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Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає змогу компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.
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Shopify
shopify.com
Shopify - платформа для створення та керування інтернет-магазинами з можливостями управління продуктами, обробки платежів та інтеграції з різними каналами продажів.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce – безкоштовний плагін для WordPress, що перетворює сайти на інтернет-магазини, підтримуючи продаж фізичних і цифрових товарів.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка інтегрується з будь-якими веб-сайтами та соціальними мережами, дозволяючи продавати товари онлайн.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами без програмування, що спрощує продаж товарів в онлайн-просторі.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce - платформа електронної комерції для створення і управління інтернет-магазинами для різних бізнесів.
Sellix
sellix.io
Sellix - це платформа електронної комерції для підприємств і приватних осіб, яка дозволяє створювати цифрові товари та обробляти платежі, у тому числі криптовалюти.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce - платформа для створення і керування інтернет-магазинами, обробки замовлень, управління інвентарем та маркетингом без необхідності програмування.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl - це платформа для продажу цифрових товарів, яка дозволяє творцям керувати електронними книгами, програмами, курсами та підписками онлайн.
EasyStore
easystore.co
EasyStore - це платформа для електронної комерції, що допомагає продавати онлайн та в роздріб, дозволяючи управляти товарами, замовленнями та клієнтами з одного місця.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy - це платформа електронної комерції для продажу цифрових і фізичних товарів, підписок та замовлень з онлайн-магазину.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout - це платформа для обробки платежів, що підтримує міжнародну електронну комерцію та підписки, дозволяючи підприємствам продавати товари у більш ніж 200 країнах.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart - платформа для управління підписками та партнерськими програмами, яка спрощує процес продажу цифрових і фізичних продуктів.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi - це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає брендам керувати продажами через різні канали на всіх пристроях.
ikas
ikas.com
IKAS — платформа електронної комерції для малого та середнього бізнесу, що дозволяє легко створювати інтернет-магазини та управляти ними на кількох каналах.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy – це платформа для управління продажами цифрових продуктів, яка підтримує платежі, підписки та дотримання податкових норм.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo — це платформа для управління електронною комерцією, яка спрощує обробку замовлень, інвентаризацію та обслуговування клієнтів через різні канали.
Digital River
digitalriver.com
Digital River - це бекенд-рішення для міжнародного розширення, обробки платежів, податків та дотримання нормативів для підприємств.
Selldone
selldone.com
Selldone — це платформа для створення та управління інтернет-магазинами та мобільними додатками без коду, що інтегрує продажі на різних платформах.
Fygaro
fygaro.com
Fygaro — це додаток для онлайн-продажу, який допомагає бізнесам різного розміру продавати та управляти своєю справою в Інтернеті.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - це мобільний додаток для автоматизації дебіторської заборгованості, виставлення рахунків та управління платежами для бізнесу.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ надає зрозумілі цінові пропозиції та пакети для потенційних клієнтів на персоналізованій сторінці.
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global - це платформа для автоматизації управління онлайн-продажами, обробки платежів та підтримки клієнтів для компаній у сфері програмного забезпечення та SaaS.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — це платформа з відкритим кодом для централізації управління даними про продукти, цифровими активами та даними клієнтів.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty – це платформа для створення та управління власним онлайн-магазином за кілька хвилин за допомогою смартфона.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop - це платформа електронної комерції для створення та управління інтернет-магазинами з потужними інструментами для продажу та маркетингу.
Volusion
volusion.com
Volusion - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами, яка надає інструменти для продажу, маркетингу та аналітики.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza - платформа для електронної комерції, що дозволяє бізнесу створювати та управляти онлайн-магазинами з функціями для маркетингу та аналітики.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo - це платформа для електронної комерції, яка забезпечує ефективне управління продажами та покращення досвіду онлайн-покупок.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud – це потужне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке поєднує функції ReadyShipper та ReadyReturns для електронної комерції.
Turis
turis.app
Turis – це оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, дозволяючи зосередитися на бізнесі. Прості в управлінні, з інтеграціями для оптимізації.
Oode
oode.com
Oode - платформа для управління бізнесом, що допомагає провайдерам послуг управляти бронюваннями та платежами.
Contentder
contentder.com
Contentder - безкоштовний конструктор сайтів для створення вебсайтів, магазинів, блогів та новин за допомогою функції перетягування та інструментів цифрового маркетингу.
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino - це платформа для електронної комерції, що дозволяє бізнесам створювати інтернет-магазини та продавати товари клієнтам B2C і B2B.
RepSpark
repspark.com
RepSpark - платформа для оптової електронної комерції B2B, що допомагає брендам управляти продажами та зв'язуватися з роздрібними торговцями.
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks - платформа для створення та управління інтернет-магазинами, яка пропонує інструменти для налаштування, керування продуктами та аналітики.
Zegashop
zegashop.com
Zegashop - платформа електронної комерції для створення інтернет-магазинів без знань коду, з інструментами для управління продажами та аналітики.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — це платформа для створення онлайн-магазинів, що пропонує безкоштовну реєстрацію та високу безпеку для бізнесу.
MarketTime
markettime.com
MarketTime - це платформа для управління бізнесом та продажами, яка оптимізує оптові замовлення та інтегрує цифрові та фізичні канали торгівлі.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.
Brikl
brikl.com
Brikl – це технологія для створення мікромагазинів і коман-дних магазинів, що спрощує управління та дизайн, допомагаючи бізнесам зростати та розвиватися.
WebSell
websell.io
WebSell — це платформа електронної комерції, яка з’єднується з системами продажів, використовуючи дані з існуючих систем для онлайн-магазинів.
Storeino
storeino.com
Storeino - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка надає можливості управління, маркетингу та аналізу для бізнесу в електронній комерції.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - це платформа для створення мобільних додатків, що дозволяє підприємствам легко налаштовувати та керувати своїми продуктами без програмування.
Traede
traede.com
Додаток Traede управляє оптовими процесами, включаючи продукцію, замовлення та клієнтів. Дозволяє продавцям працювати в русі через iPad.
Shopiroller
shopiroller.com
Shopiroller - платформа електронної комерції для підприємств, що дозволяє легко продавати онлайн, управляти запасами, відстежувати замовлення і обробляти платежі.
Unizap
unizap.ai
Unizap – платформа для створення сайтів електронної комерції, що дозволяє бізнесам легко продавати товари онлайн з інтеграцією управління каталогом і продажами.
Comecero
comecero.com
Comecero - це платформа для швидкої розробки та підтримки потужних e-commerce додатків, що відповідають вашим специфікаціям.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — це платформа без коду, яка дозволяє малим і середнім підприємствам швидко створювати сучасні торгові досвіди без необхідності в розробниках.
Acenda
acenda.com
Acenda - це хмарна платформа для електронної комерції, яка допомагає підприємствам управляти запасами, замовленнями та з'єднувати продукти з різними каналами продажу.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide - це платформа для створення та управління веб-сайтами, яка дозволяє користувачам легко розробляти цифрові проекти без складних технічних знань.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Twice Commerce - платформа для продажу, оренди та перепродажу товарів з готовим інтернет-магазином та системами управління запасами.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired - платформа електронної комерції для створення та управління онлайн-магазинами з можливістю продажу через різні канали.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.
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