Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон

ikas

ikas.com

ikas — це інноваційна платформа електронної комерції, яка була спеціально розроблена для малих і середніх підприємств і підприємців. Його зручний інтерфейс дозволяє користувачеві легко створити інтернет-магазин, не вимагаючи жодних технічних знань. Крім того, його вдосконалені функції дозволяють безперебійно продавати продукти через різні канали, включаючи ринки, фізичні магазини та власний веб-сайт електронної комерції бренду, у міжнародному масштабі. Однією з найбільш помітних особливостей платформи є її багатоканальна функціональність продажів, яка полегшує керування всіма замовленнями та запасами на одній єдиній інформаційній панелі. Одним клацанням миші можна ефективно перенести всі їхні продукти на власний веб-сайт електронної комерції за допомогою ikas. Крім того, високі коефіцієнти конверсії платформи можна використовувати для підвищення продуктивності SEO, що призведе до кращих результатів і збільшення прибутку. ikas пропонує надійну інфраструктуру електронної комерції, яка дозволяє швидко та ефективно створювати веб-сайти електронної комерції. Платформа містить необмежену кількість продуктів, трафіку та веб-простір, інтеграцію з безкоштовною доставкою, розширене керування поверненням, кампанії зі знижками та цілодобову експертну підтримку клієнтів. Крім того, користувачі можуть скористатися масовим призначенням категорій, тегів і розпродажних цін продуктам, а також отримувати сповіщення про нагадування про кошик за допомогою SMS і WhatsApp. Крім того, платіжне рішення платформи, ikasPay, пропонує перевагу отримання платежів наступного дня, тоді як електронний експорт у всі країни безкоштовний. Вибираючи ikas, користувачі можуть здійснювати свої процеси електронної комерції практично та професійно, подібно до багатьох успішних брендів, які зараз використовують інфраструктуру ikas.