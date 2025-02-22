Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції покращує досвід онлайн-покупок, адаптуючи його до індивідуальних потреб споживачів. Відстежуючи поведінку користувачів у режимі реального часу по різних каналах, це програмне забезпечення надає персоналізовані повідомлення, які спрямовують користувачів до пошуку та придбання продуктів або послуг. Маркетологи та професіонали електронної комерції використовують це програмне забезпечення для збільшення онлайн-продажів. Як правило, програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції пропонується як окреме рішення, яке інтегрується з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і системами керування інформацією про продукт (PIM). Крім того, деякі постачальники поєднують його з програмним забезпеченням для електронної торгівлі або програмним забезпеченням для багатоканальної роздрібної торгівлі для більш комплексного підходу.
Запит на новий застосунок
Storyly
storyly.io
Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат вмісту дня — у мобільні програми та веб-сайти. Storyly Stories розширюють маркетингові стратегії мобільних брендів, дозволяючи їм взаємодіяти зі своєю аудиторією за межами екрану мобільного пристрою та створювати привабливі враження без будь-яких зусиль щодо розробки після інтеграції. Storyly довіряють понад 300 брендів у понад 40 країнах, включаючи, але не обмежуючись, Domino’s Pizza, Turkish Airlines, United Airlines, McDonald’s, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle і Birbank. Storyly Stories за своєю природою надають мобільним програмам і веб-сайтам можливість передати будь-яке повідомлення таким способом, який є помітним, знайомим та інтерактивним, а не нав’язливим. Завдяки своїй інтуїтивно зрозумілій студії та інформаційній панелі Storyly також дозволяє легко створювати привабливий контент, який відповідає стилю та дизайну будь-якої мобільної програми та веб-сайту. Ось що робить Storyly Stories більше, ніж коло — пропонує безмежний світ творчості, взаємодії та зв’язку.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
MyAlice
myalice.ai
Універсальний інструмент спілкування з клієнтами для соціально активних брендів Shopify і WooCommerce. Соціальна мережа – це нова електронна комерція. Тепер клієнти ставляться до вашого бренду як до людей і хочуть спілкуватися з вами в кількох каналах. Отже, ми створили сучасний спосіб продавати та підтримувати через медіа підтримки за допомогою розмов. Розблокуйте соціальну комерцію для свого бренду електронної комерції за п’ять простих кроків, щоб розвивати свій бізнес, будувати справжні стосунки з клієнтами та витрачати менше часу на закриття замовлень. 1. Підтримуйте та продавайте з однієї папки «Вхідні», як і ви, ми також ненавидимо перемикатися між незліченними соціальними програмами, веб-сайтами та магазинами. Отже, керуйте всіма своїми соціальними каналами, живим чатом і замовленнями електронної комерції з однієї спільної папки "Вхідні". 2. Керуйте своїми замовленнями в електронній комерції. Переглядайте та шукайте свій асортимент, створюйте або оновлюйте замовлення, діліться зображеннями продуктів, переглядайте інформацію про клієнтів — і все це, не виходячи з папки "Вхідні". 3. Економте час і ресурси на підтримці. Розгорніть чат-боти без коду за лічені хвилини, щоб заощадити години на підтримку, автоматично відповідати на типові запити та автоматизувати розмови кількома мовами. 4. Співпрацюйте зі своїми товаришами по команді. Отримайте повноцінний інструмент продажу квитків, щоб автоматично призначати, перепризначати учасників, створювати стандартні відповіді, додавати теги та залишати нотатки, щоб спільно підтримувати клієнтів. 5. Приймайте кращі рішення, навіть не намагаючись = Створюйте автоматичні звіти про користувачів, продажі, ефективність агентів і рейтинги клієнтів, щоб приймати кращі рішення для вашої команди. TLDR: MyAlice об’єднує все, що потрібно для бізнесу електронної комерції — канали соціальних мереж, живий чат, чат-бот, інвентар магазину, платіжний шлюз, мобільний додаток — усе на одній платформі, щоб ви могли продавати та підтримувати на ходу. Будь-коли. Де завгодно. Інтегрується з вашим магазином WooCommerce або Shopify, веб-сайтом, мобільним додатком і популярними соціальними каналами, такими як Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram і Line. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні або отримайте допомогу з міграції, щоб перейти з Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозволяє компаніям розуміти, залучати та ефективно утримувати клієнтів. - УНІФІКАЦІЯ ДАНИХ КЛІЄНТІВ: WebEngage дозволяє компаніям консолідувати дані клієнтів із різних джерел, надаючи статистику в реальному часі та забезпечуючи динамічну мікросегментацію для цільових кампаній на основі конкретних атрибутів і поведінки клієнтів. - БАГАТОКАНАЛЬНІ ПОДОРОЖІ: за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора робочих процесів WebEngage, що використовує функцію перетягування, компанії можуть легко проектувати та автоматизувати багатоканальні шляхи клієнтів, забезпечуючи узгоджену та персоналізовану роботу в таких каналах, як електронна пошта, SMS, push-сповіщення тощо. - ЦІЛЬОВІ КАМПАНІЇ: WebEngage дає можливість компаніям автоматизувати персоналізовані кампанії, ініційовані діями клієнтів і попередньо визначеними бізнес-подіями. Це забезпечує своєчасну та відповідну комунікацію для підвищення залученості клієнтів і коефіцієнтів конверсії. - МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ AI: Інформаційна панель WebEngage Analytics надає всі показники, необхідні для сегментації, залучення та утримання пріоритетних клієнтів, відтоку для конвертації вікон і оптимізації рентабельності інвестицій. Це дозволяє компаніям зосереджувати свої втручання та кампанії на максимальний вплив і кращу рентабельність інвестицій. - ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 1:1: WebEngage дозволяє компаніям запропонувати персоналізований досвід у великих масштабах. Враховуючи наміри користувачів, уподобання та інші відповідні дані, підприємства можуть адаптувати свої комунікації до кожного окремого клієнта, сприяючи багатоканальному залученню клієнтів. Що більше? Платформу WebEngage швидко та легко інтегрувати. Сумісний із діапазоном ESP та MSP, усе, що потрібно, це кілька годин від технічної команди. Присутність у всьому світі: зі штаб-квартирою в Індії, WebEngage розширив свою діяльність у всьому світі за допомогою офісів і присутності в регіоні Близького Сходу й Африки, Південно-Східної Азії та Південної Америки.
Moosend
moosend.com
Moosend — це потужне програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу з функціями світового класу, найсучаснішими потоками автоматизації та інструментами для створення потенційних клієнтів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес із першого дня, зберігаючи при цьому відзначений нагородами універсальний інтерфейс користувача . - Надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою Створюйте красиві професійні кампанії електронною поштою, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією як професіонал. -Керуйте своєю аудиторією. Надсилайте потрібну електронну пошту потрібній аудиторії за допомогою наших розширених функцій сегментації, організовуйте теги підписників і мінімізуйте кількість відписок. - Збільште свою аудиторію Створюйте, запускайте та оптимізуйте приголомшливі цільові сторінки та форми підписки за допомогою одного інструменту. - Автоматизуйте свій маркетинг. Автоматизуйте повторювані завдання та створюйте чудові персоналізовані цифрові можливості для своїх клієнтів. - Відстежуйте свої зусилля Вимірюйте свій маркетинговий успіх і збирайте потужні дані для прийняття кращих рішень. Ви можете безкоштовно спробувати Moosend і всі наші функції SMB і Enterprise безкоштовно! Кредитна картка не потрібна. Почніть роботу всього за 9 доларів США на місяць або зв’яжіться з нашою командою продажів, щоб розробити індивідуальний план для підтримки потреб вашого бізнесу. Скопіюйте та вставте у свій браузер такі посилання: - Спробуйте Moosend безкоштовно: https://moosend.com/register/ - Отримайте спеціальну пропозицію: https://moosend.com/contact-us/sales/
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією, щоб допомогти лідерам цифрового маркетингу створювати незабутні враження, які спілкуються з окремими людьми – у масштабі, у режимі реального часу та протягом життєвого циклу клієнта.
Personizely
personizely.net
Personizely — це інструментарій конверсійного маркетингу, який використовується для отримання максимальної користі від кожного відвідувача веб-сайту, збираючи його контактну інформацію, збільшуючи середню вартість замовлення та збільшуючи продажі за допомогою цільових спливаючих вікон. Це спрощує створення спливаючого вікна з високою кількістю конвертацій за допомогою простого у використанні конструктора, який дає вам повну свободу дизайну. Тоді як за допомогою інструмента персоналізації веб-сайту ви можете легко редагувати свій веб-сайт відповідно до історії активності відвідувача, джерела переходу, геолокації, пристрою, вартості кошика, історії замовлень та багато іншого, розділяючи веб-сайт на варіанти за допомогою візуального редактора на сайті.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для своїх розділів, таких як «Рекомендовано для вас» або «Вам може сподобатися».
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, яка надає сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точні рекомендації на основі сеансів, які не порушують і не ставлять під загрозу конфіденційність клієнтів. Ми допомагаємо компаніям залучати своїх клієнтів. Ми допомагаємо людям знайти продукти, які їм подобаються. Ми допомагаємо перетворити цікавість на вірність.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Rejoiner
rejoiner.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу для електронної комерції, створене експертами, на яких ви можете розраховувати 24 години на добу, без вихідних. Інші платформи електронної пошти змушують вас робити сам, залучати агентство або наймати більше штатного персоналу. Rejoiner поставляється з експертами з електронної пошти, які працюють із вашою маркетинговою командою. Зменште накладні витрати, виконуйте швидше та зростайте прибутковіше. Маркетинг електронною поштою для електронної комерції — це все, що ми робимо.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних листів і ефективно відновлювати втрачених покупців. SafeOpt, якому довіряють понад 1000 брендів електронної комерції, бездоганно інтегрується з існуючими маркетинговими стратегіями, забезпечуючи значне зростання доходу та оптимізуючи веб-трафік.
Socital
socital.com
Socital — це маркетингова платформа електронної комерції, яка допомагає маркетологам залучати потенційних клієнтів, перетворювати анонімних і покинутих відвідувачів на клієнтів і збільшувати продажі. Socital надає унікальний набір інструментів для збору даних, сегментації бази даних електронної пошти, оптимізації переходів, націлювання та персоналізації.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit забезпечує керовану оптимізацію конверсій, яка допомагає найбільшим інтернет-брендам збільшити продажі, залучити нових потенційних клієнтів, зупинити відмову та збільшити залучення нових клієнтів. Внутрішні творчі групи та команди розробників ідеально узгоджують технології UpSellit на цільових етапах конверсії, служачи продовженням вашої маркетингової групи. Гнучкі моделі ціноутворення UpSellit підходять для задоволення потреб будь-якого бізнесу та дозволяють роздрібним торговцям будь-якого розміру побачити справжній вплив оптимізації коефіцієнта конверсії. Набір послуг для керування UpSellit включає: - Ремаркетинг електронною поштою - Стимулювані стратегії - SMS-кампанії - Стратегії, орієнтовані на цінності - Технологію перебудови кошиків - Контрольні групи - Розширені тести AB - Поведінковий аналіз - Захист від помилок
Poltio
poltio.com
Рішення Poltio без вбудованого коду, адаптивні та дозволені, дають змогу брендам/агенціям гуманізувати відкриття продукту та фіксувати дані нульової сторони в реальному часі / отримувати неупереджену статистику / посилювати ... Показати більше OI під час створення сегментів і персонажів. Просто виберіть правильне рішення, як-от інтелектуальне опитування, захоплюючий тест або вікторина з рекомендаціями продукту/пошук подарунків. Тести щодо продукту не лише покращують покупки клієнта, але й забезпечують чудовий досвід і покращують шлях клієнта завдяки керованим продажам.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості сторонніх даних! Розширюйте свій список маркетингових повідомлень електронною поштою та SMS-повідомленнями, збирайте дані нульової сторони та сприяйте збільшенню продажів за допомогою висококонверсійних тестів щодо рекомендацій продуктів, захоплюючих багатокрокових форм, опитувань на сайті та електронної пошти, цільових сторінок і центрів налаштувань. Скористайтеся повною мірою потужністю даних і швидко отримайте переваги персоналізованого доступу до сайту, електронної пошти, SMS і перенацілювання. Digioh дозволяє маркетологам збирати більше даних без згоди споживачів, ніж БУДЬ-ЯКА платформа на ринку, і використовувати ці дані в УСІХ маркетингових каналах як на мікро-, так і на макро-масштабах. Збільшуйте кількість конверсій, розгортаючи тести з рекомендаціями щодо продукту, реалізовуючи опитування, щоб дізнатися про своїх клієнтів, і продовжуючи розмову електронною поштою чи SMS на основі цієї інформації – збільшуючи ймовірність отримання нових клієнтів, вищий LTV і нижчі показники відмови . З понад 1400 клієнтами, понад 200 інтеграціями та 2 мільярдами біт даних нульової сторони, що збираються щодня, немає платформи, сильнішої за Digioh, щоб допомогти брендам збільшити приріст доходу, покращити взаємодію з клієнтами та збирати + активувати дані нульової сторони в майбутньому. -мислення, інноваційні шляхи. А завдяки команді Digioh із повним набором послуг дизайну та технічної підтримки клієнти Digioh починають працювати швидше, забезпечуючи швидшу рентабельність інвестицій та досягаючи поступового успіху протягом 30 днів!
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментування та просування всіх операцій у магазині та онлайн.
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тисячами, навіть мільйонами клієнтів у всьому світі. Actito націлений на середні та великі компанії, які хочуть проводити всю свою маркетингову діяльність з однієї простої у використанні платформи. Усі дані клієнтів, які ви збираєте, централізовані та консолідовані на платформі даних клієнтів і стають доступними для адаптації, націлювання та персоналізації своєчасних повідомлень через основні маркетингові канали, а саме електронну пошту, мобільний зв’язок і Інтернет. Actito забезпечує повну відповідність останнім європейським загальним правилам захисту даних (GDPR), дозволяючи маркетологам зосередитися на побудові тривалих і прибуткових відносин із клієнтами. Actito здійснює свою європейську діяльність із головного офісу в Бельгії, а також має офіси у Франції та Нідерландах. Actito також представлений у Північній Америці з офісом у Канаді. Понад 250 клієнтів використовують платформу по всьому світу, включаючи ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF і KIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
Wyng
wyng.com
Wyng допомагає брендам розвиватися та розуміти свою аудиторію, щоб надавати більш відповідний досвід. За допомогою Wyng маркетологи можуть легко створювати інтерактивний цифровий досвід, який залучає клієнтів у потрібний момент, отримує преференції та інші дані нульової сторони та персоналізує в режимі реального часу. Незалежно від того, чи це опитування щодо пошуку продукту, рекламна акція чи центр уподобань, досвід Wyng завжди своєчасний, зручний і пропонує споживачам справжню цінність. Wyng обслуговує понад 250 світових брендів, у тому числі AAA, Disney, Estée Lauder, Sony та Unilever, які використовують Wyng для стимулювання участі, збільшення продажів і зміцнення довіри споживачів і прихильності до бренду.
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році,-це рішення Martech, орієнтоване на продуктивність, яке дає можливість брендам досягти більш високих конверсій та утримання клієнтів. З моменту створення, фокус наших унікальних технологій послуг завжди була здатністю повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або роздрібний магазин та вдосконалювати нове придбання клієнтів, утримання та лояльність до бренду. Після запуску та досягнення глобального масштабу платформа та бізнес Vizury були придбані Affle у 2018 році.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx є конструктором досвіду для веб-ери після ШІ. Це інтерфейсна платформа «все в одному», яка дозволяє компаніям будь-якого розміру створювати автентичні, високопродуктивні цифрові можливості. Deco.cx — це конструктор досвіду для ери Інтернету після ШІ. Це інтерфейсна платформа «все в одному», яка дозволяє компаніям будь-якого розміру створювати автентичні, високопродуктивні цифрові можливості.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClarity дозволяє надавати вашим клієнтам дуже персоналізований і релевантний досвід онлайн-покупок за допомогою широкого спектру інтелектуальних функцій персоналізації електронної комерції, перетворюючи ваших онлайн-відвідувачів на лояльних клієнтів. Програмне забезпечення сумісне з усіма платформами електронної комерції та пропонує плагіни/розширення для Magento 1x і 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce і Kooomo. PureClarity ефективно працює з будь-яким обсягом даних і приступає до роботи з першого дня. Зазвичай підприємства швидко починають бачити позитивні результати. Функції PureClarity включають: Персоналізований вміст – дозволяє створювати актуальні та захоплюючі діалоги 1-2-1. Відображайте цільовий вміст і рекламні банери, релевантні кожному відвідувачу в Інтернеті. Перетворіть їх на постійних і лояльних клієнтів, показуючи акції, пропозиції та зображення, які їх цікавлять. Інтелектуальні рекомендації, які знають, чого хочуть ваші клієнти, ще до того, як вони це зроблять. Показуючи клієнтам потрібний продукт у потрібний час на шляху клієнта, ви можете збільшити конверсію в Інтернеті та дохід. Дозвольте штучному інтелекту PureClarity продавати додаткові та перехресні продажі продуктів у режимі реального часу протягом усього шляху клієнта, щоб максимізувати ваші онлайн-продажі. Персоналізація в пошуковій системі – переведення ваших клієнтів із пошуку прямо до каси. Ви можете полегшити клієнтам пошук саме того, що вони шукають, відображаючи персоналізовані рекомендації продуктів і вміст у режимі реального часу під час пошуку на вашому веб-сайті та на сторінках результатів пошуку. Персоналізація в електронній пошті, яка повертає ваших клієнтів у вашу воронку продажів. Залучайте клієнтів назад на свій веб-сайт, додаючи продукти, адаптовані до їх досвіду на сайті. Переконайте своїх клієнтів купувати, купувати знову або знову відвідати покинутий кошик. Чому б не створити стимул, щоб справді зацікавити їх. PopUps, які привертають увагу клієнтів! Створюйте персоналізовані спливаючі вікна та знімайте спливаючі вікна електронною поштою, щоб стимулювати залучення та підвищувати коефіцієнт онлайн-конверсії. Статистика й аналітика, які розуміють цінність і потенційну купівельну спроможність кожного з ваших клієнтів. Ви можете отримати повне уявлення про поведінку своїх відвідувачів, сегменти клієнтів і ефективність кампанії та дізнатися, як максимізувати потенціал своїх веб-сайтів для подальшого збільшення прибутку.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко інтегрується з будь-якою сторонньою системою та дозволяє легко налаштовувати будь-які бізнес-критерії безпосередньо на платформі. Acquia Marketing Cloud, створена для всіх команд, яким потрібен доступ до даних клієнтів, підтримує бізнес у різних доменах, брендах, регіонах і на веб-сайтах. Підвищте гнучкість маркетингу, одночасно підготувавши свій бізнес до майбутнього. Отримайте гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів, підвищуючи ефективність роботи між відділами.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize — це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає магазинам електронної комерції отримати максимальну віддачу від кожного відвідувача веб-сайту, збільшуючи конверсії, AOV і утримання клієнтів за допомогою персоналізованих рекомендацій щодо продуктів. Aqurate надає детальні рекомендації щодо продукту кожному відвідувачу веб-сайту на основі їхньої попередньої взаємодії з магазином. Aqurate надає кілька типів рекомендацій щодо продуктів, до яких можна отримати доступ після інтеграції магазину електронної комерції: перехресні продажі, додаткові продажі, схожі, замінники, рекомендовані для вас, нові в магазині, популярні зараз тощо. Клієнти можуть вибрати, на яких конкретних сторінках їх відображати, щоб підвищити свої маркетингові KPI. Персоналізовані рекомендації щодо продуктів Aqurate можна відображати на різних сторінках веб-сайту, у додатку або надсилати електронною поштою чи WhatsApp. Він автоматично відображає рекомендації навіть для щойно доданих товарів. Aqurate інтегровано з різними платформами та інструментами електронної комерції, такими як Shopify, Magento, Shopware, Mailchimp, Klaviyo тощо.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart довіряють понад 3000 магазинів Shopify і Shopify Plus. Ми пропонуємо підприємствам електронної комерції можливість збільшити продажі та відносини з клієнтами за допомогою розмовного текстового маркетингу. Використовуючи TxtCart, ваша команда зможе нарощувати список підписників, які відповідають вимогам, використовувати історичні дані Shopify вашого магазину для створення цільових SMS-маркетингових кампаній, зменшувати кількість покинутих візків і вести двосторонні розмови з клієнтами, відкриваючи абсолютно новий маркетинговий канал для підвищення значущої рентабельності інвестицій. . Ми настільки впевнені в пропозиції наших продуктів, що гарантуємо 10-кратну рентабельність інвестицій або повернення ваших грошей, що є провідною статистикою в галузі. Ми повністю віддалена команда з понад 20 співробітників у США, Канаді та за їх межами! Ми є компанією, яка в першу чергу займається підтримкою клієнтів, але більш ніж будь-що інше, наша конкурентна перевага полягає в тому, що ми неймовірно орієнтовані на результати, від наших гарантій до наших результатів і наших цін.
Experro
experro.com
Experro — це найкраща цифрова платформа, яка може надати кожному відвідувачу швидкий, персоналізований і незабутній досвід електронної комерції. Цю повністю керовану платформу можна повністю компонувати та поставляється з Headless CMS, візуальним конструктором сайтів, пошуком і мерчандайзингом зі штучним інтелектом, платформою даних клієнтів і майбутніми функціями автоматизації маркетингу. Використовуючи Experro, клієнти можуть насолоджуватися блискавичним і захоплюючим досвідом, а команди маркетингу та електронної комерції можуть використовувати інструменти без коду для запуску нових цифрових інтерфейсів на вимогу. Розробники можуть зосередитися на змістовній роботі замість складних стеків технологій. Якщо ви хочете створити неймовірно швидкий веб-сайт або магазин електронної комерції без голови, Experro — це рішення, яке змінює правила гри.
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — це провідна платформа соціальної комерції, створена для автоматичного імпорту веб-магазинів у Facebook, повністю налаштовуючи їх відповідно до арени Facebook і зовнішнього вигляду оригінального бренду.
Hello Retail
helloretail.com
Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції Hello Retail збільшить середній розмір кошика, приверне більше клієнтів і підвищить лояльність клієнтів. Hello Retail персоналізує ваш магазин електронної комерції, показуючи потрібний продукт потрібному клієнту в потрібний час. Hello Retail створює персоналізований досвід завдяки розпізнаванню поведінки на основі штучного інтелекту, результатом чого є надійні рекомендації щодо продуктів, пошук і електронні листи, які сприятимуть збільшенню перехресних продажів у вашій електронній комерції. Наш підхід до наших клієнтів полягає в тому, що ваш успіх є нашим успіхом, тому ви матимете експертів, які навчатимуться та керуватимуть вашим обліковим записом.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance — це універсальна платформа персоналізації, яка допомагає компаніям, орієнтованим на комерційну діяльність, забезпечувати підвищення прибутків на веб-сайтах, у програмах, електронних листах, SMS і рекламі — технічні знання не потрібні. Платформа економить ваш час, підвищує конверсію та інтегрується з вашим набором технологій. У середньому клієнти бачать, що на 30% онлайн-продажів впливає Fresh Relevance.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналізувати взаємодію з користувачами та стимулювати зростання доходів. Від збору даних першої сторони до розширеної аналітики, Salesfire використовує потужність штучного інтелекту, щоб ідентифікувати більше покупців, покращити ретаргетинг і перетворити дані відвідувачів у продажі.
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і технологію GPT, він може витягти намір із загального речення, щоб повернути відповідні результати продукту. Модулі Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻's Related Products, Related Keywords and Related Categories підвищують залученість і допомагають покупцям уточнити свій пошук лише одним клацанням миші. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 надихає покупців досліджувати ваш каталог за допомогою відповідних рекомендацій, які підвищують середню вартість замовлення. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 може оптимізувати ваше рішення за допомогою глибоких показників, частих A/B-тестів і персоналізованої експертної підтримки пошуку.
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні результати зі швидкістю викривлення. Ми пропонуємо платформу персоналізації з чудовою здатністю надавати персоналізовані результати пошуку та рекомендацій. Базуючись на поведінці користувачів у реальному часі, наша платформа адаптується до унікальних інтересів і дій користувача та забезпечує відмінні результати з деформованою швидкістю. Результатом є фантастична взаємодія з користувачами, а підприємства електронної комерції отримують вигоду від надзвичайної адаптивності платформи, гнучкої інтеграції, надшвидкого двигуна та автоматизованого навчання. Шукайте в продуктах, варіантах, категоріях і вмісті, надавайте персоналізовані рекомендації щодо продуктів, персоналізуйте порядок сортування під час перегляду категорій і активації, напр. для автоматизації маркетингу. Relewise підтримує мільйони продуктів і варіантів, де всі дані зберігаються, і де дані аналізуються та використовуються в режимі реального часу без затримки. Все працює без збоїв у B2C і B2B. Крім того, Relewise повністю охоплює B2B з цільовими функціями, такими як підтримка персоналізації асортименту, що відповідає потребам клієнта, сегментація клієнтів і багатокористувацькі облікові записи клієнтів (і кошики). Жодної гарячки, багато прямої розмови та ніколи не нудно Ми віримо, що чудові стосунки — це все, і що чудовий діалог — це те, з чого вони починаються. Ось чому наша продукція змінюється відповідно до потреб наших клієнтів і чому ми дуже серйозно налаштовані на надання найвищої якості продуктів HOW і послуг, що перевищують ці межі. Довіра є нашою найсильнішою валютою, і ми обіцяємо надавати вам усі чесні розмови без гарячої реклами. Ми також обіцяємо, що все буде цікаво – нами рухає нескінченне бажання досліджувати та розробляти щось краще, ніж те, що є.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ був розроблений, щоб збільшити конверсію продажів, AOV і CLTV за допомогою найкращої існуючої системи керування підписками та виставлення рахунків. Завдяки понад 500 прямих інтеграцій тепер ви можете відмовитися від плати за додатки сторонніх розробників і дозволити Checkout Champ виконувати всю роботу. За допомогою нашого простого конструктора з перетягуванням і скиданням ви можете за лічені хвилини створити найшвидше завантажувальну процедуру оформлення замовлення та збільшувати продаж одним клацанням миші, що може одразу збільшити конверсію ваших продажів у 2-3 рази. А з нашою системою спліт-тестування A/B ви можете справді оптимізувати процес оформлення замовлення. Ви також можете побудувати весь свій магазин у системі, даючи вам повний контроль, а також збільшення продажів і значне зниження витрат.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих комерційних відео в реальному часі. Завдяки наскрізним рішенням для систем торгових точок, оптимізації складів, продажів у реальному часі, автоматизації маркетингу, програм для покупок і веб-магазинів CommentSold пропонує все, що потрібно компаніям для процвітання в Інтернеті.
Okkular.io
okkular.io
Tag-Gen від Okkular допомагає роздрібним торговцям у сфері моди та меблів, створюючи безперебійний процес мерчандайзингу, забезпечуючи ефективне виявлення продукту та адаптацію продукту онлайн. Рішення Okkular Tag-Gen допомагає автоматизувати процес позначення продукту за допомогою передової технології глибокого навчання. Наше рішення пропонує відповідні теги на основі зображень продуктів вашого бренду.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Штучний інтелект Black Crow допомагає компаніям будь-якого розміру підвищити прибутковість за допомогою можливостей машинного навчання. Ми сприяємо зростанню бренду електронної комерції, розкриваючи приховану цінність даних клієнтів, якими ви вже володієте.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics пропонує масштабоване програмне забезпечення для автоматизації тексту електронної комерції, яке вирішує проблеми, з якими сьогодні стикаються команди контенту компаній електронної комерції. Оскільки програмне забезпечення засноване на перетворенні даних у текст, ця технологія допомагає компаніям електронної комерції створювати узгоджені та точні описи продуктів у великому масштабі та на 110 мовах у світі інструментів машинного навчання (ML) для створення контенту. Як це сталося: Одного разу AX Semantics найняла авторів, щоб створити сторінку вмісту за 150 євро. Краудсорсинг знизив витрати, а потреба в контенті різко зросла. Компанії також усвідомили, що їм потрібно конкурувати в глобальній економіці, а не лише на регіональному рівні. Майже через десять років нашої подорожі стало зрозуміло, що нам потрібен спосіб зробити генерацію вмісту швидшою, кращою та економічнішою. У результаті ми створили продукт, який без особливих зусиль справляється зі створенням великої кількості вмісту. Наше програмне забезпечення генерує вміст, який майже не відрізняється від написаного людиною. Ми сприймаємо себе як письменницьку компанію, яка базується на даних і науці. Наша послуга на основі передплати (від €899 на місяць) надає користувачам доступ до технології NLG, яка дозволяє їм автоматизувати створення контенту. Наше програмне забезпечення не є «чорною скринькою», яка автоматично створює вміст. Замість цього він дозволяє створювати вміст на 110 мовах. За допомогою AX Semantics компанії можуть налаштовувати робочі процеси контенту як для команд контенту, так і для перекладачів, а також використовувати переваги машинного навчання (ML). Програмне забезпечення дуже ефективно використовується в електронній комерції на всіх ринках для створення описів продуктів, друку каталогів, цінників тощо. Однак, оскільки ринок і потреба в контенті та робочих процесах на основі штучного інтелекту продовжують розвиватися, практичне застосування програмного забезпечення безмежне.
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа персоналізації на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям електронної комерції покращити взаємодію з клієнтами та збільшити кількість конверсій. Рішення для зростання Збільшують конверсії та утримання завдяки персоналізованим рекомендаціям, кампаніям із залучення та стратегіям дорожчих продажів. Пошук і виявлення Покращує покупки за допомогою персоналізованого пошуку, динамічного фільтрування та пошуку продуктів. Канальний маркетинг Стимулює багатоканальне сегментоване залучення через електронну пошту, push-повідомлення. Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як підвищити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення, динамічні пакети; Рішення для даних клієнтів, включаючи сегментацію, профілі клієнтів; Рішення міжканального маркетингу, як-от електронна пошта та Push-повідомлення, і рішення для мерчандайзингу, як-от Search Box, Searchandising тощо.
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і залучити їх (Marketing Automation) за допомогою універсальної маркетингової хмари електронної комерції. Система складається з двох розділів: Learn & Engage. Дізнайтеся: розширена статистика, сегментація RFM і детальний перегляд для кожного клієнта (навіть із статистикою соціальних мереж). Engage: 20 готових до надсилання сценаріїв, включаючи відновлення покинутих карток, надсилання рекомендацій і збільшення доходу за допомогою перехресних продажів на основі наших алгоритмів аналізу клієнтів. Маркетингова машина — це щось більше, ніж проста система рекомендацій: вона дозволяє легко реалізувати ідею сегмента в кожній електронній комерції.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це комплексна платформа персоналізації електронної комерції, яка покращує ефективність і прибутковість вашого веб-магазину, заощаджуючи ваш час і стимулюючи розвиток вашого бізнесу. Використовуючи провідний у галузі штучний інтелект для посилення гіперрелевантності протягом усього шляху клієнта, ми автоматизуємо вищі коефіцієнти конверсії, розміри кошика та вартість замовлень. У Clerk ми прагнемо надати нашим клієнтам усі необхідні інструменти, щоб отримати максимальну віддачу від нашої платформи персоналізації електронної комерції. Ми допомагаємо нашим клієнтам збільшити їхні продажі за допомогою динамічних рекомендацій щодо продукту, персоналізованих електронних листів, ефективного пошуку на сайті та сегментації аудиторії: усе це за допомогою нашого рішення без файлів cookie. Ми тут, щоб надати нашим клієнтам у всьому світі можливість персоналізувати покупки для своїх користувачів. Багато деталей про наші товари та послуги доступні на нашому веб-сайті, включаючи регулярні оновлення продуктів. Ми усвідомлюємо, наскільки важливо інформувати вас про останні зміни та функції продукту, щоб ви завжди могли бути в курсі. Щоб краще зрозуміти доступні рішення та те, яку користь вони можуть принести вашій організації, ми також надаємо приклади користувачів для різних продуктів. Наші тематичні дослідження показують, як інші компанії збільшили свої продажі за допомогою технології штучного інтелекту Clerk. Окрім наших ресурсів, ми надаємо спеціальну допомогу через наш веб-сайт, надаючи вам швидкий доступ до нашої групи професійних технічних експертів. Наша команда прагне надати вам найкращі поради та допомогу, щоб ви могли максимально використати нашу платформу. Ми впевнені, що наші рішення для персоналізації на основі штучного інтелекту можуть допомогти вам у досягненні ваших професійних цілей, тому дозвольте нам допомогти вам розвивати ваш бізнес і досягати бізнес-цілей.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — це платформа на основі штучного інтелекту, яка спеціалізується на персоналізації веб-сайтів і оптимізації коефіцієнта конверсії. Він надає маркетологам багатофункціональний простір для тестування, оптимізації та персоналізації веб-сайтів. Платформа має можливість запускати необмежену кількість варіацій, що сприяє швидкому тестуванню нових концепцій та ідей. Використовуючи генеративну технологію штучного інтелекту, він також пропонує рішення для блокування автора, надаючи пропозиції щодо копіювання. Найбільшою перевагою Intellimize є його здатність надавати персоналізацію 1:1 за допомогою оптимізації ШІ. Він демонструє унікальні варіанти веб-сайтів для кожного відвідувача на основі їхньої індивідуальної поведінки та вподобань, таким чином персоналізуючи взаємодію з користувачем без необхідності перших чи сторонніх даних. Платформа Intellimize підтримує широкий спектр галузей, включаючи, але не обмежуючись, SaaS та електронну комерцію. . Його можна використовувати для A/B-тестування, оптимізації цільової сторінки та спеціальної персоналізації для операцій електронної комерції та SaaS. Функція аналітики платформ надає розуміння впливу експериментів на різні сегменти, допомагаючи користувачам зрозуміти вплив їхніх стратегічних рішень. Слід зазначити, що Intellimize легко інтегрується з різними маркетинговими й аналітичними інструментами. Окрім технології штучного інтелекту, Intellimize пропонує професійні послуги, команду успіху клієнтів і кероване навчання. Команда професійних послуг є розширенням можливостей платформи та включає стратегічних та аналітичних експертів з CRO, щоб допомогти користувачам досягти своїх цілей оптимізації.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat надає професійні рішення для торгівлі в чаті для широкого кола роздрібних торговців у Гонконгу, Тайвані, Сінгапурі, Малайзії та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Як офіційний постачальник бізнес-рішень WhatsApp і офіційний партнер Meta та LINE, ми пропонуємо передові бізнес-рішення в каналах соціальних повідомлень (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE і чат на веб-сайті) із підвищеною ефективністю, аналізом поведінки користувачів і, таким чином, розробкою стратегії ремаркетингу. З метою розкриття потенціалу чат-комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями, автоматизації маркетингу, роздрібної торгівлі онлайн-об’єднання та офлайн-торгівлі, соціальної платформи даних клієнтів, «Omni AI», який інтегрований із ChatGPT, а також каталогу та платежів WhatsApp, Omnichat оснащує компанії щоб забезпечити безперебійну подорож клієнта, щоб отримати можливості, які виникають у середовищі багатоканальної роздрібної торгівлі. Функція онлайн-злиття-офлайн-продажів може легко скеровувати відвідувачів з онлайн-каналів до продавців у звичайних магазинах для подальшої роботи, полегшуючи конверсії та відстеження доходу в Інтернеті та офлайн. Використовуючи ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на основі штучного інтелекту служить цифровим помічником для роздрібних продавців, щоб обробляти запити клієнтів, рекомендувати продукти та полегшувати планування маркетингових кампаній. Каталог і оплата WhatsApp дозволяє роздрібним торговцям завершити шлях клієнта в WhatsApp, від перегляду продуктів, спілкування з призначеними продавцями до здійснення покупок, скорочення прийняття рішень і прискорення процесу купівлі покупцями, а також отримання миттєвого доходу продавцям. Досягнувши 300% річного поточного доходу (ARR) протягом останніх трьох років поспіль, Omnichat надає можливості понад 5000 компаніям роздрібної торгівлі та електронної комерції, включаючи Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Віта Грін та державні департаменти.
Beamer
getbeamer.com
Beamer — це інструмент спілкування з клієнтами для випусків продуктів, який відкриває двосторонній зв’язок прямо з вашого додатка, щоб легко охопити, залучити та почути від ваших клієнтів.
Releva
releva.ai
Releva — це комплексне рішення для автоматизації штучного інтелекту для розвитку електронної комерції. Компанія надає платформу автоматизації маркетингу, яка персоналізує веб-сайт і багатоканальний канал для підвищення коефіцієнтів конверсії, середньої вартості замовлень, життєвої цінності клієнтів і призводить до зростання доходу з неймовірною рентабельністю інвестицій. Lucy, штучний інтелект Releva, технологія, схожа на чат GPT, відповідає на найважливіші питання продажів і маркетингу, наприклад, що хоче кожен користувач; коли вони цього хочуть; який діапазон цін прийнятний; який цифровий канал є перевагою, а які креатив і розповідь резонують з кожним користувачем. Місія Releva полягає в тому, щоб створити користувацький досвід, схожий на той, який вони можуть мати лише в невеликому місцевому магазині. Ми робимо це шляхом оптимізації персоналізації за допомогою етичної багатоканальної взаємодії між брендами та їхніми споживачами. Releva глибоко інтегрується з кожним магазином електронної комерції та всіма цифровими каналами, які залучають трафік і збільшують кількість конверсій. Платформа стабільно генерує 20%+ збільшення доходу в поєднанні з приголомшливим 51x+ ROI.
Justuno
justuno.com
Набір інструментів конверсії Justuno включає залучення потенційних клієнтів (SMS і електронна пошта), пропозиції виходу, залишення кошика, банери, рекомендації щодо продукту та багато іншого, щоб створити найкращий шлях конверсії, який доставляє правильне повідомлення потрібному покупцеві в потрібний час. - Збирайте більше нульових і власних даних і надсилайте їх у свої існуючі маркетингові інструменти (у нас є понад 100 інтеграцій і їх кількість постійно зростає) - Провідна в галузі фіксація потенційних клієнтів електронною поштою та SMS (двоетапне, торкніться до тексту тощо) для оптимального зростання - Понад 80 розширених правил націлювання, включаючи географічне націлювання (аж до поштового індексу), наміри виходу, вміст кошика, джерело трафіку тощо - Виконайте A/B-тести, щоб оптимізуйте кампанії - Використовуйте рекомендації щодо продукту будь-де на вашому сайті, включаючи додаткові продажі, перехресні продажі, бестселери, нещодавно переглянуті тощо - Отримайте доступ до попередньо створеної бібліотеки шаблонів для понад 200 дизайнів від провідних партнерів галузі та нас, щоб почати негайно. Шукаєте більше? - Збільште середню вартість замовлення: за допомогою динамічних банерів доставки, рекомендацій у кошику/оформлення замовлення тощо - Відстежуйте ефективність у режимі реального часу: інформаційна панель Justuno показує корисну статистику в режимі реального часу, щоб підтримувати ваші кампанії якнайкраще - Розширюйте списки електронної пошти та SMS: Інтеграція Justuno з провідними в галузі SMS і ESP дає змогу надсилати електронну пошту та SMS одночасно на ваші платформи а також створюйте двоетапні форми для потенційних клієнтів, використовуйте опції дотику до тексту на мобільних пристроях тощо - Створюйте зручні для мобільних пристроїв враження: перевертайте більше відвідувачів вашого веб-сайту з мобільних пристроїв за допомогою оптимізованих рекламних акцій для мобільних пристроїв, які відповідають найкращим практикам Google - Покращена рентабельність інвестицій у платні медіа : Функції Audience Sync від Justuno щогодини синхронізують ваші списки передплатників для останнього повторного націлювання та пошуку потенційних клієнтів для максимізації ефективності кампанії - Приховано Поля: Збирайте додаткову інформацію від відвідувачів, як-от дані UTM, IP-адресу, першу URL-адресу, на яку потрапили, використаний код купона тощо). Поєднайте це з опціями для максимальної персоналізації в автоматизованих потоках. - Шукаєте рішення для свого безголового магазину? Justuno підтримує безголові веб-сайти для брендів, яким потрібно створити найкращий зовнішній досвід. Зв'яжіться з нами для уточнення деталей!
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp та інші, звертаються до VWO для проведення та масштабування своїх цифрових експериментів. VWO є провідною у світі платформою веб-тестування та оптимізації конверсій, яка дає змогу зростаючим компаніям оптимізувати роботу в Інтернеті на настільних комп’ютерах, мобільних та інших пристроях, щоб забезпечити унікальний досвід. Збираючи інформацію про користувачів, розставляючи пріоритети гіпотезам, плануючи дорожню карту, проводячи тести, аналізуючи результати – VWO дозволяє охопити всі 9 ярдів. VWO продумано розроблено для зручності експериментів. Ви можете запустити тест за лічені хвилини без допомоги ІТ-спеціалістів. Завдяки сертифікатам, включаючи BS і ISO, VWO повністю відповідає GDPR і забезпечує надійну безпеку за проектом і за замовчуванням. Завдяки найкращій у галузі цілодобовій підтримці та рівню задоволеності клієнтів 98%, обслуговуючи мільярд запитів на день, забезпечуючи 100% безвідмовної роботи – VWO створено для підприємств! Глобальна клієнтська база VWO включає такі бренди, як Vodafone, Samsung, Toyota і eBay, і на сьогодні допомогла більш ніж 4500 брендам по всьому світу провести понад 600 000 експериментів.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одне з оригінальних і найбільш надійних рішень електронної комерції. Протягом останніх 16 років Searchspring розробив цілий набір продуктів для електронної комерції, щоб допомогти онлайн-магазинам забезпечити найвищий досвід покупців за допомогою пошуку, мерчандайзингу, персоналізації та звітності. Команда експертів з електронної комерції Searchspring забезпечує повну інтеграцію з персоналізованою адаптацією та постійною підтримкою від нагородженої команди Customer Success. Як платформа №1 для пошуку, мерчандайзингу та персоналізації, створена виключно для електронної комерції, Searchspring отримує потрібний продукт потрібній людині в потрібний час. Такі клієнти, як Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet’s Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang і Ripcurl, довіряють Searchspring, щоб допомогти збільшити розмір кошика, конверсії та постійних клієнтів.
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