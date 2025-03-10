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Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції допомагає онлайн-бізнесу виявляти транзакції з високим ризиком і оцінювати потенційні ризики для припинення шахрайства. Використовуючи алгоритмічний аналіз, це програмне забезпечення зменшує ймовірність шахрайських замовлень продуктів і платежів, тим самим зводячи до мінімуму вразливість компаній електронної комерції таким ризикам. Уразливість цих компаній до спроб шахрайства зростає, особливо коли транзакції відбуваються на незахищених веб-сайтах або мобільних платформах.
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Stripe
stripe.com
Stripe - це платформа для обробки онлайн-платежів, яка підтримує понад 100 методів оплати та дозволяє бізнесу приймати платежі у 135 валютах.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.
Digital River
digitalriver.com
Digital River - це бекенд-рішення для міжнародного розширення, обробки платежів, податків та дотримання нормативів для підприємств.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.
UpPass
uppass.io
UpPass - платформа для перевірки особи без коду, яка допомагає запобігти шахрайству онлайн. Створіть форми з перевірками за 1 хвилину.
Cognito
cognitohq.com
Cognito пропонує перевірку особистості для дотримання KYC та AML, а також скринінг чорних списків глобально, за допомогою кількох рядків коду.
Socure
socure.com
Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.
Forter
forter.com
Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.
Adloox
adloox.com
Adloox - платформа для перевірки реклами та аналітики, що допомагає оптимізувати цифрові рекламні кампанії та забезпечити їх ефективність і безпеку.
Sift
sift.com
Sift – платформа для запобігання шахрайству, яка використовує ШІ для захисту довіри в цифровому середовищі для бізнесу.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 - це платформа для управління суперечками та поверненнями коштів, яка допомагає підприємствам виявляти шахрайство та зменшувати фінансові втрати.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.
NoFraud
nofraud.com
NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати ризики та забезпечувати безпечніший досвід роботи в Інтернеті. Основні випадки використання включають: KYC, AML, захоплення облікового запису, рекламне зловживання та виявлення шахрайства з використанням синтетичної ідентифікації.
BrandShield
brandshield.com
Наша надійна технологія, яка очікує на патент, допомагає вам боротися з порушеннями та робить захист бренду доступним для організацій будь-якого розміру.
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, офіційний партнер Stripe, допомагає клієнтам-продавцям знизити рівень повернення платежів до 0% за допомогою сповіщень про повернення платежів. Наші клієнти отримують сповіщення, щойно клієнт відкриває запит на відкликання платежу, і можуть відшкодувати клієнту до того, як відкликання буде офіційно зареєстровано системою обробки платежів клієнта. Ми відрізняємося від інших постачальників сповіщень про відкликання платежів завдяки технічним можливостям і клієнтським послугам у «білих рукавичках», що економить нашим клієнтам години часу на тиждень і забезпечує їм спокій. Ми також надаємо представницькі послуги, послуги автоматичного відшкодування платежу та екосистему партнерів, які можуть допомогти вам оптимізувати ваш бізнес, щоб забезпечити швидше зростання доходу та більшу маржу.
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пошти, визначивши не лише правильність синтаксису, а й відповідність адреси вимогам провайдера. Ми виправимо помилки друку, форматування, синтаксис та інші помилки введення, відсіявши шкідливі адреси, щоб зменшити ризик і зберегти репутацію вашого відправника. Ми також надаємо показник залучення, який вивчає сигнали активності, щоб ідентифікувати активно використовувані електронні листи для покращення доставки, кращої сегментації та відповідних потенційних клієнтів. Наша 100% гарантія SafeToSend дає вам впевненість у тому, що ваші електронні листи перевірені, виправлені та безпечні, щоб ваші повідомлення потрапляли до потрібної аудиторії на потрібному каналі. Результатом є вищий рівень відгуків, конверсія та прибуток. Почати роботу легко. Ми спрощуємо очищення ваших даних через наш портал самообслуговування InstantData. Створіть безкоштовний обліковий запис і виберіть свій список електронної пошти на локальному пристрої, завантажте його через FTP або імпортуйте зі своєї платформи електронного маркетингу.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro допомагає купцям захистити свої інтернет -магазини від шкідливих шахраїв. Він екранує всі замовлення, які здійснюються за допомогою кредитних карток, PayPal тощо для онлайн -шахрайств. Як результат, це збільшує прибуток торговців електронною комерцією за рахунок зменшення повернення коштів, підвищення ефективності роботи та збільшення доходу.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe надає гарантію онлайн-покупок, щоб допомогти незалежним продавцям електронної комерції створити репутацію, довіру та впевненість своїх покупців. Покупці отримують кращий і безпечніший досвід онлайн-покупок, а продавці бачать значне збільшення доходу, підвищення задоволеності покупців і лояльності.
Xelix
xelix.com
Xelix – компанія, що розробляє корпоративне програмне забезпечення, що пропонує Центр керування на основі ШІ для команд із кредиторської заборгованості. Ми співпрацюємо з деякими з найбільших світових компаній, щоб автоматизувати та покращити їхні процеси фінансового контролю.Наш Центр керування AP знімає біль із п’яти основних процесів AP: запобігання переплаті та шахрайству, керування основними даними постачальника, звірка заяв постачальника, запит постачальника управління та звітування AP/P2P. Xelix є простим у використанні, хмарним і гнучким, що робить його придатним для великих організацій у всіх секторах. Ми пишаємося тим, що надаємо підтримку клієнтів 10/10 і любимо розробляти функціональність разом з нашими клієнтами.
Riskified
riskified.com
Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повернення платежів і преміальними моделями партнерства. Оскільки на нашій платформі є понад 400 мільйонів покупців у 180+ країнах, ми щодня оцінюємо мільйони транзакцій. Оскільки ці дані повертаються в нашу систему, наша платформа стає розумнішою з кожною транзакцією. Наші продавці отримують переваги від усіх цих даних, а не лише від тих, що містяться у їхній власній базі даних. Окрім нашого надійного продукту Chargeback Guarantee, Riskified створив комплексний портфель рішень для захисту та підтримки продавців протягом усього життєвого циклу клієнта. Завдяки нашим рішенням із захисту облікового запису, захисту політики та оптимізації платежів ми готові допомогти продавцям орієнтуватися та залишатися попереду у світі шахрайства електронної комерції, що постійно розвивається.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.
Kount
kount.com
Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими зазвичай стикаються сучасні підприємства, що розвиваються. Результатом є більша впевненість у кожній взаємодії.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві доцільно виконати певну дію, наприклад створити обліковий запис, завершити транзакцію чи подати запит на відшкодування. Ми можемо зробити це точно, тому що ми бачили 98% покупців раніше на тисячах вітрин електронної комерції, які ми захищаємо. Помітні клієнти зазвичай бачать зростання доходу на 5–9%, пропускаючи більше хороших покупців. Ми настільки впевнені у своїх рішеннях, що підтверджуємо схвалення замовлень гарантією, яка дає нашим продавцям впевненість автоматизувати виконання, знаючи, що якщо відкликання платежу все ж відбудеться, ми відшкодуємо їм 100%.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення замовлень і найнижчий рівень помилкових відхилень у галузі.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit — це рішення для запобігання відкликанню платежів, сертифіковане Visa та Mastercard, адаптоване до потреб вашого онлайн-бізнесу. Усі ваші операції з керування відкликанням платежів і аналітика доступні на одній зручній інформаційній панелі. Ми поєднуємо нашу власну технологію з мережами емітентів і схем, щоб надати нашим клієнтам найширше охоплення сповіщень про відкликання платежів, без дублікатів та інших проблем з узгодженням. Наша команда допоможе вам боротися з існуючими відкликаннями платежів, запобігти майбутнім відкликанням платежів, повернути дохід тощо з гарантованою рентабельністю інвестицій.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.
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