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Платформи електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Австралія
Платформа електронної комерції служить комплексним програмним рішенням, яке дозволяє компаніям контролювати всі аспекти онлайн-продажів продуктів або послуг. Створюючи централізований цифровий хаб, ці платформи полегшують керування даними про продукти та клієнтів. Це дає змогу компаніям електронної комерції обробляти інформацію про продукт, адаптувати вміст і макет магазину, а також полегшувати онлайн-транзакції та платежі. Хоча в основному пристосовані для продажів B2C, деякі постачальники пропонують також версії B2B. Спочатку зосереджені на продажу фізичних продуктів, сучасні платформи електронної комерції все більше включають функції для цифрових продуктів, що продаються за моделями підписки. Таке програмне забезпечення можна застосовувати в усіх відділах компанії, що займається онлайн-торгівлею, але особливо корисно для відділів продажів, управління продуктами та маркетингу.
Запит на новий застосунок
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментам...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає хмарні послуги веб-розробки. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами в Ізраїлі...
Sellix
sellix.io
Sellix — це платформа електронної комерції SaaS для компаній і окремих осіб, ми дозволяємо клієнтам реєструватися та створювати свої цифрові товари (наприклад, Shopify). Потім ми надаємо все, починаючи від платіжних шлюзів і закінчуючи інфраструктурою. Наші пропозиції щодо криптовалюти є ключовою ос...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного пла...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Insta...
BigCommerce
bigcommerce.com
Про BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) є провідною відкритою платформою електронної комерції типу «програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яка дає можливість продавцям будь-якого розміру будувати, впроваджувати інновації та розвивати свій бізнес в Інтернеті. BigCommerce надає продавцям складн...
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу про...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan — це сучасна, світлошвидкісна платформа електронної комерції для запуску онлайн-магазину без коду DIY. Побудований на основі швидкості, продуктивності та простоти, Dukaan пропонує найбільш інтуїтивно зрозумілий і надійний досвід електронної комерції, ідеальний для малих і великих підприємств....
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce — це комплексна платформа електронної комерції, яка дозволяє підприємствам легко створювати онлайн-магазини та керувати ними, приймати замовлення, відстежувати запаси, обробляти платежі, керувати доставкою та легко просувати свій бренд. З глобальним охопленням і доступністю в 30+ країн...
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі ...
SendOwl
sendowl.com
Усе, що вам потрібно, щоб продавати будь-що цифрове будь-де в Інтернеті — аудіокниги, електронні книги, фотографії, програмне забезпечення, членство, квитки на події, онлайн-курси та багато іншого.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід купівлі на основі психології продажів, який їм подобається. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, ство...
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart переосмислив виставлення рахунків за передплату та керування партнерами для онлайн-бізнесу, який хоче продавати розумніше, продавати простіше, продавати швидше та продавати більше. Збільшуйте продажі, утримуйте більше клієнтів і збільшуйте постійний дохід за допомогою вдосконалених гото...
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy — це зручна платформа електронної комерції для творців, які хочуть продавати цифрові, фізичні продукти, продукти за підпискою та друк на вимогу в чудовому онлайн-магазині. Sellfy піклується про технічну частину вашого бізнесу, щоб у вас було більше часу, щоб зосередитися на розширенні аудитор...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпеченн...
ReadyCloud
readycloud.com
Це потужне програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке додатково вдосконалено плагінами ReadyShipper і ReadyReturns для створення комплексного рішення електронної комерції.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка обслуговує тисячі компаній різного розміру в різних галузях по всьому світу. Пропонуючи неперевершене безкоштовне рішення для електронної комерції, компанія надає все, що потрібно підприємцю, щоб почати та розвивати свій бізнес....
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — це комплексне рішення, створене для спрощення керування складними каталогами продуктів, пошуком, ціноутворенням, замовленнями та керуванням клієнтами за кількома каналами з широкими можливостями розширення та миттєвим використанням. Розширюйте свій бізнес за допомогою перспективної ...
Fygaro
fygaro.com
Почніть продавати онлайн! Тисячі підприємств — від малих і середніх підприємств і підприємців до транснаціональних компаній — використовують Fygaro для продажу та керування своїм бізнесом онлайн.
Volusion
volusion.com
Створіть свій інтернет-магазин із БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією нашого відзначеного нагородами програмного забезпечення електронної комерції. Продається в 4 рази більше, ніж інші розміщені кошики для покупок!
Envoice
envoice.eu
Отримання даних із ваших рахунків-фактур і квитанцій нарешті автоматизовано. Ми надаємо повне рішення для звітності про витрати та управління закупівлями для малого та середнього бізнесу та практик. Елементи точно записуються та плавно публікуються у вашому обліковому програмному забезпеченні.
Contentder
contentder.com
Створюйте чудові веб-сайти, магазини електронної комерції, блоги та портали новин за допомогою безкоштовного конструктора веб-сайтів Contentder за допомогою інструментів перетягування та цифрового маркетингу.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza, відзначена нагородами платформа електронної комерції, надає простий конструктор веб-сайтів для компаній електронної комерції будь-яких форм і розмірів, щоб відкривати, продавати та керувати своїми онлайн-магазинами.
MarketTime
markettime.com
MarketTime допомагає торговим агентствам і брендам оптимізувати свій бізнес за допомогою надійної системи управління бек-офісами, потужних інструментів для підтримки продажів, комплексної звітності та аналітики, а також рішення для електронної комерції B2B з можливістю налаштування. За допомогою Mar...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...
Pimcore
pimcore.com
Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling — це платформа електронної комерції на базі Saas, яка пропонує безкоштовне створення онлайн-магазинів електронної комерції. Це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка пропонує високий рівень безпеки. Ви можете безкоштовно запустити свій веб-сайт і додаток електронної к...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозап...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
ikas
ikas.com
ikas — це інноваційна платформа електронної комерції, яка була спеціально розроблена для малих і середніх підприємств і підприємців. Його зручний інтерфейс дозволяє користувачеві легко створити інтернет-магазин, не вимагаючи жодних технічних знань. Крім того, його вдосконалені функції дозволяють без...
Storeino
storeino.com
Storeino — це спеціалізована платформа для інтернет-магазинів SAAS, за допомогою якої ви можете отримати максимальний досвід сьогодні з повною платформою опцій, від створення онлайн-магазину всього за кілька хвилин, із багатьма варіантами тем, додатків та інших послуг, до мобільного додатку для поку...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну покупку як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Unizap
unizap.ai
Unizap (раніше ndhgo) — це потужний конструктор веб-сайтів електронної комерції, призначений для виведення будь-якого бізнесу в Інтернет. Ваше комплексне рішення електронної комерції. Розумна інвентаризація, каталогізація, інтеграція доставки, маркетинг 360, платежі, аналітика та чудова підтримка кл...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide — це платформа цифрового досвіду (DXP), яка допомагає цифровим агенціям створювати та керувати першочерговим досвідом користувача, таким як онлайн-курси, торговельні майданчики, сайти членства та портали для клієнтів.
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє торговцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів ...
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path — це «безголова» система електронної комерції, яка дозволяє інтегрувати електронну комерцію без шаблонів як проміжне програмне забезпечення в корпоративні ERP-системи. Система заснована на API і спеціально націлена на організації корпоративного рівня.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo працює з клієнтами, щоб максимізувати всі цифрові канали продажів у всьому світі, поєднуючи наш досвід і платформу наступного покоління в перевіреному та доступному хмарному рішенні цифрової комерції. Платформа Kooomo, створена менеджерами з електронної комерції та названа в магічному квадран...
WebSell
websell.io
WebSell — це платформа електронної комерції, яка безпосередньо підключається до систем POS-термінів. Ми використовуємо дані в існуючих системах POR/ERP і використовуємо їх для живлення онлайн-магазинів. Інтеграція електронної комерції між системами магазинів і онлайн-магазинами — це те, що ми вміємо...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнтів, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через механізм StockPort™ забезпечує вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer — це API електронної комерції, який можна компонувати, який підтримує будь-яку кількість місцевих і міжнародних ринків, може здійснювати транзакції на будь-якому інтерфейсі та значно полегшує розробникам налаштування власного досвіду оформлення замовлення.
Builderfly
builderfly.com
Почніть продавати онлайн і розвивайте свій бізнес за допомогою Builderfly - найкращої платформи електронної комерції. Builderfly допоможе вам будувати, продавати та розвивати свій бізнес. Зареєструйтесь сьогодні!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop — це платформа електронної комерції, за допомогою якої ви зможете створити інтернет-магазин без знання коду. Інтернет-магазин сприяє брендуванню бізнесу та автоматизації продажів. Zegashop надає такі інструменти, як SEO, аналітика веб-сайтів, керування вмістом, дослідження ключових слів і д...
Turis
turis.app
Отримайте оптовий інтернет-магазин, який автоматизує обробку замовлень, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі. Зручна вітрина магазину, керування роздрібною торгівлею, розширені прайс-листи, понад 4000 інтеграцій для автоматизації та оптимізації ваших оптових замовлень. Почніть оптимізацію вже...
Traede
traede.com
Traede керує всіма аспектами оптового процесу на єдиній платформі, включаючи керування продуктами, відстеження клієнтів, створення й обробку замовлень. Крім того, додаток для iPad дозволяє вашим торговим агентам продавати в дорозі, а приватний веб-магазин дозволяє роздрібним торговцям і дистриб’ютор...
Shopiroller
shopiroller.com
Багатоканальна інфраструктура електронної комерції для малих і середніх підприємств і окремих осіб Sell Anywhere Shopiroller дає вам можливість легко продавати будь-де та будь-кому – в Інтернеті та по всьому світу. Платіжні рішення Приймайте кредитні картки та інші популярні способи оплати через пос...
Oode
oode.com
Oode — це комплексна платформа для управління бізнесом, яка допомагає постачальникам послуг керувати всім: від бронювань до платежів.
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо з вашого веб-сайту.
DG1
dg1.com
Базуючись на 20-річному досвіді розробки індивідуальних цифрових систем, ми створили систему All-In-One для стимулювання зростання МСП. DG1 пропонує корпоративні функції 6 вертикалей в єдиному середовищі та простий у використанні для будь-якого типу МСП. Веб-система з CMS, система електронної комерц...
29 Next
29next.com
29 Далі — платформа електронної комерції для ефективного маркетингу DTC, яка дає брендам можливість швидко запускати нові продукти, оптимізувати маркетингові кампанії та керувати зростанням у масштабі. 29 Унікальні функції Next уможливлюють повністю налаштовані маркетингові шляхи, перевірки та автом...