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Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції - Найпопулярніші застосунки - Мальта

Програмне забезпечення для захисту від шахрайства в електронній комерції допомагає онлайн-бізнесу виявляти транзакції з високим ризиком і оцінювати потенційні ризики для припинення шахрайства. Використовуючи алгоритмічний аналіз, це програмне забезпечення зменшує ймовірність шахрайських замовлень продуктів і платежів, тим самим зводячи до мінімуму вразливість компаній електронної комерції таким ризикам. Уразливість цих компаній до спроб шахрайства зростає, особливо коли транзакції відбуваються на незахищених веб-сайтах або мобільних платформах.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяця...

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивн...

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечніши...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозап...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc., надає рішення для перевірки цифрової ідентифікації на вимогу для потреб KYC, шахрайства та перевірки віку. Його високоточні, швидкі та безпечні рішення доступні через IDN-Direct, рішення на основі API, яке інтегрується в клієнтські системи та процеси, а також через IDN-Portal, як...

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довір...

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.

Adloox

Adloox

adloox.com

Adloox – це провідна європейська незалежна платформа для перевірки реклами та статистики. З 2009 року Adloox розробляє найсучаснішу запатентовану технологію, щоб гарантувати, що всі їхні клієнти, включаючи рекламодавців, агентства та інші технології з боку покупців, захищені від найвитонченіших типі...

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass — це платформа перевірки особи без коду, яка допомагає найшвидше зупинити онлайн-шахрайство. Подібно до Google Form, ви можете створити форму реєстрації разом із будь-якими етапами перевірки (порівняння живості та обличчя, перевірка електронної пошти, перевірка мобільного номера OTP, перевірк...

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Початки Chargebacks911 не були вкорінені в банківській справі чи платежах. Насправді вони взагалі не були у фінансовому секторі. Компанію заснували торговці, які витратили роки на розбудову онлайн-бізнесу, лише щоб побачити, як їхній успіх був з’їдений суперечками з клієнтами. Цей досвід надихнув на...

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основ...

Socure

Socure

socure.com

Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт безперебійної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору наскрізних р...

Forter

Forter

forter.com

Цифрова комерція будується на довірі. Без довіри компанії залишають на столі мільйони доларів. У Forter ми знаємо, що зміцнення довіри (і результатів) означає більше, ніж просто блокування шахрайства. Це означає захист усього шляху клієнта — від створення облікового запису до оформлення замовлення т...

Sift

Sift

sift.com

Sift — це платформа для шахрайства на базі штучного інтелекту, яка забезпечує цифрову довіру провідних світових компаній. Наші глибокі інвестиції в машинне навчання та ідентифікацію користувачів, мережа даних, яка нараховує 1 трильйон подій на рік, і відданість довгостроковому успіху клієнтів дають ...

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи тиху перевірку кількох сигналів, зокрема номера телефону, електронної пошти, IP-адреси, пристрою та браузера, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінювати р...

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

Наша надійна технологія, яка очікує на патент, допомагає вам боротися з порушеннями та робить захист бренду доступним для організацій будь-якого розміру.

Chargeblast

Chargeblast

chargeblast.com

Chargeblast, офіційний партнер Stripe, допомагає клієнтам-продавцям знизити рівень повернення платежів до 0% за допомогою сповіщень про повернення платежів. Наші клієнти отримують сповіщення, щойно клієнт відкриває запит на відкликання платежу, і можуть відшкодувати клієнту до того, як відкликання б...

AtData

AtData

atdata.com

Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пош...

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro допомагає продавцям захистити свої інтернет-магазини від зловмисних шахраїв. Він перевіряє всі замовлення, здійснені за допомогою кредитних карток, PayPal тощо, на наявність онлайн-шахрайства. Як наслідок, він збільшує прибутки продавців електронної комерції за рахунок зменшення поверн...

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

BuySafe надає гарантію онлайн-покупок, щоб допомогти незалежним продавцям електронної комерції створити репутацію, довіру та впевненість своїх покупців. Покупці отримують кращий і безпечніший досвід онлайн-покупок, а продавці бачать значне збільшення доходу, підвищення задоволеності покупців і лояль...

Xelix

Xelix

xelix.com

Xelix – компанія, що розробляє корпоративне програмне забезпечення, що пропонує Центр керування на основі ШІ для команд із кредиторської заборгованості. Ми співпрацюємо з деякими з найбільших світових компаній, щоб автоматизувати та покращити їхні процеси фінансового контролю.​​Наш Центр керування A...

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified — це найрозумніший і найточніший на ринку партнер із боротьби з шахрайством у сфері електронної комерції з платформою машинного навчання, що працює на базі глобальної торговельної мережі, щоб мінімізувати шахрайство та максимізувати чистий дохід, що підтримується справжньою гарантією повер...

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.

Kount

Kount

kount.com

Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими з...

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві до...

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів ...

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale — це найповніше рішення для захисту від шахрайства в електронній комерції. Ми поєднуємо передову статистичну технологію з найбільшою у світі командою спеціалізованих аналітиків шахрайства для збалансованого, реального підходу, якого немає на ринку. Ми забезпечуємо найвищий рівень схвалення...

Chargebackhit

Chargebackhit

chargebackhit.com

Chargebackhit — це рішення для запобігання відкликанню платежів, сертифіковане Visa та Mastercard, адаптоване до потреб вашого онлайн-бізнесу. Усі ваші операції з керування відкликанням платежів і аналітика доступні на одній зручній інформаційній панелі. Ми поєднуємо нашу власну технологію з мережам...

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin надає передові технології та спеціальну підтримку, щоб допомогти вам запобігти зростаючим загрозам шахрайства та впевнено приймати платежі.

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