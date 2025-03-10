Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Noogata

noogata.com

Платформа електронної комерції зі штучним інтелектом Noogata надає CPG і цифровим брендам стратегічні ідеї та конкурентну розвідку, щоб перевершити конкурентів на Amazon. Завдяки потужному помічнику розвитку штучного інтелекту професіоналам або командам електронної комерції тепер легко виявляти й отримувати відповідну статистику, вживати заходів і вимірювати зростання продуктивності на вашій цифровій полиці. Перший у світі помічник зі штучним інтелектом для Amazon надає статистичні дані, конкурентні сповіщення та рекомендації, орієнтовані на зростання, в одному простому каналі. Для великих команд Noogata дозволяє планувати, розробляти стратегію, призначати завдання та виконувати дії на одній платформі. Сьогодні будь-хто може розвивати свій бізнес на Amazon за допомогою потужності ШІ. Ніяких припущень, жодного стресу, лише ідеї, які справляють позитивний вплив. Розкрийте силу штучного інтелекту для зростання Amazon: - Отримуйте статистичні дані та стратегії, за якими ви можете діяти, щоб позитивно вплинути на свій бренд - Знаходьте конкуруючі бренди та відстежуйте частку ринку для вашої цифрової полиці - Оптимізуйте вміст продукту для стимулювання органічних конверсій і збільшення видимості - Використовуйте пошук тенденції випереджають ваших конкурентів - Зрозумійте, як ваш продукт конкурує з релевантними конкуруючими продуктами - Зворотне проектування рекламних стратегій для підвищення рентабельності інвестицій і зниження ACoS Дізнайтеся, як ви можете розблокувати гіперзростання продажів, покращити ефективність цифрових полиць і розвинути свій бізнес Amazon за допомогою потужності ШІ.