Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає змогу компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.
Запит на новий застосунок
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino - це платформа для електронної комерції, що дозволяє бізнесам створювати інтернет-магазини та продавати товари клієнтам B2C і B2B.
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) пропонує відзначені нагородами рішення електронної комерції SaaS для малого та середнього бізнесу, поєднуючи простоту використання, гнучкість і доступність. Підписка включає всі функції, оновлення та безкоштовну онлайн-технічну підтримку Великобританії. Також доступний ряд послуг з дизайну та оптимізації пошукових систем для створення та керування успішним онлайн-магазином.
MarketTime
markettime.com
MarketTime - це платформа для управління бізнесом та продажами, яка оптимізує оптові замовлення та інтегрує цифрові та фізичні канали торгівлі.
Unizap
unizap.ai
Unizap (раніше NDHGO) - це потужний будівельник веб -сайтів електронної комерції, призначений для залучення будь -якого бізнесу в Інтернеті. Ваше рішення електронної комерції все в одному. Розумна інвентар, каталогізація, інтеграція на доставку, 360 маркетинг, платежі, аналітика та відмінна підтримка клієнтів. Evikaas від Unizap є одним з ранніх платформ, які розпочали інтеграцію у відкритому мережі для цифрової комерції (ONDC) як підприємця продавця. Ми пишаємося безперешкодно на борту продавців та з'єднуючи їх з мільйонами загальнонаціональних покупців. Від завантаження каталогу до замовлення ми забезпечуємо безпроблемний досвід. За допомогою програми Evikaas продавці можуть почати продавати в мережі ONDC протягом 24 годин після реєстрації. Щоб безкоштовно створити власний веб -сайт електронної комерції, відвідайте unizap.ai або зв’яжіться з нами за адресою: [email protected]. Ви також можете перевірити наші ручки Twitter, LinkedIn, Instagram та Facebook для регулярних оновлень.
Comecero
comecero.com
Comecero створила команда, яка працює в галузі електронної комерції більше 15 років. За цей час ми працювали з десятками комерційних систем і тисячами компаній по всьому світу. На основі цього досвіду ми створили Comecero. Ми віримо, що рішення, яке пропонує Comecero, дозволить вам швидко розробляти та підтримувати неймовірно потужні програми електронної комерції, адаптовані до ваших вимог.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — це платформа без коду, яка дає змогу малим і середнім підприємствам швидко й легко візуально створювати блискавичні сучасні покупки, використовуючи наш безголовий конструктор вітрин і торгову платформу, керовану API. Платформа зменшує ризики для продавців, надаючи наскрізну інфраструктуру з нульовим часом розробки. Aasaan бере на себе місію, щоб дозволити малим і середнім підприємствам створити винятковий досвід покупок, швидко й легко, за допомогою найкращих у своєму класі технологій.
Aleran Software
aleran.com
Збільшити дохід | Економія часу | Заощаджуйте гроші... і зробіть складні продажі простішими, швидшими та ефективнішими – через усі канали продажу. Від вашого веб-сайту до ваших власних команд продажів і ваших партнерів-дистриб’юторів, платформа прискорення продажів Aleran надає вам елементи керування, необхідні для керування та розвитку в кожному каналі продажів.
Acenda
acenda.com
Acenda — це хмарна платформа електронної комерції, яка дозволяє виробникам, дистриб’юторам і вертикальним роздрібним торговцям створювати веб-магазин, підключати продукти до кількох каналів продажу, контролювати та синхронізувати запаси, керувати замовленнями та виконувати їх, отримувати доступ до детальних звітів, проводити експерименти — і, зрештою, збільшувати кількість конверсій.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає агенціям створювати та керувати цифровими можливостями для користувачів, такими як онлайн-курси, торгові майданчики, сайти членства та портали для клієнтів. За допомогою одного входу в хмару ви отримуєте доступ до інтуїтивно зрозумілої системи керування вмістом (CMS), менеджера взаємодії з клієнтами (CRM), який реєструє дії, інтегрованої транзакційної електронної пошти та платформи електронної комерції. Завдяки AWS ви можете бути спокійні, знаючи, що резервні копії ваших даних створюються щовечора, вони повністю захищені та легко доступні. Siteglide допомагає агентствам і компаніям отримати максимум від Інтернету, пропонуючи навчання, підтримку та додаткові компоненти, які націлені на конкретні сфери вашого бізнесу.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine — це рішення електронної комерції SaaS B2C + B2B, яке допомагає компаніям керувати каталогами, замовленнями, клієнтами, прайс-листами, користувачами, умовами оплати тощо. Shopamine дає вам змогу: ● створювати свій інвентар із кількох джерел і ефективно ним керувати з однієї платформи; ● налаштувати складні умови та доступ на рівні користувача для вашого вмісту, товарів і цін; ● продавати на автопілоті, збираючи замовлення, пропозиції, потенційні клієнти та запити онлайн.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain — це хмарна платформа електронної комерції, розміщена на AWS. Її унікальною пропозицією є модель B2B2C, перша у своєму роді для виробників, дистриб’юторів/дилерів і кінцевих споживачів для різних вертикалей бізнесу. За допомогою eComchain виробник може зв’язатися з мережею дилерів і дистриб’юторів на платформі B2B eCommece eComchain. Ці мережі дилерів і дистриб’юторів можуть, у свою чергу, охопити своїх кінцевих споживачів через свої фірмові спеціалізовані сайти на тій самій платформі eComchain, яку розміщує виробник.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Змінюється те, як люди споживають товари. Володіння матеріальними благами не відіграє такої великої ролі в житті людей. Водночас все більше людей вирішують купувати вживані товари замість нових. Щоб задовольнити цей новий попит, продавцям потрібне програмне забезпечення, оптимізоване для циклічного споживання. Twice Commerce — це платформа, яка допомагає компаніям продавати, орендувати та перепродувати товари та послуги без проблем. За допомогою Twice компанії можуть створювати пропозиції відповідно до того, як люди хочуть купувати продукти та послуги, незалежно від того, чи це оренда на короткий термін, підписка чи покупка. Twice також надає готовий магазин електронної комерції та інструменти для особистого продажу. Надійні системи управління запасами та замовленнями допомагають безперебійно керувати операціями магазину та гарантують, що важливі дані залишаються в безпеці та завжди актуальні. Як постачальник платежів рівня 1, сумісний з PCI, Twice Commerce може запропонувати безпечну обробку платежів із коробки, тому вам не доведеться турбуватися про складну інтеграцію сторонніх розробників. Twice використовується тисячами продавців у всьому світі, включаючи галузі від спорту до моди, мобільності та електроніки.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє торговцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів продажів (веб-сайт, мобільний зв’язок, соціальні мережі, торгові майданчики та спливаючі магазини). Використовуючи нашу потужну систему адміністрування, продавці можуть керувати всіма аспектами свого онлайн-бізнесу, отримуючи доступ до потужних звітів для покращення маркетингу та прибутковості для побудови та розвитку успішного бізнесу. ShopWired створено з надійністю та можливістю масштабування з використанням корпоративного рівня хостингу та технології, наданої платформою хостингу Amazon, AWS. ShopWired підтримує тисячі магазинів у Великобританії, США та Європі, включаючи такі світові бренди, як Superdrug, Wowcher, The Spectator Magazine та багато інших.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозапису, де ми надаємо локалізоване обслуговування, автоматизуємо глобальні податки, боремося з шахрайством і дотримуємося нормативних актів від вашого імені. Клієнти обирають нас, щоб: • Спростити міжнародну експансію на понад 240 ринків • Прискорити час отримання прибутку • Продавати фізичні товари, цифрові завантаження та програмне забезпечення та послуги на основі передплати аудиторіям B2C і B2B • Збільшити дохід • Мінімізувати ризики • Спростити операції • Доповнити їхній досвід зовнішньої комерції • Звільнення ресурсів, щоб зосередитися на тому, що вони роблять найкраще Переваги включають: • 8-15% вищі рівні авторизації у всьому світі • на 20-30 разів нижчі операційні витрати • 6 тижнів розгортання на нових ринках Серед клієнтів: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi , HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Вагнер
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих комерційних відео в реальному часі. Завдяки наскрізним рішенням для систем торгових точок, оптимізації складів, продажів у реальному часі, автоматизації маркетингу, програм для покупок і веб-магазинів CommentSold пропонує все, що потрібно компаніям для процвітання в Інтернеті.
ikas
ikas.com
IKAS — платформа електронної комерції для малого та середнього бізнесу, що дозволяє легко створювати інтернет-магазини та управляти ними на кількох каналах.
Selldone
selldone.com
Selldone — це платформа для створення та управління інтернет-магазинами та мобільними додатками без коду, що інтегрує продажі на різних платформах.
Traede
traede.com
Traede керує всіма аспектами оптового процесу на єдиній платформі, включаючи керування продуктами, відстеження клієнтів, створення й обробку замовлень. Крім того, додаток для iPad дозволяє вашим торговим агентам продавати в дорозі, а приватний веб-магазин дозволяє роздрібним торговцям і дистриб’юторам купувати ваші продукти цілодобово та без вихідних у будь-якій валюті.
WebSell
websell.io
WebSell — це платформа електронної комерції, яка безпосередньо підключається до систем POS-термінів. Ми використовуємо дані в існуючих системах POR/ERP і використовуємо їх для живлення онлайн-магазинів. Інтеграція електронної комерції між системами магазинів і онлайн-магазинами — це те, що ми вміємо найкраще.
Storeino
storeino.com
Storeino — це спеціалізована платформа для інтернет-магазинів SAAS, за допомогою якої ви можете отримати максимальний досвід сьогодні з повною платформою опцій, від створення онлайн-магазину всього за кілька хвилин, із багатьма варіантами тем, додатків та інших послуг, до мобільного додатку для покупок, який ви отримаєте, підписавшись на послуги платформи. Storeino пропонує потужний ринок додатків, які можна використовувати для підвищення рівня конверсії та автоматизації вашого бізнесу, а також інший ринок послуг, де ви можете знайти багато рішень, як-от інтеграція транспортних компаній по всьому світу, інтеграція постачальників послуг (агентств медіа-закупівлі, кол-центри....... тощо)
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks - платформа для створення та управління інтернет-магазинами, яка пропонує інструменти для налаштування, керування продуктами та аналітики.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну покупку як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — це API електронної комерції, який можна компонувати, який підтримує будь-яку кількість місцевих і міжнародних ринків, може здійснювати транзакції на будь-якому інтерфейсі та значно полегшує розробникам налаштування власного досвіду оформлення замовлення.
Builderfly
builderfly.com
Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop - платформа електронної комерції для створення інтернет-магазинів без знань коду, з інструментами для управління продажами та аналітики.
Turis
turis.app
Отримайте оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі. Зручна вітрина магазину, керування роздрібною торгівлею, розширені прайс-листи, понад 4000 інтеграцій для автоматизації та оптимізації ваших оптових замовлень. Почніть оптимізацію вже сьогодні!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global - це платформа для автоматизації управління онлайн-продажами, обробки платежів та підтримки клієнтів для компаній у сфері програмного забезпечення та SaaS.
Shopiroller
shopiroller.com
Багатоканальна інфраструктура електронної комерції для малих і середніх підприємств і окремих осіб Sell Anywhere Shopiroller дає вам можливість легко продавати будь-де та будь-кому – в Інтернеті та по всьому світу. Платіжні рішення Приймайте кредитні картки та інші популярні способи оплати через постачальника платіжних послуг, який готовий до роботи, коли ви готові. Свобода розробника Універсальна платформа електронної комерції з комерційним API, яка забезпечує надшвидкі, динамічні та персоналізовані покупки.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — це платформа для створення онлайн-магазинів, що пропонує безкоштовну реєстрацію та високу безпеку для бізнесу.
Oode
oode.com
Oode — це комплексна платформа для управління бізнесом, яка допомагає постачальникам послуг керувати всім: від бронювань до платежів.
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо з вашого веб-сайту.
DG1
dg1.com
Базуючись на 20-річному досвіді розробки індивідуальних цифрових систем, ми створили систему All-In-One для стимулювання зростання МСП. DG1 пропонує корпоративні функції 6 вертикалей в єдиному середовищі та простий у використанні для будь-якого типу МСП. Веб-система з CMS, система електронної комерції з розширеними функціями, система бронювань або бронювань, багатоканальна система взаємодії, вихідні кампанії та автоматизація маркетингу, мобільний додаток для Android і повна система великих даних. Усі зосереджені на цифровому зростанні та доступній цифровізації.
Contentder
contentder.com
Створюйте чудові веб-сайти, магазини електронної комерції, блоги та портали новин за допомогою безкоштовного конструктора веб-сайтів Contentder за допомогою інструментів перетягування та цифрового маркетингу.
29 Next
29next.com
29 Далі — платформа електронної комерції для ефективного маркетингу DTC, яка дає брендам можливість швидко запускати нові продукти, оптимізувати маркетингові кампанії та керувати зростанням у масштабі. 29 Унікальні функції Next уможливлюють повністю налаштовані маркетингові шляхи, перевірки та автоматизацію післяпродажного обслуговування, щоб максимізувати рентабельність маркетингових інвестицій і тривалу цінність клієнта.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce – безкоштовний плагін для WordPress, що перетворює сайти на інтернет-магазини, підтримуючи продаж фізичних і цифрових товарів.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Volusion
volusion.com
Volusion - це платформа для створення та управління інтернет-магазинами, яка надає інструменти для продажу, маркетингу та аналітики.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop - це платформа електронної комерції для створення та управління інтернет-магазинами з потужними інструментами для продажу та маркетингу.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl - це платформа для продажу цифрових товарів, яка дозволяє творцям керувати електронними книгами, програмами, курсами та підписками онлайн.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct - гнучка фінансова платформа з можливостями бухгалтерського обліку для підприємств різних галузей.
ReadyCloud
readycloud.com
Це потужне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке додатково вдосконалено плагінами ReadyShipper і ReadyReturns для створення комплексного рішення електронної комерції.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce - платформа для створення і керування інтернет-магазинами, обробки замовлень, управління інвентарем та маркетингом без необхідності програмування.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo - це платформа для електронної комерції, яка забезпечує ефективне управління продажами та покращення досвіду онлайн-покупок.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo — це платформа для управління електронною комерцією, яка спрощує обробку замовлень, інвентаризацію та обслуговування клієнтів через різні канали.
Fygaro
fygaro.com
Почніть продавати онлайн! Тисячі підприємств — від малих і середніх підприємств і підприємців до транснаціональних компаній — використовують Fygaro для продажу та керування своїм бізнесом онлайн.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid - це платформа для створення інтернет-магазинів, яка інтегрується з будь-якими веб-сайтами та соціальними мережами, дозволяючи продавати товари онлайн.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce - платформа електронної комерції для створення і управління інтернет-магазинами для різних бізнесів.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout - це платформа для обробки платежів, що підтримує міжнародну електронну комерцію та підписки, дозволяючи підприємствам продавати товари у більш ніж 200 країнах.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo-це хмарне веб-і мобільне рішення, яке допомагає малим та середнім оптовим та роздрібним торговцям приносити дохід та заощадити час. Її функції включають управління замовленнями, каталог продуктів, управління клієнтами та аналітика. Його мобільний додаток дозволяє торговим представникам писати замовлення та керувати запасами на ходу, тоді як менеджери з доставки можуть ефективно організувати виконання та доставку. SimplyDepo-це повністю рішення на основі SAAS.
Billtrust
billtrust.com
Billtrust - це мобільний додаток для автоматизації дебіторської заборгованості, виставлення рахунків та управління платежами для бізнесу.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path — це «безголова» система електронної комерції, яка дозволяє інтегрувати електронну комерцію без шаблонів як проміжне програмне забезпечення в корпоративні ERP-системи. Система заснована на API і спеціально націлена на організації корпоративного рівня.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
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