Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції покращує досвід онлайн-покупок, адаптуючи його до індивідуальних потреб споживачів. Відстежуючи поведінку користувачів у режимі реального часу по різних каналах, це програмне забезпечення надає персоналізовані повідомлення, які спрямовують користувачів до пошуку та придбання продуктів або послуг. Маркетологи та професіонали електронної комерції використовують це програмне забезпечення для збільшення онлайн-продажів. Як правило, програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції пропонується як окреме рішення, яке інтегрується з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і системами керування інформацією про продукт (PIM). Крім того, деякі постачальники поєднують його з програмним забезпеченням для електронної торгівлі або програмним забезпеченням для багатоканальної роздрібної торгівлі для більш комплексного підходу.
Запит на новий застосунок
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)
Hello Retail
helloretail.com
Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції Hello Retail збільшить середній розмір кошика, приверне більше клієнтів і підвищить лояльність клієнтів. Hello Retail персоналізує ваш магазин електронної комерції, показуючи потрібний продукт потрібному клієнту в потрібний час. Hello Retail створює персоналізований досвід завдяки розпізнаванню поведінки на основі штучного інтелекту, результатом чого є надійні рекомендації щодо продуктів, пошук і електронні листи, які сприятимуть збільшенню перехресних продажів у вашій електронній комерції. Наш підхід до наших клієнтів полягає в тому, що ваш успіх є нашим успіхом, тому ви матимете експертів, які навчатимуться та керуватимуть вашим обліковим записом.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
Octane AI
octaneai.com
AI, який розвиває ваш бізнес електронної комерції Понад 3000 продавців Shopify використовують Octane AI для забезпечення AI Quiz Funnels і AI Insights. Отримано півмільярда доходу, який зростає.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати цікаві маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів тестів і безкоштовну статистику для кожного тесту. Ці функції спрощують створення, редагування й аналіз ваших індивідуальних тестів. Цінові плани Marquiz базуються на кількості щомісячних потенційних клієнтів, що означає, що вони створені відповідно до потреб вашого бізнесу, незалежно від того, керуєте ви невеликою командою чи великою організацією.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує інструменти A/B-тестування та багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, а офіси – в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Великобританія, та Сіднеї, Австралія. .
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа персоналізації на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям електронної комерції покращити взаємодію з клієнтами та збільшити кількість конверсій. Рішення для зростання Збільшують конверсії та утримання завдяки персоналізованим рекомендаціям, кампаніям із залучення та стратегіям дорожчих продажів. Пошук і виявлення Покращує покупки за допомогою персоналізованого пошуку, динамічного фільтрування та пошуку продуктів. Канальний маркетинг Стимулює багатоканальне сегментоване залучення через електронну пошту, push-повідомлення. Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як підвищити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення, динамічні пакети; Рішення для даних клієнтів, включаючи сегментацію, профілі клієнтів; Рішення міжканального маркетингу, як-от електронна пошта та Push-повідомлення, і рішення для мерчандайзингу, як-от Search Box, Searchandising тощо.
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і залучити їх (Marketing Automation) за допомогою універсальної маркетингової хмари електронної комерції. Система складається з двох розділів: Learn & Engage. Дізнайтеся: розширена статистика, сегментація RFM і детальний перегляд для кожного клієнта (навіть із статистикою соціальних мереж). Engage: 20 готових до надсилання сценаріїв, включаючи відновлення покинутих карток, надсилання рекомендацій і збільшення доходу за допомогою перехресних продажів на основі наших алгоритмів аналізу клієнтів. Маркетингова машина — це щось більше, ніж проста система рекомендацій: вона дозволяє легко реалізувати ідею сегмента в кожній електронній комерції.
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні результати зі швидкістю викривлення. Ми пропонуємо платформу персоналізації з чудовою здатністю надавати персоналізовані результати пошуку та рекомендацій. Базуючись на поведінці користувачів у реальному часі, наша платформа адаптується до унікальних інтересів і дій користувача та забезпечує відмінні результати з деформованою швидкістю. Результатом є фантастична взаємодія з користувачами, а підприємства електронної комерції отримують вигоду від надзвичайної адаптивності платформи, гнучкої інтеграції, надшвидкого двигуна та автоматизованого навчання. Шукайте в продуктах, варіантах, категоріях і вмісті, надавайте персоналізовані рекомендації щодо продуктів, персоналізуйте порядок сортування під час перегляду категорій і активації, напр. для автоматизації маркетингу. Relewise підтримує мільйони продуктів і варіантів, де всі дані зберігаються, і де дані аналізуються та використовуються в режимі реального часу без затримки. Все працює без збоїв у B2C і B2B. Крім того, Relewise повністю охоплює B2B з цільовими функціями, такими як підтримка персоналізації асортименту, що відповідає потребам клієнта, сегментація клієнтів і багатокористувацькі облікові записи клієнтів (і кошики). Жодної гарячки, багато прямої розмови та ніколи не нудно Ми віримо, що чудові стосунки — це все, і що чудовий діалог — це те, з чого вони починаються. Ось чому наша продукція змінюється відповідно до потреб наших клієнтів і чому ми дуже серйозно налаштовані на надання найвищої якості продуктів HOW і послуг, що перевищують ці межі. Довіра є нашою найсильнішою валютою, і ми обіцяємо надавати вам усі чесні розмови без гарячої реклами. Ми також обіцяємо, що все буде цікаво – нами рухає нескінченне бажання досліджувати та розробляти щось краще, ніж те, що є.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією, щоб допомогти лідерам цифрового маркетингу створювати незабутні враження, які спілкуються з окремими людьми – у масштабі, у режимі реального часу та протягом життєвого циклу клієнта.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для своїх розділів, таких як «Рекомендовано для вас» або «Вам може сподобатися».
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, яка надає сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точні рекомендації на основі сеансів, які не порушують і не ставлять під загрозу конфіденційність клієнтів. Ми допомагаємо компаніям залучати своїх клієнтів. Ми допомагаємо людям знайти продукти, які їм подобаються. Ми допомагаємо перетворити цікавість на вірність.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних листів і ефективно відновлювати втрачених покупців. SafeOpt, якому довіряють понад 1000 брендів електронної комерції, бездоганно інтегрується з існуючими маркетинговими стратегіями, забезпечуючи значне зростання доходу та оптимізуючи веб-трафік.
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошти, оптимізації переходів, націлювання та персоналізації.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості сторонніх даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень електронною поштою та SMS-повідомленнями, збирайте дані нульової сторони та сприяйте збільшенню продажів за допомогою висококонверсійних тестів щодо рекомендацій продуктів, захоплюючих багатокрокових форм, опитувань на сайті та електронної пошти, цільових сторінок і центрів налаштувань. Скористайтеся повною мірою потужністю даних і швидко отримайте переваги персоналізованого доступу до сайту, електронної пошти, SMS і перенацілювання. Digioh дозволяє маркетологам збирати більше даних без згоди споживачів, ніж БУДЬ-ЯКА платформа на ринку, і використовувати ці дані в УСІХ маркетингових каналах як на мікро-, так і на макро-масштабах. Збільшуйте кількість конверсій, розгортаючи тести з рекомендаціями щодо продукту, реалізовуючи опитування, щоб дізнатися про своїх клієнтів, і продовжуючи розмову електронною поштою чи SMS на основі цієї інформації – збільшуючи ймовірність отримання нових клієнтів, вищий LTV і нижчі показники відмови . З понад 1400 клієнтами, понад 200 інтеграціями та 2 мільярдами біт даних нульової сторони, що збираються щодня, немає платформи, сильнішої за Digioh, щоб допомогти брендам збільшити приріст доходу, покращити взаємодію з клієнтами та збирати + активувати дані нульової сторони в майбутньому. -мислення, інноваційні шляхи. А завдяки команді Digioh із повним набором послуг дизайну та технічної підтримки клієнти Digioh починають працювати швидше, забезпечуючи швидшу рентабельність інвестицій та досягаючи поступового успіху протягом 30 днів!
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx є конструктором досвіду для веб-ери після ШІ. Це інтерфейсна платформа «все в одному», яка дозволяє компаніям будь-якого розміру створювати автентичні, високопродуктивні цифрові можливості. Deco.cx — це конструктор досвіду для ери Інтернету після ШІ. Це інтерфейсна платформа «все в одному», яка дозволяє компаніям будь-якого розміру створювати автентичні, високопродуктивні цифрові можливості.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize — це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає магазинам електронної комерції отримати максимальну віддачу від кожного відвідувача веб-сайту, збільшуючи конверсії, AOV і утримання клієнтів за допомогою персоналізованих рекомендацій щодо продуктів. Aqurate надає детальні рекомендації щодо продукту кожному відвідувачу веб-сайту на основі їхньої попередньої взаємодії з магазином. Aqurate надає кілька типів рекомендацій щодо продуктів, до яких можна отримати доступ після інтеграції магазину електронної комерції: перехресні продажі, додаткові продажі, схожі, замінники, рекомендовані для вас, нові в магазині, популярні зараз тощо. Клієнти можуть вибрати, на яких конкретних сторінках їх відображати, щоб підвищити свої маркетингові KPI. Персоналізовані рекомендації щодо продуктів Aqurate можна відображати на різних сторінках веб-сайту, у додатку або надсилати електронною поштою чи WhatsApp. Він автоматично відображає рекомендації навіть для щойно доданих товарів. Aqurate інтегровано з різними платформами та інструментами електронної комерції, такими як Shopify, Magento, Shopware, Mailchimp, Klaviyo тощо.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart довіряють понад 3000 магазинів Shopify і Shopify Plus. Ми пропонуємо підприємствам електронної комерції можливість збільшити продажі та відносини з клієнтами за допомогою розмовного текстового маркетингу. Використовуючи TxtCart, ваша команда зможе нарощувати список підписників, які відповідають вимогам, використовувати історичні дані Shopify вашого магазину для створення цільових SMS-маркетингових кампаній, зменшувати кількість покинутих візків і вести двосторонні розмови з клієнтами, відкриваючи абсолютно новий маркетинговий канал для підвищення значущої рентабельності інвестицій. . Ми настільки впевнені в пропозиції наших продуктів, що гарантуємо 10-кратну рентабельність інвестицій або повернення ваших грошей, що є провідною статистикою в галузі. Ми повністю віддалена команда з понад 20 співробітників у США, Канаді та за їх межами! Ми є компанією, яка в першу чергу займається підтримкою клієнтів, але більш ніж будь-що інше, наша конкурентна перевага полягає в тому, що ми неймовірно орієнтовані на результати, від наших гарантій до наших результатів і наших цін.
Experro
experro.com
Experro — це найкраща цифрова платформа, яка може надати кожному відвідувачу швидкий, персоналізований і незабутній досвід електронної комерції. Цю повністю керовану платформу можна повністю компонувати та поставляється з Headless CMS, візуальним конструктором сайтів, пошуком і мерчандайзингом зі штучним інтелектом, платформою даних клієнтів і майбутніми функціями автоматизації маркетингу. Використовуючи Experro, клієнти можуть насолоджуватися блискавичним і захоплюючим досвідом, а команди маркетингу та електронної комерції можуть використовувати інструменти без коду для запуску нових цифрових інтерфейсів на вимогу. Розробники можуть зосередитися на змістовній роботі замість складних стеків технологій. Якщо ви хочете створити неймовірно швидкий веб-сайт або магазин електронної комерції без голови, Experro — це рішення, яке змінює правила гри.
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — це провідна платформа соціальної комерції, створена для автоматичного імпорту веб-магазинів у Facebook, повністю налаштовуючи їх відповідно до арени Facebook і зовнішнього вигляду оригінального бренду.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залишити ручні процеси в задньому плані та запустити будь-яке спілкування та автоматизувати хто, що, коли, де з кожної електронної пошти, мобільного пристрою, сайту та платних медіа повідомлення для кожного окремого покупця. Понад 400 брендів довіряють Bluecore швидкому збільшенню утримання клієнтів і прогнозованому доходу, включаючи Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga та Lulu & Georgia.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance — це універсальна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям, орієнтованим на комерційну діяльність, забезпечувати підвищення прибутків на веб-сайтах, у програмах, електронних листах, SMS і рекламі — технічні знання не потрібні. Платформа економить ваш час, підвищує конверсію та інтегрується з вашим набором технологій. У середньому клієнти бачать, що на 30% онлайн-продажів впливає Fresh Relevance.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналізувати взаємодію з користувачами та стимулювати зростання доходів. Від збору даних першої сторони до розширеної аналітики, Salesfire використовує потужність штучного інтелекту, щоб ідентифікувати більше покупців, покращити ретаргетинг і перетворити дані відвідувачів у продажі.
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і технологію GPT, він може витягти намір із загального речення, щоб повернути відповідні результати продукту. Модулі Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻's Related Products, Related Keywords and Related Categories підвищують залученість і допомагають покупцям уточнити свій пошук лише одним клацанням миші. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 надихає покупців досліджувати ваш каталог за допомогою відповідних рекомендацій, які підвищують середню вартість замовлення. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 може оптимізувати ваше рішення за допомогою глибоких показників, частих A/B-тестів і персоналізованої експертної підтримки пошуку.
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClarity дозволяє надавати вашим клієнтам дуже персоналізований і релевантний досвід онлайн-покупок за допомогою широкого спектру інтелектуальних функцій персоналізації електронної комерції, перетворюючи ваших онлайн-відвідувачів на лояльних клієнтів. Програмне забезпечення сумісне з усіма платформами електронної комерції та пропонує плагіни/розширення для Magento 1x і 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce і Kooomo. PureClarity ефективно працює з будь-яким обсягом даних і приступає до роботи з першого дня. Зазвичай підприємства швидко починають бачити позитивні результати. Функції PureClarity включають: Персоналізований вміст – дозволяє створювати актуальні та захоплюючі діалоги 1-2-1. Відображайте цільовий вміст і рекламні банери, релевантні кожному відвідувачу в Інтернеті. Перетворіть їх на постійних і лояльних клієнтів, показуючи акції, пропозиції та зображення, які їх цікавлять. Інтелектуальні рекомендації, які знають, чого хочуть ваші клієнти, ще до того, як вони це зроблять. Показуючи клієнтам потрібний продукт у потрібний час на шляху клієнта, ви можете збільшити конверсію в Інтернеті та дохід. Дозвольте штучному інтелекту PureClarity продавати додаткові та перехресні продажі продуктів у режимі реального часу протягом усього шляху клієнта, щоб максимізувати ваші онлайн-продажі. Персоналізація в пошуковій системі – переведення ваших клієнтів із пошуку прямо до каси. Ви можете полегшити клієнтам пошук саме того, що вони шукають, відображаючи персоналізовані рекомендації продуктів і вміст у режимі реального часу під час пошуку на вашому веб-сайті та на сторінках результатів пошуку. Персоналізація в електронній пошті, яка повертає ваших клієнтів у вашу воронку продажів. Залучайте клієнтів назад на свій веб-сайт, додаючи продукти, адаптовані до їх досвіду на сайті. Переконайте своїх клієнтів купувати, купувати знову або знову відвідати покинутий кошик. Чому б не створити стимул, щоб справді зацікавити їх. PopUps, які привертають увагу клієнтів! Створюйте персоналізовані спливаючі вікна та знімайте спливаючі вікна електронною поштою, щоб стимулювати залучення та підвищувати коефіцієнт онлайн-конверсії. Статистика й аналітика, які розуміють цінність і потенційну купівельну спроможність кожного з ваших клієнтів. Ви можете отримати повне уявлення про поведінку своїх відвідувачів, сегменти клієнтів і ефективність кампанії та дізнатися, як максимізувати потенціал своїх веб-сайтів для подальшого збільшення прибутку.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ був розроблений, щоб збільшити конверсію продажів, AOV і CLTV за допомогою найкращої існуючої системи керування підписками та виставлення рахунків. Завдяки понад 500 прямих інтеграцій тепер ви можете відмовитися від плати за додатки сторонніх розробників і дозволити Checkout Champ виконувати всю роботу. За допомогою нашого простого конструктора з перетягуванням і скиданням ви можете за лічені хвилини створити найшвидше завантажувальну процедуру оформлення замовлення та збільшувати продаж одним клацанням миші, що може одразу збільшити конверсію ваших продажів у 2-3 рази. А з нашою системою спліт-тестування A/B ви можете справді оптимізувати процес оформлення замовлення. Ви також можете побудувати весь свій магазин у системі, даючи вам повний контроль, а також збільшення продажів і значне зниження витрат.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих комерційних відео в реальному часі. Завдяки наскрізним рішенням для систем торгових точок, оптимізації складів, продажів у реальному часі, автоматизації маркетингу, програм для покупок і веб-магазинів CommentSold пропонує все, що потрібно компаніям для процвітання в Інтернеті.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової технології глибокого навчання. Наше рішення пропонує відповідні теги на основі зображень продуктів вашого бренду.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Штучний інтелект Black Crow допомагає компаніям будь-якого розміру підвищити прибутковість за допомогою можливостей машинного навчання. Ми сприяємо зростанню бренду електронної комерції, розкриваючи приховану цінність даних клієнтів, якими ви вже володієте.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics пропонує масштабоване програмне забезпечення для автоматизації тексту електронної комерції, яке вирішує проблеми, з якими сьогодні стикаються команди контенту компаній електронної комерції. Оскільки програмне забезпечення засноване на перетворенні даних у текст, ця технологія допомагає компаніям електронної комерції створювати узгоджені та точні описи продуктів у великому масштабі та на 110 мовах у світі інструментів машинного навчання (ML) для створення контенту. Як це сталося: Одного разу AX Semantics найняла авторів, щоб створити сторінку вмісту за 150 євро. Краудсорсинг знизив витрати, а потреба в контенті різко зросла. Компанії також усвідомили, що їм потрібно конкурувати в глобальній економіці, а не лише на регіональному рівні. Майже через десять років нашої подорожі стало зрозуміло, що нам потрібен спосіб зробити генерацію вмісту швидшою, кращою та економічнішою. У результаті ми створили продукт, який без особливих зусиль справляється зі створенням великої кількості вмісту. Наше програмне забезпечення генерує вміст, який майже не відрізняється від написаного людиною. Ми сприймаємо себе як письменницьку компанію, яка базується на даних і науці. Наша послуга на основі передплати (від €899 на місяць) надає користувачам доступ до технології NLG, яка дозволяє їм автоматизувати створення контенту. Наше програмне забезпечення не є «чорною скринькою», яка автоматично створює вміст. Замість цього він дозволяє створювати вміст на 110 мовах. За допомогою AX Semantics компанії можуть налаштовувати робочі процеси контенту як для команд контенту, так і для перекладачів, а також використовувати переваги машинного навчання (ML). Програмне забезпечення дуже ефективно використовується в електронній комерції на всіх ринках для створення описів продуктів, друку каталогів, цінників тощо. Однак, оскільки ринок і потреба в контенті та робочих процесах на основі штучного інтелекту продовжують розвиватися, практичне застосування програмного забезпечення безмежне.
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним роздрібним торговцям отримати вигоду від використання платформи великих даних, щоб легко створювати керовані даними автоматизації та персоналізовані кампанії, які реагують на поведінку клієнтів/відвідувачів і зміни каталогу за лічені секунди. Ось чому ContactPigeon допомагає клієнтам, вирішуючи три головні цілі щодо збільшення їхніх продажів: • Збагачена інформація про клієнтів: збір даних про поведінку клієнтів і створення розширеного уніфікованого уявлення про клієнтів • Покращена взаємодія з клієнтами: активація автоматизованих і прогнозованих повідомлень у потрібний момент на шляху клієнта для оптимізації конверсії та утримання продажів. • Багатоканальне охоплення: дозвольте компаніям розробляти захоплюючі кампанії через широкий спектр каналів обміну повідомленнями (наприклад, електронна пошта, SMS, Viber, мобільний зв’язок, push-повідомлення, веб-сайт, Facebook, Google, листівки) на одній платформі.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - це всеосяжна платформа маркетингу електронної пошти, яка забезпечує малий бізнес, сопренери, тренери та маркетологи з потужними та доступними інструментами для розширення своєї аудиторії, взаємодії зі своїми абонентами та перетворення абонентів на оплачуваних клієнтів. Маючи понад 25 років досвіду, наші клієнти вибирають GetResponse для нашого зручного для користувача рішення, нагородами 24/7 підтримки клієнтів та потужних інструментів, що виходять за рамки маркетингу електронної пошти-з автоматизацією, зростанням списку та додатковими інструментами зв'язку, такими як Webinars та Live Live Чат, щоб допомогти підприємствам будувати свій особистий бренд, продати свою продукцію та послуги та створити громаду. Потрібна більш вдосконалена платформа? GetResponse Max та Max² - це рішення для вимогливих користувачів, які шукають розширені функції маркетингу та надійну підтримку.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Electronic Commerce Search & Discovery сумісна без голови та включає пошук на сайті на основі штучного інтелекту, інтелектуальний мерчандайзинг за категоріями, інтелектуальні рекомендації та механізм персоналізації, які працюють на основі намірів покупця в реальному часі. Klevu допоміг продавцям: збільшити конверсію з пошуку в 6 разів, збільшити AOV на 6% через пошук і збільшити конверсію електронної комерції на всьому сайті на 15%. Платформа пошуку та виявлення Klevu AI Search & Discovery Platform включає: пошук на сайті електронної комерції Klevu AI Багате автозаповнення та релевантні результати пошуку Пошук під час введення Обробка природної мови (NLP) Панель пошуку на сайті для самонавчання на основі штучного інтелекту Підтримує довгий хвіст і голосовий пошук Толерантність до помилок , стоп-слова та флексії Автоматизоване збагачення каталогу продуктів Тенденції пошуку та персоналізація в реальному часі Візуальне мерчандайзування результатів пошуку Пошук Просування продукту на основі ключових слів ----------------------- --------- Klevu AI Електронна комерція Мерчандайзинг Баланс ШІ та стратегічний контроль Автоматичний і візуальний мерчандайзинг сторінок колекції Динамічні фільтри та зручні для SEO макети сторінок колекції Плануйте заздалегідь кампанії та додавайте банери мерчандайзингу Перетягуйте візуальний мерчандайзинг Закріплюйте геройські продукти щоб завжди залишатися на вершині колекцій. Плануйте кампанії з обмеженим часом для візуальних банерів і покращення продукту. Економте час за допомогою простих правил копіювання для всіх категорій або вибраних категорій ------------------ -------------- Персоналізовані рекомендації щодо продуктів Гіперрелевантні рекомендації продуктів штучного інтелекту на основі пошуку Самонавчання з кожним клацанням миші, пошуковим запитом і покупкою Виберіть різноманітні типи рекомендацій, включаючи трендові, нові, високоякісні оцінені та пов’язані з минулими покупками Рекомендації щодо найпопулярніших продуктів (на основі кліків, переглядів і пошуку) Заохочуйте додатковий і перехресний продаж на головній сторінці, сторінці колекції, інформації про продукт і кошику. Механізм персоналізації Відображення найрелевантніших продуктів у найкращий час Проста готова активація та можливість повного налаштування за допомогою Klevu API Персоналізація всіх сторінок веб-сайту, включаючи домашню сторінку, сторінки зі списком, сторінки з інформацією про продукт і сторінки оформлення замовлення Персоналізуйте за допомогою невеликої історії взаємодії, використовуючи знання від інших. -------------------------------- Чому варто вибрати Klevu? Просте у використанні та швидке оцінювання Програмне забезпечення Klevu — це першочергово API і сумісна безголова обробка природної мови, яка використовується в пошуку. Штучний інтелект і машинне навчання для всього продукту. Цілодобова підтримка. Пошук не залежить від мови та спеціально створений для міжнародного магазину ----- --------------------------- Klevu допомагає людям знайти продукти, які вони хочуть купити. Завдяки технології виявлення на основі штучного інтелекту та НЛП Klevu дозволяє торговцям надавати гіперрелевантні, персоналізовані враження, засновані на намірах покупців у реальному часі. Технологія виявлення Klevu збалансовує автоматизацію штучного інтелекту та стратегічний контроль, її швидко та легко встановити та сумісна з усіма платформами електронної комерції. Klevu підтримує тисячі компаній електронної комерції по всьому світу та має офіси у Великобританії, США, Швеції, Фінляндії, Австралії та Індії.
Insider
useinsider.com
Insider — єдина платформа для створення індивідуального міжканального досвіду — дозволяє корпоративним маркетологам об’єднувати дані клієнтів через канали та системи, прогнозувати їхню майбутню поведінку за допомогою механізму штучного інтелекту та створювати індивідуальні умови для клієнтів. Маркетологи використовують платформу Insider для забезпечення узгодженого та захоплюючого досвіду в Інтернеті, додатках, Web Push, електронній пошті, SMS, WhatsApp Commerce тощо. Нещодавно отримавши статус єдинорога, Insider також отримав привітання від NASDAQ за те, що він став одним із єдинорогів у світі B2B SaaS, заснованих жінками. Нещодавно CrunchBase назвав співзасновницю та генерального директора Insider Ханде Сілінгір однією з найкращих жінок-керівників за межами США. Одна третина компаній зі списку Fortune 500 і провідних брендів у сфері роздрібної торгівлі, автомобілебудування та подорожей обирають Insider, щоб забезпечити персоналізований досвід на основі штучного інтелекту, який перевищує очікування клієнтів. Insider довіряють понад 1200 компаній у всьому світі, зокрема Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon і CNN.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai надає набір інструментів на основі штучного інтелекту, призначених для покращення досвіду електронної комерції. Інтерпретуючи та використовуючи різні характеристики та поведінку споживачів, Rosetta.ai адаптує інтерфейс веб-сайту до індивідуальних уподобань клієнтів, покращуючи їхній досвід онлайн-покупок. Пакет включає «Rosetta AdMatch», який представляє модель цільової реклами, призначену для залучення споживачів, які витрачають високі витрати, за допомогою персоналізованих онлайн-покупок. «Rosetta Engage» використовує алгоритми точних рекомендацій для оптимізації точок взаємодії під час покупки. «Rosetta Analytics» об’єднує дані про маркування продукту та аналіз споживчих уподобань, щоб отримати детальну інформацію про споживачів, яка перевершує ті, які надає Google Analytics. Нарешті, «Rosetta Automation» розширює залучення споживачів шляхом автоматизації маркетингових повідомлень у кількох каналах, враховуючи попередні взаємодії клієнта, щоб уникнути повторення. Загалом Rosetta.ai прагне покращити персоналізацію онлайн-покупок, підвищити рівень конверсії та стимулювати розвиток електронної комерції.
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