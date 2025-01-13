Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Сен-Пʼєр і Мікелон
Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає змогу компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.
Запит на новий застосунок
Shopaccino
shopaccino.com
Зручна програмна платформа для електронної комерції з мобільним додатком. Продавці можуть створити свій веб-сайт і продавати продукти B2C і B2B (обидва) клієнтам. API інтегровано з усіма основними платіжними шлюзами та транспортними компаніями. Наявність маркетингових інструментів, як-от: автоматична поштова програма для відмовленого замовлення, система бонусних балів для залучення клієнтів, постійний кошик, автоматична валюта на основі місцезнаходження клієнта тощо.
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) пропонує відзначені нагородами рішення електронної комерції SaaS для малого та середнього бізнесу, поєднуючи простоту використання, гнучкість і доступність. Підписка включає всі функції, оновлення та безкоштовну онлайн-технічну підтримку Великобританії. Також доступний ряд послуг з дизайну та оптимізації пошукових систем для створення та керування успішним онлайн-магазином.
MarketTime
markettime.com
MarketTime допомагає торговим агентствам і брендам оптимізувати свій бізнес за допомогою надійної системи управління бек-офісами, потужних інструментів для підтримки продажів, комплексної звітності та аналітики, а також рішення для електронної комерції B2B з можливістю налаштування. За допомогою MarketTime користувачі можуть оптимізувати процес написання та доставки своїх оптових замовлень, відстежувати комісійні та керувати своїм бізнесом з єдиної платформи.
Unizap
unizap.ai
Unizap (раніше ndhgo) — це потужний конструктор веб-сайтів електронної комерції, призначений для виведення будь-якого бізнесу в Інтернет. Ваше комплексне рішення електронної комерції. Розумна інвентаризація, каталогізація, інтеграція доставки, маркетинг 360, платежі, аналітика та чудова підтримка клієнтів. eVikaas від Unizap є однією з перших платформ, які розпочали інтеграцію у відкриту мережу цифрової комерції (ONDC) як засіб підтримки продавця. Ми пишаємося тим, що безперешкодно залучаємо продавців і зв’язуємо їх із мільйонами покупців по всій країні. Від завантаження каталогу до виконання замовлення ми гарантуємо безпроблемний досвід. За допомогою програми eVikaas продавці можуть почати продавати в мережі ONDC протягом 24 годин після реєстрації. Щоб безкоштовно створити власний веб-сайт електронної комерції, відвідайте unizap.ai або зв’яжіться з нами за адресою: [email protected]. Ви також можете перевіряти наші Twitter, LinkedIn, Instagram і Facebook для регулярних оновлень.
Comecero
comecero.com
Comecero створила команда, яка працює в галузі електронної комерції більше 15 років. За цей час ми працювали з десятками комерційних систем і тисячами компаній по всьому світу. На основі цього досвіду ми створили Comecero. Ми віримо, що рішення, яке пропонує Comecero, дозволить вам швидко розробляти та підтримувати неймовірно потужні програми електронної комерції, адаптовані до ваших вимог.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan — це платформа без коду, яка дає змогу малим і середнім підприємствам швидко й легко візуально створювати блискавичні сучасні покупки, використовуючи наш безголовий конструктор вітрин і торгову платформу, керовану API. Платформа зменшує ризики для продавців, надаючи наскрізну інфраструктуру з нульовим часом розробки. Aasaan бере на себе місію, щоб дозволити малим і середнім підприємствам створити винятковий досвід покупок, швидко й легко, за допомогою найкращих у своєму класі технологій.
Aleran Software
aleran.com
Збільшити дохід | Економія часу | Заощаджуйте гроші... і зробіть складні продажі простішими, швидшими та ефективнішими – через усі канали продажу. Від вашого веб-сайту до ваших власних команд продажів і ваших партнерів-дистриб’юторів, платформа прискорення продажів Aleran надає вам елементи керування, необхідні для керування та розвитку в кожному каналі продажів.
Acenda
acenda.com
Acenda — це хмарна платформа електронної комерції, яка дозволяє виробникам, дистриб’юторам і вертикальним роздрібним торговцям створювати веб-магазин, підключати продукти до кількох каналів продажу, контролювати та синхронізувати запаси, керувати замовленнями та виконувати їх, отримувати доступ до детальних звітів, проводити експерименти — і, зрештою, збільшувати кількість конверсій.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає агенціям створювати та керувати цифровими можливостями для користувачів, такими як онлайн-курси, торгові майданчики, сайти членства та портали для клієнтів. За допомогою одного входу в хмару ви отримуєте доступ до інтуїтивно зрозумілої системи керування вмістом (CMS), менеджера взаємодії з клієнтами (CRM), який реєструє дії, інтегрованої транзакційної електронної пошти та платформи електронної комерції. Завдяки AWS ви можете бути спокійні, знаючи, що резервні копії ваших даних створюються щовечора, вони повністю захищені та легко доступні. Siteglide допомагає агентствам і компаніям отримати максимум від Інтернету, пропонуючи навчання, підтримку та додаткові компоненти, які націлені на конкретні сфери вашого бізнесу.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine — це рішення електронної комерції SaaS B2C + B2B, яке допомагає компаніям керувати каталогами, замовленнями, клієнтами, прайс-листами, користувачами, умовами оплати тощо. Shopamine дає вам змогу: ● створювати свій інвентар із кількох джерел і ефективно ним керувати з однієї платформи; ● налаштувати складні умови та доступ на рівні користувача для вашого вмісту, товарів і цін; ● продавати на автопілоті, збираючи замовлення, пропозиції, потенційні клієнти та запити онлайн.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain — це хмарна платформа електронної комерції, розміщена на AWS. Її унікальною пропозицією є модель B2B2C, перша у своєму роді для виробників, дистриб’юторів/дилерів і кінцевих споживачів для різних вертикалей бізнесу. За допомогою eComchain виробник може зв’язатися з мережею дилерів і дистриб’юторів на платформі B2B eCommece eComchain. Ці мережі дилерів і дистриб’юторів можуть, у свою чергу, охопити своїх кінцевих споживачів через свої фірмові спеціалізовані сайти на тій самій платформі eComchain, яку розміщує виробник.
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самостійні продукти, включають: технологію «Де купити», медіафайли, які можна придбати, і цифрову полицю. Наше програмне забезпечення дозволяє брендам електронної комерції забезпечувати чудову взаємодію з клієнтами, збирати детальну інформацію та підтримувати першокласний бренд. Застосовуючи до наших клієнтів підхід «перш за все партнерство», наша спеціальна команда з ефективної роботи бренду забезпечує спільне досягнення наших цілей.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Змінюється те, як люди споживають товари. Володіння матеріальними благами не відіграє такої великої ролі в житті людей. Водночас все більше людей вирішують купувати вживані товари замість нових. Щоб задовольнити цей новий попит, продавцям потрібне програмне забезпечення, оптимізоване для циклічного споживання. Twice Commerce — це платформа, яка допомагає компаніям продавати, орендувати та перепродувати товари та послуги без проблем. За допомогою Twice компанії можуть створювати пропозиції відповідно до того, як люди хочуть купувати продукти та послуги, незалежно від того, чи це оренда на короткий термін, підписка чи покупка. Twice також надає готовий магазин електронної комерції та інструменти для особистого продажу. Надійні системи управління запасами та замовленнями допомагають безперебійно керувати операціями магазину та гарантують, що важливі дані залишаються в безпеці та завжди актуальні. Як постачальник платежів рівня 1, сумісний з PCI, Twice Commerce може запропонувати безпечну обробку платежів із коробки, тому вам не доведеться турбуватися про складну інтеграцію сторонніх розробників. Twice використовується тисячами продавців у всьому світі, включаючи галузі від спорту до моди, мобільності та електроніки.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє торговцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів продажів (веб-сайт, мобільний зв’язок, соціальні мережі, торгові майданчики та спливаючі магазини). Використовуючи нашу потужну систему адміністрування, продавці можуть керувати всіма аспектами свого онлайн-бізнесу, отримуючи доступ до потужних звітів для покращення маркетингу та прибутковості для побудови та розвитку успішного бізнесу. ShopWired створено з надійністю та можливістю масштабування з використанням корпоративного рівня хостингу та технології, наданої платформою хостингу Amazon, AWS. ShopWired підтримує тисячі магазинів у Великобританії, США та Європі, включаючи такі світові бренди, як Superdrug, Wowcher, The Spectator Magazine та багато інших.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозапису, де ми надаємо локалізоване обслуговування, автоматизуємо глобальні податки, боремося з шахрайством і дотримуємося нормативних актів від вашого імені. Клієнти обирають нас, щоб: • Спростити міжнародну експансію на понад 240 ринків • Прискорити час отримання прибутку • Продавати фізичні товари, цифрові завантаження та програмне забезпечення та послуги на основі передплати аудиторіям B2C і B2B • Збільшити дохід • Мінімізувати ризики • Спростити операції • Доповнити їхній досвід зовнішньої комерції • Звільнення ресурсів, щоб зосередитися на тому, що вони роблять найкраще Переваги включають: • 8-15% вищі рівні авторизації у всьому світі • на 20-30 разів нижчі операційні витрати • 6 тижнів розгортання на нових ринках Серед клієнтів: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi , HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Вагнер
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих комерційних відео в реальному часі. Завдяки наскрізним рішенням для систем торгових точок, оптимізації складів, продажів у реальному часі, автоматизації маркетингу, програм для покупок і веб-магазинів CommentSold пропонує все, що потрібно компаніям для процвітання в Інтернеті.
ikas
ikas.com
ikas — це інноваційна платформа електронної комерції, яка була спеціально розроблена для малих і середніх підприємств і підприємців. Його зручний інтерфейс дозволяє користувачеві легко створити інтернет-магазин, не вимагаючи жодних технічних знань. Крім того, його вдосконалені функції дозволяють безперебійно продавати продукти через різні канали, включаючи ринки, фізичні магазини та власний веб-сайт електронної комерції бренду, у міжнародному масштабі. Однією з найбільш помітних особливостей платформи є її багатоканальна функціональність продажів, яка полегшує керування всіма замовленнями та запасами на одній єдиній інформаційній панелі. Одним клацанням миші можна ефективно перенести всі їхні продукти на власний веб-сайт електронної комерції за допомогою ikas. Крім того, високі коефіцієнти конверсії платформи можна використовувати для підвищення продуктивності SEO, що призведе до кращих результатів і збільшення прибутку. ikas пропонує надійну інфраструктуру електронної комерції, яка дозволяє швидко та ефективно створювати веб-сайти електронної комерції. Платформа містить необмежену кількість продуктів, трафіку та веб-простір, інтеграцію з безкоштовною доставкою, розширене керування поверненням, кампанії зі знижками та цілодобову експертну підтримку клієнтів. Крім того, користувачі можуть скористатися масовим призначенням категорій, тегів і розпродажних цін продуктам, а також отримувати сповіщення про нагадування про кошик за допомогою SMS і WhatsApp. Крім того, платіжне рішення платформи, ikasPay, пропонує перевагу отримання платежів наступного дня, тоді як електронний експорт у всі країни безкоштовний. Вибираючи ikas, користувачі можуть здійснювати свої процеси електронної комерції практично та професійно, подібно до багатьох успішних брендів, які зараз використовують інфраструктуру ikas.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується відданою командою експертів і багатою історією інновацій електронної комерції, позиціонує себе як ключового гравця для компаній, які прагнуть процвітати на цифровому ринку. Selldone виділяється своєю революційністю
Traede
traede.com
Traede керує всіма аспектами оптового процесу на єдиній платформі, включаючи керування продуктами, відстеження клієнтів, створення й обробку замовлень. Крім того, додаток для iPad дозволяє вашим торговим агентам продавати в дорозі, а приватний веб-магазин дозволяє роздрібним торговцям і дистриб’юторам купувати ваші продукти цілодобово та без вихідних у будь-якій валюті.
WebSell
websell.io
WebSell — це платформа електронної комерції, яка безпосередньо підключається до систем POS-термінів. Ми використовуємо дані в існуючих системах POR/ERP і використовуємо їх для живлення онлайн-магазинів. Інтеграція електронної комерції між системами магазинів і онлайн-магазинами — це те, що ми вміємо найкраще.
Storeino
storeino.com
Storeino — це спеціалізована платформа для інтернет-магазинів SAAS, за допомогою якої ви можете отримати максимальний досвід сьогодні з повною платформою опцій, від створення онлайн-магазину всього за кілька хвилин, із багатьма варіантами тем, додатків та інших послуг, до мобільного додатку для покупок, який ви отримаєте, підписавшись на послуги платформи. Storeino пропонує потужний ринок додатків, які можна використовувати для підвищення рівня конверсії та автоматизації вашого бізнесу, а також інший ринок послуг, де ви можете знайти багато рішень, як-от інтеграція транспортних компаній по всьому світу, інтеграція постачальників послуг (агентств медіа-закупівлі, кол-центри....... тощо)
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнтів, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через механізм StockPort™ забезпечує вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну покупку як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — це API електронної комерції, який можна компонувати, який підтримує будь-яку кількість місцевих і міжнародних ринків, може здійснювати транзакції на будь-якому інтерфейсі та значно полегшує розробникам налаштування власного досвіду оформлення замовлення.
Builderfly
builderfly.com
Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop — це платформа електронної комерції, за допомогою якої ви зможете створити інтернет-магазин без знання коду. Інтернет-магазин сприяє брендуванню бізнесу та автоматизації продажів. Zegashop надає такі інструменти, як SEO, аналітика веб-сайтів, керування вмістом, дослідження ключових слів і дослідження конкурентів. З цим набором інструментів ви маєте можливість організувати онлайн-продажі та масштабувати бізнес. Ви маєте можливість користуватися ним безкоштовно протягом 15 днів, протягом яких весь функціонал буде доступним. З відповідним працівником буде надано інструкції та проведено навчання CMS. Підтримка доступна цілодобово, ви можете зв’язатися зі службою підтримки через чат Zegashop.
Turis
turis.app
Отримайте оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі. Зручна вітрина магазину, керування роздрібною торгівлею, розширені прайс-листи, понад 4000 інтеграцій для автоматизації та оптимізації ваших оптових замовлень. Почніть оптимізацію вже сьогодні!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високоефективних власних інструментів. Наша оптимізована для користувачів платформа пропонує нашим партнерам: ⦿ справді глобальне рішення зі 110 валютами та понад 70 способами оплати для розширення вашого бізнесу по всьому світу; ⦿ Високопродуктивна та безпечна система онлайн-обробки з динамічними схемами ціноутворення та виставлення рахунків для мінімізації проблем із оплатою; ⦿ Бездоганні регулярні платежі та системи керування підпискою, щоб спростити вашу адміністративну роботу та консолідувати ваші потоки доходу; ⦿ Розвиток клієнтів і функції лояльності з найкращими інструментами конверсії та оптимізації для створення приємного досвіду клієнтів і підтримки майбутніх придбань; ⦿ Інтегрована підтримка клієнтів для професійного вирішення всіх покупок, виставлення рахунків і потенційних відкликань платежів або суперечок із вашими клієнтами
Shopiroller
shopiroller.com
Багатоканальна інфраструктура електронної комерції для малих і середніх підприємств і окремих осіб Sell Anywhere Shopiroller дає вам можливість легко продавати будь-де та будь-кому – в Інтернеті та по всьому світу. Платіжні рішення Приймайте кредитні картки та інші популярні способи оплати через постачальника платіжних послуг, який готовий до роботи, коли ви готові. Свобода розробника Універсальна платформа електронної комерції з комерційним API, яка забезпечує надшвидкі, динамічні та персоналізовані покупки.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — це платформа електронної комерції на базі Saas, яка пропонує безкоштовне створення онлайн-магазинів електронної комерції. Це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка пропонує високий рівень безпеки. Ви можете безкоштовно запустити свій веб-сайт і додаток електронної комерції за допомогою конструктора магазинів електронної комерції Quick eSelling всього за 10 хвилин. Крім того, ви можете перейти на платні плани, якщо у вас широкий діапазон вимог.
Oode
oode.com
Oode — це комплексна платформа для управління бізнесом, яка допомагає постачальникам послуг керувати всім: від бронювань до платежів.
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо з вашого веб-сайту.
DG1
dg1.com
Базуючись на 20-річному досвіді розробки індивідуальних цифрових систем, ми створили систему All-In-One для стимулювання зростання МСП. DG1 пропонує корпоративні функції 6 вертикалей в єдиному середовищі та простий у використанні для будь-якого типу МСП. Веб-система з CMS, система електронної комерції з розширеними функціями, система бронювань або бронювань, багатоканальна система взаємодії, вихідні кампанії та автоматизація маркетингу, мобільний додаток для Android і повна система великих даних. Усі зосереджені на цифровому зростанні та доступній цифровізації.
Contentder
contentder.com
Створюйте чудові веб-сайти, магазини електронної комерції, блоги та портали новин за допомогою безкоштовного конструктора веб-сайтів Contentder за допомогою інструментів перетягування та цифрового маркетингу.
29 Next
29next.com
29 Далі — платформа електронної комерції для ефективного маркетингу DTC, яка дає брендам можливість швидко запускати нові продукти, оптимізувати маркетингові кампанії та керувати зростанням у масштабі. 29 Унікальні функції Next уможливлюють повністю налаштовані маркетингові шляхи, перевірки та автоматизацію післяпродажного обслуговування, щоб максимізувати рентабельність маркетингових інвестицій і тривалу цінність клієнта.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв, ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
Volusion
volusion.com
Створіть свій інтернет-магазин із БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією нашого відзначеного нагородами програмного забезпечення електронної комерції. Продається в 4 рази більше, ніж інші розміщені кошики для покупок!
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка обслуговує тисячі компаній різного розміру в різних галузях по всьому світу. Пропонуючи неперевершене безкоштовне рішення для електронної комерції, компанія надає все, що потрібно підприємцю, щоб почати та розвивати свій бізнес. Цей готовий досвід електронної комерції включає потужні інструменти, які допоможуть підприємствам досягти успіху — надійний конструктор веб-сайтів, керування продуктами та замовленнями, інструменти маркетингу клієнтів, технічну підтримку 24/7/365 тощо. Клієнти можуть вибирати з десятків професійно розроблених галузевих шаблонів, усі з яких зручні для мобільних пристроїв, оптимізовані для пошукових систем і мають широкі можливості налаштування. Заснована в 1997 році, Shift4Shop є компанією Inc. 5000, сертифікованим постачальником Visa PCI та піонером сучасної електронної комерції.
SendOwl
sendowl.com
Усе, що вам потрібно, щоб продавати будь-що цифрове будь-де в Інтернеті — аудіокниги, електронні книги, фотографії, програмне забезпечення, членство, квитки на події, онлайн-курси та багато іншого.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готівкою та керування замовленнями для будь-якого бухгалтерського відділу чи фінансової групи. Він також підтримує функції для вбудованих інформаційних панелей, звітності в реальному часі, керування часом і витратами, бухгалтерського обліку проектів, управління доходами та глобальної консолідації для кількох організацій. Програмне забезпечення можна використовувати в багатьох галузях як горизонтальну систему бухгалтерського обліку, а також надає спеціалізовані функції для таких галузей: некомерційні організації, програмне забезпечення та SaaS, професійні послуги, фінансові послуги, охорона здоров’я, готельний бізнес, оптова торгівля, будівництво та нерухомість .
ReadyCloud
readycloud.com
Це потужне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке додатково вдосконалено плагінами ReadyShipper і ReadyReturns для створення комплексного рішення електронної комерції.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — це комплексна платформа електронної комерції, яка дозволяє підприємствам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними, приймати замовлення, відстежувати запаси, обробляти платежі, керувати доставкою та легко просувати свій бренд. З глобальним охопленням і доступністю в 30+ країнах, Zoho Commerce пропонує універсальне рішення для торговців, забезпечуючи інтегровану екосистему, яка спрощує операції електронної комерції та усуває потребу в досвіді програмування.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo працює з клієнтами, щоб максимізувати всі цифрові канали продажів у всьому світі, поєднуючи наш досвід і платформу наступного покоління в перевіреному та доступному хмарному рішенні цифрової комерції. Платформа Kooomo, створена менеджерами з електронної комерції та названа в магічному квадранті Gartner, об’єднує кожну частину головоломки цифрової комерції. Завдяки гнучкій моделі розподілу доходу ми всі прагнемо до успіху. Наша розгалужена партнерська екосистема з технологіями світового класу гарантує, що підприємства готові до майбутнього, щоб не відставати від розвитку цифрової комерції. Kooomo обслуговує широкий спектр клієнтів у всьому світі, включаючи Morrisons, Nutmeg, Havaianas, Butlers Chocolates, Avoca, CP Company, Miss Bikini та Blauer USA.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — це комплексне рішення, створене для спрощення керування складними каталогами продуктів, пошуком, ціноутворенням, замовленнями та керуванням клієнтами за кількома каналами з широкими можливостями розширення та миттєвим використанням. Розширюйте свій бізнес за допомогою перспективної платформи, яка виходить за рамки традиційної основної торгівлі, щоб спростити та прискорити зростання. Швидко розгортайте багатоканальні можливості B2B і B2C за допомогою Kibo Omnichannel Starter Stores, які містять готові інтеграції, робочі процеси та процеси для таких служб Kibo, як пошук, інвентаризація, пошук, маршрутизація замовлень для підтримки таких програм, як BOPIS і доставка в магазин. Швидко розгорніть вітрину магазину з нуля за допомогою наборів конекторів для таких популярних фреймворків, як React Storefront, Vue Storefront і Next.js Commerce і платформ розгортання. Інтегруйтеся з провідними постачальниками CMS без голови за допомогою попередньо створених інтеграцій або використовуйте Kibo API для інтеграції існуючих систем.
Fygaro
fygaro.com
Почніть продавати онлайн! Тисячі підприємств — від малих і середніх підприємств і підприємців до транснаціональних компаній — використовують Fygaro для продажу та керування своїм бізнесом онлайн.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Instagram, Facebook, Amazon або Google Shopping. А завдяки інтеграції торгових точок Ecwid, маркетингу електронною поштою та спеціальному мобільному додатку ви можете керувати своїм маркетингом, мерчандайзингом і продажами будь-коли та будь-де.
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складну функціональність корпоративного рівня, налаштування та продуктивність із простотою та легкістю використання. Десятки тисяч компаній B2C і B2B у 150 країнах і численних галузях використовують BigCommerce для створення красивих, привабливих онлайн-магазинів, зокрема Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove та Vodafone. BigCommerce зі штаб-квартирою в Остіні має офіси в Лондоні, Києві, Сан-Франциско та Сіднеї. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.bigcommerce.com або слідкуйте за нами в Twitter, LinkedIn, Instagram і Facebook.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі виставлення рахунків за підпискою, а також максимізувати показники конверсії продажів. Серед клієнтів компанії ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, Kaspersky Lab та багато інших компаній по всьому світу. Avangate придбала 2Checkout (www.2checkout.com) у березні 2017 року. Компанії вибирають наше рішення, щоб: - продавати більше цифрових товарів у всьому світі - максимізувати тривалу цінність клієнта - прискорити час виходу на ринок - отримати інтегроване управління регулярними доходами - використовувати нові канали розповсюдження Докладніше про www.2checkout.com
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що між ними.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo — це хмарне веб- і мобільне рішення, яке допомагає малим і середнім оптовикам і роздрібним торговцям отримувати прибуток і економити час. Його функції включають керування замовленнями, каталог продуктів, керування клієнтами та аналітику. Його мобільний додаток дозволяє торговим представникам писати замовлення та керувати запасами на ходу, а менеджери з доставки можуть ефективно організовувати виконання та доставку. SimplyDepo — це повністю засноване на SaaS рішення.
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce спеціально створено для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможними та впроваджувати інновації за допомогою інтегрованого цілісного рішення. Плавне масштабування: керуйте складними каталогами продуктів, даними та активами будь-якого розміру та будь-якого етапу бізнесу за допомогою однієї готової платформи. Підвищте ефективність і спростіть роботу за допомогою рішення, яке інтегрується з вашим ERP і включає все: від керування інформацією про продукт (PIM) і пошуку до керування вмістом, маркетингу та платежів. Забезпечте найкращу взаємодію з клієнтами: надайте своїм клієнтам гнучкість і простоту, щоб знайти та замовити те, що їм потрібно, коли їм це потрібно. Завдяки надійній системі рекомендацій щодо продуктів, інтелектуальному пошуку та повністю інтегрованому мобільному додатку ваші клієнти можуть замовляти, повторно купувати та легко відстежувати будь-коли та будь-де. Оптимізуйте грошовий потік: мінімізуйте розбіжності між здійсненням продажу та опублікуванням платежу, одночасно збільшуючи свій грошовий потік, коли ви консолідуєте процеси продажів, виставлення рахунків і платежів в одного постачальника.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path — це «безголова» система електронної комерції, яка дозволяє інтегрувати електронну комерцію без шаблонів як проміжне програмне забезпечення в корпоративні ERP-системи. Система заснована на API і спеціально націлена на організації корпоративного рівня.
SAP
sap.com
SAP є провідною компанією, яка займається розробкою корпоративних додатків і штучного інтелекту. Вони стоять на перетині бізнесу та технологій, де їхні інновації створені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-завдань і справляють вплив на реальний світ. Їхні рішення є основою для найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегроване портфоліо SAP об’єднує елементи сучасних організацій — від робочої сили та фінансів до клієнтів і ланцюгів постачання — в єдину екосистему, яка рухає прогрес.