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Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції
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Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції допомагає онлайн-бізнесу виявляти транзакції з високим ризиком і оцінювати потенційні ризики для припинення шахрайства. Використовуючи алгоритмічний аналіз, це програмне забезпечення зменшує ймовірність шахрайських замовлень продуктів і платежів, тим самим зводячи до мінімуму вразливість компаній електронної комерції таким ризикам. Уразливість цих компаній до спроб шахрайства зростає, особливо коли транзакції відбуваються на незахищених веб-сайтах або мобільних платформах.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River - це бекенд-рішення для міжнародного розширення, обробки платежів, податків та дотримання нормативів для підприємств.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass - платформа для перевірки особи без коду, яка допомагає запобігти шахрайству онлайн. Створіть форми з перевірками за 1 хвилину.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito пропонує перевірку особистості для дотримання KYC та AML, а також скринінг чорних списків глобально, за допомогою кількох рядків коду.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.

Forter

Forter

forter.com

Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.

Adloox

Adloox

adloox.com

Adloox - платформа для перевірки реклами та аналітики, що допомагає оптимізувати цифрові рекламні кампанії та забезпечити їх ефективність і безпеку.

Sift

Sift

sift.com

Sift – платформа для запобігання шахрайству, яка використовує ШІ для захисту довіри в цифровому середовищі для бізнесу.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 - це платформа для управління суперечками та поверненнями коштів, яка допомагає підприємствам виявляти шахрайство та зменшувати фінансові втрати.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull - платформа для оцінки ризиків у реальному часі, що аналізує цифрові сліди для покращення безпеки онлайн-досвіду компаній у різних галузях.

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

BrandShield - платформа для захисту брендів в Інтернеті, що моніторить та видаляє цифрові ризики, запобігаючи фішингу та захищаючи репутацію компаній.

Chargeblast

Chargeblast

chargeblast.com

Chargeblast допомагає підприємствам зменшити повернення коштів до 0%, надаючи сповіщення про повернення та послуги автоматизованого повернення.

AtData

AtData

atdata.com

AtData - це сервіс перевірки електронних адрес, який забезпечує їхню дійсність, усуває помилки та оцінює активність для покращення доставки та підвищення прибутків.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro допомагає захистити онлайн-магазини від шахрайства, аналізуючи замовлення та зменшуючи ризик повернень коштів.

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

Додаток BuySafe гарантує безпечний шопінг, підвищуючи довіру до інтернет-продавців і забезпечуючи безпечний досвід покупок в онлайн-магазинах.

Xelix

Xelix

xelix.com

Xelix – це програмне забезпечення для автоматизації процесів фінансового контролю в командах, що займаються розрахунками з постачальниками.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified - платформа для управління шахрайством в електронній комерції, що використовує машинне навчання для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud - це служба, що перевіряє та гарантує онлайн-замовлення для продавців, знижуючи ризики шахрайства при транзакціях.

Kount

Kount

kount.com

Kount - це програмне забезпечення для виявлення шахрайства, що допомагає бізнесу захистити фінанси від шахрайських операцій через адаптивні стратегії.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd – це програма для захисту електронної комерції від шахрайства та зловживань, яка допомагає торговцям оцінювати дії покупців під час покупок.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale — це система захисту від шахрайства в електронній комерції, яка використовує машинне навчання для забезпечення безпеки транзакцій і підвищення задоволеності клієнтів.

Chargebackhit

Chargebackhit

chargebackhit.com

Chargebackhit - додаток для управління суперечками з поверненням коштів, який допомагає торгівцям зменшити фінансові втрати і автоматизувати процеси вирішення.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin - платформа для запобігання шахрайству в Інтернеті, яка використовує машинне навчання та аналіз даних для безпечних платежів.

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