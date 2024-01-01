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Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки
Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає можливість компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.
Запит на новий застосунок
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Sellix
sellix.io
Sellix — це найпростіший спосіб продавати цифрові товари онлайн. Продайте програмне забезпечення, послуги на вимогу та членство за лічені хвилини.
2Checkout
2checkout.com
Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl дозволяє вам легко продавати цифрові продукти безпосередньо вашій аудиторії з вашого блогу, соціальних мереж або будь-де, де ви можете вставити посилання
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
Shift4Shop
shift4shop.com
Що таке програмне забезпечення електронної комерції? І як вибрати правильне програмне забезпечення для електронної комерції, щоб побудувати свій онлайн-бізнес і запустити успішний веб-сайт
Sellfy
sellfy.com
Продавайте свої продукти без проблем. Проста у використанні електронна комерція для творців. Продавайте сувеніри або цифрові продукти — усе з одного місця.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud — це пакет для доставки, повернення та CRM, створений для електронної комерції.
Volusion
volusion.com
Створіть свій інтернет-магазин із БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією нашого відзначеного нагородами програмного забезпечення електронної комерції. Продається в 4 рази більше, ніж інші розміщені кошики для покупок!
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
Fygaro
fygaro.com
Почніть продавати онлайн! Тисячі підприємств — від малих і середніх підприємств і підприємців до транснаціональних компаній — використовують Fygaro для продажу та керування своїм бізнесом онлайн.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza, відзначена нагородами платформа електронної комерції, надає простий конструктор веб-сайтів для компаній електронної комерції будь-яких форм і розмірів, щоб відкривати, продавати та керувати своїми онлайн-магазинами.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.
Contentder
contentder.com
Створюйте чудові веб-сайти, магазини електронної комерції, блоги та портали новин за допомогою безкоштовного конструктора веб-сайтів Contentder за допомогою інструментів перетягування та цифрового маркетингу.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Pimcore
pimcore.com
Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...
Storeino
storeino.com
Storeino — це спеціалізована платформа для інтернет-магазинів SAAS, за допомогою якої ви можете отримати максимальний досвід сьогодні з повною платформою опцій, від створення онлайн-магазину всього за кілька хвилин, із багатьма варіантами тем, додатків та інших послуг, до мобільного додатку для поку...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Unizap
unizap.ai
Unizap (раніше ndhgo) — це потужний конструктор веб-сайтів електронної комерції, призначений для виведення будь-якого бізнесу в Інтернет. Ваше комплексне рішення електронної комерції. Розумна інвентаризація, каталогізація, інтеграція доставки, маркетинг 360, платежі, аналітика та чудова підтримка кл...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає цифровим агенціям створювати та керувати першочерговим досвідом користувача, таким як онлайн-курси, торговельні майданчики, сайти членства та портали для клієнтів.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє продавцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів ...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозап...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...
Elastic Path
elasticpath.com
Розкрийте силу складної комерції — без складної інтеграції чи тривалого впровадження. Elastic Path забезпечує швидкість і гнучкість комерційних команд, необхідні для вирішення найскладніших завдань сучасності.
Kooomo
kooomo.com
Полегшіть продажі за допомогою систем хмарної торгівлі Kooomo®. Подивіться, як наша платформа цифрової торгівлі демонструє ваші продукти, і допоможіть охопити більше...
WebSell
websell.io
WebSell — це платформа електронної комерції, яка безпосередньо підключається до систем POS-термінів. Ми використовуємо дані в існуючих системах POR/ERP і використовуємо їх для роботи онлайн-магазинів. Інтеграція електронної комерції між системами магазинів і онлайн-магазинами — це те, що ми вміємо н...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнта, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через систему StockPort™ надають вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — це складний API електронної комерції, який підтримує будь-яку кількість місцевих і міжнародних ринків, може здійснювати транзакції на будь-якому інтерфейсі та значно полегшує розробникам налаштування власного досвіду оформлення замовлення.
Builderfly
builderfly.com
Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop — це платформа електронної комерції, за допомогою якої ви зможете створити інтернет-магазин без знання коду. Інтернет-магазин сприяє брендуванню бізнесу та автоматизації продажів. Zegashop надає такі інструменти, як SEO, аналітика веб-сайтів, керування вмістом, дослідження ключових слів і д...
Turis
turis.app
Отримайте оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі. Зручна вітрина магазину, керування роздрібною торгівлею, розширені прайс-листи, понад 4000 інтеграцій для автоматизації та оптимізації ваших оптових замовлень. Почніть оптимізацію вже...
Traede
traede.com
Traede керує всіма аспектами оптового процесу на єдиній платформі, включаючи керування продуктами, відстеження клієнтів, створення й обробку замовлень. Крім того, додаток для iPad дозволяє вашим торговим агентам продавати в дорозі, а приватний веб-магазин дозволяє роздрібним торговцям і дистриб’ютор...
Shopiroller
shopiroller.com
Багатоканальна інфраструктура електронної комерції для малих і середніх підприємств і окремих осіб Sell Anywhere Shopiroller дає вам можливість легко продавати будь-де та будь-кому – в Інтернеті та по всьому світу. Платіжні рішення Приймайте кредитні картки та інші популярні способи оплати через пос...
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — це платформа електронної комерції на базі Saas, яка пропонує безкоштовне створення онлайн-магазинів електронної комерції. Це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка пропонує високий рівень безпеки. Ви можете безкоштовно запустити свій веб-сайт і додаток електронної к...
Oode
oode.com
Oode — це комплексна платформа для управління бізнесом, яка допомагає постачальникам послуг керувати всім: від бронювань до платежів.
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо на вашому веб-сайті.
DG1
dg1.com
Базуючись на 20-річному досвіді розробки індивідуальних цифрових систем, ми створили систему All-In-One для стимулювання зростання МСП. DG1 пропонує корпоративні функції 6 вертикалей в єдиному середовищі та простий у використанні для будь-якого типу МСП. Веб-система з CMS, система електронної комерц...
29 Next
29next.com
29 Далі — платформа електронної комерції для ефективного маркетингу DTC, яка дає брендам можливість швидко запускати нові продукти, оптимізувати маркетингові кампанії та керувати зростанням у масштабі. 29 Унікальні функції Next уможливлюють повністю користувацькі маркетингові шляхи, перевірки та авт...
Shopamine
shopamine.com
Shopamine — це рішення електронної комерції SaaS B2C + B2B, яке допомагає компаніям керувати каталогами, замовленнями, клієнтами, прайс-листами, користувачами, умовами оплати тощо. Shopamine дає вам змогу: ● створювати свій інвентар із кількох джерел і ефективно ним керувати з однієї платформи; ● на...
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk) пропонує відзначені нагородами рішення електронної комерції SaaS для малого та середнього бізнесу, поєднуючи простоту використання, гнучкість і доступність. Підписка включає всі функції, оновлення та безкоштовну онлайн-технічну підтримку Великобританії. Також доступний ряд...
MarketTime
markettime.com
MarketTime допомагає торговим агентствам і брендам оптимізувати свій бізнес за допомогою надійної системи управління бек-офісами, потужних інструментів для підтримки продажів, комплексної звітності та аналітики, а також рішення для електронної комерції B2B з можливістю налаштування. За допомогою Mar...
Comecero
comecero.com
Comecero створила команда, яка працює в галузі електронної комерції більше 15 років. За цей час ми працювали з десятками комерційних систем і тисячами компаній по всьому світу. На основі цього досвіду ми створили Comecero. Ми віримо, що рішення, яке пропонує Comecero, дозволить вам швидко розробляти...