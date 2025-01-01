Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції допомагає онлайн-бізнесу виявляти транзакції з високим ризиком і оцінювати потенційні ризики для припинення шахрайства. Використовуючи алгоритмічний аналіз, це програмне забезпечення зменшує ймовірність шахрайських замовлень продуктів і платежів, тим самим зводячи до мінімуму вразливість компаній електронної комерції таким ризикам. Уразливість цих компаній до спроб шахрайства зростає, особливо коли транзакції відбуваються на незахищених веб-сайтах або мобільних платформах.
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Stripe
stripe.com
Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.
Digital River
digitalriver.com
Digital River - це бекенд-рішення для міжнародного розширення, обробки платежів, податків та дотримання нормативів для підприємств.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.
UpPass
uppass.io
UpPass - платформа для перевірки особи без коду, яка допомагає запобігти шахрайству онлайн. Створіть форми з перевірками за 1 хвилину.
Cognito
cognitohq.com
Cognito пропонує перевірку особистості для дотримання KYC та AML, а також скринінг чорних списків глобально, за допомогою кількох рядків коду.
Socure
socure.com
Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.
Forter
forter.com
Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.
Adloox
adloox.com
Adloox - платформа для перевірки реклами та аналітики, що допомагає оптимізувати цифрові рекламні кампанії та забезпечити їх ефективність і безпеку.
Sift
sift.com
Sift – платформа для запобігання шахрайству, яка використовує ШІ для захисту довіри в цифровому середовищі для бізнесу.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 - це платформа для управління суперечками та поверненнями коштів, яка допомагає підприємствам виявляти шахрайство та зменшувати фінансові втрати.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.
NoFraud
nofraud.com
NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull - платформа для оцінки ризиків у реальному часі, що аналізує цифрові сліди для покращення безпеки онлайн-досвіду компаній у різних галузях.
BrandShield
brandshield.com
BrandShield - платформа для захисту брендів в Інтернеті, що моніторить та видаляє цифрові ризики, запобігаючи фішингу та захищаючи репутацію компаній.
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast допомагає підприємствам зменшити повернення коштів до 0%, надаючи сповіщення про повернення та послуги автоматизованого повернення.
AtData
atdata.com
AtData - це сервіс перевірки електронних адрес, який забезпечує їхню дійсність, усуває помилки та оцінює активність для покращення доставки та підвищення прибутків.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro допомагає захистити онлайн-магазини від шахрайства, аналізуючи замовлення та зменшуючи ризик повернень коштів.
Buysafe
buysafe.com
Додаток BuySafe гарантує безпечний шопінг, підвищуючи довіру до інтернет-продавців і забезпечуючи безпечний досвід покупок в онлайн-магазинах.
Xelix
xelix.com
Xelix – це програмне забезпечення для автоматизації процесів фінансового контролю в командах, що займаються розрахунками з постачальниками.
Riskified
riskified.com
Riskified - платформа для управління шахрайством в електронній комерції, що використовує машинне навчання для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud - це служба, що перевіряє та гарантує онлайн-замовлення для продавців, знижуючи ризики шахрайства при транзакціях.
Kount
kount.com
Kount - це програмне забезпечення для виявлення шахрайства, що допомагає бізнесу захистити фінанси від шахрайських операцій через адаптивні стратегії.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це програма для захисту електронної комерції від шахрайства та зловживань, яка допомагає торговцям оцінювати дії покупців під час покупок.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це система захисту від шахрайства в електронній комерції, яка використовує машинне навчання для забезпечення безпеки транзакцій і підвищення задоволеності клієнтів.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit - додаток для управління суперечками з поверненням коштів, який допомагає торгівцям зменшити фінансові втрати і автоматизувати процеси вирішення.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin - платформа для запобігання шахрайству в Інтернеті, яка використовує машинне навчання та аналіз даних для безпечних платежів.
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