AtData

atdata.com

Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пошти, визначивши не лише правильність синтаксису, а й відповідність адреси вимогам провайдера. Ми виправимо помилки друку, форматування, синтаксис та інші помилки введення, відсіявши шкідливі адреси, щоб зменшити ризик і зберегти репутацію вашого відправника. Ми також надаємо показник залучення, який вивчає сигнали активності, щоб ідентифікувати активно використовувані електронні листи для покращення доставки, кращої сегментації та відповідних потенційних клієнтів. Наша 100% гарантія SafeToSend дає вам впевненість у тому, що ваші електронні листи перевірені, виправлені та безпечні, щоб ваші повідомлення потрапляли до потрібної аудиторії на потрібному каналі. Результатом є вищий рівень відгуків, конверсія та прибуток. Почати роботу легко. Ми спрощуємо очищення ваших даних через наш портал самообслуговування InstantData. Створіть безкоштовний обліковий запис і виберіть свій список електронної пошти на локальному пристрої, завантажте його через FTP або імпортуйте зі своєї платформи електронного маркетингу.