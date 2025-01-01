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Платформи електронної комерції
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Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає змогу компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify - платформа для створення та керування інтернет-магазинами з можливостями управління продуктами, обробки платежів та інтеграції з різними каналами продажів.

Wix

Wix

wix.com

Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce – безкоштовний плагін для WordPress, що перетворює сайти на інтернет-магазини, підтримуючи продаж фізичних і цифрових товарів.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка інтегрується з будь-якими веб-сайтами та соціальними мережами, дозволяючи продавати товари онлайн.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами без програмування, що спрощує продаж товарів в онлайн-просторі.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce - платформа електронної комерції для створення і управління інтернет-магазинами для різних бізнесів.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix - це платформа електронної комерції для підприємств і приватних осіб, яка дозволяє створювати цифрові товари та обробляти платежі, у тому числі криптовалюти.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce - платформа для створення і керування інтернет-магазинами, обробки замовлень, управління інвентарем та маркетингом без необхідності програмування.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl - це платформа для продажу цифрових товарів, яка дозволяє творцям керувати електронними книгами, програмами, курсами та підписками онлайн.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Sellfy - це платформа електронної комерції для продажу цифрових і фізичних товарів, підписок та замовлень з онлайн-магазину.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout - це платформа для обробки платежів, що підтримує міжнародну електронну комерцію та підписки, дозволяючи підприємствам продавати товари у більш ніж 200 країнах.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart - платформа для управління підписками та партнерськими програмами, яка спрощує процес продажу цифрових і фізичних продуктів.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi - це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає брендам керувати продажами через різні канали на всіх пристроях.

ikas

ikas

ikas.com

IKAS — платформа електронної комерції для малого та середнього бізнесу, що дозволяє легко створювати інтернет-магазини та управляти ними на кількох каналах.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy – це платформа для управління продажами цифрових продуктів, яка підтримує платежі, підписки та дотримання податкових норм.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo — це платформа для управління електронною комерцією, яка спрощує обробку замовлень, інвентаризацію та обслуговування клієнтів через різні канали.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River - це бекенд-рішення для міжнародного розширення, обробки платежів, податків та дотримання нормативів для підприємств.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone — це платформа для створення та управління інтернет-магазинами та мобільними додатками без коду, що інтегрує продажі на різних платформах.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Fygaro — це додаток для онлайн-продажу, який допомагає бізнесам різного розміру продавати та управляти своєю справою в Інтернеті.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Billtrust - це мобільний додаток для автоматизації дебіторської заборгованості, виставлення рахунків та управління платежами для бізнесу.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ надає зрозумілі цінові пропозиції та пакети для потенційних клієнтів на персоналізованій сторінці.

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global - це платформа для автоматизації управління онлайн-продажами, обробки платежів та підтримки клієнтів для компаній у сфері програмного забезпечення та SaaS.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore — це платформа з відкритим кодом для централізації управління даними про продукти, цифровими активами та даними клієнтів.

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty – це платформа для створення та управління власним онлайн-магазином за кілька хвилин за допомогою смартфона.

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop - це платформа електронної комерції для створення та управління інтернет-магазинами з потужними інструментами для продажу та маркетингу.

Volusion

Volusion

volusion.com

Volusion - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами, яка надає інструменти для продажу, маркетингу та аналітики.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Shoplazza - платформа для електронної комерції, що дозволяє бізнесу створювати та управляти онлайн-магазинами з функціями для маркетингу та аналітики.

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo - це платформа для електронної комерції, яка забезпечує ефективне управління продажами та покращення досвіду онлайн-покупок.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud – це потужне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке поєднує функції ReadyShipper та ReadyReturns для електронної комерції.

Turis

Turis

turis.app

Turis – це оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, дозволяючи зосередитися на бізнесі. Прості в управлінні, з інтеграціями для оптимізації.

Oode

Oode

oode.com

Oode - платформа для управління бізнесом, що допомагає провайдерам послуг управляти бронюваннями та платежами.

Contentder

Contentder

contentder.com

Contentder - безкоштовний конструктор сайтів для створення вебсайтів, магазинів, блогів та новин за допомогою функції перетягування та інструментів цифрового маркетингу.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Shopaccino - це платформа для електронної комерції, що дозволяє бізнесам створювати інтернет-магазини та продавати товари клієнтам B2C і B2B.

RepSpark

RepSpark

repspark.com

RepSpark - платформа для оптової електронної комерції B2B, що допомагає брендам управляти продажами та зв'язуватися з роздрібними торговцями.

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Quick eSelling — це платформа для створення онлайн-магазинів, що пропонує безкоштовну реєстрацію та високу безпеку для бізнесу.

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks - платформа для створення та управління інтернет-магазинами, яка пропонує інструменти для налаштування, керування продуктами та аналітики.

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop - платформа електронної комерції для створення інтернет-магазинів без знань коду, з інструментами для управління продажами та аналітики.

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime - це платформа для управління бізнесом та продажами, яка оптимізує оптові замовлення та інтегрує цифрові та фізичні канали торгівлі.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl – це технологія для створення мікромагазинів і коман-дних магазинів, що спрощує управління та дизайн, допомагаючи бізнесам зростати та розвиватися.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell — це платформа електронної комерції, яка з’єднується з системами продажів, використовуючи дані з існуючих систем для онлайн-магазинів.

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка надає можливості управління, маркетингу та аналізу для бізнесу в електронній комерції.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly - це платформа для створення мобільних додатків, що дозволяє підприємствам легко налаштовувати та керувати своїми продуктами без програмування.

Traede

Traede

traede.com

Додаток Traede управляє оптовими процесами, включаючи продукцію, замовлення та клієнтів. Дозволяє продавцям працювати в русі через iPad.

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Shopiroller - платформа електронної комерції для підприємств, що дозволяє легко продавати онлайн, управляти запасами, відстежувати замовлення і обробляти платежі.

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap – платформа для створення сайтів електронної комерції, що дозволяє бізнесам легко продавати товари онлайн з інтеграцією управління каталогом і продажами.

Comecero

Comecero

comecero.com

Comecero - це платформа для швидкої розробки та підтримки потужних e-commerce додатків, що відповідають вашим специфікаціям.

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

Aasaan — це платформа без коду, яка дозволяє малим і середнім підприємствам швидко створювати сучасні торгові досвіди без необхідності в розробниках.

Acenda

Acenda

acenda.com

Acenda - це хмарна платформа для електронної комерції, яка допомагає підприємствам управляти запасами, замовленнями та з'єднувати продукти з різними каналами продажу.

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide - це платформа для створення та управління веб-сайтами, яка дозволяє користувачам легко розробляти цифрові проекти без складних технічних знань.

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

Twice Commerce - платформа для продажу, оренди та перепродажу товарів з готовим інтернет-магазином та системами управління запасами.

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired - платформа електронної комерції для створення та управління онлайн-магазинами з можливістю продажу через різні канали.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.

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