Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції покращує досвід онлайн-покупок, адаптуючи його до індивідуальних потреб споживачів. Відстежуючи поведінку користувачів у режимі реального часу по різних каналах, це програмне забезпечення надає персоналізовані повідомлення, які спрямовують користувачів до пошуку та придбання продуктів або послуг. Маркетологи та професіонали електронної комерції використовують це програмне забезпечення для збільшення онлайн-продажів. Як правило, програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції пропонується як окреме рішення, яке інтегрується з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і системами керування інформацією про продукт (PIM). Крім того, деякі постачальники поєднують його з програмним забезпеченням для електронної торгівлі або програмним забезпеченням для багатоканальної роздрібної торгівлі для більш комплексного підходу.
Запит на новий застосунок
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це платформа для електронного маркетингу, яка надає інструменти для управління підписками, автоматизації та аналітики кампань.
Storyly
storyly.io
Storyly - платформа для інтерактивних історій, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися вмістом у мобільних додатках та на веб-сайтах.
Drip
drip.com
Drip — це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка допомагає брендам підвищувати повторні покупки та лояльність клієнтів через електронні кампанії.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для створення персоналізованих взаємодій з клієнтами через різні канали, включаючи електронну пошту, SMS і веб, з аналітикою та сегментацією.
Coveo
coveo.com
Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.
Litmus
litmus.com
Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat - платформа для інтеграції комерційних чатів і штучного інтелекту, що покращує взаємодію з клієнтами і автоматизує продажі через WhatsApp та інші канали.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.
MyAlice
myalice.ai
MyAlice - це інструмент для управління комунікацією з клієнтами, який об'єднує соціальні канали, замовлення та автоматизацію чатів для бізнесу на Shopify та WooCommerce.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit - додаток для створення інтерактивних вікторин і опитувань, який збирає дані про споживачів для покращення взаємодії та конверсії.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
Spott
spott.ai
Спотт - це додаток, що дозволяє додавати інтерактивні елементи до контенту, роблячи його дійсним і вимірюваним через різні канали.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.
WebEngage
webengage.com
WebEngage - це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів через різні цифрові канали.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — інструмент для спілкування з клієнтами щодо релізів продуктів, який забезпечує двостороннє спілкування з користувачами в вашому додатку.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - автоматизована платформа для маркетингу, що дозволяє бізнесам надсилати персоналізовані повідомлення через різні канали комунікації.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud інтегрується з будь-якими системами, дозволяючи командами налаштовувати бізнес-критерії та отримувати доступ до даних клієнтів.
Findify
findify.io
Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit пропонує оптимізацію конверсії для збільшення продажів, залучення нових клієнтів та зменшення відмов. Включає email-ремаркетинг, SMS-кампанії та AB-тести.
Digioh
digioh.com
Digioh - це інструмент для збору даних, що дозволяє проводити опитування, вікторини та формувати переваги для ефективного маркетингу та конверсії.
edrone
edrone.me
Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
Moosend
moosend.com
Moosend - це програмне забезпечення для автоматизації email-маркетингу, що дозволяє створювати кампанії, управляти аудиторією та аналізувати результати.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io - онлайн-платформа для створення вікторин і опитувань, яка дозволяє збирати відгуки та аналізувати результати.
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам створювати інтерактивні цифрові досвіди для покращення взаємодії з аудиторією та збору даних про вподобання споживачів.
Experro
experro.com
Experro - це платформа для цифрового досвіду, що надає персоналізовані eCommerce рішення з безкодовими інструментами для маркетингу та управління контентом.
Recombee
recombee.com
Recomee надає персоналізовані рекомендації продуктів для електронної комерції, аналізуючи дані клієнтів для покращення їхнього досвіду покупок.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.
Maropost
maropost.com
Maropost - це платформа для маркетингу, яка спрощує взаємодію з клієнтами через електронну пошту, SMS та соціальні мережі, забезпечуючи персоналізовані комунікації.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx - це платформа для створення веб-додатків, що дозволяє бізнесу ефективно розробляти та управлінню цифровими рішеннями.
TxtCart
txtcartapp.com
TXTCART - платформа SMS-маркетингу для магазинів Shopify, що дозволяє автоматизувати спілкування з клієнтами та підвищувати продажі через цільові кемпанії.
StoreYa
storeya.com
StoreYa - платформа для автоматичного імпорту інтернет-магазинів на Facebook з кастомізацією для поліпшення електронної комерції.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ – система управління підписками та складання рахунків, що допомагає підвищити конверсії продажів та знизити витрати за рахунок інтеграцій.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold - платформа для онлайн-продажів, що дозволяє підприємствам продавати товари через відео-трансляції на соціальних медіа.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — платформа, що забезпечує точні рекомендації для онлайн-відкриттів, допомагаючи бізнесам взаємодіяти з клієнтами й знаходити нові продукти.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush – CRM-рішення для компаній iGaming, яке використовує дані в реальному часі та AI для покращення відносин з гравцями та підвищення їхньої лояльності.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU - це CRM-рішення для компаній iGaming, що використовує реальні дані та AI для покращення взаємин з гравцями і збільшення їх утримання.
Socital
socital.com
Socital — платформа для маркетингу в електронній комерції, яка допомагає збирати дані, сегментувати бази електронної пошти та оптимізувати конверсії.
Vizury
vizury.com
Vizury – це Martech рішенння для покращення утримання клієнтів та залучення нових через аналіз їхньої поведінки та оптимізацію маркетингових стратегій.
Personizely
personizely.net
Personizely — інструмент для маркетингу, що дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати контент і збільшувати обсяги продажів завдяки аналізу поведінки відвідувачів.
Klevu
klevu.com
Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.
Poltio
poltio.com
Poltio пропонує вбудовані безкодові рішення для брендів, що допомагають у зборі даних, покращенні клієнтського досвіду та персоналізації покупок.
Monetate
monetate.com
Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate — це AI-інструмент для електронної комерції, який надає персоналізовані рекомендації продуктів, підвищуючи конверсії та утримання клієнтів.
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail - програма для персоналізації інтернет-магазинів, яка покращує рекомендації продуктів та взаємодію з клієнтами для збільшення продажів.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance - це платформа для персоналізації маркетингу, яка допомагає бізнесам адаптувати взаємодію з клієнтами через різні канали без технічних навичок.
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