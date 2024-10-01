Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Камерун Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції покращує досвід онлайн-покупок, адаптуючи його до індивідуальних потреб споживачів. Відстежуючи поведінку користувачів у режимі реального часу по різних каналах, це програмне забезпечення надає персоналізовані повідомлення, які спрямовують користувачів до пошуку та придбання продуктів або послуг. Маркетологи та професіонали електронної комерції використовують це програмне забезпечення для збільшення онлайн-продажів. Як правило, програмне забезпечення для персоналізації електронної комерції пропонується як окреме рішення, яке інтегрується з платформами електронної комерції, програмним забезпеченням кошика для покупок і системами керування інформацією про продукт (PIM). Крім того, деякі постачальники поєднують його з програмним забезпеченням для електронної торгівлі або програмним забезпеченням для багатоканальної роздрібної торгівлі для більш комплексного підходу.