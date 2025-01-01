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Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції
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Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції покращує досвід онлайн-покупок, адаптуючи його до індивідуальних потреб споживачів. Відстежуючи поведінку користувачів у режимі реального часу по різних каналах, це програмне забезпечення надає персоналізовані повідомлення, які спрямовують користувачів до пошуку та придбання продуктів або послуг. Маркетологи та професіонали електронної комерції використовують це програмне забезпечення для збільшення онлайн-продажів. Як правило, програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції пропонується як окреме рішення, яке інтегрується з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і системами керування інформацією про продукт (PIM). Крім того, деякі постачальники поєднують його з програмним забезпеченням для електронної торгівлі або програмним забезпеченням для багатоканальної роздрібної торгівлі для більш комплексного підходу.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.

Drip

Drip

drip.com

Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat - платформа для інтеграції комерційних чатів і штучного інтелекту, що покращує взаємодію з клієнтами і автоматизує продажі через WhatsApp та інші канали.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

MyAlice - це інструмент для управління комунікацією з клієнтами, який об'єднує соціальні канали, замовлення та автоматизацію чатів для бізнесу на Shopify та WooCommerce.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.

Spott

Spott

spott.ai

Спотт - це додаток, що дозволяє додавати інтерактивні елементи до контенту, роблячи його дійсним і вимірюваним через різні канали.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.

Beamer

Beamer

getbeamer.com

Beamer — інструмент для спілкування з клієнтами щодо релізів продуктів, який забезпечує двостороннє спілкування з користувачами в вашому додатку.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

UpSellit пропонує оптимізацію конверсії для збільшення продажів, залучення нових клієнтів та зменшення відмов. Включає email-ремаркетинг, SMS-кампанії та AB-тести.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh - це інструмент для збору даних, що дозволяє проводити опитування, вікторини та формувати переваги для ефективного маркетингу та конверсії.

edrone

edrone

edrone.me

Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz.io - онлайн-платформа для створення вікторин і опитувань, яка дозволяє збирати відгуки та аналізувати результати.

Wyng

Wyng

wyng.com

Wyng допомагає брендам створювати інтерактивні цифрові досвіди для покращення взаємодії з аудиторією та збору даних про вподобання споживачів.

Experro

Experro

experro.com

Experro - це платформа для цифрового досвіду, що надає персоналізовані eCommerce рішення з безкодовими інструментами для маркетингу та управління контентом.

Recombee

Recombee

recombee.com

Recomee надає персоналізовані рекомендації продуктів для електронної комерції, аналізуючи дані клієнтів для покращення їхнього досвіду покупок.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost - це платформа для маркетингу, яка спрощує взаємодію з клієнтами через електронну пошту, SMS та соціальні мережі, забезпечуючи персоналізовані комунікації.

deco.cx

deco.cx

deco.cx

Deco.cx - це платформа для створення веб-додатків, що дозволяє бізнесу ефективно розробляти та управлінню цифровими рішеннями.

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

TXTCART - платформа SMS-маркетингу для магазинів Shopify, що дозволяє автоматизувати спілкування з клієнтами та підвищувати продажі через цільові кемпанії.

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa - платформа для автоматичного імпорту інтернет-магазинів на Facebook з кастомізацією для поліпшення електронної комерції.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ – система управління підписками та складання рахунків, що допомагає підвищити конверсії продажів та знизити витрати за рахунок інтеграцій.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds — платформа, що забезпечує точні рекомендації для онлайн-відкриттів, допомагаючи бізнесам взаємодіяти з клієнтами й знаходити нові продукти.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush – CRM-рішення для компаній iGaming, яке використовує дані в реальному часі та AI для покращення відносин з гравцями та підвищення їхньої лояльності.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU - це CRM-рішення для компаній iGaming, що використовує реальні дані та AI для покращення взаємин з гравцями і збільшення їх утримання.

Socital

Socital

socital.com

Socital — платформа для маркетингу в електронній комерції, яка допомагає збирати дані, сегментувати бази електронної пошти та оптимізувати конверсії.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury – це Martech рішенння для покращення утримання клієнтів та залучення нових через аналіз їхньої поведінки та оптимізацію маркетингових стратегій.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely — інструмент для маркетингу, що дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати контент і збільшувати обсяги продажів завдяки аналізу поведінки відвідувачів.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.

Poltio

Poltio

poltio.com

Poltio пропонує вбудовані безкодові рішення для брендів, що допомагають у зборі даних, покращенні клієнтського досвіду та персоналізації покупок.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk - інструмент для оптимізації конверсій в електронній комерції. Дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати сайти та проводити A/B тестування.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.

Aqurate

Aqurate

aqurate.ai

Aqurate — це AI-інструмент для електронної комерції, який надає персоналізовані рекомендації продуктів, підвищуючи конверсії та утримання клієнтів.

Hello Retail

Hello Retail

helloretail.com

Hello Retail - програма для персоналізації інтернет-магазинів, яка покращує рекомендації продуктів та взаємодію з клієнтами для збільшення продажів.

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