Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції відстежує ефективність онлайн-магазинів. Це допомагає компаніям визначати їхні найкращі та найгірші продукти, відстежувати поведінку покупців і споживачів і точно визначати проблеми, які впливають на бізнес. Професіонали електронної комерції використовують ці інструменти для підвищення продажів і покращення взаємодії з клієнтами. Крім того, менеджери запасів використовують їх для виконання замовлень, а бухгалтери використовують їх для відстеження витрат і прибутковості. Хоча більшість платформ електронної комерції пропонують функції звітності та аналітики, програмне забезпечення для аналітики електронної комерції зазвичай надається як окреме рішення. Деякі постачальники аналітичного програмного забезпечення включають у свої продукти спеціальні функції електронної комерції. Однак, оскільки загальне аналітичне програмне забезпечення не завжди відповідає конкретним потребам електронної комерції, такі продукти не входять до цієї категорії.
Запит на новий застосунок
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel - це сервіс аналітики, що відстежує взаємодії користувачів з веб та мобільними додатками, надаючи інструменти для аналізу поведінки та утримання.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale - це система для електронної комерції, що об'єднує дані з різних платформ для спрощення їх аналізу та прийняття рішень.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy - це рішення для доступу до даних за допомогою проксі, що пропонує житлові IP-адреси, шаблони для збору даних і підтримку 24/7.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.
smartscout
smartscout.com
SmartScout - це програмний інструмент для аналізу Amazon, що допомагає продавцям оптимізувати свої лістинги та знаходити вигідні можливості для продажу.
Heap
heap.io
Heap - платформа, що відстежує взаємодію користувачів з веб-сайтами та мобільними додатками, надаючи аналітику для покращення досвіду клієнтів.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok — це веб-платформа для маркетингу, що пропонує інструменти для створення сайтів, угод, аналітики та автоматизації процесів без коду.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer - платформа для управління електронною комерцією, що інтегрує різні системи і допомагає оптимізувати бізнес-операції в Північній Америці.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica - інструмент для аналітики мобільних додатків, що допомагає відстежувати поведінку користувачів та оптимізувати прибутки у реальному часі.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs - це безкодова платформа для управління даними про клієнтів, яка дозволяє маркетологам відслідковувати, аналізувати та сегментувати клієнтські дані.
Stackline
stackline.com
Stackline — платформа для аналітики електронної комерції, що аналізує поведінку покупців, маркетингові показники та оперативні дані для оптимізації продажів.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics об'єднує дані з маркетингових платформ для аналізу взаємодії з клієнтами та оцінки ефективності інвестицій у маркетинг.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — платформа для аналітики цифрових полиць і динамічного ціноутворення для глобальних брендів і розничних продавців.
edrone
edrone.me
Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.
Klar
getklar.com
Klar - це платформа для централізації даних електронної комерції, яка допомагає підприємствам аналізувати прибутковість та покращувати маркетингові стратегії.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes - це централізована платформа для управління інформацією про продукти, аналітики та автоматизації для багатоканальних продажів в Європі.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez – платформа для аналізу онлайн-продажів, яка допомагає виявити проблеми з конверсіями, пріоритизує їх за важливістю та надає дані для швидкого виправлення.
OWOX
owox.com
OWOX BI — платформа для аналізу даних, що інтегрує дані в Google Sheets, полегшуючи створення звітів і візуалізацій для бізнес-користувачів.
MikMak
mikmak.com
MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics - це платформа аналітики поведінки та автоматизації електронної пошти, що допомагає зрозуміти поведінку клієнтів і покращити утримання.
Graas
graas.ai
Graas об'єднує дані з понад 100 платформ для всебічного аналізу ринків, вебсайтів брендів, реклами та запасів.
Conversios
conversios.io
Conversios - інструмент без коду для інтеграції Google Analytics і Pixel на платформах WooCommerce, Shopify, Magento. Дозволяє синхронізувати понад 10,000 товарів.
Littledata
littledata.io
Littledata інтегрує дані з продажів та маркетингу для покращення аналітики та відстеження клієнтів в таких платформах, як Google Analytics, Klaviyo та Meta.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — це рішення для оптимізації продуктів на електронних каналах, що забезпечує інтеграцію, моніторинг цін і управління запасами.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate — це програмне забезпечення для звітності, яке інтегрує дані з реклами, продажів, електронної пошти та аналітики, забезпечуючи точні та зручні звіти.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® - платформа для створення та розповсюдження точного вмісту продуктів, що допомагає брендам і роздрібним торговцям управлінні даними про продукцію.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales - це веб-дошка для управління продажами, яка допомагає відстежувати лідерів, залучати клієнтів та аналізувати ефективність продажів.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — це рішення для моніторингу маркетингових кампаній, що дозволяє точно відстежувати дані та оптимізувати стратегії реклами в реальному часі.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — це платформа для команд електронної комерції, що допомагає продавцям автоматизувати, досліджувати та співпрацювати для зростання доходів.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel Insights автоматизує аналіз даних для магазинів Shopify, допомагаючи зрозуміти поведінку клієнтів і поліпшити утримання.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise - це програмне забезпечення для продавців Amazon, що допомагає в управлінні фінансами, оптимізації ключових слів, управлінні запасами та отриманні відгуків.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
Додаток ThoughtMetric допомагає e-commerce бізнесам відстежувати маркетинг, оптимізувати кампанії та аналізувати ефективність каналів через дані та інтеграцію з платформами.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight збирає дані про мільйони онлайн-магазинів, пропонуючи базу даних електронної комерції з інформацією про трафік, галузь, технології та ключових осіб.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.
Tracify
tracify.ai
Tracify - програма для відстеження маркетингових активностей в електронній комерції, яка забезпечує аналітику різних каналів у відповідності до GDPR.
Conjura
conjura.com
Conjura — це додаток, який оптимізує продуктивність електронної комерції, використовуючи рекомендаційний алгоритм для підвищення прибутковості бізнесу.
Springbot
springbot.com
Springbot — комплексне рішення для малих інтернет-магазинів, яке спрощує маркетинг, залучає покупців і дозволяє вимірювати дохід.
Air360
air360.io
Air360 - платформа аналізу UX, що допомагає командам зрозуміти поведінку користувачів та швидко покращити конверсію.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks - платформа для автоматизації маркетингу, яка інтегрує, аналізує та візуалізує дані з різних джерел для покращення звітності та прийняття рішень.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
Додаток Sensai Metrics аналізує дані електронної комерції, надаючи користувачам аналітичні звіти та рекомендації для оптимізації доходів і поліпшення стратегій.
Radix
radixhaven.com
Radix - платформа аналітики Haven для моніторингу бізнесу в режимі реального часу з 100+ показниками KPI. Доступна 14-денна безкоштовна пробна версія.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Foxintelligence – додаток, який вимірює активність електронної комерції на основі фактичних транзакцій, забезпечуючи надійну інформацію без порушення конфіденційності.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow – це SAAS для аналітики ринку, що дозволяє брендам і рітейлерам аналізувати дані про продукцію, ціни, конкуренцію та ринкові позиції.
StackTome
stacktome.com
StackTome - це рішення для управління відгуками, яке допомагає електронній комерції покращити SEO, аналізувати досвід клієнтів та управляти репутацією онлайн.
Elevar
getelevar.com
Elevar – це програмне забезпечення для відстеження конверсії, яке допомагає бізнесам аналізувати дані маркетингу та покращувати ефективність. Інтегрується з Google Analytics.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index – додаток для покращення ефективності органічного та спонсорованого пошуку в електронній торгівлі та аналізу даних конкурентів.
Noogata
noogata.com
Noogata - це платформа штучного інтелекту для eCommerce, що допомагає брендам аналізувати конкурентів та покращувати продажі на Amazon.
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