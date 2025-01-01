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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції допомагає онлайн-бізнесу виявляти транзакції з високим ризиком і оцінювати потенційні ризики для припинення шахрайства. Використовуючи алгоритмічний аналіз, це програмне забезпечення зменшує ймовірність шахрайських замовлень продуктів і платежів, тим самим зводячи до мінімуму вразливість компаній електронної комерції таким ризикам. Уразливість цих компаній до спроб шахрайства зростає, особливо коли транзакції відбуваються на незахищених веб-сайтах або мобільних платформах.