Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Klevu

klevu.com

Klevu AI Electronic Commerce Search & Discovery сумісна без голови та включає пошук на сайті на основі штучного інтелекту, інтелектуальний мерчандайзинг за категоріями, інтелектуальні рекомендації та механізм персоналізації, які працюють на основі намірів покупця в реальному часі. Klevu допоміг продавцям: збільшити конверсію з пошуку в 6 разів, збільшити AOV на 6% через пошук і збільшити конверсію електронної комерції на всьому сайті на 15%. Платформа пошуку та виявлення Klevu AI Search & Discovery Platform включає: пошук на сайті електронної комерції Klevu AI Багате автозаповнення та релевантні результати пошуку Пошук під час введення Обробка природної мови (NLP) Панель пошуку на сайті для самонавчання на основі штучного інтелекту Підтримує довгий хвіст і голосовий пошук Толерантність до помилок , стоп-слова та флексії Автоматизоване збагачення каталогу продуктів Тенденції пошуку та персоналізація в реальному часі Візуальне мерчандайзування результатів пошуку Пошук Просування продукту на основі ключових слів ----------------------- --------- Klevu AI Електронна комерція Мерчандайзинг Баланс ШІ та стратегічний контроль Автоматичний і візуальний мерчандайзинг сторінок колекції Динамічні фільтри та зручні для SEO макети сторінок колекції Плануйте заздалегідь кампанії та додавайте банери мерчандайзингу Перетягуйте візуальний мерчандайзинг Закріплюйте геройські продукти щоб завжди залишатися на вершині колекцій. Плануйте кампанії з обмеженим часом для візуальних банерів і покращення продукту. Економте час за допомогою простих правил копіювання для всіх категорій або вибраних категорій ------------------ -------------- Персоналізовані рекомендації щодо продуктів Гіперрелевантні рекомендації продуктів штучного інтелекту на основі пошуку Самонавчання з кожним клацанням миші, пошуковим запитом і покупкою Виберіть різноманітні типи рекомендацій, включаючи трендові, нові, високоякісні оцінені та пов’язані з минулими покупками Рекомендації щодо найпопулярніших продуктів (на основі кліків, переглядів і пошуку) Заохочуйте додатковий і перехресний продаж на головній сторінці, сторінці колекції, інформації про продукт і кошику. Механізм персоналізації Відображення найрелевантніших продуктів у найкращий час Проста готова активація та можливість повного налаштування за допомогою Klevu API Персоналізація всіх сторінок веб-сайту, включаючи домашню сторінку, сторінки зі списком, сторінки з інформацією про продукт і сторінки оформлення замовлення Персоналізуйте за допомогою невеликої історії взаємодії, використовуючи знання від інших. -------------------------------- Чому варто вибрати Klevu? Просте у використанні та швидке оцінювання Програмне забезпечення Klevu — це першочергово API і сумісна безголова обробка природної мови, яка використовується в пошуку. Штучний інтелект і машинне навчання для всього продукту. Цілодобова підтримка. Пошук не залежить від мови та спеціально створений для міжнародного магазину ----- --------------------------- Klevu допомагає людям знайти продукти, які вони хочуть купити. Завдяки технології виявлення на основі штучного інтелекту та НЛП Klevu дозволяє торговцям надавати гіперрелевантні, персоналізовані враження, засновані на намірах покупців у реальному часі. Технологія виявлення Klevu збалансовує автоматизацію штучного інтелекту та стратегічний контроль, її швидко та легко встановити та сумісна з усіма платформами електронної комерції. Klevu підтримує тисячі компаній електронної комерції по всьому світу та має офіси у Великобританії, США, Швеції, Фінляндії, Австралії та Індії.