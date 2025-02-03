Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Pepperi

pepperi.com

Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу продажів, роздрібну торгівлю та облік маршрутів (продаж фургонів) в інтегроване мобільне рішення, яке працює на всіх пристроях, щоб максимально збільшити кількість особистих зустрічей і онлайн B2B продажі. Понад 1000 клієнтів у більш ніж 60 країнах у різних галузях – FMCG, косметика та косметика, продукти харчування та напої, окуляри та багато іншого – покладаються на Pepperi, щоб планувати, виконувати та аналізувати їхні багатоканальні продажі B2B: • Інтернет і мобільний B2B e- Комерційна платформа дозволяє покупцям робити замовлення в будь-який час і в будь-якому місці • Оформлення замовлень у режимі он-лайн або офлайн стало простіше завдяки електронним каталогам, рекламним акціям і повним даним про клієнтів • Додаток для роздрібної торгівлі для аудиту, мерчандайзингу та поповнення запасів • Пряма доставка до магазину та продаж мікроавтобусів за допомогою додатка для обліку маршрутів для iOS та Android • Керуйте рекламними акціями трейд-маркетингу по всіх каналах одночасно, використовуючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача • Централізоване управління оптимізує багатоканальні операції в точках взаємодії з клієнтами. Платформа корпоративного класу Pepperi легко та безпечно інтегрується з ERP, такими як SAP Business One, SAP Business By Design та багато інших, що робить дані повністю доступними для польових представників і покупців на всіх пристроях, онлайн і офлайн.