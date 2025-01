Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Соломонові Острови

Hello Retail

Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції Hello Retail збільшить середній розмір кошика, приверне більше клієнтів і підвищить лояльність клієнтів. Hello Retail персоналізує ваш магазин електронної комерції, показуючи потрібний продукт потрібному клієнту в потрібний час. Hello Retail створює персоналізований досвід завдяки розпізнаванню поведінки на основі штучного інтелекту, результатом чого є надійні рекомендації щодо продуктів, пошук і електронні листи, які сприятимуть збільшенню перехресних продажів у вашій електронній комерції. Наш підхід до наших клієнтів полягає в тому, що ваш успіх є нашим успіхом, тому ви матимете експертів, які навчатимуться та керуватимуть вашим обліковим записом.