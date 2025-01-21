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Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції допомагає онлайн-бізнесу виявляти транзакції з високим ризиком і оцінювати потенційні ризики для припинення шахрайства. Використовуючи алгоритмічний аналіз, це програмне забезпечення зменшує ймовірність шахрайських замовлень продуктів і платежів, тим самим зводячи до мінімуму вразливість компаній електронної комерції таким ризикам. Уразливість цих компаній до спроб шахрайства зростає, особливо коли транзакції відбуваються на незахищених веб-сайтах або мобільних платформах.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro допомагає продавцям захистити свої інтернет-магазини від зловмисних шахраїв. Він перевіряє всі замовлення, здійснені за допомогою кредитних карток, PayPal тощо, на наявність онлайн-шахрайства. Як наслідок, він збільшує прибутки продавців електронної комерції за рахунок зменшення повернення платежів, підвищення ефективності роботи та збільшення доходу.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довіряють такі великі фінансові установи, як Bank of America і Coinbase, а також інші компанії, зокрема Microsoft, Uber і Amazon, для пом’якшення ризикованої поведінки. Наші дані про ризики завжди оновлені та ефективні навіть проти найвитонченіших форм шахрайства.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.
Riskified
riskified.com
Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повернення платежів і преміальними моделями партнерства. Оскільки на нашій платформі є понад 400 мільйонів покупців у 180+ країнах, ми щодня оцінюємо мільйони транзакцій. Оскільки ці дані повертаються в нашу систему, наша платформа стає розумнішою з кожною транзакцією. Наші продавці отримують переваги від усіх цих даних, а не лише від тих, що містяться у їхній власній базі даних. Окрім нашого надійного продукту Chargeback Guarantee, Riskified створив комплексний портфель рішень для захисту та підтримки продавців протягом усього життєвого циклу клієнта. Завдяки нашим рішенням із захисту облікового запису, захисту політики та оптимізації платежів ми готові допомогти продавцям орієнтуватися та залишатися попереду у світі шахрайства електронної комерції, що постійно розвивається.
Xelix
xelix.com
Xelix – компанія, що розробляє корпоративне програмне забезпечення, що пропонує Центр керування на основі ШІ для команд із кредиторської заборгованості. Ми співпрацюємо з деякими з найбільших світових компаній, щоб автоматизувати та покращити їхні процеси фінансового контролю.Наш Центр керування AP знімає біль із п’яти основних процесів AP: запобігання переплаті та шахрайству, керування основними даними постачальника, звірка заяв постачальника, запит постачальника управління та звітування AP/P2P. Xelix є простим у використанні, хмарним і гнучким, що робить його придатним для великих організацій у всіх секторах. Ми пишаємося тим, що надаємо підтримку клієнтів 10/10 і любимо розробляти функціональність разом з нашими клієнтами.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основі штучного інтелекту для виявлення шахрайства, оптимізувати робочі процеси реєстрації клієнтів і моніторингу транзакцій, а також використовувати практичну інформацію в реальному часі, щоб зробити безпечнішим, розумнішим і прибутковішим. рішень. Fraud.net пишається членом партнерської мережі AWS. Інфраструктура AWS + інтелектуальний рівень Fraud.net = повна хмарна платформа керування шахрайством. Fraud.net використовує понад 20 сервісів AWS, щоб надати свою платформу корпоративного рівня для управління ризиками та збільшення прибутку. Fraud.net щомісяця обробляє та аналізує мільярди транзакцій, додатків і подій від імені компаній, що надають фінансові послуги та цифрової комерції по всьому світу. Відзначене нагородами рішення TransactionAI від Fraud.net доступне на AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi У Fraud.net зі штаб-квартирою в Нью-Йорку працюють віддані своїй справі професіонали з великим досвідом роботи в електронній комерції, фінансові послуги, наука про дані та передові технології. Він був заснований у 2016 році Вітні Андерсон і Кеті Росс. Вони визнали необхідність надати таким лідерам бізнесу, як вони самі, новітні інструменти запобігання шахрайству, витративши більше двох десятиліть на роботу з фінансовими установами та онлайн-магазинами. Fraud.net часто вказується як інноваційна компанія, що швидко розвивається, заслуживши визнання Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring та кількох інших організацій. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб домовитися про безкоштовну консультацію.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Початки Chargebacks911 не були вкорінені в банківській справі чи платежах. Насправді вони взагалі не були у фінансовому секторі. Компанію заснували торговці, які витратили роки на розбудову онлайн-бізнесу, лише щоб побачити, як їхній успіх був з’їдений суперечками з клієнтами. Цей досвід надихнув на запуск Chargebacks911 як першої — і єдиної — наскрізної служби управління суперечками в галузі. Сьогодні вони пропонують масштабовані корпоративні рішення для зменшення спорів щодо платежів і повернення доходу, втраченого через шахрайство з поверненням платежів. Пропонуючи єдину в галузі гарантію рентабельності інвестицій на основі ефективності, компанія використовує власний набір програмного забезпечення та сервісних продуктів, щоб забезпечити економічно ефективні наскрізні рішення для керування поверненням платежів. Не дивно, чому Chargebacks911 довіряють понад 45 000 продавців для управління та захисту понад 2 мільярдів транзакцій на рік. Штаб-квартира компанії розташована в районі Тампа-Бей, а також додаткові офіси в Рейлі, Ессекс. Визнаний провідний міжнародний постачальник послуг, Chargebacks911 отримав численні нагороди, зокрема найкращу програму керування платежами, найкраще програмне забезпечення B2B, найкраще галузеве рішення тощо.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe надає гарантію онлайн-покупок, щоб допомогти незалежним продавцям електронної комерції створити репутацію, довіру та впевненість своїх покупців. Покупці отримують кращий і безпечніший досвід онлайн-покупок, а продавці бачать значне збільшення доходу, підвищення задоволеності покупців і лояльності.
Cognito
cognitohq.com
Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.
Kount
kount.com
Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими зазвичай стикаються сучасні підприємства, що розвиваються. Результатом є більша впевненість у кожній взаємодії.
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пошти, визначивши не лише правильність синтаксису, а й відповідність адреси вимогам провайдера. Ми виправимо помилки друку, форматування, синтаксис та інші помилки введення, відсіявши шкідливі адреси, щоб зменшити ризик і зберегти репутацію вашого відправника. Ми також надаємо показник залучення, який вивчає сигнали активності, щоб ідентифікувати активно використовувані електронні листи для покращення доставки, кращої сегментації та відповідних потенційних клієнтів. Наша 100% гарантія SafeToSend дає вам впевненість у тому, що ваші електронні листи перевірені, виправлені та безпечні, щоб ваші повідомлення потрапляли до потрібної аудиторії на потрібному каналі. Результатом є вищий рівень відгуків, конверсія та прибуток. Почати роботу легко. Ми спрощуємо очищення ваших даних через наш портал самообслуговування InstantData. Створіть безкоштовний обліковий запис і виберіть свій список електронної пошти на локальному пристрої, завантажте його через FTP або імпортуйте зі своєї платформи електронного маркетингу.
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, офіційний партнер Stripe, допомагає клієнтам-продавцям знизити рівень повернення платежів до 0% за допомогою сповіщень про повернення платежів. Наші клієнти отримують сповіщення, щойно клієнт відкриває запит на відкликання платежу, і можуть відшкодувати клієнту до того, як відкликання буде офіційно зареєстровано системою обробки платежів клієнта. Ми відрізняємося від інших постачальників сповіщень про відкликання платежів завдяки технічним можливостям і клієнтським послугам у «білих рукавичках», що економить нашим клієнтам години часу на тиждень і забезпечує їм спокій. Ми також надаємо представницькі послуги, послуги автоматичного відшкодування платежу та екосистему партнерів, які можуть допомогти вам оптимізувати ваш бізнес, щоб забезпечити швидше зростання доходу та більшу маржу.
UpPass
uppass.io
UpPass — це платформа перевірки особи без коду, яка допомагає найшвидше зупинити онлайн-шахрайство. Подібно до Google Form, ви можете створити форму реєстрації разом із будь-якими етапами перевірки (порівняння живості та обличчя, перевірка електронної пошти, перевірка мобільного номера OTP, перевірка ідентифікаційного документа за допомогою OCR). Результати надходять у вашу підключену CRM, служби автоматизації або кінцеві точки веб-перехоплення. Все зроблено за хвилину. Тепер створюйте, стилізуйте, діліться та перевіряйте.
Adloox
adloox.com
Adloox – це провідна європейська незалежна платформа для перевірки реклами та статистики. З 2009 року Adloox розробляє найсучаснішу запатентовану технологію, щоб гарантувати, що всі їхні клієнти, включаючи рекламодавців, агентства та інші технології з боку покупців, захищені від найвитонченіших типів рекламного шахрайства, забезпечуючи при цьому рекламу, яку можна переглядати, впливати й поставляється в безпечному для бренду середовищі. Пропонуючи неперевершену прозорість і деталізацію даних, Adloox дає змогу своїм клієнтам оптимізувати ефективність своїх витрат і максимізувати цінність своїх інвестицій у цифрові медіа. Оскільки обслуговування є центром його культури, клієнти повинні розглядати Adloox як розширення їхньої існуючої команди, що сприяє досягненню загальних стратегічних цілей бізнесу. Adloox охоплює всі ринки в усьому світі з офісами в Парижі, Лондоні та Нью-Йорку. Дізнайтесь більше на www.adloox.com
BrandShield
brandshield.com
Наша надійна технологія, яка очікує на патент, допомагає вам боротися з порушеннями та робить захист бренду доступним для організацій будь-якого розміру.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати ризики та забезпечувати безпечніший досвід роботи в Інтернеті. Основні випадки використання включають: KYC, AML, захоплення облікового запису, рекламне зловживання та виявлення шахрайства з використанням синтетичної ідентифікації.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяцями, а не днями, швидкий завдяки простому виклику API для прийняття рішень у реальному часі та дієвий завдяки інтелектуальному пристрою, що дозволяє користувачам приймати розумніші рішення.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві доцільно виконати певну дію, наприклад створити обліковий запис, завершити транзакцію чи подати запит на відшкодування. Ми можемо зробити це точно, тому що ми бачили 98% покупців раніше на тисячах вітрин електронної комерції, які ми захищаємо. Помітні клієнти зазвичай бачать зростання доходу на 5–9%, пропускаючи більше хороших покупців. Ми настільки впевнені у своїх рішеннях, що підтверджуємо схвалення замовлень гарантією, яка дає нашим продавцям впевненість автоматизувати виконання, знаючи, що якщо відкликання платежу все ж відбудеться, ми відшкодуємо їм 100%.
NoFraud
nofraud.com
У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів і забезпечує більш плавну та безпроблемну роботу з перевіреними покупцями. NoFraud безпосередньо інтегрується з вашою платформою електронної комерції, щоб сканувати кожне замовлення на наявність ознак шахрайства в режимі реального часу. Ми використовуємо поєднання потужних алгоритмів і проактивної людської перевірки, щоб забезпечити просте рішення щодо проходження чи відхилення кожної транзакції, тож вам ніколи не потрібно буде вручну переглядати замовлення чи відстежувати результати шахрайства. Ми настільки впевнені в прийнятті рішень, що надаємо 100% фінансову гарантію, тож якщо ви отримаєте відкликаний платіж через шахрайство, ми повернемо вам кошти. За допомогою NoFraud Checkout ви можете підвищити кількість конверсій за допомогою чудово розробленої системи оформлення замовлення, створеної для того, щоб прискорити покупців, які заслуговують на довіру. Будь-який покупець, визнаний у мережі NoFraud, може автоматично заповнити свою інформацію одним клацанням миші — не потрібна виснажлива реєстрація облікового запису. Для всіх інших NoFraud Checkout динамічно адаптує кількість полів введення на основі факторів ризику клієнта. Покупців, які заслуговують на довіру, пропускають швидше, тоді як покупці з більшим ризиком повинні надавати більше інформації.
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозапису, де ми надаємо локалізоване обслуговування, автоматизуємо глобальні податки, боремося з шахрайством і дотримуємося нормативних актів від вашого імені. Клієнти обирають нас, щоб: • Спростити міжнародну експансію на понад 240 ринків • Прискорити час отримання прибутку • Продавати фізичні товари, цифрові завантаження та програмне забезпечення та послуги на основі передплати аудиторіям B2C і B2B • Збільшити дохід • Мінімізувати ризики • Спростити операції • Доповнити їхній досвід зовнішньої комерції • Звільнення ресурсів, щоб зосередитися на тому, що вони роблять найкраще Переваги включають: • 8-15% вищі рівні авторизації у всьому світі • на 20-30 разів нижчі операційні витрати • 6 тижнів розгортання на нових ринках Серед клієнтів: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi , HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Вагнер
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юристам вигравати справи, ефективніше керувати роботою, краще обслуговувати клієнтів і розвивати свою практику. LexisNexis допомагає корпораціям краще розуміти їхні ринки, контролювати їхні бренди та конкуренцію, а також зменшувати бізнес-ризики. LexisNexis співпрацює з університетами для навчання студентів, а LexisNexis підтримує державотворення разом з урядами та судами, роблячи закони доступними та зміцнюючи правову інфраструктуру. LexisNexis співпрацює з провідними світовими асоціаціями та клієнтами, щоб збирати докази проти військових злочинців і надавати інструменти для боротьби з торгівлею людьми. LexisNexis Legal & Professional, яка обслуговує клієнтів у понад 130 країнах і має 10 000 співробітників по всьому світу, є частиною RELX Group, глобального постачальника інформації та аналітики для професійних і бізнес-клієнтів у різних галузях.
MaxMind
maxmind.com
З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечнішим і розумнішим за допомогою рішень на основі даних. Понад 100 000 компаній у всьому світі покладаються на дані MaxMind для безпеки в Інтернеті, налаштування вмісту, реклами, аналітики, керування цифровими правами, відповідності, оптимізації взаємодії з користувачами та запобігання онлайн-шахрайству. Компанії використовують дані GeoIP, щоб знаходити своїх відвідувачів в Інтернеті та показувати їм релевантний вміст і рекламу, виконувати аналітику, захищати цифрові права та ефективно маршрутизувати Інтернет-трафік. Компанії можуть отримати додаткову інформацію про швидкість з’єднання своїх клієнтів, Інтернет-провайдерів тощо за допомогою даних GeoIP.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення замовлень і найнижчий рівень помилкових відхилень у галузі.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивні стосунки зі своїми клієнтами. Наша Real Identity Platform допомагає компаніям безперешкодно залучати клієнтів у масштабі, припиняючи шахрайство та керуючись KYC, AML та іншими нормативними вимогами.
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт бездоганної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору комплексних рішень, що забезпечує надійну, провідну в галузі точність щоб розблокувати довіру до ідентифікаційної інформації для цифрової взаємодії та залучення під час адаптації та протягом усього шляху клієнта.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit — це рішення для запобігання відкликанню платежів, сертифіковане Visa та Mastercard, адаптоване до потреб вашого онлайн-бізнесу. Усі ваші операції з керування відкликанням платежів і аналітика доступні на одній зручній інформаційній панелі. Ми поєднуємо нашу власну технологію з мережами емітентів і схем, щоб надати нашим клієнтам найширше охоплення сповіщень про відкликання платежів, без дублікатів та інших проблем з узгодженням. Наша команда допоможе вам боротися з існуючими відкликаннями платежів, запобігти майбутнім відкликанням платежів, повернути дохід тощо з гарантованою рентабельністю інвестицій.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.
Sift
sift.com
Sift — це платформа для шахрайства на базі штучного інтелекту, яка забезпечує цифрову довіру провідних світових компаній. Наші глибокі інвестиції в машинне навчання та ідентифікацію користувачів, мережа даних, яка нараховує 1 трильйон подій на рік, і відданість довгостроковому успіху клієнтів дають змогу більш ніж 700 клієнтам безстрашно розвиватися. Бренди, включно з DoorDash, Yelp і Poshmark, покладаються на Sift, щоб розблокувати розвиток і забезпечити бездоганний досвід споживачів. Відвідайте нас на sift.com.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., надає рішення для перевірки цифрової ідентифікації на вимогу для потреб KYC, шахрайства та перевірки віку. Його високоточні, швидкі та безпечні рішення доступні через IDN-Direct, рішення на основі API, яке інтегрується в клієнтські системи та процеси, а також через IDN-Portal, який може бути запущений менше ніж за годину. Intellicheck можна використовувати через мобільний пристрій, браузер або роздрібний POS/сканер.
Forter
forter.com
Цифрова комерція будується на довірі. Без довіри компанії залишають на столі мільйони доларів. У Forter ми знаємо, що зміцнення довіри (і результатів) означає більше, ніж просто блокування шахрайства. Це означає захист усього шляху клієнта — від створення облікового запису до оформлення замовлення та повернення. Forter приймає найточніші рішення в режимі реального часу щодо кожної цифрової взаємодії завдяки найбільшій мережі онлайн-магазинів. Наша Trust Platform приймає рішення щодо транзакцій на суму понад 300 мільярдів доларів США щорічно для деяких світових лідерів цифрової комерції, таких як Priceline, Nordstrom, eBay, HelloFresh тощо.