерчандайзингу, як-от Search Box, Searchandising тощо.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією, щоб допомогти лідерам цифрового маркетингу створювати незабутні враження, які спілкуються з окремими людьми – у масштабі, у режимі реального часу та протягом життєвого циклу клієнта.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
Nosto
nosto.com
Відчуйте інтелектуальну комерцію Nosto — це інтелектуальна платформа Commerce Experience Platform (CXP), яка надає брендам і роздрібним торговцям інтуїтивно зрозумілі інструменти для збільшення онлайн-доходу за допомогою наскрізного керування комерцією. За допомогою experience.AI Nosto допомагає брендам збагачувати та активувати дані про клієнтів, продукти та вміст у режимі реального часу за допомогою персоналізації, пошуку продуктів і створеного користувачами контенту, щоб забезпечити високоефективну комерцію в масштабі.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує блискавичний, легкий і настроюваний персоналізований пошук будь-якого веб-сайту, електронної комерції чи веб-програми. Використовуйте сканер або API індексування, щоб індексувати вміст і підтримувати його в актуальному стані. Використовуйте повну послугу впровадження, щоб заощадити час ваших розробників і отримати повну перевагу пошукового досвіду AddSearch. Маючи майже 2000 клієнтів у всьому світі, у медіа, телекомунікаціях, уряді, освіті, електронній комерції та багатьох інших, AddSearch є перевіреним найкращим у своєму класі рішенням для пошуку на сайті. Завдяки швидкому виходу на ринок, розширенню функцій і аналітики на основі штучного інтелекту AddSearch має все необхідне для досягнення результатів вашого бізнесу за допомогою пошуку. Функції AddSearch включають: - Автозаповнення - Інтелектуальне ранжування результатів - Включення/виключення вмісту - Розширена пошукова аналітика з 1-річним збереженням - Фільтри та аспекти - Персоналізація пошуку - Спеціальний SSO - Журнали аудиту - Система рекомендацій - Автоматичні пропозиції синонімів - Організаційне керування користувачами - Працює з будь-якою CMS - Впровадження за допомогою сканера або API - SLA до 99,999% - Швидкий час виконання
Doofinder
doofinder.com
15% клієнтів йдуть, не знайшовши те, що їм потрібно. Doofinder допоможе вам це виправити. Doofinder — це інтелектуальна пошукова система електронної комерції на основі штучного інтелекту, яка покращує результати пошуку та покращує видимість продукту. Наша програма надає персоналізовані результати пошуку на основі індивідуальних уподобань у реальному часі менш ніж за 25 мілісекунд без збільшення швидкості завантаження. - Допоможіть своїм клієнтам знайти саме те, що вони шукають, за допомогою розширеної технології пошуку Doofinder, зменшуючи показники відмов і збільшуючи шанси на продаж. - Глибше зрозумійте поведінку та потреби своїх клієнтів, аналізуючи результати пошуку - Перетворіть свій досвід пошуку в електронній комерції за допомогою точних результатів, навіть якщо пошук безладний - Приймайте обґрунтовані рішення та передбачте попит клієнтів і нові тенденції за допомогою нашого потужного аналізу результатів пошуку +20 % конверсій, просто покращивши пошук: це так просто. Понад 10 000 задоволених клієнтів не можуть помилятися. Наше рішення просте у використанні, оскільки його можна швидко та легко інтегрувати з будь-яким веб-рішенням або рішенням для електронної комерції, а також із спеціально створеними сайтами, що забезпечує вам необхідну гнучкість. Не потребує кодування, легко встановити та почати використовувати.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Electronic Commerce Search & Discovery сумісна без голови та включає пошук на сайті на основі штучного інтелекту, інтелектуальний мерчандайзинг за категоріями, інтелектуальні рекомендації та механізм персоналізації, які працюють на основі намірів покупця в реальному часі. Klevu допоміг продавцям: збільшити конверсію з пошуку в 6 разів, збільшити AOV на 6% через пошук і збільшити конверсію електронної комерції на всьому сайті на 15%. Платформа пошуку та виявлення Klevu AI Search & Discovery Platform включає: пошук на сайті електронної комерції Klevu AI Багате автозаповнення та релевантні результати пошуку Пошук під час введення Обробка природної мови (NLP) Панель пошуку на сайті для самонавчання на основі штучного інтелекту Підтримує довгий хвіст і голосовий пошук Толерантність до помилок , стоп-слова та флексії Автоматизоване збагачення каталогу продуктів Тенденції пошуку та персоналізація в реальному часі Візуальне мерчандайзування результатів пошуку Пошук Просування продукту на основі ключових слів ----------------------- --------- Klevu AI Електронна комерція Мерчандайзинг Баланс ШІ та стратегічний контроль Автоматичний і візуальний мерчандайзинг сторінок колекції Динамічні фільтри та зручні для SEO макети сторінок колекції Плануйте заздалегідь кампанії та додавайте банери мерчандайзингу Перетягуйте візуальний мерчандайзинг Закріплюйте геройські продукти щоб завжди залишатися на вершині колекцій. Плануйте кампанії з обмеженим часом для візуальних банерів і покращення продукту. Економте час за допомогою простих правил копіювання для всіх категорій або вибраних категорій ------------------ -------------- Персоналізовані рекомендації щодо продуктів Гіперрелевантні рекомендації продуктів штучного інтелекту на основі пошуку Самонавчання з кожним клацанням миші, пошуковим запитом і покупкою Виберіть різноманітні типи рекомендацій, включаючи трендові, нові, високоякісні оцінені та пов’язані з минулими покупками Рекомендації щодо найпопулярніших продуктів (на основі кліків, переглядів і пошуку) Заохочуйте додатковий і перехресний продаж на головній сторінці, сторінці колекції, інформації про продукт і кошику. Механізм персоналізації Відображення найрелевантніших продуктів у найкращий час Проста готова активація та можливість повного налаштування за допомогою Klevu API Персоналізація всіх сторінок веб-сайту, включаючи домашню сторінку, сторінки зі списком, сторінки з інформацією про продукт і сторінки оформлення замовлення Персоналізуйте за допомогою невеликої історії взаємодії, використовуючи знання від інших. -------------------------------- Чому варто вибрати Klevu? Просте у використанні та швидке оцінювання Програмне забезпечення Klevu — це першочергово API і сумісна безголова обробка природної мови, яка використовується в пошуку. Штучний інтелект і машинне навчання для всього продукту. Цілодобова підтримка. Пошук не залежить від мови та спеціально створений для міжнародного магазину ----- --------------------------- Klevu допомагає людям знайти продукти, які вони хочуть купити. Завдяки технології виявлення на основі штучного інтелекту та НЛП Klevu дозволяє торговцям надавати гіперрелевантні, персоналізовані враження, засновані на намірах покупців у реальному часі. Технологія виявлення Klevu збалансовує автоматизацію штучного інтелекту та стратегічний контроль, її швидко та легко встановити та сумісна з усіма платформами електронної комерції. Klevu підтримує тисячі компаній електронної комерції по всьому світу та має офіси у Великобританії, США, Швеції, Фінляндії, Австралії та Індії.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense — це сучасна пошукова система з відкритим вихідним кодом, яка забезпечує конфіденційність (з опцією розміщеного SaaS), ретельно розроблена для продуктивності та простоти у використанні. Він використовує найсучасніші алгоритми пошуку, які використовують переваги останніх досягнень апаратних можливостей і штучного інтелекту / машинного навчання. Ми обслуговуємо понад 1,6 мільярда пошукових запитів на місяць понад 1000 клієнтів у всьому світі лише в хмарі Typesense, а також щомісяця – ще кілька мільярдів у кластерах із власним розміщенням. Typesense скорочує час виходу на ринок для розробників, щоб створити неймовірно швидкий пошуковий досвід, який надає релевантні результати з коробки, і все це без збитків і без операційних витрат.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одне з оригінальних і найбільш надійних рішень електронної комерції. Протягом останніх 16 років Searchspring розробив цілий набір продуктів для електронної комерції, щоб допомогти онлайн-магазинам забезпечити найвищий досвід покупців за допомогою пошуку, мерчандайзингу, персоналізації та звітності. Команда експертів з електронної комерції Searchspring забезпечує повну інтеграцію з персоналізованою адаптацією та постійною підтримкою від нагородженої команди Customer Success. Як платформа №1 для пошуку, мерчандайзингу та персоналізації, створена виключно для електронної комерції, Searchspring отримує потрібний продукт потрібній людині в потрібний час. Такі клієнти, як Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet’s Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang і Ripcurl, довіряють Searchspring, щоб допомогти збільшити розмір кошика, конверсії та постійних клієнтів.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного навчання для уніфікації різнорідного вмісту та даних, щоб автоматизувати доставку актуальної персоналізованої інформації. Coveo надає рішення для електронної комерції, обслуговування клієнтів і кваліфікації робочої сили. Компанію визнано лідером у магічному квадранті Gartner для Insight Engines, лідером у Forrester Wave™: Cognitive Search і сильним виконавцем у The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
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