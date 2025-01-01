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Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції
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Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції відстежує ефективність онлайн-магазинів. Це допомагає компаніям визначати їхні найкращі та найгірші продукти, відстежувати поведінку покупців і споживачів і точно визначати проблеми, які впливають на бізнес. Професіонали електронної комерції використовують ці інструменти для підвищення продажів і покращення взаємодії з клієнтами. Крім того, менеджери запасів використовують їх для виконання замовлень, а бухгалтери використовують їх для відстеження витрат і прибутковості. Хоча більшість платформ електронної комерції пропонують функції звітності та аналітики, програмне забезпечення для аналітики електронної комерції зазвичай надається як окреме рішення. Деякі постачальники аналітичного програмного забезпечення включають у свої продукти спеціальні функції електронної комерції. Однак, оскільки загальне аналітичне програмне забезпечення не завжди відповідає конкретним потребам електронної комерції, такі продукти не входять до цієї категорії.

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — це інструмент для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, що надає теплові карти, записи сеансів та опитування для покращення досвіду користувачів.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel - це сервіс аналітики, що відстежує взаємодії користувачів з веб та мобільними додатками, надаючи інструменти для аналізу поведінки та утримання.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass — це цифрова платформа ecommerce для підприємців, яка дозволяє створювати онлайн-магазин, продавати цифрові продукти та приймати платежі.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це платформа для аналізу поведінки користувачів на веб-сайтах, яка допомагає виявити проблеми та вдосконалити цифровий досвід.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data – платформа для збору публічних веб-даних, що надає інструменти для аналізу конкурентів та ринку в режимі реального часу.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale - це система для електронної комерції, що об'єднує дані з різних платформ для спрощення їх аналізу та прийняття рішень.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy - це рішення для доступу до даних за допомогою проксі, що пропонує житлові IP-адреси, шаблони для збору даних і підтримку 24/7.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo - платформа аналітики та CRM для ecommerce, що допомагає оптимізувати продажі, утримувати клієнтів та автоматизувати маркетинг.

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout - це програмний інструмент для аналізу Amazon, що допомагає продавцям оптимізувати свої лістинги та знаходити вигідні можливості для продажу.

Heap

Heap

heap.io

Heap - платформа, що відстежує взаємодію користувачів з веб-сайтами та мобільними додатками, надаючи аналітику для покращення досвіду клієнтів.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok — це веб-платформа для маркетингу, що пропонує інструменти для створення сайтів, угод, аналітики та автоматизації процесів без коду.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow - це інструмент аналітики поведінки, що дозволяє оцінювати взаємодію користувачів з веб-сайтами через записи сесій та теплові карти.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer - платформа для управління електронною комерцією, що інтегрує різні системи і допомагає оптимізувати бізнес-операції в Північній Америці.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica - інструмент для аналітики мобільних додатків, що допомагає відстежувати поведінку користувачів та оптимізувати прибутки у реальному часі.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs - це безкодова платформа для управління даними про клієнтів, яка дозволяє маркетологам відслідковувати, аналізувати та сегментувати клієнтські дані.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline — платформа для аналітики електронної комерції, що аналізує поведінку покупців, маркетингові показники та оперативні дані для оптимізації продажів.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics об'єднує дані з маркетингових платформ для аналізу взаємодії з клієнтами та оцінки ефективності інвестицій у маркетинг.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — платформа для аналітики цифрових полиць і динамічного ціноутворення для глобальних брендів і розничних продавців.

edrone

edrone

edrone.me

Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.

Klar

Klar

getklar.com

Klar - це платформа для централізації даних електронної комерції, яка допомагає підприємствам аналізувати прибутковість та покращувати маркетингові стратегії.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight — платформа для аналізу електронної комерції, що допомагає компаніям оптимізувати продажі та покращувати взаємодію з клієнтами.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes - це централізована платформа для управління інформацією про продукти, аналітики та автоматизації для багатоканальних продажів в Європі.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez – платформа для аналізу онлайн-продажів, яка допомагає виявити проблеми з конверсіями, пріоритизує їх за важливістю та надає дані для швидкого виправлення.

OWOX

OWOX

owox.com

OWOX BI — платформа для аналізу даних, що інтегрує дані в Google Sheets, полегшуючи створення звітів і візуалізацій для бізнес-користувачів.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Kissmetrics - це платформа аналітики поведінки та автоматизації електронної пошти, що допомагає зрозуміти поведінку клієнтів і покращити утримання.

Graas

Graas

graas.ai

Graas об'єднує дані з понад 100 платформ для всебічного аналізу ринків, вебсайтів брендів, реклами та запасів.

Conversios

Conversios

conversios.io

Conversios - інструмент без коду для інтеграції Google Analytics і Pixel на платформах WooCommerce, Shopify, Magento. Дозволяє синхронізувати понад 10,000 товарів.

Littledata

Littledata

littledata.io

Littledata інтегрує дані з продажів та маркетингу для покращення аналітики та відстеження клієнтів в таких платформах, як Google Analytics, Klaviyo та Meta.

Datafeedwatch

Datafeedwatch

datafeedwatch.com

DataFeedWatch — це рішення для оптимізації продуктів на електронних каналах, що забезпечує інтеграцію, моніторинг цін і управління запасами.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate — це програмне забезпечення для звітності, яке інтегрує дані з реклами, продажів, електронної пошти та аналітики, забезпечуючи точні та зручні звіти.

WhatSales

WhatSales

whatsales.io

WhatSales - це веб-дошка для управління продажами, яка допомагає відстежувати лідерів, залучати клієнтів та аналізувати ефективність продажів.

TrackBee

TrackBee

trackbee.io

TrackBee — це рішення для моніторингу маркетингових кампаній, що дозволяє точно відстежувати дані та оптимізувати стратегії реклами в реальному часі.

Epsilo

Epsilo

epsilo.ai

Epsilo — це платформа для команд електронної комерції, що допомагає продавцям автоматизувати, досліджувати та співпрацювати для зростання доходів.

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel Insights автоматизує аналіз даних для магазинів Shopify, допомагаючи зрозуміти поведінку клієнтів і поліпшити утримання.

Sellerise

Sellerise

sellerise.com

Sellerise - це програмне забезпечення для продавців Amazon, що допомагає в управлінні фінансами, оптимізації ключових слів, управлінні запасами та отриманні відгуків.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync® - платформа для створення та розповсюдження точного вмісту продуктів, що допомагає брендам і роздрібним торговцям управлінні даними про продукцію.

ThoughtMetric

ThoughtMetric

thoughtmetric.io

Додаток ThoughtMetric допомагає e-commerce бізнесам відстежувати маркетинг, оптимізувати кампанії та аналізувати ефективність каналів через дані та інтеграцію з платформами.

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

CartInsight збирає дані про мільйони онлайн-магазинів, пропонуючи базу даних електронної комерції з інформацією про трафік, галузь, технології та ключових осіб.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify - програма для відстеження маркетингових активностей в електронній комерції, яка забезпечує аналітику різних каналів у відповідності до GDPR.

Conjura

Conjura

conjura.com

Conjura — це додаток, який оптимізує продуктивність електронної комерції, використовуючи рекомендаційний алгоритм для підвищення прибутковості бізнесу.

Springbot

Springbot

springbot.com

Springbot — комплексне рішення для малих інтернет-магазинів, яке спрощує маркетинг, залучає покупців і дозволяє вимірювати дохід.

Air360

Air360

air360.io

Air360 - платформа аналізу UX, що допомагає командам зрозуміти поведінку користувачів та швидко покращити конверсію.

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks - платформа для автоматизації маркетингу, яка інтегрує, аналізує та візуалізує дані з різних джерел для покращення звітності та прийняття рішень.

Sensai Metrics

Sensai Metrics

sensaimetrics.io

Додаток Sensai Metrics аналізує дані електронної комерції, надаючи користувачам аналітичні звіти та рекомендації для оптимізації доходів і поліпшення стратегій.

Radix

Radix

radixhaven.com

Radix - платформа аналітики Haven для моніторингу бізнесу в режимі реального часу з 100+ показниками KPI. Доступна 14-денна безкоштовна пробна версія.

Foxintelligence

Foxintelligence

foxintelligence.io

Foxintelligence – додаток, який вимірює активність електронної комерції на основі фактичних транзакцій, забезпечуючи надійну інформацію без порушення конфіденційності.

Flipflow

Flipflow

flipflow.io

Flipflow – це SAAS для аналітики ринку, що дозволяє брендам і рітейлерам аналізувати дані про продукцію, ціни, конкуренцію та ринкові позиції.

StackTome

StackTome

stacktome.com

StackTome - це рішення для управління відгуками, яке допомагає електронній комерції покращити SEO, аналізувати досвід клієнтів та управляти репутацією онлайн.

Elevar

Elevar

getelevar.com

Elevar – це програмне забезпечення для відстеження конверсії, яке допомагає бізнесам аналізувати дані маркетингу та покращувати ефективність. Інтегрується з Google Analytics.

Analytic Index

Analytic Index

analyticindex.com

Analytic Index – додаток для покращення ефективності органічного та спонсорованого пошуку в електронній торгівлі та аналізу даних конкурентів.

Noogata

Noogata

noogata.com

Noogata - це платформа штучного інтелекту для eCommerce, що допомагає брендам аналізувати конкурентів та покращувати продажі на Amazon.

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