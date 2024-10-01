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Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Чилі
Програмне забезпечення для пошуку електронної комерції покращує досвід покупок для онлайн-споживачів, полегшуючи пошук найкращих продуктів для їхніх потреб. Він аналізує та індексує дані про продукт та іншу інформацію електронної комерції, спрощуючи процес пошуку покупців. Це програмне забезпечення також пропонує інтелектуальні рекомендації щодо продуктів, допомагає зменшити залишення кошика, покращує залучення клієнтів і збільшує дохід. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчендайзерами та адміністраторами платформ електронної комерції, також допомагає командам маркетингу та продажів вдосконалювати свої стратегії, щоб збільшити дохід.
Запит на новий застосунок
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense — це сучасна пошукова система з відкритим вихідним кодом, яка забезпечує конфіденційність (з опцією розміщеного SaaS), ретельно розроблена для продуктивності та простоти у використанні. Він використовує передові алгоритми пошуку, які використовують переваги останніх досягнень апаратних мож...
ExpertRec
expertrec.com
Спеціальна пошукова система Expertrec дозволяє швидко додавати надшвидкі результати пошуку на ваш веб-сайт. Він також пропонує потужні параметри налаштування одним натисканням кнопки. Це також чудова заміна пошуку на сайті Google. Особливості: 1. Надшвидке автозаповнення. 2. Доступна спеціальна пошу...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch забезпечує блискавичний, легкий і настроюваний персоналізований пошук будь-якого веб-сайту, електронної комерції чи веб-програми. Використовуйте сканер або API індексування, щоб індексувати вміст і підтримувати його в актуальному стані. Використовуйте повну послугу впровадження, щоб заощад...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одне з оригінальних і найбільш надійних рішень електронної комерції. Протягом останніх 16 років Searchspring розробив цілий набір продуктів для електронної комерції, щоб допомогти онлайн-магазинам забезпечити найвищий досвід покупців за допомогою пошуку, мерчандайзингу, персоналізації...
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
Doofinder
doofinder.com
15% клієнтів йдуть, не знайшовши те, що їм потрібно. Doofinder допоможе вам це виправити. Doofinder — це інтелектуальна пошукова система електронної комерції на основі штучного інтелекту, яка покращує результати пошуку та покращує видимість продукту. Наша програма надає персоналізовані результати по...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClar...
Constructor
constructor.io
Платформа пошуку продуктів, яка забезпечує привабливі моменти відкриття продукту в кожному каналі на всьому шляху покупця — від пошуку та перегляду до рекомендацій і керованих продажів. Створений на основі найновішої технології пошуку AI/ML, Native Commerce Core від Constructor вивчає кожну взаємоді...
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні резул...
Klevu
klevu.com
Klevu AI Electronic Commerce Search & Discovery сумісна без голови та включає пошук на сайті на основі штучного інтелекту, інтелектуальний мерчандайзинг за категоріями, інтелектуальні рекомендації та механізм персоналізації, які працюють на основі намірів покупця в реальному часі. Klevu допоміг прод...
LupaSearch
lupasearch.com
Штучний векторний пошук, який знає, як думають ваші клієнти. Допоможіть відвідувачам вашого сайту перетворитися на покупців. LupaSearch надає точні результати пошуку, які збільшують продажі вашого бізнесу. LupaSearch отримує більше товарів у кожному кошику: - Розширені функції маркетингу продукту. П...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналі...
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і ...
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової техноло...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору д...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити реле...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся біл...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як збільшити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення,...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією,...
Nosto
nosto.com
Відчуйте інтелектуальну комерцію Nosto — це інтелектуальна платформа Commerce Experience Platform (CXP), яка надає брендам і роздрібним торговцям інтуїтивно зрозумілі інструменти для збільшення онлайн-доходу за допомогою наскрізного керування комерцією. За допомогою experience.AI Nosto допомагає б...