Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Соломонові Острови

Змінюється те, як люди споживають товари. Володіння матеріальними благами не відіграє такої великої ролі в житті людей. Водночас все більше людей вирішують купувати вживані товари замість нових. Щоб задовольнити цей новий попит, продавцям потрібне програмне забезпечення, оптимізоване для циклічного споживання. Twice Commerce — це платформа, яка допомагає компаніям продавати, орендувати та перепродувати товари та послуги без проблем. За допомогою Twice компанії можуть створювати пропозиції відповідно до того, як люди хочуть купувати продукти та послуги, незалежно від того, чи це оренда на короткий термін, підписка чи покупка. Twice також надає готовий магазин електронної комерції та інструменти для особистого продажу. Надійні системи управління запасами та замовленнями допомагають безперебійно керувати операціями магазину та гарантують, що важливі дані залишаються в безпеці та завжди актуальні. Як постачальник платежів рівня 1, сумісний з PCI, Twice Commerce може запропонувати безпечну обробку платежів із коробки, тому вам не доведеться турбуватися про складну інтеграцію сторонніх розробників. Twice використовується тисячами продавців у всьому світі, включаючи галузі від спорту до моди, мобільності та електроніки.