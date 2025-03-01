NoFraud

nofraud.com

У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів і забезпечує більш плавну та безпроблемну роботу з перевіреними покупцями. NoFraud безпосередньо інтегрується з вашою платформою електронної комерції, щоб сканувати кожне замовлення на наявність ознак шахрайства в режимі реального часу. Ми використовуємо поєднання потужних алгоритмів і проактивної людської перевірки, щоб забезпечити просте рішення щодо проходження чи відхилення кожної транзакції, тож вам ніколи не потрібно буде вручну переглядати замовлення чи відстежувати результати шахрайства. Ми настільки впевнені в прийнятті рішень, що надаємо 100% фінансову гарантію, тож якщо ви отримаєте відкликаний платіж через шахрайство, ми повернемо вам кошти. За допомогою NoFraud Checkout ви можете підвищити кількість конверсій за допомогою чудово розробленої системи оформлення замовлення, створеної для того, щоб прискорити покупців, які заслуговують на довіру. Будь-який покупець, визнаний у мережі NoFraud, може автоматично заповнити свою інформацію одним клацанням миші — не потрібна виснажлива реєстрація облікового запису. Для всіх інших NoFraud Checkout динамічно адаптує кількість полів введення на основі факторів ризику клієнта. Покупців, які заслуговують на довіру, пропускають швидше, тоді як покупці з більшим ризиком повинні надавати більше інформації.